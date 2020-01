DHA YURT BÜLTENİ-12 

Eşini 2 saat boyunca kemerle döven koca tutuklandı

ADANA\'da, eşi 22 eşi Aysel B.\'yi çalışmadığı için kemerle döven, 24 yaşındaki Ömer B. tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi\'nde oturan çift, 1.5 yıl önce görücü usulü evlendi. Bir süre sonra eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrenen Aysel B.\'nin bir de bebeği oldu. Evlendikten kısa süre sonra işsiz kalan Ömer B., parasız kalıp uyuşturucu da alamayınca iddiaya göre eşine şiddet uygulamaya başladı. 3 ay önce çocuğunu dünyaya getiren Aysel B., eşine \'İş bul çalış\' dedi. Bunun üzerine Ömer B., \"Sen neden çalışmıyorsun?\" deyip odaya kapattığı genç kadını kemerle 2 saat boyunca dövdü. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kadın, kocasının elinden kurtulup polisi aradı. Ömer B. ise evden kaçtı.

Bebeğiyle birlikte karakola götürülen Aysel B., şikayetçi oldu. Darp raporu alan Aysel B., ifadesinde, \"Ben nasıl çalışayım, çocuğuma kim bakacak? Eşinden ayrılmak istiyorum\" dedi. Olayın ardından Ömer B.\'ye Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yakalama kararı verildi. Gözaltına alınan Ömer B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Muş\'ta büyükbaş sürüsü, bataklıkta mahsur kaldı (2)

TÜM HAYVANLAR KURTARILDI

Muş\'un Korkut ilçesinde, dün akşam sazlıktaki çamura saplanarak, mahsur kalan büyükbaşları kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bataklığa saplanan 15 büyükbaş da AFAD ekipleri ve köylülerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Haber: MUŞ (DHA)

================================================

Tokat\'ta, okula Mustafa Sabri Efendi isminin verilmesine tepki (2)

LİSENİN ADI DEĞİŞTİRİLDİ

Tokat\'ta Mustafa Sabri\'nin adının yeni açılan bir imam hatip lisesine verilmesi nedeniyle oluşan tepkiler üzerine değiştirildi. Okula Milli Eğitim Bakanlığı\'nın talimatı üzerine Siirt’in Baykan İlçesinde 24 Temmuz 2017 tarihinde seyir halindeki sivil bir araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ’ın ismi verildi. Öğleden sonra okula gelen özel bir reklam şirketi tarafından sökülen ismin yerine branda üzerine yazılmış \"Şehit Yakup Akdağ Andalu İmam Hatip Lisesi\' ismi asıldı. Eski tabelada sökülen harfleri ise şirket çalışanları yere attı. Atatürkçü Düşünce Derneği Tokat Şube Başkanı Cemal Güneş ise ismin değiştirilmesinden dolayı teşekkür etti.

Kırklareli müftü yardımcısından Atatürk\'ü eleştirenlere tepki



KIRKLARELİ İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, yerel bir gazetedeki köşe yazısında Atatürk\'e hakaret edenleri eleştirerek, \"Atatürk, ölmüş, gitmiş. İsmini bir şekilde tarihe yazmış. Yapıp, ettiklerinin hesabını tıpkı bize soracağı gibi ona da Allah, soracak. Diğer taraftan size göre, önceden iyiydi sonra da kötü ise son dönemlerini biliyor muydunuz? Bazı yanlış işlerinden dolayı tevbe edip, etmediğini biliyor musunuz? Hayır. Ahirette sizi, onun ve Zübeyde Hanım’ın elinden kim kurtaracak?\" dedi.

Kırklareli\'de, \'sıra dışı müftü\' olarak tanınan İl Müftü Yardımcısı Bıyık, yerel gazete yayımlanan köşe yazısında, Atatürk\'ü eleştirenlere tepki gösterdi. Her 10 Kasım\'da, Mustafa Kemal Atatürk\'e yönelik saldırılar olduğunu savunan Bıyık, şunları kaydetti: \"Efendim her 10 Kasım\'larda bir saldırmadır başlar. Vay Atatürk şöyle rakıcı, böyle hoca düşmanı, şöyle dinsiz, böyle böyle kitapsız filan… Nasıl dinsiz kitapsızsa, Ona sövenlerin önemli bir kısmı kitaplı olduklarından daha ellerine bir kez bile Kuran’ı alıp okumamışlar ama dinsiz dedikleri adam Kur\'an’ı defalarca okumuş üstünde hocalarla mütalaa yapmış, hatta kendisi devamlı okuduğu Kuran’ın üstüne küçük küçük notlar düşmüş. Kendileri Cennet-i Firdevs’e oturma garantisi almış gibi önüne geleni cehenneme sokan kendi kliğinden olmayanı tekfir eden nar-ı cahime gönderen insancıklardan haliyle insaf beklemek hata olur. Elleri Kleopatra’nın eli gibi pamuk kadar yumuşak olanların ayakları savaş meydanlarında nasır bağlamış adamlara laf söylemesi ancak kendini kandırmaktan ibarettir. Atatürk, ölmüş, gitmiş. İsmini bir şekilde tarihe yazmış, yapıp, ettiklerinin hesabını tıpkı bize soracağı gibi ona da Allah, soracak. Diğer taraftan size göre önceden iyiydi sonra da kötü ise son dönemlerini biliyor muydunuz? Bazı yanlış işlerinden dolayı tevbe edip etmediğini biliyor musunuz? Hayır. Peki İslamiyet’te aslolan hüsn-ü niyyet beslemek değil midir? Ya dediğim gibiyse Ahirette sizi Onun ve Zübeyde Hanım’ın elinden kim kurtaracak?\"

\'SEN DİNLİ OL, MUSTAFA KEMAL DİNSİZ OLSUN, ÖYLE Mİ?\'

Yazısında iyi insanları tenzih ettiğini kaydeden Kırklareli Müftü Yardımcısı Bıyık, şöyle devam etti: \"İyi insanımızı, hakiki müminleri tenzih ederim. Her türlü hile, hurda, rüşvet, torpil-iltiması yap, kuyu kaz, devletin araç gerecini özel işinde kullan, ihale hokkabazlıkları yap, haraç al, imam nikahı adı altında eşini boynuzla, işçinin hakkını gasp et, askere gitmemek için yalandan çürük raporu alıp vatana ihanet et, vergi kaçır, sınav, sorularını söğüşleyip klikdaşlarına dağıtıp hırsızlık yap, millete \'çocukları imam hatip okuluna gönderelim\' vaazı verip kendi çocuklarını Robert kolejlerinde, Fransız okulunda okut, kendi tarikinden, kendi cemaatinden olmayanları tekfir et cehenneme yolla, sosyal medyada akşama kadar seninle aynı görüşten değil diye binlerce insana ana avrat söv, hepsini cehennem tık, akşam da otur 1001 kere sübhanallah virdi çek. Tüm bunları yapıp sen dinli ol, Mustafa Kemal dinsiz olsun… Öyle mi? Yukarıda söylediğim ahlaksızlıkları yapa yapa sen Müslüman, Atatürk gâvursa ortada ciddi bir tenakuz var.\"

Müftü Yardımcısı Bıyık, yazısının sonunda ise Atatürk’ün bazı zamanlarda yaptığı yanlış anlaşılmaya müsait konuşmaları olduğunu ileri sürerek, \"Var tamam. Ama bunları kimlere ve hangi şartlar altında söylediğini aradan 90 yıl geçmişken mutlak olarak bilebiliyor musunuz? Hiç araştırdınız mı?\" diye sordu.

Sarp Sınır Kapısı\'nda kaçakçılar her yöntemi deniyor (2)

34 AYDA, 662 BİN 512 KİLO KAÇAK ET ELE GEÇİRİLDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde sınır kapılarında 2015 ile 2017\'nin 10\'uncu ayı itibarıyla 19 milyon 410 bin 84 lira değerinde, 662 bin 512 kilo kaçak et ele geçirildi.

Açıklamada; bu yılın 10 aylık döneminde ülke genelinde akaryakıt, araç, çeşitli eşya, gıda, silah, mühimmat ve tarihi eser olmak üzere 4 bin 835 kaçakçılık olayının önüne geçildiği, ele geçirilen malzemelerin değerinin ise 2 milyar 53 milyon 495 bin 683 lira olduğu kaydedildi. Ayrıca, aynı dönemde 844 milyon 841 bin 182 liralık da uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Haber: ARTVİN (DHA)

==============================================

Otomobilin kadın ve çocuğa çarpma anı MOBESE\'de

ESKİŞEHİR\'de bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ve yanındaki çocuğa çarpması, mobese kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay geçen 6 Ağustos\'ta Eskişehir\'in Kurtuluş Mahallesi Ziya Paşa Caddesi\'nde meydana geldi. Işıklı kavşağa doğru gelen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın ile elinde tutuğu küçük yaştaki çocuğa çarptı. Kadın çarpma sırasında yere düşerken çocuk ise metrelerce ileriye fırladı. Mobese kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda kadın ve çocuğa çarparak yaralanmasına neden olan otomobil, önündeki otomobile ve orta refüje çarparak durdu.

Balıkesir\'de başkanın ilk isteği su fiyatında indirim oldu



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur\'un istifasından sonra yerine seçilen AK Partili Zekai Kafaoğlu, bugün meclis toplantısına ilk kez başkanlık yaptı. Su fiyatlarında yüzde 25 indirime gidilmesini, kırsal mahallelerden alınan atık su bedellerinin ise iptalini istedi. Başkan Kafaoğlu\'nun önerisi, oybirliğiyle kabul edilerek tarife komisyonuna havale edildi.

Balıkesir\'in büyükşehir olmasıyla kurulan Balıkesir Su Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), daha önce ilçe belediyeleri ile belde belediyelerinin tarifelerini uygulamaya başladı. İlçelerdeki fiyat farkları ve sudan alınan katı atık bedellerinin aşırı olması son günlerde büyük eleştiri konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda toplanan BASKİ yönetim kurulu, su fiyatlarında yüzde 20 indirim yapma kararı alarak, Belediye meclisine öneriyi sundu. Bugün Zekai Kafaoğlu başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisinde, konu gündeme geldi.

BASKİ Yönetim Kurulu\'nun aldığı suda indirim kararı, katip üyeler tarafından okundu. Kararın okunmasının ardından konuşan yeni Başkan Kafaoğlu, ayağının tozuyla vatandaşa jest yaptı. Yüzde 20 indirimi az bulan Kafaoğlu, \"BASKİ genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu ile görüşülmek üzere genel kurulumuza gönderilen ve gündemimizin 12. maddesinde olan su fiyatlarında yüzde 20 indirim yapılması hususundaki teklifi değiştirerek, indirimin yüzde 25 olmasını, kırsal mahallelerde alınmakta olan atık su bedelinin iptal edilmesi konusunda gerekli talimatı verdim. Bu konuda gerekli çalışmaları yapmak üzere, konuyu tarife komisyonuna havale ediyorum\" diyerek oylamaya sundu.

Başkan Kafaoğlu\'nun önerisi oybirliği ve alkışlarla kabul edildi. BASKİ\'den yapılan açıklamada, Balıkesir\'de 54 ayrı tarife uygulandığı, Başkan Kafaoğlu\'nun talimatıyla su fiyatlarının yüzde 25 geri çekilerek, kırsal mahallelerde de atık su bedelinin iptal edilerek, fiyatların tekrar belirleneceği bildirildi.

Hortum felaketinin hasar tespiti sürüyor (4)

KUTSO BAŞKANI GÜNAY: ÇİFTÇİLER, 1-2 AY SONRA ÇIKMAZA GİRECEK

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, hortum felaketinin yaşandığı bölgelerde inceleme yaptı. Günay, afetin yeni yaşanmış olması nedeniyle çiftçilerin seralarıyla bahçelerinin enkazı ile uğraştığını ve afetin ekonomik yönünü yeterince değerlendiremediğini söyledi. Günay, \"Çiftçilerimiz bundan 1-2 ay sonra mevcut borçlarına yeni kurulum maliyetleri de eklenince maddi ve manevi çıkmaza girecek. Çiftçilerimiz ve üyelerimizle yaptığımız istişare sonucunda yaşanan afetin yaralarının sarılması noktasında KUTSO olarak çiftçilerimiz adına devletten beklentilerimiz var. Seralarda işçi- ortakçı- icracı şeklinde çalışan ailelerimize dekar başına 3 bin TL hibe, meyve bahçesi sahiplerine dekar başına 1000 TL hibe, seraları kullanılamaz durumda olan sera sahiplerine dekar başına 30 bin TL 7 yıl vadeli düşük faizli kredi, afette zarar gören tüm çiftçilerimizin bankalara ve kamuya borçlarının en az 1 yıl ertelenmesi. Devletimizden hızlı davranarak, yapacağı desteklemeleri bir an önce çiftçimize açıklamasını bekliyoruz\" diye konuştu.

Haber: ANTALYA (DHA)

==============================================

Korgeneral Tarçın\'ın acı günü

ERZURUM 9\'ncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın\'ın babası Hüseyin Tarçın vefat etti.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Yoğun Bakım Servisi\'nde bir süreden bu yana tedavi gören 91 yaşında Hüseyin Tarçın, bu sabah saatlerinde vefat etti. Hastane morguna kaldırılan Hüseyin Tarçın\'ın cenazesi defnedilmek üzere akşam saatlerinde uçakla İstanbul\'a götürülecek. Hastane morguna gelen 9\'ncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın\'a, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nihat Yatkın ile birlikte hastane yetkilileri eşlik etti. Makam aracına binip morgtan ayrılan Korngeneral Tarçın\'ın oldukça üzgün olduğu göze çarptı.

Gaziantep\'te bin 500 sporcuya malzeme

Gaziantep\'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte bulunan 75 amatör futbol kulübü oyuncusu bin 500 sporcuya malzeme yardımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Talat Özkarslı Spor Salonu’nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ASKF İl Başkanı Abdülkadir Gözegir, TÜFAD Başkanı İsmet Savcılıoğlu ve amatör sporcular katıldı. Amatör spora önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, \"Amatör spor şu anda bizim gündemimizde en önemli başlığımız. Size destek verdikçe, sizler başarı yakaladıkça sizinle onur duyuyoruz. Yanında Gaziantep yazan her başarı bizi onurlandırıyor. Bizi motive ediyor. Amatör spor kulüpleri için biz de varız diyorlar. Bu enerjiniz, kurduğunuz kulüpler ve bu gayretleriniz için ben şehrin Belediye Başkanı olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. İhtiyacınız olan malzemeleri dağıtmaya devam edeceğiz. Yeterki siz başarılı olun, dünyayla yarışın ve bu yolda, yarışın sonunda ahlaklı, zeki ve başarılı gençler bu şehirden çıksın istiyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından bin 500 sporcuya; forma, eşofman, krampon, tozluk ve tekmelik gibi malzemeler dağıtıldı. ASKF İl Başkanı Abdülkadir Gözegir ile TÜFAD Başkanı İsmet Savcılıoğlu, spora katkılarından dolayı Başkan Fatma Şahin’e plaket verdi.

