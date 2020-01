DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU:TERÖR, İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERİ OLAN HER ŞEYE KARŞI BÜYÜK BİR DÜŞMANLIK GÖSTERMEKTEDİR

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Diyarbakır merkez Sur ilçesinde yaşanan hendek-barikat operaslyonları nedeniyle toplam 14 tarihi eserin zarar gördüğünü belirterek, \"Bunun 12\'si Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne ait eserlerdi. Terör sadece insana, belli bir düşünceye, islama değil, insanlığın ortak değeri olan her şeye karşı büyük bir düşmanlık göstermektedir\"dedi.Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır\'a gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nu makamında ziyaret etti. Diyarbakır Valiliği\'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Diyarbakır\'ın son 30 yıldır hiç hak etmediği bir şekilde terörle anılır bir hale geldiğini ifade ederek, \"Kısa bir dönem önce, sadece insanlığa değil, aynı zamanda tarihi, kültürel ve vakıf kültür varlıklarına da girişilen ve terör nedeniyle maruz bırakılan o yıkımı ortadan kaldırmak için, gerçekleştirmekte olduğumuz restorasyon projelerimizi, devam eden projelerimizi tekrar masaya yatıracağız. Diyarbakır’ı en kısa sürede medeniyet beşiği olarak turizme tekrardan bir cazibe merkezi yapmak için Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak üzerimize nelerin düştüğünün planlamasını yaparak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Diyarbakır hiç hak etmediği bir şekilde, son otuz yıldır terörle anılır oldu. Burada maalesef yıkım oldu, insanlar öldürüldü. Genç, çocuk, yaşlı, kadın, erkek demeksizin maalesef bir çok canımızı yitirdik. Ama her ne olursa olsun bizler insanı yaşatmanın, birliğin ve beraberliğin, yaşatma medeniyetinin öncelendiği bir yerde, Diyarbakır’da bu defa yeni bir vizyonla vakıflar adına ortaya çıkacağız\"dedi.

\"DİYARBAKIR\'A 5 MİLYON TURİSTİN GELMESİ HEDEFİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ\"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Sur ilçesinde kısa bir dönem önce yaşanan hadiseler nedeniyle toplam 14 tarihi eserin zarar gördüğünü de hatırlatarak, \"Bunun 12\'si Vakıflar Genel Müdürlüğü\'müze ait eserlerdir. Terör sadece insana, belli bir düşünceye, sadece islama değil, insanlığın ortak değeri olan her şeye karşı büyük bir düşmanlık göstermektedir.Nitekim bugün restore ettiğimiz eserler arasında yine terör tarafından harabe haline getirilmiş Ermeni Protestan Kilisesi, Ermeni Katolik Kilisesi de var. Bunların da restorasyonunu gerçekleştiriyoruz\"dedi. Bu süreçte Diyarbakır’ın tekrardan cazibe merkezi olması, hedefledikleri 5 milyon turistin gelmesi için üzerlerine düşeni gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyleyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bizim ecdadımız taştan bir medeniyet örmüştür. Sadece insanlara değil, bilumum canlılara bir hizmet etme gayesiyle vakıflar oluşturmuştur. Bizim medeniyetimiz, Diyarbakır’daki, Türkiye’deki ve bütün bölgemizdeki medeniyeti yaşatma üzerine kurulmuş bir medeniyettir. Birlik ve beraberlik üzerine kurulmuş bir medeniyettir. Bir insanı öldürmenin bütün bir insanlığı öldürmek olduğunu, bir insanı yaşatmanın bütün bir insanlığı yaşatmak olduğu tasavvurundan hareketle bir medeniyet tasavvuru ortaya koyuyoruz. Güzel işler olacak. Diyarbakır’ımız genişleyecek, gelişecek, kalkınacak, insanımız selametle, barış, huzur içerisinde Diyarbakır’ın kendi kodlarına yakışacak bir tarzda, burada hayatını idame ettirecek. Terörle etkili bir mücadelemiz var. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreç bölgemiz için de Diyarbakır için de çok güzel işlerin gerçekleştirileceği bir süreç olacaktır.\"

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise, Diyarbakır’ın sahip olduğu kültürel varlıkları, vakıf eserleri ve vakıflar genel müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilen restorasyon projelerinin Diyarbakır için özel bir değer olduğunu belirterek, \"Hem ibadet, hem eğitim hem de kültür anlamında çok güzel katkılar sunacak. Diyarbakır’daki huzur ortamının, birlik ve beraberliğin devam eden hükümetimizn ve yerel yönetimlerimizin gayret ve çalışmalarının tek bir maçı var. İnsanımıza hizmet etmektir\"dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler daha sonra Sur ilçesindeki Tarihi Ulu camiye gelerek burada namaz kıldı. Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa\'nın Gürsu ilçesinde bir iplik-boya fabrikasının buhar kazanında meydana gelen patlamayla ilgili de konuştu. Çavuşoğlu, \"Şu ana kadar maalesef 5 ölü, 14 civarında yaralımız var. An be an takip ediyoruz. Sayın Valimiz ve ilimizin yetkilileri olay mahallinde gerekenleri yapıyorlar. Gerekli incelemeleri başlattık, takipteyiz. Çok şiddetli bir patlama. Buhar kazanında, çevre fabrikalarda ve orada bulunan araçlarda da zarar verebilecek mahiyette bir patlama. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah\'tan rahmet diliyor, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Bursamızın ve diğer işçilerimizin başı sağolsun\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Diyarbakır son 30 yılda hiç hak etmediği bir durumla karşı karşıya kaldığını, muhteşem medeniyet müzesi diyebilicekleri Diyarbakır\'ın hiçte anılması istenmeyen terör olaylarıyla anılmış olduğunu da ifade ederek, \"Ama son zamanlarda devletimizin hükümetimizin kararlı tutumu çerçevesinde sürdürmüş olduğumuz terörle mücadele konsepti, gerçekten çok etkili oldu. Ben Diyarbakır insanımıza bu süreçte vermiş oldukları destek için çok teşekkür ediyorum. Biz yaşatan tarafız, bize göre bizim siyasi anlayışımız ve felsefemize göre biz bir insanı yaşatmanın bütün bir insanlığı yaşatmak olduğunu düşünüyoruz. Bir insanı öldürmenin de bütün bir insanlığı öldürmek olduğunu düşünüyoruz. Onun için yaşatmanın tarafı olarak, birliğin ve beraberliğin tarafı olarak öldürmenin, canice katletmenin, tarihi ve kültürel eserlere kastetmenin yanında yer alan ve burada bu eylemleri gerçekleştirenlere karşı mutlaka halkımızla beraber kazançlı olacağız. Bizim yolumuz, hakkın, hakikatin, birliğin ve beraberliğin yolu\"diye konuştu.

Daha sonra Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve beraberindekiler esnaf ziyaretinin ardından tarihi İç kaleye ve Fatih Paşa mahallesindeki Kurşunlu camide incelemelerde bulundu. Buradaki çalışmalar hakkında bilgi alan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu\'nun kentte programları devam ediyor.

2)ÇOCUKLARININ EVDEN ATTIĞINI İDDİA EDEN ÇİFT, HASTANEYE SIĞINDI



TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde çocukları tarafından evden atıldığını söyleyen kanser hastası 58 yaşındaki Mahmut Fuçucuoğlu, iki gündür eşi ile birlikte Devlet Hastanesi Acil Servisi\'nde kalıyor. Çorlu\'da yaşayan Mahmut Fuçucuoğlu\'nun Cemaliye Mahallesi Dereiçi Sokak üzerinde bulunan evi selde hasar görünce, eve oturulumaz raporu verilip, belediye tarafından 6 ay önce yıkıldı. Hastalığı nedeniyle çalışamayan Fuçucuoğlu, evini yıkılmasını andından eşi Gönül Fuçucuoglu\'nu da yanına alarak evli olan 2 çocuğundan kızlarının yanına yerleşti. Fuçucuoğlu, \"Biz, sokakta kalınca eşimle beraber kızım ve damadımın yanına sığındım. Burada bir süre kaldık, ancak damadım ve kızım bizi bakamadıkları gerekçesiyle sokağa attı\" dedi.

Çorlu Devlet Hastanesi acil servisine gelerek burada 2 gündür eşiyle birlikte kalan Fuçucuoğlu, sokakta beş parasız ve aç kaldıklarını belirterek, birkaç gün gidecek yerleri olmadığı için kaldırımda yattıklarını anlattı. Fuçucuoğlu, bir erkek çocuğunun daha olduğunu, ama kendilerine bakmadığını ifade ederek, \"Bir erkek bir de kız çocuğumuz var. Kızım, damadım ile beraber bizi evden attı. Erkek çocuğum zaten başından beri bakmak istemiyor. Hastalığım da iyice arttı. Gidecek yerimiz olmadığı için Çorlu Devlet Hastanesi\'nin acil kısmına sığındık. Burada, aç olsak da en azından sıcak bir ortamda barınarak uyuyoruz\" diye konuştu.

Fuçucuoğlu, \"Bunca yıl sonra çocuklarımızı büyüttük ve bize sahip çıkmalarını bekledik. Şimdi onlar bize bakmıyor ve hatta sahip bile çıkmıyor. Gidecek yerimiz yok\" dedi.

KATİL ZANLISINI ÖZEL EKİP YAKALADI (2)

3)\'BANA KARDEŞİMİ ÖLDÜRTTÜLER\'

Adana\'da haraç meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, vurmak istediği kişinin yanındaki, \'Kardeşim\' olarak nitelendirdiği arkadaşı Zeynel Yıldız\'ı öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Remzi Can Yıldırım, Adli Tabiplikte\'ke sağlık kontrolünden polisler eşliğinde çıkarılırken, gazetecilerin sorusu üzerine, \"Ben yakalanmışım şimdi Anadolu Mahallesi\'nde rahat rahat gezsinler. Kafalarına göre takılsınlar. Ama gerekeni yapacağım. Allah büyük. Bugün olmazsa yarın\" dedi. Yıldırım, \"Cinayet işlemedin mi?\" sorusu üzerine de \"Yapacağım bir şeyler. Allah büyüktür. Bana kardeşimi öldürttüler. Ama yakışanı yapacağım Allah büyüktür. Öldürtmedi kimse yanlış anlaşılma\" diye konuştu.

ADANA-DHA

4)BATMAN\'DA 3 GÜNLÜK BEBEĞİ SOKAĞA TERKETTİLER

BATMAN\'da, 3 günlük erkek bebek sokağa terk edildi. Polis, bebeği sokağa terk eden kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Merkez Şirinevler Mahallesi\'nde belediye binası yakınından geçenler, park halindeki bir otomobilin arka tekerleğinin yanında kundakta bir bebek buldu. Bebeği bulan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis geldi. Polis ekipleri, 3 günlük olduğu belirtilen erkek bebeği, Batman Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesi\'ne götürdü. Bebek, burada yeni doğan ünitesinde kuvöze konuldu.

Bebeği sokağa terk eden kişi ya da kişilerin bulunması amacıyla çalışma başlatan polis, çevredeki mobese ve güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

5)AĞZI BAĞLI ÇUVAL İÇİNDE ÇÖPE ATILAN KÖPEĞİ TEMİZLİK GÖREVLİLERİ FARK ETTİ

KARAMAN\'da ağzı bağlı çuval içinde çöp konteynerine atılan köpek, çöp kamyonuna aktarılırken temizlik görevlileri tarafından fark edildi. Çuvaldan çıkartılan köpek, daha sonra hayvan barınağına teslim edildi.

Olay, bugün Hürriyet Mahallesi 1530 numaralı sokakta meydana geldi. Karaman Belediyesi\'nde görevli temizlik işçileri, sokaktaki çöp konteynerlerini kompresörlü kamyona aktardı. Ardından çöplerin arasındaki çuvaldan hareketlilik olduğunu fark etti. Çuvalı incelediklerinde içinde köpek olduğunu fark eden işçiler, bağlı olan çuvalı açıp köpeği içinden çıkardı. Bu sırada yoldan geçen Hasar Uçar isimli bir kişi de o anları cep telefonuyla sosyal paylaşım sitesinde canlı olarak yayınladı. Ardından da durumu belediyeye ait hayvan barınağına bildirdi. Köpek, bir temizlik görevlisi tarafından kamyondan çıkartıldı. Bu sırada çırpınan köpek, temizlik görevlisinin elini ısırdı. Köpek, ekipler tarafından hayvan barınağına götürüldü. Temizlik görevlisi de hastaneye götürüldü.

Hasan Uçar, dün akşam saatlerinde aynı bölgede bir köpeğin ayaklarından yaralı bir köpek bulduğunu ve onu da hayvan barınağındaki ekiplere teslim ettiğini söyledi.

