DHA YURT BÜLTENİ-12 

Diyarbakır\'da PKK\'lıların hücre evine operasyon: 1 Şehit, 9 yaralı, 1 terörist öldürüldü (2)

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır Valiliği, Kayapınar ilçesinde PKK\'lılara ait bir eve düzenlenen ve bir polisin şehit olduğu, 1 PKK\'lı teröristin ise öldürüldüğü operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı. Operasyonun devamında 8 şüphelinin daha yakalandığı belirtilen açıklamada, \"PKK/KCK terör örgütünün YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen şahısların adreslerine 3 Kasım 2017 Cuma günü saat 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon kapsamında; PKK/KCK mensubu bir şahsın yakalanabilmesi amacıyla, Kayapınar Huzurevleri Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendiği esnada hane içerisinden atılan el bombasının patlamasının ardından çatışma çıkmış, meydana gelen patlamada Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 9 polis memuru yaralanmış, Ahmet Alp Taşdemir adlı polis memuru şehit olmuştur. Devam eden operasyonlar sonucunda PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak suçundan aranan şahıslardan 8’i daha sağ olarak ele geçirilmiştir. Toplamda 8’i sağ, 1’i ölü olmak üzere 9 şahıs yapılan operasyonlarda ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyonlarda; çok sayıda örgütsel doküman, 2 adet silah, çok sayıda el bombası pimi ve dijital malzemeler ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terör ve teröristle yapılan mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir.\"denildi.

Haber: DİYARBAKIR (DHA)

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Küçük kızı taciz eden esnafı linç etmek istediler

KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen esnafı vatandaşlar linç etmek istedi. Polis, 2 çocuk babası 52 yaşındaki H.K\'yı vatandaşların elinden kurtardı. H.K\'ya 45 gün ev hapsi verildi.

Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Hamamkuyu Caddesi\'de iş yeri bulunan H.K, iddiaya göre dün öğleden sonra kaldırımda bekleyen 12 yaşındaki kız çocuğu T.A\'yı içeriye çağırdı. H.K. kucağına aldığı küçük kıza sigara içme teklifinde bulundu. H.K\'nın elinden kurtularak evine giden T.A. yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailesi, H.K\'ya ait iş yerine giderek burada tartıştı. Kısa sürede duyulan haber üzerine H.K\'nın dükkanına gelen 40-50 kişilik mahalleli grup linç girişiminde bulundu. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, H.K\'yı kalabalık grubun elinden alarak dükkanından çıkardı. Yaşanan arbedede H.K\'ya ait iş yerinin camları kırıldı.

Gözaltına alınan H.K. bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme, H.K\'ya 45 gün ev hapsi verirken, ayağına elektronik kelepçe takılmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zanlının iş yerinden görüntüleri

Zanlı elleri kelepçeli olarak adliye getirilmesi

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) -

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Cem Korkmaz gözyaşlarıyla uğurlandı

İSTANBUL\'da oturduğu dairede geçtiğimiz akşam intihar eden Youtube\'un fenomen ismi Cem Korkmaz için Bursa\'da cenaze töreni düzenlendi.

Şahan Gökbakar\'ın başrollerini oynadığı Recep İvedik 4\'te canlandırdığı Halil ibrahim karakteri ile yıldızı parlayan, Arog filmiyle ünlenen ve Youtube\'de \'Oha Diyorum\' kanalı ile geniş bir hayran kitlesi elde eden 30 yaşındaki Cem Korkmaz, dün İstanbul\'da Üsküdar\'daki evinde ölü olararak bulundu. İntihar ettiği sanılan Cem Korkmaz\'ın cenazesi İstanbul\'daki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere sanatçı olan babası Muhittin Korkmaz tarafından dün akşam saatlerinde Bursa\'ya getirildi.

ULUCAMİDE CENAZE NAMAZI KILINDI

Cem Korkmaz\'ın cenazesi bugün öğlen Ulucami\'ye getirildi. Burada yapılan cenaze törenine sanatçının babası Muhuttin Korkmaz, annesi Engin Korkmaz, akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze töeninde Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncuları ile Bursaspor eski Kaptanı Sinan Bür de hazır bulundu. Oğlunun acısı ile anne Engin Korkmaz ayakta durmakta güçlük çekerken taziyeleri ise babası Muhittin Korkmaz kabul etti.

Cem Korkmaz\'ın cenazesi cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Muhittin Korkmaz\'ın taziyeleri kabul etmesi

Cenazeye katılanlar

Cenaze namazının kılınması

Tabutun taşınması

Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR/BURSA-(DHA)

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Çanakkale\'de organ bağışı ile yaşama tutundular

ÇANAKKALE Organ Nakli İl Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü, kentte 13 yıl içinde 204 kişinin beyin ölümü gerçekleşirken, 80 kişinin organlarını bağışladığını ve bağışlanan organlarla yaklaşık 330 hastanın yaşama tutunduğunu söyledi.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Organ Doku, Nakil Koordinasyon Birimi\'nde, Organ Nakli İl Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağış Haftasıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Azem Ülkü, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağış Haftasıyla ilgili Çanakkale genelinde yapılacak olan etkinlikleri anlattı. Toplantıya, Organ Bağış ekibinden Hemşire Koordinatörleri Emine Karakaya ve Yeliz Baykala da katıldı. Organ Nakli İl Koordinatörü Azem Ülkü, Organ Nakli İl Koordinatörlüğü\'nün Çanakkale Devlet Hastanesi bünyesinde 2002 yılında kurulduğunu ve 2004 yılında ilk organ bağışının gerçekleştiğini belirtti. Ülkü, geçen 13 yıllık sürede kentte 204 hastanın beyin ölümünün gerçekleştiğini, 80 kişinin ise bağışlanan organlarıyla nakil bekleyen yaklaşık 330 kişiye şifa olduğunu söyledi. Organ Nakli İl Koordinatörü Uzm. Dr. Azem Ülkü şunları ifade etti:

“Hastanemizde ilk organ bağışı 2004 yılında yapıldı. Aynı yıl içinde toplam 2 bağış yapılmıştı. Bugüne kadar Çanakkale\'de 204 beyin ölümü tespiti yapıldı. Bunlardan 80 aile, yakınlarının organlarını bağışladı. Her bağış ile ortalama 4 organ nakli gerçekleştiğini düşünürsek, geçen 13 yılda 330 kişinin yaşamına dokunulmuş oldu. Bu hastalar sağlıklı hale geldiler. Bu organlar ile tekrar yaşama tutundular. Sağlıklı bir şekilde yaşam sürerken organlarını bağışlayanların sayısı Çanakkale\'de 4 bin 31\'e ulaştı. Türkiye genelinde Çanakkale\'nin organ bağışı sıralamasında 13\'ncü olduğunu görüyoruz. Bu yıl içinde ise 13 hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Bunlardan 10\'u Devlet Hastanesi\'nde, 3\'ü de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yaşandı. Buna karşın 7 aile, yaşamını yitiren yakınlarının organlarını bağışladı. Ben ölenlere rahmet diliyorum. Bağışlayan ailelere de sağlığına kavuşan hastalar adına teşekkürlerimi iletiyorum\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'nden görüntü,

-Azem Ülkü\'nün açıklamasından görüntü,

-Organ Nakli ekibinden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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