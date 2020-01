DHA YURT BÜLTENİ-12

Amanos Dağı\'nda çatışma: 2 PKK\'lı öldürüldü

1)VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği\'nin internet sitesinde, Amanos Dağı\'ndaki operasyonla ilgili açıklama yapıldı.

Operasyonla ilgili ayrıntıların yer aldığı yazılı açıklamada, şunlara yer verildi:

\"İl Jandarma Komutanlığı tarafından İlimiz Hassa ilçesi kırsalında sürdürülen planlı operasyon sırasında 19 Kasım 2017 Pazar günü tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için operasyon başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 20 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensupları ile sıcak temas sağlanmış ve iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler ile birlikte iki adet kaleşnikof marka piyade tüfeği, sırt çantaları ve teçhizatları ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar sürdürülmektedir.\"

HATAY/DHA

2)BAKAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE\'NİN YALNIZLAŞTIRILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye\'nin her platformda yalnızlaştırılmaya çalışıldığını vurgulayarak, \"Türkiye\'nin yalnızlaştırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bütün uluslararası platformlarda var olmaya devam edeceğiz. Gücümüzü artırarak bu devamlılığımızı sürdüreceğiz\" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi\'ne katılmak üzere bugün Ankara\'dan uçakla Ordu-Giresun Havalimanı\'na geldi. Bakan Kurtulmuş havalimanından karayoluyla Kültür Sanat Merkezi\'ne geçerek, burada kongrenin açılış programına katıldı. Kongreye 332\'si yurt içinden, 64\'ü yurt dışından olmak üzere toplam 396 başvurunun olduğu, yapılan değerlendirme sonucunda 205 bildirinin kabul gördüğü, kongrede sunulacak bildirilerin 170 tanesinin Türkiye\'den, 35 tanesinin yurt dışından; Azerbaycan, Çin, Filistin, Gürcistan, Hindistan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, Kosova, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Rusya (Moskova, Başkurtistan, Tataristan), Sırbistan ve Türkmenistan\'dan oluştuğu belirtildi. Açılış programında Türk Halk Kültürünü anlatan tanıtım filmi gösterilirken, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Orgütü ÜNESCO tarafından, \'Yaşayan İnsan Hazineleri\' listesine alınan Rizeli atma türkü ustalarından şair Osman Efendioğlu tarafından sunulan atma türkü büyük beğeni topladı.

Kongrenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye olarak her alanda güçlenerek büyümeye devam edeceklerini vurgulayarak, \"Biz her alanda var olacağız. Güçlü ve büyük bir Türkiye, sadece nüfusu çok olan bir Türkiye değildir. Sadece ekonomik olarak gelişen bir Türkiye değildir. Sadece teknolojisi güçlü olan bir Türkiye değildir. Toplumsal hayatı, siyaset mekanizması, halk ve devletin arasındaki irtibatı güçlü olan, halkın, milli kültürün güçlü olduğu ve bu güçlü kültüründe millet tarafından bilindiği, benimsendiği uluslararası alanda bunları bütün dünyaya tanıtıldığı bir Türkiye\'dir. Bu anlamda var olmaya, güçlü olmaya devam edeceğiz\" dedi.

BATI VE DOĞU KÜLTÜRÜNÜN KÖKLERİ BU COĞRAFYADADIR

Türkiye\'nin iki asırdan fazla zamandır büyük bir mücadele verdiğini, \'yerli ve milli kültür\' derken bunun yanlış anlaşılmamasını da isteyen Bakan Kurtulmuş, \"İki asırdır bu memlekette büyük bir mücadele veriyoruz. En az iki asır değil daha önceside var. İki alanda bağımsızlığını kazanmamış olan bir ülkenin asla tam manasıyla bağımsız olması mümkün değildir. Milli kültürden, milli kültürel bağımsızlığımıza sahip olmak ve buna paralel olarak ekonomik ve teknolojik bağımsızlığa sahip olmak. Biz iki asırdır bunun mücadelesini veriyoruz. Biz yerli ve milli kültür derken sakın ha, birileri yanlış anlamasın, yanlış anlatmaya kalkmasın. Yerli ve milli kültürden kastımız Anadolu toprakları içerisindeki sadece bir tek kültürü anlatmak değil. Bu coğrafyada var olan bütün kültürel zenginliğe sahip olmaktır. Batı ve Doğu kültürünün kökleri bu coğrafyadadır\" şeklinde konuştu.

NATO TATBİKATINDAKİ REZALETİ GÖRDÜNÜZ

Türkiye\'nin UNESCO yürütme kurulu üyeliğine seçildiğini, bunun önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak, NATO tatbikatında yaşananlara da değinen Bakan Numan Kurtulmuş şunları söyledi: \"Türkiye UNESCO\'da önemli bir adım atıyor. Bir kaç evvel yapılan seçimlerde Türkiye UNESCO\'nun yürütme kurulu üyeliğine seçildi. Gerçekten büyük bir başarıdır, Türkiye\'yi, bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. UNESCO gibi uluslararası bir platformda söz sahibi olarak var olmak bakımından önemlidir. Ama daha önemlisi şu, birileri Türkiye\'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Türkiye\'yi siyaseten yalnızlaştırmaya, hatta uluslararası alanda izole etmeye gayret ediyor. En son NATO tatbikatındaki rezaleti gördünüz. Çok şey konuşuldu, o konuyla ilgili fazla bir şey söylemeyeceğim. Kabul edilebilir bir şey değildir, \'Efendim bir memurumuz yapmış, yanlış yapmış, ayıp etmiş\' diyerek çocukça bir mazeretle de üstü örtülebilecek bir rezalet değildir. Bu adım en somut şey. Ama her platformda Türkiye yalnızlaştırılmaya çalışılıyor. Hayır, yalnızlaşmayacağız. Türkiye\'nin yalnızlaştırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bütün uluslararası platformlarda var olmaya devam edeceğiz. Gücümüzü artırarak bu devamlılığımızı sürdüreceğiz.\"

Bakan Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler daha sonra salonda açılan sergiyi gezdi. Kongrenin ise 3 gün süreceği belirtildi.

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Ali YAZAN/ORDU-DHA

3)MUŞ\'TA KARLA MÜCADELE

MUŞ\'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı.

Merkeze bağlı 9 köy ve 22 mezradn dün gece yağan kar yağışı nedeniyle Üçevler grup köy yolu, ulaşıma kapandı. Yağışın ardından bölgeye giden İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri yol açma çalışmalarına başladı. Tipi ve sis nedeniyle görüşün 10 metreye kadar düştüğü bölgede ekipler güçlükle ilerledi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

Çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, dün gece etkili olan kar ve tipi nedeniyle köy yollarının ulaşıma kapandığını söyledi. Şentürk, \"Dün geceden beri etkili olan olumsuz hava şartlarından dolayı yüksek kesimlerde kar yağışı oldu. Bundan dolayı 9 köy ve 22 mezranın ulaşımını sağlayan Üçevler grup köy yolumuz kapandı. Şu anda ekiplerimiz çalışıyor ve yolu ulaşıma açtık. Tabi rakım yüksek olduğu için kar ve tipiden dolayı yol tekrar ulaşıma kapanıyor ama ulaşımın aksamasına yol açacak durumları engelliyoruz. Araçlarımız orada çalışmasını sürdürmeye devam edecek\" dedi.

-Greyderin tünelden çıkması

-Greyderin yol açma çalışması

-Çalışmadan görüntü

-Mahsur kalan aracı ittirmesi

-Mehmetşah Şentürk açıklama

(Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)

4)KAPORTACIYA \'ARABAYI GEÇ YAPTIN\' KURŞUNU

ANTALYA\'da kaporta ve boya tamiri için verdiği kamyonetin geç yapılmasına kızan E.K., boya ustası Süleyman Kum\'u tabancayla karnından vurdu, ortağı Fettah Ayaz\'ı darp edip kaçtı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez İlçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5036 Sokak\'ta bulunan kaporta ve boya dükkânında meydana geldi. E.K.\'nin, kamyonetinin kaporta ve boyasının yapılması için anlaştığı Fettah Ayaz ve Süleyman Kum, iddiaya göre belirtilen tarihte aracı teslim edemedi. Önceki gün işyerine gelen E.K., Süleyman Kum ve Fettah Ayaz ile tartışıp ayrıldı.

Bugün yine işyerine gelen E.K., Süleyman Kum\'u tabancayla karnından vurdu, araya girmek isteyen ortağı Fettah Ayaz\'ı ise darp edip kaçtı. Yaralı Kum, çağrılan ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. Durumunun ağır olduğu belirtilen Kum, ameliyata alındı. Polis, E.K\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralı şahsın ambulanstan sedye ile acil servise getirilmesi

Ambulansın ve acil servis dış plan görüntü

Olay yeri polislerin görüntüsü

Darp sonucu yaralı şahsın görüntüsü

Polislerin bilgi toplarken görüntüsü

Polis araçlarının görüntüsü

Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

Boş kovanların görüntüsü

139 MB /// 01.14

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

5)AYDINLI ÖĞRENCİLER KIŞLIK AYAKKABIYA KAVUŞTU

AYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler İlçesi\'ndeki Kocagür İlk ve Ortaokulu\'nda eğitim gören 192 öğrenciye, ASTİM yönetimi tarafından alınan ayakkabıları dağıttı. Ayakkabıları alan öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından alınan 192 çift kışlık ayakkabı, törenle Kocagür İlk ve Ortaokulu öğrencilerine dağıtıldı. Vali Yavuz Selim Köşger, Efeler Belediye Başkanı CHP\'li Mesut Özakcan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu törene katıldı. Öğrenciler, Vali Köşger\'i çiçeklerle karşıladı. Okulda Vali Köşger, bazı öğrencilere kitap okuttu, \"Daha iyi olun ve daha iyi okuyun\" diyerek nasihatte bulundu. Vali Yavuz Selim Köşger ve Başkan Özakcan, daha sonra ayakkabıların dağıtımına geçti. Ayakkabısını alan öğrenciler, hemen açarak ayaklarına sevinçle giydi.

Kocagür\'e her zaman önem verdiklerini ifade eden Vali Köşger, \"ASTİM Organize Sanayi Bölgesi İşadamları ve Yönetimine teşekkür ederiz\" dedi.

OKUL İSTEDİ

Tören sonrasında Okul Aile Birliği Başkanı olan Saadet Haykır Vali Köşger ise \"Mahallemizde tek okul var. Yeterli gelmiyor. Birçok öğrenci, Efeler\'e eğitim yapmaya gidiyor. Bu konuda yeni bir okul yapılması için sizden destek istiyoruz\" dedi.

Vali Köşger ise, \"Kocagür için eğer okul ihtiyacı varsa tabi ki değerlendirilir. Biz zaten buraya gerekli desteği yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz\" diye cevap verdi.

- Okuldan görüntü

- Ayakkabı dağıtımı

- Öğrencilerin ayakkabı giymesi

- Okul Aile Birliği Başkanı Saadet Haykır\'ın Vali\'den okul istemesi ve Vali Yavuz Selim Köşger\'in konuşması

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)