DHA YURT BÜLTENİ-12

1)SARIGÜL: 2019\'DA ADAYIM

İSTANBUL Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül, 2019 yerel seçimleri için yeniden aday olacağını söyledi. Sarıgül, \"Yıllardan beri siyasi çalışmaların içerisindeyim. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün çalışmalarıma özen gösterdim. Bugünden sonra da nereye gideceğimizin kararını yaptığımız çalışmalar ve yurttaşlarımızın takdir duygusu gösterir. Yurttaşlarımız bizi nerede görmek isterse ben o noktada onlara hizmet etmek istiyorum.\"dedi.

Van depremi ardından Şişli Belediye Başkanı olarak kente Şişli Öğretmenevi\'ni yaptıran Mustafa Sarıgül, \'24 Kasım Öğretmenler Günü\' vesilesiyle kente geldi. Binanın son halini görmek için Şişli Öğretmenler evine gelen Sarıgül ve beraberindekileri, İpekyolu ilçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Van- Şişli Öğretmenevi Müdürü Sinan Aldemir ve öğretmenler karşıladı. Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Sarıgül, 24 Kasım Öğretmenler günü vesilesiyle 2011 depreminde yaşamını yitiren öğretmenler anısına Van\'da olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Van depremi olur olmaz buraya intikal ettim. O gün sıkıntısını şu anda yaşıyorum. Göçük altında kalan binlerce yurttaşımız vardı, o günlerin sıkıntısını arkadaşımla birlikte gidermeye çalıştık. TIR\'larla köylere ulaşmaya çalıştık, binlerce yurttaşımız gibi elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ama bugün daha duygulu, daha da heyecanlıyım. Daha da manevi hislerle beraberim. Çünkü bir sınıf öğretmeniyim. Bir sınıf öğretmeni olarak 75 öğretmen arkadaşımın göçük altında olduğunu öğrendiğim zaman son derece üzülmüştüm. Deprem zamanı arkadaşlarımızla beraber Şişli\'de oturduk \'Neler yapabiliriz?\' dedik Van için rutin şeyleri çok yaptık ama istedik ki bir de kalıcı eser olsun o kalıcı eserimizi bir öğretmenevi olarak düşündük. Burada 75 öğretmen arkadaşım şehit olmuştu onlar adına 75 odalı Van-Şişli öğretmenevini çalışma arkadaşlarımızla beraber projelendirdik. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik\'e teşekkür ediyorum, bütün bürokratik engelleri ortadan kaldırdı. Bu öğretmen evinin temelini attık. Şehit öğretmen arkadaşlarımın ailelerine tekrar sabır diliyorum. Bir kez de deprem olmasın, canlarımız göçük altında kalmasın. Van depreminde göçük altında kalan yurttaşlarıma Allah\'tan rahmet diliyorum.\"

Sarıgül, 2019 yerel seçimlerinde tekrar aday olacağını açıklarken, nereden aday olacağına ilişkin, \"Seçimlerde yurttaşlarımızın takdiri ne olur, beni nerede görmek isterlerse orada olurum. Yıllardan beri siyasi çalışmaların içerisindeyim. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün çalışmalarıma özen gösterdim. Bugünden sonra da nereye gideceğimizin kararını bizim yaptığımız çalışmalar ve yurttaşlarımızın takdir duygusu gösterir. Yurttaşlarımız bizi nerede görmek isterse o noktada onlara hizmet etmek istiyorum. İnşallah sandıktan ilk çıkar çıkmaz ilk ziyaretimi de Van\'a yapacağım. Neden Van\'a yapacağım, birçok eser kazandırdım ülkemizin birçok noktasına. Ama Van, Şişli Öğretmenevi bu eserlerimin içerisinde en çok keyif aldığım baş tacı olarak düşündüğüm bir eserimiz\" dedi.

İpekyolu ilçesi Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer de, Sarıgül\'ün deprem zamanında Van\'a yardım eden ilk belediye başkanlarından biri olduğunu belirterek, 2011 yılında meydana gelen deprem felaketinin ilk gününde kendilerini arayarak \'Jet hızı\' ile yanlarına gelen Mustafa Sarıgül\'ü yeniden aralarında gördükleri için mutlu olduklarını söyledi. Yavuzer, \"Hakikaten depremin o elim günlerinde yanımızda olan başkanımıza teşekkür ediyorum. Elim Van depreminde meslektaşlarımızı kaybettik. O, öğretmenlerin anısına başkanımız bu muhteşem eseri, öğretmen evini Van\'a kazandırdı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mustafa Sarıgül\'ün Van Şişli Öğretmen evi bahçesinde karşılanması

-Sarıgül\'ün öğretmen evinde kindisine ayrılan ve VIP odaya gidişi

-Mustaf Sarıgül\'ün Van\'a atanan doktor ile konuşması

-Mustaf Sarıgül açıklaması

-Detay

GÖRÜNTÜ SÜRESİ: 5 DK

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 331,74 MB

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2)DEAŞ\'LI CANLI BOMBANIN EŞİ: KOCAMIN ÖLDÜĞÜNE ÜZÜLMEDİM



TERÖR örgütü DEAŞ\'ın, 1 Mayıs 2016 tarihinde düzenlediği ve 3 polisin şehit olduğu Gaziantep Emniyet Müdürlüğü\'ne yönelik saldırının sanıkları 2\'nci kez hakim karşısına çıktı. Sanıklardan canlı bomba eylemini gerçekleştiren İsmail Güneş’in eşi Fadile Güneş, öldüğünü emniyette öğrendiğini savunduğu eşinin, ölümüne üzülmediğini söyledi. DEAŞ terör örgütü üyesi İsmail Güneş, 1 Mayıs 2016 tarihinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü\'ne yönelik bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi. Bomba yüklü minibüsün infilak ettiği saldırıda 3 polis memuru şehit oldu, çoğunluğu polis memuru 34 kişi yaralandı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis, onlarca kişiyi gözaltına aldı ve sanıklardan 60\'ı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İlk duruşmada 3 sanık serbest bırakılırken bugün 57’si tutuklu 110 sanığın yargılandığı davanın 2’nci duruşması başladı.

\'EŞİMİN ÖLDÜĞÜNÜ EMNİYETTE ÖĞRENDİM\'

Duruşmada ilk olarak savunma yapan İsmail Güneş’in tutuksuz yargılanan eşi Fadile Güneş, eşiyle arasının bozuk olduğunu ayrılma aşamasında olduklarını ve eşinin ölümüne üzülmediğini ifade etti. Güneş savunmasında, \"İsmail ile 2007 yılında evlendik. 2 çocuğum var, patlama olayı olduğu zaman 9 yıllık evliydik. Eşimin ne zamandır bu örgütün içinde olduğunu bilmiyorum. Bana hiçbir şey anlatmazdı\" diye konuştu. Mahkeme başkanın sorusu üzerine eşinin öldüğünü üzülmediğini söyleyen Fadile Güneş şöyle devam etti: “Eşimin öldüğünü emniyette öğrendim, öldüğüne üzülmedim. Çünkü şu anda içinde bulunduğum durumda olduğum için, beni bu hale düşürdüğü için. Zaten evliliğimizde sorunlar vardı, kendisi çalışmıyordu, anlaşamıyorduk. 2 defa da ayrılmaya kalkıştım ama beni çocuklarımı göstermeme tehdidi ile bırakmadı.Duruşma, diğer sanıkların dinlenmesi ile devam ediyor.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)-

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3)ESKİŞEHİR\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 40.85 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, ellerindeki uyuşturucu maddeyi piyasa sürmek isteyen Z.G., Ü.Ç. ve M.Ö., Emek Mahallesi\'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin bulunduğu otomobilde yapılan aramada 40.85 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulamaları tamamlanan Z.G., Ü.Ç. ve M.Ö., adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilirken,

-Adliye binasının dışından,

-Ele geçirilen uyuşturucunun fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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4)SAKARYA\'DA TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERALARINA YANSIDI

SAKARYA\'da yaşanan trafik kazaları mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sakarya\'da dikkatsiz sürücülerin yol açtığı kazalar, Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün resmi internet sitesinde yayınlandı. İl genelinde çeşitli noktalarda meydana gelen kazaların bazılarında araçların içerisindeki sürücü ve yolcular yaralanırken, bazı kazalarda ise maddi hasar meydana geldiği görüldü. Özellikle kavşaklarda aceleci ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı kazalar saniye saniye görüntülendi. Mobese kameraları tarafından Eski Terminal Kavşağı\'nda kaydedilen bir kazada, kavşağa kontrolsüz giren bir otomobilin otomobile çarpması ve refüje çıkması, yine aynı kavşağa kontrolsüz bir şekilde giren bir otomobilin hafif ticari araca çarpması ve aracın devrilmesi, aynı kavşakta motosikletin başka bir motosiklete çarpması, sürücünün motosikletin üzerinden fırlayarak orta refüjdeki tabela direğine çarpması görüntülendi.

Şehrin önemli noktalarından biri olan Sedat Kirtetepe Caddesi\'ndeki motosiklet sürücüsünün neden olduğu kaza, cadde de bir otomobilin park halindeki araçlara ve ardından hafif ticari araca çarpma anı kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Mobese kameraları görüntüleri

ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)