DHA YURT BÜLTENİ-12

DOĞU AKDENİZ 2017 TATBİKATI, DEPREM FELAKETİ SENARYOSUYLA BAŞLADI (EK)

1)ENKAZ ALTINDAKİ YARALILAR TESPİT EDİLDİ

Muğla\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen \'Doğu Akdeniz 2017\' Tatbikatı\'nda, depremde temsili olarak yerle bir olan binanın enkazı, ekiplerce kontrol edildi. Depremde binanın altındaki molozların altında kalan yaralılar, askeri ve sivil ekipler ile arama köpekleri ve teknolojik aletlerle yerleri tespit edilerek, çıkarıldı. Enkazdan yaralıların çıkarılmasını Harp Filo Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ve Bayraktar Gemisi Komutanı Yarbay Bülent Güngör de o yakından izledi. Koramiral Tatlıoğlu, enkaz altında bulunan yaralılarla, teknolojik aletler aracılığı ile temas kurdu, konuştu. Ardından yaralıların kurtarılmasını izledi. Tatbikat sırasında, jandarma sualtı arama kurtarma timleri ise bir cesedi sudan balonlar vasıtasıyla çıkarttı.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Enkazdaki kurtarma çalışmalarından komutanların çalışmaları izlemelerinden görüntü

- Enkazdaki yaralılar

- Jandarma su altı timlerinin çalışması

Haber: Yaşar ANTER- Ali GÜNDOĞAN- Kamera: Hülya ELTEŞ / MARMARİS (Muğla), (DHA)

======================================================

2)DİYALİZ HASTALARINI TAŞIYAN MİNİBÜS KAMYONETLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

DENİZLİ\'de, diyaliz hastalarını taşıyan minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Merkezefendi İlçesi Gültepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Hüseyin Karaca yönetimindeki 20 ZN 420 plakalı kamyonet ile Gümüşçay Caddesi 4309 Sokak\'ta Ahmet Çal yönetimindeki 20 DG 752 plakalı diyaliz hastası taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile minibüsteki Hazen Kızıl, Mehmet Uyanık, Mehmet Ayvazoğlu, İbrahim Kaya ve Gülsün Güven yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Diyaliz hastalarından, Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 84 yaşındaki İbrahim Kaya, durumu ağırlaşınca Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Kaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen öldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü

---------------------

- Olay yerinden detay

- Minibüs ve kamyonetten detay

- Polis ekiplerinden detay

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

==========================================================

3)NESLİ TÜKENMEK ÜZERE OLAN PUHU KUŞU, ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK TELEF OLDU

TUNCELİ\'de dün gece avlanmak için uçtuğu sırada yüksek gerilim hattı tellerine çarpan ve nesli tükenmek üzere olan puhu kuşu, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Türkiye\'de nesli tehlike altında olan kuşlar arasında sayılan ve koruma altında bulunan baykuş ailesinden olan puhu kuşu, dün gece saatlerinde merkez Zeytintepe Mahallesi\'nde elektrik tellerine çarptı. 2 metre kanat açıklığına sahip olan puhu kuşu yüksek gerilim hattına kapılarak telef oldu. Çarpmanın etkisiyle mahallede elektrikler kesildi. Ekiplerin çalışması sonucu hatların onarılmasıyla kısa süre içinde mahalleye tekrar elektrik verildi. sabah saatlerinde mahalle sakinlerinin kuşu yerde görmeleri üzerine durum Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirildi. Telef olan kuşu inceleyen uzmanlar puhu kuşunun elektrik çarpması ve daha sonra da yüksekten düşme sonucu telef olduğunu tespit etti.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi Murat Özel, Tunceli bölgesinde yaban hatayı çok zengin olduğunu ve dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan birçok kuş ile memeli hayvan türünün il sınırları içinde yaşadığını söyledi. Özel,“Daha önce Tunceli karsalında iki puhu kuşunu yaralı bulup tedavilerini yaparak doğal ortamına bıraktık. Yine yakın zamanda elektrik çarpması sonucu yaralanan bir başka puhu kuşunu yakalayıp iyileştirip doğal ortamına bıraktık. Ama bu kuş şansız bir şekilde telef olmuş. Tunceli\'de doğası bakir ve bu yüzden çok sayıda yaban hayvanı yaşıyor. Özellikle kanatlı hayvan popülasyonu oldukça fazla puhu kuşu nesli giderek azalan bir kanatlı türü ve koruma altında bizler bu kuşların korunması için çok çabalıyoruz ama bu puhu kuşu şehir içine kadar gelmiş. Bu bölgelere gelmemesi gerek normalde ama muhtemelen bölgenin kayalık ve ağaçlık olması nedeniyle av için gelmiştir. Elektrik telleri kapalı olsa bu sonuç olmaz. Birçok kuş türü bu şekilde elektrik çarpması ile telef oluyor. Umarım bu konuya çözüm bulunur ve yüksek gerilim hatları kapalı çekilir. Bu puhu kuşu üzerinde gerekli incelemeler yapacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Telef olan kuş

-Mahalle sakinlerinin eline alması

-Doğa koruma uzmanlarının incelemesi

-Yapılan konuşmalar

-Genel ve detaylı görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)-

=========================================================

4)KİLİS\'TE MARKETTEKİ BAL HIRSIZLIĞI KAMERADA

KİLİS\'te girdiği marketten 2 kutu bal çalan ve daha önce de çeşitli hırsızlık olaylarına karışan Z.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki bir markete müşteri gibi giren Z.A., iki kutu bal çaldı. Hırsızlığı güvenlik kamera kayıtlarından tespit edip Z.A.\'yı yakalayan market çalışanları, polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, Z.A.\'nın daha önce de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığını belirledi. Gözaltına alınan Z.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Şüphelinin markette dolaşması

- Şüphelinin bal kutusunu saklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Reşit ÇELEBİOĞLU-Kamera: KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 3 MB

===================================================

5)TIR\'LAR ÇARPIŞTI, 1 YARALI

MANİSA\'nın Kula İlçesi\'nde, kırmızı ışıkta duran TIR\'a arkadan gelen başka bir TIR\'ın çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, İzmir- Ankara D-300 Karayolu Egemen Kavşağı\'nda meydana geldi. Sinan Polat\'ın yönetimindeki 06 HE 0255 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Öztürk\'ün kullandığı 35 ZRR 24 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, arkadaki TIR\'in şoförü Öztürk, yaralandı. Kabinde sıkışan Öztürk\'ü, itfaiye ekipleri kurtardı. Ambulansla Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Öztürk, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü

------------------

- Kaza yerinden görüntü

- TIR şoförünün araçtan çıkarılıp ambulansa bildirilmesinden görüntü

Haber- Kamra: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), DHA)

==============================================

6)DÜNYANIN HER YERİNDE ARANAN 700 YILLIK KAYIP KİTABE TUNCELİ\'DE TESADÜFEN BULUNDU

ANADOLU Türk beylerinden olan Ferruh Şad Bey\'in Tunceli\'nin Çemişgezek İlçesi\'nin Ulukale Köyü\'nde bulunan türbesindeki 20 yıl önce kaybolan ve dünyanın her yerinde ararar kitabesi Çemişgezek\'te boş bir arazinde bulundu.

1551 yılında Çemişgezek İlçesi Ulukale Köyü\'nde yaptırılan Anadolu Türk Beylerinden olan Ferruh Şad Bey için yapılan türbesine konulan kitabe 1997 yılında türbedeki yerinden çıkarılarak çalınmıştı. Paha biçilemeyen ve dönemin taş işçiliğinin en güzel yazı örneklerinden olan Arapça harfler kullanılarak yazılan kitabe çalındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aranan tarihi eserler bültenine alınarak, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Jandarma Genel Komutanlığı\'na bildirilerek dünyanın her yerinde aranmaya başlanmıştı.

20 yıldır aranan kitabe, Çemişgezek İlçesi\'nde yaşayan bir vatandaş tarafından tesadüfen bulundu. Kitabeyi gören vatandaş fotoğrafını çekerek Tunceli Kültür Müdürlüğü ekiplerine göndermesi üzerine, ekipler bölgeye gelerek kitabeyi koruma altına aldı. Tunceli\'ye getirelen kitabenin incelenmesi yapılmasının ardından yakın bir zamanda açılacak olan Tunceli Arkeoloji Müzesi\'ne sergilenecek.

\"TÜRKİYE VE DÜNYANIN HER YERİNDE ARANIYORDU\"

Kitabenin bulunması için yıllardır dedektif gibi çalıştığını anlatan Tunceli Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, kitabe aynı zamanda dünyanın her yerinde arandığını söyledi. Ulaşoğlu, \"Çemişgezek İlçesi\'ne yaptığım ziyaret esnasında Ulukale Köyü\'nde bulunan Ferruh Şad Bey türbesini de ziyaret etmiştim. O ziyarette köy muhtarı türbedeki kitabesinin kayıp olduğunu ve bulunamadığını bana söylemişti. 1997 yılında türbedeki yerinden çıkarılarak çalınan kitabenin bulunması için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hakkında tarihi eser olması nedeniyle bulunması için arama kararı alındı. Türkiye ve dünyanın her yerinde aranıyordu. Bende yıllardır Tunceli\'de görev yapıyorum. Kitabenin bulunması için bende adeta bir dedektif gibi peşine düştüm. Ama bir noktaya gelince çalışmamız nihayetlendi. Çünkü bir şeye ulaşamadık. Savcılıkla, ilgili jandarma komutanlıklarıyla yazıştık fakat bir sonuç alamadık. Geçtiğimiz hafta Çemişgezek İlçesi\'nde bir vatandaş arazide bulduğu kitabenin fotoğraflarını bana gönderdi, ben de derhal inceledim ve 20 yıldır aranan kayıp kitabe olduğunu tespit ettik. Kitabeyi bulunduğu yerden alarak müdürlüğümüze getirip, koruma altına aldık. Bu durum bizi çok sevindirdi. Artık tarihi eser envanterimize işlenen bu kitabe açılacak müzemizde de bu müstesna yerini alacaktır\" diye konuştu.

\"BU ESER ANADOLU\'DAKİ İLK TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜ ÖZELLİKLERİNİ YANSITIYOR\"

Kitabenin tarihi ve dönemi ile ilgili teknik bilgiler veren Tunceli Kültür Müdürlüğü\'nde görevli Arkeolog Kenan Öncel, 1550 yılında Anadolu Türk Beyi olan Ferruh Şad için yapılan türbeye konulan kitabenin önemli bir tarihi eser olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: \"Bu eserimiz, Anadolu Türk beyliklerinden kalma bir türbeye ait bir eserdir. 1997 yılından beri bu kayıptı. Nerede, ne oldu, kaderi ne oldu, başına ne geldi biz bilmiyorduk. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu kayıp eserin bulunması için uzun yıllar için çok ciddi bir çalışma başlatmıştı. Biz bu eseri tesadüfen Çemişgezek merkezde bir yerde atıl vaziyette bulduk. Bununla beraber yanında yine bir 100-150 yıllık mezar taşı daha vardı. İkisini alıp incelediğimizde bu eserin, bizim 1997 yılından beri aranan Ferruh Şad türbesine ait kitabe olduğunu anladık. Bakanlığımız bu eseri bulmak için 81 il valiliğine, gümrük kapılarına ve yurt içi ve yurt dışında aranmasına dair genelgesi vardı. Bizim için önemliydi biz kayıp bir eserimizi bulduk. Kitabe Hicri 957, Miladi 1550 yılına ait bir eser. Anadolu\'daki ilk Türk-İslam kültürü özelliklerini yansıtıyor. Yani beylikler döneminde yapılmış bir kümbetin kitabesidir. Bu açıdan önemli bir eserdir. Dikdörtgen formu var eserin üzerinde, dört satır halde İslami tarzda çok iyi işçilikle yazılmış yazılar var. Bu yazıda Ferruh Şad Beye ait olan bu kümbetten bahsediyor. Sol köşesinde Hicri 957, Miladi 1550 tarihi yazılı. Bu eser 500-600 yıl dışarıda kaldığı için doğanın tahribatına uğramış. Yer yer bazı harfleri silinmiş ama bunlar eser üzerinde bakanlığımıza bağlı restoratörler gelecek çalışacaklar. Gerekli temizlemeler yaptıklarında biz bu eserin tam transkriptini, üzerindeki net bilgileri alabileceğiz. Bu eser aynı zamanda bakanlığımızın 2015 yılından beri Tunceli\'de müze açmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini, bu anlamda iyi bir bütçe hazırladığını ve konu üzerinde hassasiyetle durduğunu biliyoruz. Bu nedenle bakanlığımız bunu kültür müdürlüğümüzde muhafaza etmemizi ve müzemiz açıldığı zaman hak ettiği yerde sergilenmesini de bize yazılı olarak bildirdi.\"

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Kitabeden görüntü

-Ulaşoğlu\'nun açıklaması

-Öncel\'in açıklaması

-Kitabenin yakın ve detay görüntüsü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)-