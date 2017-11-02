DHA YURT BÜLTENİ-12

1)AKŞENER, AHLAT\'TA SELÇUKLU MEZARLIĞI\'NI ZİYARET ETTİ: SEVGİ, İYİLİK DİLİNİ BAŞLATACAĞIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çalışmalarını Bitlis\'in Ahlat ilçesinde daha önceden kiraladıkları evde sürdüreceklerini söyledi. Akşener. \"Şu andan itibaren Ahlat\'ta evi olan tek siyasetçi benim. Yani buralı olmayıp Ahlat\'ta evi olan tek siyasetçiyim. Ben artık Bitlisli\'yim. Dolayısıyla artık hemşerinizim. Bunu yapma nedenim şu. Biz buradan kalkınmayı başlatacağız, kardeşliği başlatacağız. O sevgi ve iyilik dilini başlatacağız\" dedi.

Uçakla Muş\'a ardından karayoluyla Bitlis\'in Tatvan ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Akşenere\'e Koray Aydın, Yusuf Halaçoğlu, Ümit Aldağ, Ayten Çıran, Ayfer Yılmaz ve eşi Tuncer Akşener eşlik etti. Akşener\'in ilk durağı Tatvan ilçesindeki Filistin Parkı oldu. Burada davul- zurna eşliğinde karşılandı. Halk oyunları gösterisi sırasında kesilmek üzere getirilen 2 keçinin kesilmesine de izin vermedi. Akşener kendisine hediye edilen Türk Bayrağını aldıktan sonra park içerisindeki çay ocağına geçerek, kendisini karışılamaya gelenlerle bir süre sohbet etti. Akşener daha sonra bir sandalyenin üzerine çıkarak, toplanan yaklaşık 500 kişiye konuşma yaptı. Akşener, Türkiye\'nin iyiliklere ve güzelliklere, birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu belirterek şöyle konuştu: Siyasetçiler, uzun bir zamandır çok sert bir dille konuşuyor. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı \'Senden- benden\' diye bir dille konuşuyor. O nedenle biz kardeşliği, kardeş hukukunu, birliği, beraberliği ve bu birlik beraberlik dilinin getireceği zenginliği buralara getireceğiz. Buralarda turist kaynaması lazım. Buralarda fabrikalar olması lazım. Buralarda gençler bir siyasi partinin AK partinin taşeron yanına bile girmek için teşkilatlarından kağıt götürmeden işe girememe durumundan kurtulması lazım. Onun için partimizi kurduk bir hafta oldu. Benim bir sözüm vardı; Bir parti kurarsam Ahlat\'ta bir ev alacağım diye. Ama adamın parası yetmedi. Alamadı. Dolayısıyla kiralık tuttuk. Şu andan itibaren Ahlat\'ta evi olan tek siyasetçi benim.Yani buralı olmyıp Ahlat\'ta evi olan tek siyasetçiyim. Ben artık Bitlisli\'yim, artık buralıyım dolayısıyla artık hemşerinmizim. Bunu yapma nedebnim şu; Buralara dikkat çekmek istiyorum. Buraklara geldim bütün baskılara, eksik, gediğe rağmen. Ahlat; Anadolu\'nun başlangıcı. Ahlat\'tan Edirne\'ye, Trabzon\'dan Şırnak\'a, Hakkari\'den Sinop\'a, Samsun\'dan Antalya\'ya , böyle gezeceğim ben. Ama her iki bayramdan birini Ahlat\'ta geçireceğim. Oğlum, kocam torunum bayram namazına gidecek. Sizle beraber olacaklar. Çıkışta da o benim hayalim olan Türkiye\'deki bayram sofrasını Ahşat\'ta, Tatvan\'da Bitlis\'te, Adilcevaz\'da, Muş\'ta, Van\'da, Kars\'ta Bingöl\'de kuracağız. O sofraya hepimiz birlikte oturacağız. Erkekler bilmez ama o sofraları anneler hzırar, babaanneler Annaanneler hazırlar. O sofraya oturanların hepsinin eli yemeğe eşit mesafede uzanır. Biri ne daha uzak birine daha yakın olmaz.\"

\"YAPMAZSAM EVİMİ TAŞLARSINIZ\"

Akşener, kalkınmayı bölgeden başlatacaklarını anlatırken, \"O sevgi ve iyilik dilini başlatacağız. Ve ben sizi dinleyerek proje üreteceğim. Bugün buraya bu manada değil ama sizi dinlemeye geldim. Arkadaşlarım sizin aranızda olacak sizleri dinleyecek, önerileriniz nedir bizlerden ne istiyorsunuz? Yapmazsam gelir Ahlat\'ta evimi taşlarsınız\" diyle ekledi.

SİYASETÇİLERE SİTEM ETTİLER

Meral Akşener\'in konuşması sonrasında Erkan Acarman isimli bir kişi yüksek sesle siyasetçilere sitem etti. AK Partili olduğunu belirten Acarman, \"Bütün siyasetçilere söylüyorum, herkes sözünde dursun. Meclis\'e giden insanlara söylüyorum. 2 kuruş para kazanmak için gurbetlere çıkıyoruz. Burada çocuklarımız aç mıdır, tok mudur bilmiyoruz. Yıllardır gurbette çalışıyoryuz. Tatvan için iş imkanı istiyoruz. Gelen arkadaşlar bizi dinlemiyorlar. Hoş geldiniz. Başım, gözüm üstüne geldiniz. Sizden rica ediyorum. Ben burada bir Ak Partil olarak söylüyorum; oraya istifamı vereceğim\" dedi.

Bunun üzerine Akşener Acarman\'ı yanına çağırarak burada da mikrofonu kendisine verip, sıkıntısını anlatmasını istedi. Acarman\'dan sonra konuşmasını sürdüren Akşener şöyle konuştu:

\"Referandum için Bitlis\'e geldiğimde 2 bakan Bitlis\'e gelmişti. Sizler derdinizi anlatamadınız. Şimdi ben geldim arkamdan herkes gelecek. İktidar değiliz ama olacağız inşallah. Ben geleceğim gideceğim arkamdan ağabeyler gelecek. Sizi benim gibi dinleyecekler. Bütün projelerimizi sizin sözlerinizden, dertlerinizden yola çıkarak projelerimizi oluşturacağız. Bunun adını da \'Meral Akşener, iyi parti, iyi partililer dinliyor\' koyacağız. Onun için buradayız. Aynı referandumda nasıl dinlediysem, bugün de onun için geldim. Allah inşallah hepimizin yolunu açık etsin. Allah Hepimizi utandırmasın ve dediğimi gibi öyle yumuşayacak ki, diller göreceksiniz. Böyle ısıra ısıra yapılan konuşmalar ortadan kalkacak. Rekabet iyi bir şeydir. Siyasi rekabet seçmene yarar. Canınız kime isterse ona oy verirsiniz. O önemli değil. Ama bizim varlığımız sizin görülmenizi sağlayacak. Ben buralara çok gelip gittim. Ancak 2011 referandumu benim için bir mihenk taşıdır. Ve son 2017\'de yapılan referandumda bir başka mihenk taşıdır. 2010-2017 yılları arasında bu bölgeye gelmedim. Muş\'ta ve Bitlis\'te kocaman devlet binaları yapılmış. Allah var fevkalade büyük ve güzel devlet binaları var. Onlarla ilgili bir şey diyemem. Ama fabrika yok. Nasıl iş bulacak? Fabrika olursa iş bulursun. Üreten bir ekonomiyi buraya taşıyabilirsek sen iş bulursun. Vangölü ayrı, Muş ovası ayrı, buraya gelirken koca ova ayrı, dağ ayrı. Biz burada bu birlikteliği temin ettiğimiz takdirde buralar turist kaynar. Yurt dışına gidenler bilir. İsviçre\'nin köyleri kasabaları şehirleri vallahi, billahi, tallahi buralardan iyi değil. Ama öyle bir iş yapmışlar ki turist kaynıyor. Dolayısıyla buraları kalkındırmanın yolu bir fabrika açacaksın, ikincisi de bu turizmi canlandıracaksın. Turizmi canlandırmak için güvenlik lazım. Gelen turistin can güvenliğinden emin olması lazım.ö

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde şehit olan 8 askerle ilgili de Akşener, “Bakın bugün 8 şehidimiz var. 8 ocağa ateş düştü. Cenab-ı Hak her birinin anasına babasına sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun. Bütün bunların getirdiği sorun senin işsizliğin. Onun için bugün o kocaman problemleri çözmemiz mümkün değil. Ben bugün küçük küçük somut bir adımlar atıyorum. Yaptığım iş bugün sizin sesinizin duyulmasıdır. Ben bugün buraya fabrika kuramayacağım ama fabrika kurması gerekenlere burada olduğumu söylüyorum. Burada onların rakibi olduğumu söylüyorum. Ben burada yaşayacağımı söylüyorum. Ve diyorum ki hodri meydan. Hadi bakalım yüreği yeten gelsin Bitlis\'e. Gelsin Muş\'a ev alsın otursun. Ev kirası versin, elektrik su faturası ödesin. Kömür parası ödesin. Bunu yapmadan birbirimizi öğrenemeyiz. İyi parti size iyi gelecekö dedi.

AHLAT’TAKİ İLK DURAĞI SELÇUKLU MEZARLIĞI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, evinin bulunduğu Ahlat’a da karayoluyla geçti. Akşener’in ilk durağı da tarihi Selçuklu Meydan mezarlığı oldu. Akşener, eşarbını bağlayıp, mezar taşlarının bulunduğu alana geçerek bir süre dua etti. Akşener daha sonra ilçe merkezine geçerek, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Feyat ERDEMİR-Özcan ÇİRİŞ-Fettah YEŞİLYAPRAK-Halil ÜLKER/BİTLİS,(DHA)

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2)9 YAŞINDAKİ MUSTAFA, OKULDAN EVİNE DÖNERKEN, BİSİKLETLE KAMYONUN ALTINDA KALDI

KARAMAN\'da 9 yaşındaki Mustafa Eryiğit, bisikletiyle okuldan evine döndüğü sırada ambalaj atıkları toplama aracı çarptı. Kamyonun sağ arka lastiğinin altında kalan Mustafa, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi\'nde meydana geldi. Mümine Hatun İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Eryiğit, ders bitiminde bisikletiyle evine gitmek için yola çıktı. Minik Mustafa, Fevzi Paşa Caddesi\'ne geldiğinde aynı yönde seyreden 38 yaşındaki Serkan Yıldız yönetimindeki bir vakfa ait 70 FR 221 plakalı ambalaj atıkları toplama aracı çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere yığılan Mustafa, kamyonun sağ arka lastiği altında kaldı. Çevredeki çocukların bağırması üzerine sürücü Yıldız, kazayı fark edip aracı durdurdu. Lastiğin altında kalan Mustafa itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mustafa\'nın, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Sürücü Serkan Yıldız da, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının hastaneye getirilişi

- Hastaneden ve ambulansta detay

-Olay yerinden detay

-Kamyonun altındaki bisikletten detay

-Kazayı gören çocuklarla röp.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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3)BM’DEN İDLİB’E 15 TIR\'LIK YARDIM

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye’nin İdlib kentine 15 TIR’dan oluşan yardım konvoyu gönderdi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki depolardan insani yardım malzemesi yüklenen 15 TIR, Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Jandarma ve BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım malzemesi yüklü TIR\'lar, yapılan işlemlerinin ardından İdlib’e hareket etti. Malzemeler, İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.

Görüntü Dökümü

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- TIR’lardan görüntü

- Cilvegözü’ne gelirken

- Eskortluk yapan BM araçları

- Araçlar Cilvegözü’ne geçerken

(SÜRE: 1’ 19’)(BOYUT: 42 MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)

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4)VESTEL TÜRKİYE\'DE BİR REKORA İMZA ATACAK

VESTEL, Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ile yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında kan bağışı kampanyası düzenledi. Kurumun Beyaz Eşya Fabrikası\'ndaki 6 bin 500 çalışan arasında toplanması hedeflenen 1000 ünite kanla Vestel, ülkedeki işletmeler arasında en yüksek kan bağışında bulunan kurum unvanıyla bir rekora imza atacak.

Dünyanın önde gelen elektronik ve beyaz eşya üreticisi Vestel Grubu\'na bağlı Beyaz Eşya Fabrikası, Türk Kızılayı ile Türkiye\'de işletmeler arasında en yüksek kan bağışında bulunan işletme rekoruna imza atmak için kampanya düzenledi. Vestel Beyaz Eşya Fabrikası 6 bin 500 çalışanıyla ve \"1000 gönüllü bağışçı bir günde 1000 ünite kan bağışı\" sloganıyla gerçekleştirdiği kan bağışına, fabrika çalışanları büyük ilgi gösterdi. Türkiye Kızılay Derneği Ege Bölge Müdürü Gökay Gök, kan bağışı öncesi fabrikanın genel müdür yardımcıları Mehmet Yavuz, Kemal Özgür, Hakan Akıncı, Serhat Tolga Sönmez ve Özgür Yılmaz ile birlikte açıklamada bulundu. Gök, Vestel Beyaz Eşya Fabrikası\'nın ülkedeki işletmeler arasında büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza attığının altını çizerek, Beyaz Eşya Fabrikası bünyesindeki 6 bin 500 çalışanın kan bağışına yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Gök, \"Vestel en verimli olduğu saatlerde bize vakit ayırarak, hayat kurtarmak ve kan bağışı yapmak için bir faaliyet gerçekleştirdi. Hedefimiz Vestel\'de Türkiye\'de bir işletmede alınacak en yüksek kan bağışı sayısı olarak bir Türkiye rekoruna imza atmak. 6 bin 500 çalışana yönelik minimum 800 veya 1000 ünite kan bağışı hedefliyoruz. Hedeflenen kan ile 3 kişinin hayatını kurtarmış olacağız. Eğer hedefe ulaşılırsa Vestel, Türkiye\'de işletmeler arasında bir günde en yüksek kan bağışında işletme olarak rekora imza atacak\" diye konuştu.

Türkiye Kızılay Derneği Ege Bölge Müdürü Gökay Gök, Vestel Beyaz Eşya Fabrikası Genel müdürlerine teşekkür plaketi sundu. Fabrikanın 4 farklı noktasına yerleştirilen kan alma istasyonlarında ise işçiler, kan vermek için kuyruk oluşturdu. Gün sonunda 1000 ünite kan bağışı hedefi konularak bir Türkiye rekoru beklenen kampanyada, sabahın ilk saatlerinde kan bağışı sayısının 200\'leri geçtiği ve gün sonunda hedefin gerçekleşmesinin beklendiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Fabrika dışından görüntü

- Kan bağışı öncesinden görüntü

- Türkiye Kızılay Derneği Ege Bölge Müdürü Gökay Gök\'ün açıklaması

- Kan bağışında bulunan işçilerden görüntü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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5)VESTEL TÜRKİYE\'DE BİR REKORA İMZA ATACAK

VESTEL, Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ile yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında kan bağışı kampanyası düzenledi. Kurumun Beyaz Eşya Fabrikası\'ndaki 6 bin 500 çalışan arasında toplanması hedeflenen 1000 ünite kanla Vestel, ülkedeki işletmeler arasında en yüksek kan bağışında bulunan kurum unvanıyla bir rekora imza atacak.

Dünyanın önde gelen elektronik ve beyaz eşya üreticisi Vestel Grubu\'na bağlı Beyaz Eşya Fabrikası, Türk Kızılayı ile Türkiye\'de işletmeler arasında en yüksek kan bağışında bulunan işletme rekoruna imza atmak için kampanya düzenledi. Vestel Beyaz Eşya Fabrikası 6 bin 500 çalışanıyla ve \"1000 gönüllü bağışçı bir günde 1000 ünite kan bağışı\" sloganıyla gerçekleştirdiği kan bağışına, fabrika çalışanları büyük ilgi gösterdi. Türkiye Kızılay Derneği Ege Bölge Müdürü Gökay Gök, kan bağışı öncesi fabrikanın genel müdür yardımcıları Mehmet Yavuz, Kemal Özgür, Hakan Akıncı, Serhat Tolga Sönmez ve Özgür Yılmaz ile birlikte açıklamada bulundu. Gök, Vestel Beyaz Eşya Fabrikası\'nın ülkedeki işletmeler arasında büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza attığının altını çizerek, Beyaz Eşya Fabrikası bünyesindeki 6 bin 500 çalışanın kan bağışına yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Gök, \"Vestel en verimli olduğu saatlerde bize vakit ayırarak, hayat kurtarmak ve kan bağışı yapmak için bir faaliyet gerçekleştirdi. Hedefimiz Vestel\'de Türkiye\'de bir işletmede alınacak en yüksek kan bağışı sayısı olarak bir Türkiye rekoruna imza atmak. 6 bin 500 çalışana yönelik minimum 800 veya 1000 ünite kan bağışı hedefliyoruz. Hedeflenen kan ile 3 kişinin hayatını kurtarmış olacağız. Eğer hedefe ulaşılırsa Vestel, Türkiye\'de işletmeler arasında bir günde en yüksek kan bağışında işletme olarak rekora imza atacak\" diye konuştu.

Türkiye Kızılay Derneği Ege Bölge Müdürü Gökay Gök, Vestel Beyaz Eşya Fabrikası Genel müdürlerine teşekkür plaketi sundu. Fabrikanın 4 farklı noktasına yerleştirilen kan alma istasyonlarında ise işçiler, kan vermek için kuyruk oluşturdu. Gün sonunda 1000 ünite kan bağışı hedefi konularak bir Türkiye rekoru beklenen kampanyada, sabahın ilk saatlerinde kan bağışı sayısının 200\'leri geçtiği ve gün sonunda hedefin gerçekleşmesinin beklendiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fabrika dışından görüntü

- Kan bağışı öncesinden görüntü

- Türkiye Kızılay Derneği Ege Bölge Müdürü Gökay Gök\'ün açıklaması

- Kan bağışında bulunan işçilerden görüntü

(Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)