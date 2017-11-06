DHA YURT BÜLTENİ-12

Zonguldak\'ta maden işçileri ocaktan çıkmama eylemi başlattı (3)

3 BİN İŞÇİ YER ALTINDA EYLEMDE

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü\'nde yer altında ocaktan çıkmama eylemi yapan işçileri ziyaret etti. Mutlu, ocak çıkışında açıklama yapan Mutlu, TTK\'ya bağlı müesseselerde 3 bine yakın maden işçisinin yer altında eylem yaptığını söyledi.

Bazı ocaklarda gündüz vardiyasında çalışan işçilerin de ocağa inerek yer altındaki eyleme katıldığını ifade eden Mutlu, şöyle dedi: \"Yer altında yaklaşık 3 bine yakın maden işçisinin olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gündüz vardiyasına giren işçiler de çıkmama kararı aldı. Her bölgede değil ama diğer bölgelerde arkadaşlarımız maalesef aşağıdalar. Biz arkadaşlarımızın günlerdir süren tartışmaları neticesinde gerginliklerinden kaynaklanan kendi hassasiyetlerinden kaynaklanan iş yerlerinin geleceği kaygısından dolayı yaptıkları bir eylem şeklidir. Onları iş sağlığı ve güvenliği konusunda dikkat etmeleri gerektiğini bölgemize, kurumumuza, ülkemize zarar gelmemesi için onları uyarmaya çalıştık. Arkadaşlarımızın da hassasiyet göstereceğine inanıyoruz. İşçilerimizi gerekli konularda uyardık. Durumları iyi. Kimsenin sağlığında bir şey yok. İnşallah sağlıklı şekilde bu süreç sonuçlanır.\"

Görüntü dökümü:

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-İsa Mutlu ile röp.

-Madenciler

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

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DHKP-C\'li terörist, İstanköy\'e kaçarken yakalandı

BODRUM\'dan Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na kaçmaya çalışan, C.E. sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Hakkında \'terör örgütü DHKP-C\'ye üye olmak\' suçundan 6.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.E., adliyeye sevk edildi.

Bodrum açıklarında geçen cumartesi günü sahil güvenlik ekipleri, tek kişilik lastik botla Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçmeye çalışan bir kişiyi fark etti. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bodrum Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırmada, şüphelinin kimliğinin C.E. olduğu, hakkında \'terör örgütü DHKP-C\'ye üye olmak\' suçundan 6.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından C.E, bugün adliyeye sevk edildi.

Haber: Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)

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Diyarbakır\'da korkutan yangını itfaye ve TOMA\'lar söndürdü

DİYARBAKIR\'da, Sanayi sitesindeki bir döşemeci dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede dükkanı saran alevler, eklentilere de sıçrarken, sanayi sitesinde paniğe neden olan yangına itfaye ve polis TOMA ekipleri müdahale ederek güçlükle söndürdü.

Merkez Kayapınar ilçesi Elazığ yolu üzerinde bulunan Oto sanayi sitesinde bulunan bir döşemeci dükkanında bugün öğlen saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yayılmasıyla büyüyen yangına diğer esnaflar da müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Kısa sürede dükkanın tamamını saran yangına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaye ekipleri ile polis TOMA araçlarıyla müdahale edildi. Dükkanın deposuna da sıçrayan yangın, güçlükle kontrol altına alınırken, yangının ilk belirlemelere göre kaynak makinesinden kaynak yapıldığı sırada kıvılcımlardan döşeme malzemelerinin içine düşmesinden çıktığı belirtildi. Kontrol altına alınan yangının dumanları kentin bir çok noktasından görünürken, korku ve paniğe neden oldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Alevler arasında kalan dükkan

-Alev ve dumanların yükselmesi

-İtfaye ve TOMA ekiplerinin müdahale etmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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Hayırsever tuvalet işletmecisi öldü

ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde tuvalet işletmeciliğinden kazandığıyla aldığı evi 2013 yılında Yalvaç Güçsüzlere Yardım Sağlık ve Eğitim Vakfı\'na bağışlamasıyla gündeme gelen 84 yaşındaki Murat Çelebi, yaşamını yitirdi.

Yalvaç\'ta 1989 yılından bu yana belediyeye ait tuvaletin işletmeciliğini yapan Murat Çelebi, evinden çıkıp çarşıya indiği sırada dinlenmek üzere oturduğu iskemlede yaşamını yitirdi. Hayatta bir tek yeğeni bulunan ve kısa bir evlilik hayatının ardından 1988 yılında Isparta Huzurevi\'ne yerleşen Murat Çelebi, buraya uyum sağlayamayınca dönemin ANAP\'lı Belediye Başkanı Tekin Bayram\'ın yardımıyla Yalvaç\'a döndü. Daha önce çay ocağı işleten ve simit satışı yapan Çelebi\'ye, o dönem belediye bakımını yapması karşılığında Çınaraltı eski köy garajında bulunan tuvaletin işletmeciliğini verdi.

VAKFA BAĞIŞLADI

Murat Çelebi, işlettiği tuvaletten kazandığı gelirle Çarşı Mahallesi\'ndeki bir apartmanın giriş katındaki daireyi alarak orada yaşamaya başladı. Murat Çelebi, 2013 yılında noter kanalıyla dairesini \"Ölünceye kadar benim, öldükten sonra vakıfındır\" diyerek Yalvaç Güçsüzlere Yardım Sağlık ve Eğitim Vakfı\'na bağışladı.

TABUREDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Son birkaç aydır sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan Murat Çelebi, dün saat 08.00 sıralarında evinden çıkarak Çınaraltı\'nda her zaman gittiği kahveye gitmek üzere yola koyuldu. Her zaman dinlendiği Rampalı Çarşı yanındaki bir işyerinin önünde iskemleye oturan Çelebi, burada yaşamını yitirdi. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine Yalvaç Devlet Hastanesi\'ne götürülen Çelebi\'nin kalp yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZE MASRAFLARINI AYIRMIŞ

Murat Çelebi\'nin yine tuvaletten kazandığı paraları biriktirerek, bankaya yatırdığı ve yakın arkadaşlarına \"Ben ölürsem o para ile cenazemi kaldırın. Belediyeye, vakfa yük olmak istemiyorum\" diye vasiyet ettiği kaydedildi. Aynı gün ikindi vakti yağmurlu havaya rağmen kalabalık bir cemaat tarafından cenaze namazı kılınan Murat Çelebi, Kızılca Mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Murat Çelebi ile daha önce yapılmış röportaj (ARŞİV)

-Röportajdan detay çekimler (ARŞİV)

-Cenaze namazı

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HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), (DHA)



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Protezini çaldıran engelli, yardım bekliyor

ADANA\'da 13 ay önce protez bacağını çaldıran, 47 yaşındaki Eyüp Ataban, tekrar protez taktırmak için yardım beklediğini söyledi.

3 yıl önce çalışmak için gittiği Mersin\'de evin dış cephesini boyarken fırçanın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektirik akımına kapılan Ataban\'ın sağ bacağı diz altından kesildi. Koltuk değneğine mahkum olan Ataban, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla protez bacak takıldı. Bacak sayesinde yürümeye başlayan Ataban, 13 ay önce Sabancı Merkez Cami\'ne giderek protez bacağının çıkarıp motosikletinin direksiyonuna asıp camiye girdi. Bür süre sonra dönen Ataban, protezinin üzerinde olduğu motosikletinin yerinde olmadığını gördü. Aradan geçen süre içinde yeni bir protez de alamayan Ataban, yardım beklediğini söyledi. Ataban, \"Motorsikletimi çalan adam, protezi muhtemelen atmıştır. Kaç aydır bu şekilde yaşamaya çalışıyorum, duyarlı kişilerden yardım bekliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Protez bacağı çalınan adamdan görüntü

- Protez bacağı çalınan adamla röp.

- Detay görüntüler

SÜRE: 01\'56\" BOYUT:118MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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Yalvaç\'tan kardeş Cenon\'a jest

ISPARTA\'nın Yalvaç Belediyesi, kardeş kenti Fransa\'nın Cenon\'un hürriyetini temsilen bir kavşağa geyik heykelleri dikti ve kavşağa da \'Cenon kavşağı\' adını verdi.

Yalvaç Belediyesi\'nin kardeş kenti Fransa\'nın Cenon Belediye Başkanı Jean-François Egron ve beraberindeki heyet Yalvaç\'ta konuk edildi. Yalvaç Belediyesi tarafından Cenon\'un hürriyetini temsil eden geyik sembolleri otogar kavşağındaki refüje dikilirken, kavşağa da Cenon kavşağı adını verildi. Geyik heykellerinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, her 2 kentin belediye başkanları ile meclis üyeleri ve misafir meclis üyeleri katıldı.

Başkan Halil Hilmi Tütüncü, Cenon\'u kardeş belediye seçmelerindeki en büyük nedenin bu kentte 6 bin dolayında Yalvaçlının bulunması olduğunu söyledi. Tütüncü, \"Göreve gelir gelmez Cenon kentiyle kardeş belediye olmak için ilk adımı attık ve bir ziyarette bulunduk. Başkanımız ve meclis üyeleri bizi orada çok iyi ağırladı. Şimdi kendileri de iadeyi ziyarette bulunarak bizi onore etti. Bundan sonra buraya her geldiklerinde kendi memleketlerinde hissetmeleri için hürriyet ve bağımsızlıklarını simgeleyen kentlerinin sembolü olan geyik heykelinin birebir aynısı yaptırarak jest yaptık. Umarım memnun kalmışlardır\" dedi.

\"DOSTLUĞUMUZ DAHA DA PEKİŞTİ\"

Cenon Belediye Başkanı Jean-François Egron da \"Belediyemizin sembolü olan bu geyikleri buraya koyan kardeş belediyemiz Yalvaç ile dostluk bağlarımız daha da pekişti. Burada olmaktan ve bu açılışa davet edilmekten dolayı çok mutlu oldum. Kendisine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Açıklamaların ardından kurdele kesildi ve Fransa\'nın Cenon kentinden gelen 8 kişilik misafir ekiple Yalvaç Belediye Başkanı ve meclis üyeleri geyiklerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkanlar ve beraberindekiler açılışın ardından organik ürünlerin satıldığı halk pazarını ziyaret etti. Fransalı ekibin 3 gün boyunca Yalvaç\'ta konaklayacağı ve ilçede incelemelerde bulunacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Açılış yapılacak heykel ve kavşaktan görüntüler

- Açılış kurdele kesilmesi

- Başkan Halil Hilmi Tütüncü\'nün açıklaması

- Cenon Belediye Başkanı Jean-François Egron\'un açıklaması

- Ekibin semt pazarında gezintisi

223 MB /// 07.01\"

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), (DHA)