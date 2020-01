DHA YURT BÜLTENİ-12

1)DEMİREL 93\'ÜNCÜ YAŞ GÜNÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI

DOKUZUNCU Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel, 93\'üncü doğum gününde Isparta İslamköy\'de karanfillerle süslenen mezarı başında anıldı. Anma etkinliğine, birlikte siyaset yaptığı kişiler, adını taşıyan okullarda okuyan öğrencilerin de aralarında bulunduğu kalabalık bir topluluk katıldı. Isparta\'nın Atabey İlçesi\'ne bağlı İslamköy\'de merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için anma töreni düzenlendi. 17 Haziran 2015\'te 90 yaşındayken yaşamını yitiren Süleyman Demirel\'in doğum günü kapsamındaki anma etkinliği için hem köy girişine hem de Çalcatepe\'ye posterleri asıldı. Törene Isparta Belediye Başkanı MHP\'li Yusuf Ziya Günaydın, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, eski bakanlar Esat Kıratlıoğlu, Hamdi Üçpınarlar, Demirel\'in doktoru Aylin Cesur ve çok sayıda seveni katıldı. Törende adını taşıyan Süleyman Demirel Üniversitesi\'nden ve İslamköy İlkokulu\'ndan öğrenciler de Demirel\'i yalnız bırakmadı. Öğrenciler Demirel\'in mezarına kırmızı karanfil bıraktı.

\'CUMHURBAŞKANI\' YAZILI ÇELENK BIRAKTILAR

Saygı duruşu ile başlayan programda onunla uzun yıllar siyaset yapan isimler Esat Kıratlıoğlu ve Hamdi Üçpınarlar, Demirel\'in doktoru ve danışmanı Aylin Cesur ve Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu kırmızı karanfillerle süslü mezara üzerinde \'Cumhurbaşkanı\' yazılı çelengi bıraktı.

\"ONU HER VESİLEYLE ANMALIYIZ\"

Metin Feyzioğlu, 93\'üncü doğum günü vesilesiyle toplandıklarını ancak her vesileyle Demirel\'i anmak için toplanmak gerektiğini söyledi. Feyzioğlu, \"Demirel\'in düşüncelerine hayat felsefesine büyük Türkiye\'yi nasıl inşa edeceğine dair eşsiz fikirlerine ve hoşgörüsüne inanınız her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Demirel\'i anlamak Türkiye sevdasını anlamaktır. Onun yolundan gitmek büyük Türkiye\'yi inşa yolundan gitmektir. Ben kendisinden feyz alabildiğim için onun çok sayıda öğrencisinden biri olma şerefine bizzat kendi talimatlarıyla eriştiğim için kendimi bahtiyar hissediyorum. Bundan sonra da görevimiz el birliğiyle Süleyman beyin sevdasını büyük ve demokrat Türkiye\'yi hep birlikte inşa etmek olmalıdır\" dedi.

DAVA ARKADAŞLARI HATIRALARINI ANLATTI

Törende Demirel\'in yol arkadaşları da hatıralarını anlattı. Eski bakanlardan Hamdi Üçpınarlar, \"72 yılında gençlere hitaben konuşmuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Türk toprakları kutsaldır kendi kaderine terk edilemez\' sözünü hatırlatıp bizlere, \'İşte bizim rehber seçtiğimiz cümle budur arkadaşlar\' dedi. \'Biz bu davaya Anadolu\'nun feryadını duyarak başladık. Bozkırın insanları sefildi, içecek suyu dahi yoktu\' dedi. \'Hep beraber hizmette bulunduğumuz yüce milletimize layık olacak şekilde hizmetimize devam edeceğiz\' dedi. \'Devlet politikası şudur\' dedi. \'Devlet birdir. Vatan birdir. Millet birdir. Bayrak birdir. Dil birdir. Bu gücü toplumun hizmetine sokmak da bizlerin görevidir\' derdi\" diye konuştu.

\"İNSAN ÜSTÜ BİR VARLIK\"

Daha sonra kürsüye eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu geldi. Demirel\'i 1955 yılında tanıdığını söyleyen Kıratlıoğlu, şunları söyledi:

\"Onunla politika yapanların içinde en başta olan birisiyim. Yanında doktora yaptığımız yabancı bir profesör beni yanına davet etmişti. Bana dedi ki \'Isparta bölgesinde araştırma yapacağız beraber gidelim\' dedi. Ankara\'ya geldiğimiz zaman ağabeyim dedi ki \'Bu hocayı Sayın Demirel ile tanıştıralım.\' Kendisiyle tanıştırdık. 45 dakika civarında odasında bir görüşme yapıldı. Demirel, profesöre odasında brifing verdi. Aşağıya indik. Bana profesör dedi ki, \'Esat bu insan minsan değil. İnsan üstü bir varlık. Rakamlarla konuşuyor. Türkiye\'nin su sorununu bana rakamlarla anlattı. Dedim ki atıyor. Sonra dediği rakamlara baktım söylediklerinin hepsi doğru. Böyle bir şey böyle bir hafıza bir insanda olmaz\' dedi.\"

\"KESKİN BİR ZEKASI VARDI\"

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Demirel\'le bir hatırasını anlattı. Demirel Külliyesi\'nin yapımı sırasında kendisiyle görüştüğünü kaydeden Başkan Günaydın, \"Ben de mimar olarak bir proje hazırlamıştım. Kafasında oluşturduğu bir proje varmış. Zaten keskin bir zekası vardı. Benim projemi görünce \'İşte budur maket işte budur proje\' dedi. Şimdi ki Demokrasi ve Kalkınma Müzesi\'nin üzerindeki kubbeye hayran kaldı ve benim projemi uyguladı. Bu anı unutamıyorum\" dedi.

\"ONU ÖZLÜYORUZ\"

Demirel\'in başdanışmanı ve doktoru Aylin Cesur da Türkiye\'nin her yerinden Demirel sevdalılarının doğum günü programına katıldığını belirterek, \"Haftanın 7 günü yanında olan biriydim. Uyku hariç hep birlikteydik. Onu özlüyorum. Yeri doldurulmaz bir boşluk içerisindeyim. 20 yıl yanında görev yaptım. Her anı anılarla doludur. Onun gibi bu ülkeye hizmet ederek onun yolunda büyük Türkiye için çalışmak zorundayız. Ömrünü cumhuriyete ve cumhuriyetin değerlerine adadı. Demokrasi ve kalkınmanın kahramanı oldu. Bunlar cumhuriyetin değerleridir. Eksikliğini hissediyoruz. Her gün derinleşen bir hasret içindeyim\" diye konuştu.

Daha sonra programda Kuran okundu. Ardından dualar edilerek tören son buldu.

90 YAŞINDA VEFAT ETTİ

1 Kasım 1924 tarihinde doğan Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015\'te yaşamını yitirdi. Türkiye\'nin 9\'uncu Cumhurbaşkanı olan Demirel, 1965- 1993 tarihleri arasında 7 farklı hükümette toplam 10 yıl 5 aylık süreyle başbakanlık görevinde bulundu. Ayrıca, 1964\'ten 1980 yılına kadar Adalet Partisi, 1987-1993 yılları arasında ise Doğru Yol Partisi genel başkanı olarak görev aldı. Demirel, siyasi kariyeri boyunca birçok ilki gerçekleştirdi. Türkiye\'nin çok partili sisteme geçtiği 1946\'dan sonraki dönemde, kurduğu 7 hükümetle en çok hükümet kuran siyasetçi, Türk siyasi tarihinde İsmet İnönü ve Recep Tayyip Erdoğan\'dan sonra en uzun süre görev yapan başbakan, 41 yaşında başbakanlık koltuğuna oturan en genç başbakan, 40 yaşında parti genel başkanı olan en genç politikacı ve 30 yaşında bir kamu kurumuna atanan en genç genel müdür rekorlarını kırdı. Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015\'te, tedavi gördüğü hastanede solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle 90 yaşında yaşamını yitirdi.

2)CHP\'Lİ ATICI\'DAN CAMİ İÇİNDEKİ ANAOKULUNDA İNCELEME

MERSİN\'in Silifke İlçesi\'nde bina yetersizliği nedeniyle camideki bir odada hizmet veren anaokuluna giden CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, bu durumu işgüzarlık olarak değerlendirdi.

CHP\'li Aytuğ Atıcı ile Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, Silifke İlçesi\'ne bağlı Narlıkuyu Mahallesi\'nde bulunan Hacı Ahmet Camii\'nde Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı anaokulu olarak kullanılan odaya geldi. Sınıfa çevrilen odaya girmek isteyen CHP\'li Atıcı\'ya görevli öğretmen engel oldu. Kadın öğretmen durum hakkında jandarmaya bilgi vereceğini söylemesi üzerine Atıcı, kendisinin milletvekilli olduğunu söyledi. Ardından girdiği odada incelemede bulunan Atıcı, \"Bir ihbar aldık. Dediler ki, Narlıkuyu Mahallesi\'nde anaokulu çocuklarını okul yerine camiye götürerek, burada eğitim veriyorlar. Böyle bir saçmalığın olmayacağını, yanlış olduğunu söyledik. Bunun üzerine araştırınca iddianın yüksek olma ihtimalini gördük. Gelip yerinde gördük, gerçekten doğru. Hemen mahallenin 2 kilometre aşağısında Narlıkuyu Mahallemiz \'in bir okulu var. Buradaki çocuklar taşımalı sistemle o okula eğitim almaya gidiyorlar ama anaokulu çocuklarını da camiye anaokulu eğitimi almaya gönderiyorlar. İçeride bir devlet memuru öğretmen var. Kayıtlardan da göreceğiniz üzere bu mahallede yaşayan tertemiz çocuklarımız var. Bu işin neresinden tutmak gerekiyor, bunu halkımızın takdirine bırakıyoruz\" dedi.

Konunun peşini bırakmayacağını ifade eden Atıcı, \"Bu işgüzarlıktan başka bir şey değildir. Bu ancak yükselmek isteyen insanların hükümete yağ çekmesi ya da yaranmaya çalışmasından başka bir şey değildir. Cami bizim baş tacımızdır. Camilere ibadet için gelinir. Camilere ibadetin dışında siyaset için gelenlerden de dindarların da hesap sorması gerekiyor. Burada şu anda siyasi bir mesele yatıyor. Bu kirli siyasete maalesef Allah\'ın evi olarak tanımladığımız cami alet ediliyor. Maalesef din adamları, dinimiz, çocuklarımı alet ediliyor. O nedenle bu çok ciddi bir sorundur. Bunun hesabının da mutlaka sorulması gerekir\" diye konuştu.

Öte yandan cami içindeki anaokulunda 16 çocuğun eğitim gördüğü bildirildi.

3)RUSYA\'NIN DOMATES ALIMI KUMLUCALI ÜRETİCİYİ UMUTLANDIRDI



ANTALYA\'nın Kumluca ilçesindeki domates üreticileri, Rusya\'nın domates alımına başlayacağını açıklamasıyla umutlandı.

Kumluca bölgesinde eylül ayının ilk haftasında dikimi yapılan fidelerden ilk domates hasadı yapılmaya başlandı. İlçede yaklaşık 42 bin dönüm alanda sebze üretimi yapılırken, bunun yaklaşık 15 bin dönümünde domates üretiliyor. Domates üreticileri ise Rusya\'nın 1 Kasım\'dan itibaren yıl sonuna kadar 50 bin ton domates sevkiyatına izin vermesi dolayısıyla sezondan umutlu. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, \"Geçen yıllarda Rusya\'nın kapıları kapatmasından dolayı domates üreticisi sıkıntı yaşadı. 1 Kasım\'dan itibaren Rusya\'nın domates alacak olmasından dolayı çiftçinin durumunun daha iyi olacağına inanıyorum\" dedi.

Üreticiler, Rusya krizinden dolayı ciddi sıkıntılar yaşadıklarını aktarırken, bu yıl Rusya\'nın domates alacağını açıklamasının yüzlerini güldüreceğini kaydetti.

Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Selahattin Okur da \"Rusya\'nın kapıları kapatması nedeniyle çiftçiler sıkıntı yaşamıştı. Rusya\'nın kapıları tekrar açması bizim açımızdan mutluluk verici, sevindirici. Meyve sebze sektörü arz talep işidir. Arz talep ne kadar iyi olursa işlerimiz de o kadar iyi olur\" dedi.

4)ÜNİVERSİTELİLERİN BIÇAKLI KAVGASI: 4 YARALI

ANTALYA\'da Akdeniz Üniversitesi öğrencileri arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 4 öğrenci bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 3805 Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İşyerine müşteri olarak gelen Akdeniz Üniversitesi\'nde okuyan 4 öğrenci arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 4 öğrenci bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. Adları açıklanmayan 4 yaralı öğrenci, çağrılan ambulanslarla hastanelere götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

5)KASIM\'DA DENİZ KEYFİ

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde sonbaharda çekilen fotoğraflar, yaz aylarını hatırlattı. Güneşli havayı görünce sahile akın eden birçok kişi, saatlerce yüzdü ve güneşlendi.

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derecede olduğu Bodrum\'da, güneşli havayı görenler sahile akın etti. Ortakent-Yahşi mahallesinde farklı yaş gruplarından birçok kişi denize girdi, güneşlendi ve güzel havanın tadını çıkardı. Sonbaharda kentte çekilen fotoğraflar, yaz aylarını hatırlattı. Mayıs ayının başlarında Ankara\'dan tatile gelen emekli doktor, evli ve iki çocuk annesi 65 yaşındaki Gülseren Çakır, \"Aslında iki hafta önce Ankara\'daki evimize dönecektik. Ancak bu güzel havaları bırakıp, Ankara\'daki soğuk havaya dönmek istemedik. O nedenle iki hafta daha Bodrum\'daki yazlığımızda tatilimizi sürdüreceğiz. Hava biraz soğudu ama yine de deniz suyu sıcaklığı güzel\" dedi.

6)GAZETE DAĞITICISI, 625 BİN LİRA İKRAMİYE KAZANDIĞINI 1.5 AY SONRA ÖĞRENDİ

ARTVİN\'de gazete dağıtıcısı 40 yaşındaki Mehmet Cihan, Milli Piyango\'nun 9 Eylül çekilişinde biletine büyük ikramiye isabet ettiğini 1.5 ay sonra gittiği büfede öğrendi. Satın aldıklarına cebindeki parası yetmeyince cüzdanında fark ettiği bileti amorti çıkma ihtimaline karşı kontrol ettiren ve 625 bin lira kazandığını öğrenen talihli, büfe sahibinden aldığı 50 lira borçla gittiği noterde biletini tasdik ettirdi.

Artvin\'de 15 yıldır asgari ücretle gazete dağıtımı yapan Mehmet Cihan, 6 Eylül tarihinde çeyrek bilet satın aldı. Milli Piyango\'nun 9 Eylül çekilişinde çeyrek bilete isabet eden 2.5 milyon liralık büyük ikramiye Cihan\'ın satın aldığı bilete çıktı. Ancak, Cihan, 625 bin lira ikramiye kazanan biletini kontrol etmeyi unuttu. Çekiliş tarihinden 1.5 ay sonra gittiği büfeden alışveriş yaparken parası yetmeyen Mehmet Cihan, cüzdanındaki bileti fark etti, amorti çıkma ihtimali üzerine kontrol etmesi için büfeciye uzattı. Büfecinin kontrol ettiği biletin büyük ikramiye kazandığını öğrenen talihli büyük sevinç yaşadı. Cebinde 18 lira olan Mehmet Cihan büfe işletmecisi Lale Akgök\'ten aldığı 50 lira borçla gittiği noterde biletini kendi adına tasdik ettirdi.

\"BELKİ AMORTİ ÇIKMIŞTIR DİYE BAKTIRDIMö

Gazete dağıtımını bırakan ve gittiği Ankara\'da biletine isabet eden ikramiyeyi aldıktan sonra İstanbul\'daki akrabalarının yanına gittiği öğrenilen Mehmet Cihan, ilk röportajını 15 yıldır çalıştığı yerel gazeteye telefon aracılığı ile verdi. Bileti cüzdanında unuttuğunu anlatan Mehmet Cihan, \"Çekiliş yapılmış, aradan 1.5 ay geçmiş. Bilete bakmamışım. Artvin\'de bir büfeden bir şey alacaktım. Param yetmedi. Cüzdanımda bulunan bilet o anda aklıma geldi. Belki amorti çıkmış olabileceğini belirterek bakmalarını istedim. Bilete baktıklarında büyük ikramiyenin bana çıktığını söylediler. Çok sevindim, inanamadım. Kontrol ettim hakikaten bana çıktı. Büfe sahibi bana bileti noterden tasdik ettirmemi söyledi. Bende cebimde 18 lira var dedim. O da bana 50 lira borç verdi. Biletin üstüne adımı yazdı, 68 liraya bileti noterde onaylattım.Sonra Ankara\'ya giderek ikramiyeye aldımö dedi.

\"BEN YİNE AYNI MEHMET\'İM\"

Artvin\'de ev almayı düşündüğünü anlatan Mehmet Cihan, \"Biz fakirlikten geldik. Bu para bana çok. Ben yine aynı Mehmet Cihan\'ım. Çalışmaya devam edeceğim. Piyango böyle bir şey işte.Kime ne zaman çıkacağı belli olmuyor. Bana bu bileti satan Yücel Aslan\'a, yardımcı olan Lale ablaya, Bugüne kadar 15 yıldır bana iş veren, İsmet Başar\'a çok teşekkür ederimö diyerek döneceği Artvin\'de tüm dost ve akrabalarına yemek vereceğini söyledi.

\"İHTİYACI OLAN BİRİNE ÇIKMASINA SEVİNDİK\"

Talihliye 50 lira borç veren Lale Akgök de \"Benden bir şeyler aldı ama parası yetmeyince cebindeki bileti belki amorti çıkmıştır diyerek bana uzattı. Bende kontrol ettiğimde büyük ikramiye çıktığını fark ettim. Ona notere gitmesini söyledim. Parası çıkışmayınca 50 lira da verdim\" dedi. Bileti satan Yücel Aslan ise \"Bileti benden 1.5 ay önce almış. İkramiyenin ihtiyacı olan birine çıkmasına sevindik\" ifadelerini kullandı.

7)OTOMOBİLİN YAKIT DEPOSUNDAN 7 KİLO ESRAR ÇIKTI

ADIYAMAN\'da, polis tarafından durdurulan otomobilin yakıt deposunda 7 kilo esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 15\'inci kilometresinde durumundan şüphelendiği sürücüsü açıklanmayan 34 JF 4381 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilin yakıt deposunda piyasa değeri 20 bin lira olan 3 kilosu toz halinde 7 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan polis, ismi açıklanmayan sürücüyü de gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

8)AYDIN PROTOKOLÜNDEN ZEYTİN HASADI



AYDIN\'ın Germencik İlçesi\'nde zeytin hasadı ve zeytinyağı sezonunun açılışı için düzenlenen törende Kaymakam Ayhan Işık ile Belediye Başkanı Ümet Akın ağaçtan zeytin çırptı.

Germencik\'in Hıdırbeyli mahallesindeki özel bir tesiste zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin ilk hasadı yapıldı ve sezon başladı. Törene Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, MHP\'li Germencik Belediye Başkanı Ümet Akın, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Ziraat Odaları başkanları, üreticiler ve törene ev sahipliği yapan zeytinyağı fabrikası TMC Grup\'un Genel Müdürü Metin Ural katıldı. Yerel ürünlerde markalaşmak gerektiğini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, \"Modern tesislerimizin gelişmesi ve zeytinyağındaki markalaşması sayesinde Aydın zeytinyağının beklenen yere gelmesini temenni ediyoruz. Yeni zeytin ve zeytinyağı sezonu tüm üreticilerimize ve sanayicilerimize hayırlı olsun\" dedi. Germencik Belediye Başkanı ve Ziraat Odası Başkanı Ümmet Akın ise, önümüzdeki günlerde ilçede yaklaşık 18 bin ton zeytinyağını işleyip markalaştıracak bir tesis kurmayı hedeflediğini açıkladı. Zeytinyağının işletme tesisleriyle birlikte pazarlama ayağı olduğunu ifade eden Akın, \"Aydın\'da araştırmalara baktığımızda en büyük sorun bütün ürünlerimiz ham olarak paketleniyor, işlenmeden satılıyor. İncir, zeytinyağı, kestane ve hayvan kesimi de dahil olmak üzere hem Germencik hem de Aydın genelinde tesis sayısı artmalı. Amacımız zeytinyağını tesisleştirmek, şişelemek ve paketleyerek satmaktır. Bununla birlikte hijyen ve kalitesini yükselteceğimizi düşünüyoruz. İnsanlar para kazanamazsa ve evine daha iyi para götüremezse geçimi zorlaşır. Tesisleşmek bunun için gerekli\" diye konuştu.

Okunan duaların ardından Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Ümet Akın ve beraberindekiler zeytin ağacının yanına giderek zeytin çıpma makinesi ile zeytin çıptı ve zeytin topladı. Protokol tesisi gezerek zeytinlerin işlenme sürecini inceledi.

9)ŞAHİNBEY BELEDİYESİ\'NDEN 5 BİN ÇİFTÇİYE TOHUM VE GÜBRE

GAZİANTEP\'te, Şahinbey Belediyesi tarafından 5 bin çiftçiye 2 bin ton buğday tohumu ve gübre dağıtım yapıldı.

Deniz Mahallesi semt pazarında düzenlenen dağıtım törenine; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan ile çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere buğdaylık tohum ve gübre desteğinin devam edeceğini belirterek, \"Çiftçilerimize şu ana kadar belediyecilik anlamında yol, park, taziye evi, cami yatırımlarımız yaptık. Şimdi de çiftçilerimize üretimle alakalı destek sağlamak için yeni bir projeye başladık. Çiftçilerimize 2 bin ton sertifikalı buğday tohumu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bunun yüzde 50\'si belediyemiz tarafından hibe olarak çiftçilerimize veriliyor. Yüzde ellisini çiftçilerimiz karşılıyor. Ayrıca yine 2 bin ton taban gübresi belediyemiz tarafından yüzde 80\'nini karşılayarak çiftçilerimize destek sağlıyoruz. Bunların toplam maliyet bedeli yaklaşık 5 milyon lira, desteklemelerimiz sadece bunlarla sınırlı kalmayacak\" diye konuştu.

Vali Ali Yerlikaya ise Şahinbey Belediyesi’nin çiftçilere çok önemli bir destekte bulunduğunu belirterek, \" Buğdayla ilgili bir destekleme yapalım diyen Mehmet Tahmazoğlu başkanımız, zengin fakir ayrımı yapmadan Şahinbey Belediyesinin tohumluk sertifikalı buğday desteğinden yararlanmak isteyenler başvuruda bulunabilir. Burada yüzde 20\'sini siz karşılıyorsunuz Şahinbey Belediyesi yüzde 80\'inini veriyor. Peki bunların toplamı ne kadar yapıyor? Bu TIR\'larla gelen buğday tohumu ve gübrenin toplam bedeli 5 milyon lira. Tahmazoğlu başkan, kendi hemşeri çiftçilerine bu desteği veriyor\" dedi.

Konuşmaların ardından okunan dua ile çiftçilere tohum ve gübre dağıtıldı.



