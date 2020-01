DHA YURT BÜLTENİ-12 

İmam baba: Rabbim doğumuyla ve şehadetiyle bizi şereflendirdi (Tekrar)

PKK/KCK terör örgütünün YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen adreslere bugün saat 06.00 sıralarında operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında; PKK/KCK\'lı teröristlerin yakalanabilmesi amacı ile Kayapınar Huzurevleri Mahallesi\'nde bulunan bir binaya güvenlik güçleri girdi. Bu sırada çıkan çatışmada, 1\'i ağır olmak üzere 10 polis yaralandı. Yaralılar Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Ancak ağır yaralanan Özel Harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi İzmir\'in Selçuk ilçesinde İsabey Camii\'nde imamlık yapan babası İbrahim Taşdemir\'e ulaştı. Babaya acı haber emniyet yetkilileri tarafından cuma namazı öncesinde söylendi. Namazın ardından acılı baba Taşdemir, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. İki yıldır görev yaptığı caminin önünde konuşan ve dirayetli duruşuyla dikkat çeken Taşdemir, \"Bizim ecdadımız yüzyıllar boyunca hilali ezanı yücelttiler. Ezan bayrak inşallah necip milletin omzunda yücelmeye devam edecek. Benim oğlum peygamberlerin yanında olan makamın şehadet makamına ulaştı. Doğduğunda rabbim bizi şereflendirmişti. Şehit oldu şehadetiyle bizi şereflendirdi. Bunun için ben rabbimim hükmüne boyu eğdim. Hiç şikayetim yok. Rabbimizden gelen başım gözüm üstüne. Bizim ümmetimiz milletimiz vatanımız sağ olsun. Allah bu millete zeval vermesin. Siyonistlerle, kafirlerle, haçlılarla cihat ederken benim oğlum şehit oldu . Bundan şeref duyuyorum. Elhamdülillah, Rabbim bize böyle bir makamı lütfetti. Elhamdülillah\" dedi.

Başbakan Yıldırım: Muhalefet konuşa konuşa lafı zurnaya çevirdi (2)

BABA OCAĞINDAN SESLENDİ

Başbakan Binali Yıldırım, babaocağı Refahiye\'de Eneryegaz Dağıtımı ve Refahiye Meslek Yükekokulu ek binası temel atma törenine katıldı. Doğup, büyüdüğü acı ve tatlı hatıralarının bulunduğu havasını soluduğu, soğuk suyunu içtiği iklimi sert, insanı mert hökümetin güzel insanlarıyla beraber olduğunu belirten Başbakan Binali Yıldırım, 500 ev, 20 kamu kuruluşu ve 3 camiye doğalgaz geldiğini söyledi. Isınma devrinin artık değiştiğini kaydeden Yıldırım, \"Çocukluğumuzu hatırlıyorum; o teneke sobalar yanar, bir tarafı tuç olur, bir tarafınız yanar bir tarafınız donar, ısınamazsınız. Elhamdülilah devir değişti\" dedi.

Millete hizmeti \'İbadet\' bildiklerini hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, bugün hayırsever Özcan Halaç\'ın ilçeye yaptıracağı meslek yüksek okulunun temelini atmak için biraraya geldiklerini ifade ede ederek, şöyle devam etti: \"Hayırseverimize hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. İnsan odur ki bıraka bu dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Allah\'a şükür bir eser değil binlerce eserimiz memleketin her köşesinde yükseliyor. Ayrıca Enerya şirketimize de teşekkür ediyoruz. Üzümlü, Tercan\'a doğalgazı verdikten sonra şimdi sıra Hökümette sağolsun varolsun. 15 yıldır aralıksız bugüzel ülkeye, bu güzel milete hizmet etme fırsatı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Unutmayalım biz bu yola çıkarken önümüzde liderimiz vardı. Miletin adamı, memleket sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'la bu yola çıktık. Ne dedik? İnsanı yücelt ki devlet yücelsin, insanı yaşat ki devlet yaşasın.\' Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. 15 yıl durmadık, yorulmadık, yılmadık. Ülkemizin kalkınması için gelişmesi için dogudan batıya kuzeyden güneye ülkeyi yollarla donattık. Hayatımın her anında ruhumda, zihnimde hissetiğim hökümete, doğduğum büyüdüğüm bu topraklara vefa borcumu ödemek için gece gündüz demeden çalışıyorum gayret ediyorum. Kendimizi Türkiye\'nin refahına, Türkiye\'nin huzuruna Türkiyenin mutluluğuna adamayı biz Refahiye\'de öğrdendik. Bugün aldığımız bir kararla Refahiye\'de çok büyük bir tabiat parkı yapmaya karar verdik. Artık yazın buraya gelenler rahatlıkla vakit geçirecekleri, yürüyüş, piknik ve etkinlik yapacaklar. Şu koca çayın etrafını da Refahiye\'nin en güzel rekreasyon sosyal alanı haline getiriyoruz.

2002 yılında bankaları kapanmış, yazar kasaları havada uçuşan, bir gecede yarı yarıya fakirleşen ve iflas bayrağını çekmiş bir Türkiye devraldıklarını söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu: \"İşte o zor günlerde ümit olarak AK Parti çıktı. Ne dedik, yakın ışıkları Türkiye aydınlansın. Siz de o ışıkları yaktınız, 15 yıl geride kaldı. 15 yılda Türkiye\'yi 3 kat büyüttük. Sadece Erzincan\'da 14 kilometrelik bölünmüş yol üzerine tamı tamına 330 kilometre daha bölünmüş yol yaptık. İşte hizmet bu. 6 bin kilometrelik Türkiye çapındaki bölünmüş yol miktarını tamı tamına 26 bin kilometreye yaklaştırdık. Hastaneler, okullar ve tarım destekleri, savunma sanayindeki gelişmeler.. 15 yıl boyunca Türkiye büyüdü, miletimiz refahı daha da hissetmeye başladı. Ama işimiz burada bitmiyor. Daha yapacak çok işimiz var.\"

KOMANDO TABURU KURULACAK

Refahiye\'ye 300 komandonun yer alacağı bir tabur kurulacağını ve bu taburun bölgede teröre göz açtırmayacacağını sözlerine ekleyen Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Türkiye\'ye yaptığımız hizmetleri saysak günler alır, bitmez. Duyanlar da zanneder ki sadece buralarda hizmet var. Açık söylüyorum Türkiye\'nin her köşesinde 81 ilinde 970 ilçesinde 50 bin köyünün her karışında hizmetimiz, mührümüz var. 15 yıl boyunca gece-gündüz demeden insanın yüzünü güldürmek geleceğe muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi çıkarmak için var gücümüzle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ama şunu da unutmayın 15 yıl boyunca hizmet ettik ama başımıza da gelmeyen iş kalmadı. Kumpaslar 17-25 Aralıklar, Anayasa krizleri ve nihayet 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimi. O gece alçaklar asker kılığına girmiş FETO teröristleri, tanklarla, toplarla, uçaklarla miletin üzerine bomba yağdırırken miletimizin her ferdi, gençlerimiz, kadınlarımız, erkeklerimiz, Cumhurbaşkanımızın davetiyle meydanlara indi. Meydanları alçaklara dar etti. Sizler de o gece meydandaydınız. Sizler de bu ülkeye, demokrasiye sahip çıktınız. Ay yıldızlı bayrağı indirmediniz, ezanları dindirtmediniz. Allah sizden razı olsun. Sizlerle her zaman gurur duyuyoruz. Bu sevginiz hiç karşılıksız kalmadı, bundan sonra da asla kalmayacak. Her zaman yanınızda olmaya, hizmetinizde olmaya devam edeceğiz. Yatırımlarımız devam edecek.\"

Ömer Halis bebeğin ailesi: Öldüğü sırada devlet hastanesine sevk ettiler

SAKARYA\'da sünnet edilmek üzere girdiği ameliyatta yaşamını yitiren 2 aylık Ömer Halis Demir\'in amcası Bülent Demir, özel hastanenin çocuğu öldüğü sırada devlet hastanesine sevk ettiğini söyledi.

Sakarya\'nın Ferizli İlçesi\'nde yaşayan Halit ve Ayşe Demir çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen çocuğu Ömer Halis Demir\'in sünnet için girdiği ameliyatta ölmesiyle ilgili amca Bülent Demir açıklamada bulundu. Ferizli Sinanoğlu Mahallesi\'nde yaşayan ailenin bebeğini dün özel hastaneye götürdüklerini söyleyen Bülent Demir, hastaneden çocuğun cenazesiyle çıktıklarını belirtti. Bülent Demir, özel hastanenin çocuğu öldüğü sırada devlet hastanesine sevk ettiğini ve bebeğin öldüğünü burada öğrendiklerini belirterek, \"Çocuğumuza sıra aldık, sünnete gönderdik. Cuma saatiydi gelini orada bıraktık. Cumaya gittik, döndük. Bizi devlet hastanesine gönderiyorlar. Kalpte bir sıkıntı var dediler, orada bir sıkıntılar vardı. Yanımıza doktor, müdür geldi, çelişkili konuşuyorlardı. Dediler ki bebeği kaybettik. Lokal anestezi yaptık dediler. Kalp yetmezliği gibi bir şey yaşadık dediler. Sonra devlet hastanesine gittiğimizde orada öldüğünü söylediler. Devlet hastanesindeki doktor, \'Buraya geldiğinde zaten ölmüş gelmişti\' dedi. Tam teşekküllü özel hastane diye çocuğu götürüyoruz, özel hastanede bunun makinesi yok mu dedim? Bir şey çıkmadı\" dedi.

Savcılığın konuyla ilgili soruşturma başlattığını kaydeden Bület Demir, \"Savcı geldi ve otopsiye gönderdi çocuğu. Orada otopsi oldu, saat sabah 08.00 gibi aldık geldik ve saat 10.00\'da defnettik. Yapacak bir şey yok şu anda. Savcılığın vereceği karara bağlı. Şu anda acımız var zaten, artık birkaç gün sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Çocuğu sünnete götürüyoruz, özel hastane parasını ödüyoruz. Böyle bir şey oluyor. Neden bilmiyoruz. 3 kardeşi daha var. Ufak diye özelde yaptıralım dedik başımıza bu geldi\" diye konuştu.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü\'nün konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

Türkiye\'nin ilk insansı robot fabrikası Konya\'da açıldı

KONYA\'da robotik teknolojiler alanında çalışmalar yapan bilgisayar yazılım firması Akınsoft tarafından 2 yıl önce temeli atılan Türkiye\'nin ilk seri üretim yapan insansı robot fabrikası düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan bilgisayar yazılım firması Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Yüksek Mühendisi Özgür Akın, 1995 yılında faaliyete başladıklarını ve 2009 yılında ise robotik alanda Ar-Ge faaliyetlerine girdiklerini anlattı. Yürüttükleri çalışmaları ile ‘Akıncı’ ve ‘Ada’ isimleri altında insansı robotlar ürettiklerini belirten Akın, ‘’Bugüne kadar farklı şekillerde hizmet veren 16 çeşit robot ürettik. Bu robotların çoğunu kamuoyuyla paylaştık. Hatta bu ürettiğimiz robotlar arasında insanlara hizmet verenler de oldu. Akınrobotics 2015 yılında temeli atılmış, Akınsoft ile birlikte 150 kişilik istihdamı olan Türkiye\'nin ve dünyanın ilk insansı robot fabrikasıdır. Dünya da şuan hiçbir kurum seri üretime geçmiş değil.\" dedi.

Son geliştirdikleri \'Ada GH-5\' insansı robot ile ilgili de bilgi veren Akın şunları söyledi:\"Robotumuz insana yakın hareketleri gerçekleştirebiliyor. Duyabiliyor, duyduğunu anlayabiliyor. Konuşabiliyor, koklayabiliyor. İnterneti aktif bir şekilde kullanabiliyor. Sizi tanıyabiliyor, tanıdıktan sonra unutmuyor. AVM\'lerde, otogarlarda, havaalanlarında ve mağazalarda görevler üstlenebilir. Hastanelerde hasta bakıcı olarak programlanabilir, hastanın yemeğini, suyunu ,ilacını verecek şekilde görevlendirilebilir. Ev hanımlarına yardımcı olacak şekilde programlanmış Ada GH-5 Akınrobotcks ailesinin öz verili çalışmasıyla, öz sermaye yatırımıyla 22 yılın birikimi ile tamamlanmıştır.\"

Yapılan konuşmaların ardından Akınrobotics tarafından üretilen insansı robotlar davetlilere tanıtıldı. Robotlara yoğun ilgi gösteren davetliler hatıra fotoğrafı da çektirdi.Açılışa Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ve Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürü Uğur Özalır da katıldı.

Şanlıurfa\'da 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı

ŞANLIURFA\'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa-Bozova karayolunun 6\'ncı kilometresinde meydana geldi. Bozova\'ya giden Mehmet Cihan G., yönetimindeki 38 BK 020 plakalı otomobil, Kızlar Mahallesi kavşakta adı öğrenilmeyen Suriyeli uyruklu kişinin kullandığı 01 SAA 389 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

?Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Denizde ceset bulundu



İZMİR Konak İlçesi\'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşamını yitiren 28 yaşındaki Türkay Artuger\'in, denizde cesedi bulundu.

Bugün öğle saatlerinde Gündoğdu Meydanı açıklarında, denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İzmir Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü\'nde görevli dalgıç polisler olay yerine geldi. Yapılan kontrolde, denizdeki erkeğin öldüğü anlaşıldı. Bota alınarak kıyıya çıkarılan cesedin Türkay Artuger\'e ait olduğu belirlendi. Artuger\'in cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Artuger\'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)-

