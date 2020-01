DHA YURT BÜLTENİ-12

Darbeci general Terzi\'ye bağlı Özel Kuvvetler\'in yargılanmasına Gaziantep\'te başlandı/EK

BAŞBAKANLIK AVUKATI İNAL: BU DAVALAR, HEPİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Darbe girişimi sırasında, Silopi\'de görevliyken tutuklanan rütbeli eski 17 askerin yargılandığı duruşmaya avukat Mustafa Doğan İnal, Başbakanlık adına katıldı. İnal, \"Yurt çapındaki bu davaların tamamına avukat arkadaşlar, gerekli hassasiyeti gösteriyor; çünkü hepimiz için çok önemli davalar, bunlar. Türkiye’nin yakın tarihindeki en önemli davalar\" dedi.

FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Silopi\'deki eylemleri nedeniyle tutuklanan rütbeli eski 17 askerin yargılandığı davaya Başbakanlık adına avukat Mustafa Doğan İnal, katıldı. Davanın, en önemli dosyalardan biri olduğuna dikkat çeken İnal, \"Biz avukat arkadaşlarımıza birlikte davayı, kitlesel olarak takip ediyoruz. Bu davanın önemi şöyle. Türkiye’deki İstanbul, Ankara ve Muğla\'daki dosyadan sonra en önemli dosyalardan bir tane sebebi, darbenin ana örgütleyen ve ana ekibin içinde yer alan öldürülen darbeci Semih Terzi\'nin uzantıları. Biliyorsunuz Semih Terzi Silopi\'den Diyarbakır\'a, Diyarbakır\'dan da Ankara’ya gelmişti, darbe faaliyetlerine katılmak için. Bugün burada yargılanan sanıklar da Semih Terzi\'nin bir şekilde Silopi\'de birlikte olduğu ve darbe organizasyonunu birlikte yaptığı insanlar. Umuyoruz ki mahkeme hızlı bir şekilde yargılama yapacak ve Türk milletinin beklentilerine uygun olarak sanıkları cezalandıracak. Şu anda Gaziantep Barosu\'ndan 53 avukat arkadaşımız da dosyaya müdahil olarak katıldı\" diye konuştu. Yurt çapındaki darbe girişimine ilişkin davaların tamamına, avukatların gerekli hassasiyeti gösterdiğini belirten avukat İnal, şöyle devam etti: \"Çünkü hepimiz için çok önemli davalar bunlar. Türkiye’nin yakın tarihindeki en önemli davalar. Bu darbe davaları suçüstü halleri ile yakalanmış ilk defa yargılaması yapılan davalar bu yönüyle de çok önemli. Gaziantep’te bu davalara sahip çıkıyor, hem halk olarak, hem avukatlar olarak, geniş bir katılımla davayı takip ediyoruz. Semih Terzi biliyorsunuz, Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda darbeyi ana yönetenlerden ve Ankara’ya gelip Özel Kuvvetleri hakimiyetine almak isteyen, Zekai Aksakallı’yı pasifize edip Özel Kuvvetler\'in komutanı olmak için Ankara’ya gelen biri. Özel Kuvvetler; Türkiye’de üç ayrı bölümden oluşuyor. Özellikle Özel Kuvvetler\'in birinci bölümü Silopi’de yerleşik ve bunlar uzun zamandan beri Türkiye’nin Özel kuvvetler birimi. Bu birimdekiler, özellikle darbe gecesi hakimiyeti ela almak için faaliyet içine giriyorlar. Oradan Van\'a geçip Van Asayiş Kolordu Komutanı Metin Temel\'i gözaltına almak için oradaki hakimiyeti ele geçirmek için hareket ediyorlar; ama onda da başarılı olamıyorlar. Bunların hepsi, dosyada delillerle birlikte yansımış durumda. Umuyoruz ki dediğim gibi kısa bir sürede yargılama neticelenir ve cezalarını alırlar.\"

Adana\'da DEAŞ operasyonu (Görüntü Ekiyle Yeniden)

ADANA\'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 5\'i Suriye uyruklu 18 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon başlattı. Düzenlenen operasyona TEM ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Polisleri de katıldı. 20 adrese eş zamanlı operasyon yapan polis, kritik noktalardaki evlere koç başı ile kapıları açarak girip uzun namlulu silahlarla zanlıları etkisiz hale getirdi. Operasyonda 5\'i Suriye uyruklu 18 kişiyi gözaltına alındıktan sonra sorgu için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İslahiye\'de iş makinesi yan yattı

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, hemzemin geçitte alt geçit çalışması yapan yüklenici firmaya ait mobil kazık makinesi, yağmurun etkisiyle içinde operatörüyle yan yattı.Operatör, kazadan yara almadan kurtuldu.Cumhuriyet Mahallesi ile Atatürk Mahallesi bağlantısındaki demiryolu hemzemin geçitte başlatılan alt geçit çalışması sırasında mobil kazık makinesi, yağış nedeniyle yan yattı. Operatör Cuma Kayalar, kazadan yara almadan kurtulurken, çevrede panik yaşandı. İş makinesi, yapılan çalışmayla kaldırıldı.

Zonguldak\'ta dalgalar, liman duvarını aştı

ZONGULDAK\'ta şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, duvarı aşarak, limanın içine kadar girdi.

Kentte aralıklarla yağan yağmurla birlikte şiddetli rüzgar da etkili oldu. Sahil kesiminde 30 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar, oluştu. Zonguldak Limanı\'nda dalgakıranlara çarparak, yükselen dalgaların boyu, 7 metreyi buldu. Dalgalar, zaman zaman limanın içine kadar ulaştı. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. Zonguldak Limanı\'nda ise derelerin getirdiği atıklarla birlikte kirlilik oluştu.

Geçici körlük yaşayan yavru dağ keçisi tedavi altına alındı

TUNCELİ\'de, köylüler tarafından ormanlık alanda bitkin halde bulunan yavru dağ keçisi, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi\'ne getirilerek tedavi altına alındı. Daha önce de geçici körlük yaşayan bir dağ keçisinin bulunduğunu hatırlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, konunun araştırılması için Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesini bilgilendirdiklerini söyledi.

Mazgirt İlçesi\'ne bağlı Çanakçı Köyü\'nde bu sabah ormanlık alanda bitkin halde bulunan ve bölge halkı tarafından kutsal olarak bilindiği için avlanması yasak olan yavru dağ keçisini evlerine götüren köylüler, durumu Tunceli Doğa koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'ne bildirdi. Bölgeye giden doğa koruma ekipleri, yavru dağ keçisini Tunceli\'ye getirerek koruma altına aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi\'nde veteriner hekim tarafından kontrol edilen yavru dağ keçisinin yaklaşık 5 aylık olduğu ve geçici körlük yaşadığı için beslenemediği, bunun için de bitkin düştüğü belirtildi. Yapılan kontrollerden sonra ilaç tedavisi uygulanan yavru dağ keçisi, daha sonra beslenmeye alındı. Tunceli\'de son bir ay içinde 2\'inci geçici körlük yaşayan dağ keçi vakasının olması nedeniyle durum, Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi\'ne bildirilerek, hastalık nedeninin öğrenilmesi için çalışma başlatıldı. Geçici körlük vakalarının dağ keçileri arasında artması konusunda konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, şöyle dedi: \"Veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde geçici bir körlük yaşadığı anlaşıldı ve gerekli ilaç tedavi başladı. Yakın zamanda aynı şekilde geçici körlük yaşayan bir dağ keçisi daha tespit edilmiş ve 10 günlük tedavisinden sora tekrar doğal ortamına bırakılmıştı. Geçici körlük vakasının ikinci olması nedeniyle Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi\'ne gerekli bilgi verildi, gerekirse yavru dağ keçisini buraya göndereceğiz. Bu yavru dağ keçisi sağlığına kavuştuğu an tekrar doğaya bırakacağız.\" Tunceli\'de yaban hayatının çok canlı olduğunu, birçok hayvan türünün bulunduğunu ve 2011 yılından bugüne kadar kendilerine yaralı yada bitkin halde toplam 109 yaban hayvanının geldiğini anlatan Gürsönmez, şöyle dedi: \"Tunceli\'de yaban hayatı çok zengin onlarca tür hayvan var bunların çoğunluğunu yırtıcı havyanlar oluşturuyor. 2011 yılından bugüne 109 yaralı yada bitkin halde bulunan hayvanı merkeze getirerek tedavi ettirdik. Yaraları ağır olan ve burada tedavi edilmeyen bazı hayvanları Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderdik. 109 yaban hayvanında 76 tanesinin tedavisi başarıyla yapılarak sağlığına kavuşmaları sağlandı ve tekrar doğal ortamına bırakıldı. Geri kalan bazıları tekrar doğaya çıkamayacak durumda olduğu için koruma altına alındı, bazıları öldü. Biz her türlü yaban hayvanını yaşatmak için her türlü özveriyi gösteriyoruz.\"

Bitlis\'ten 196 öğrenci 5 yıldızlı otelde tatil yapacak

İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nın ülke genelinde uyguladığı \'Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Bitlis\'ten Antalya\'ya 196 öğrenci geldi. Bitlisli öğrenciler Belek\'te 5 yıldızlı bir otelde 3 gün tatil yapacak. Proje kapsamında 7 hafta boyunca Bitlis ve Şırnak\'tan toplam 2 bin 454 öğrenci beş yıldızlı otellerde konuk edilecek.

İçişleri Bakanlığı\'nın \'Biz Anadoluyuz Projesi\' kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde şehit ve gazi yakını, terör mağduru, dezavantajlı bölgelerde eğitim gören 21 ilde 15 yaş altı ortaokul seviyesindeki 50 bin öğrenci, batıdaki 23 ilde 3 gün ağırlanacak. İller arasında kardeşlik köprülerinin kurulması, çocukların özgüven duygularının artırılması, öğrenciler arasında kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği duygularının pekiştirilmesi amaçlanan proje kapsamında Antalya\'ya ilk kafile Bitlis\'ten geldi. Bitlis\'ten gelen 196 öğrenciyi Antalya Havalimanı\'nda Vali Münir Karaloğlu, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve Antalya\'dan öğrencilerle ilgili kamu kurumlarından yöneticiler karşıladı. Havalimanına gelen öğrencilere animatörler tarafından çeşitli gösteriler sunulurken, Antalyalı öğrenciler ise Bitlis\'ten gelen misafir öğrencilere karanfil armağan etti. Öğrencileri karşılayan Vali Karaloğlu, bazılarıyla sohbet edip özçekim yaptı. Antalya\'nın Bitlis ve Şırnak\'tan 3 bine yakın öğrenci ve yöneticiyi konuk edeceğini belirten Vali Karaloğlu, şöyle dedi: \"Bugün Bitlis\'ten gelen ilk kafilemizi karşıladık. Onlara hoşgeldiniz diyoruz. İnşallah biz 7 hafta boyunca haftada 2 grup olarak bu projeyi devam ettireceğiz. Tabi projemizin paydaşları, sponsorları var. Büyükşehir belediyemiz yükümüzün büyük kısmını üstlendi. Biz çocuklarımızı Antalya\'da 5 yıldızlı otellerimizde misafir edeceğiz. Antalya bir turizm şehri. Arzu ettik ki çocuklarımız gelmişken 5 yıldızlı otel görsünler, tatil beldelerini görsünler, 5 yıldızlı otelde kalmanın keyfine varsınlar. AKTOB aracılığıyla otellerimiz sponsor oldu. Buradan her birine teşekkür ediyorum. Hiçbir ücret ödemeden bu çocuklarımızı 5 yıldızlı otellerimiz misafir edecek.\" Büyükşehir Belediyesi\'nin de gezileri ve öğle yemeklerini düzenleyeceğini belirten Vali Karaloğlu, çocukların buradaki akranlarıyla kaynaşmalarını, güzel zaman geçirmelerini, güzel anılarla oturdukları kentlere döndükten sonra da buradaki izlenimlerini oradaki arkadaşlarına anlatmalarını amaçladıklarını söyledi. Vali Karaloğlu, \"Burada ileriye dönük dostluklar edinmelerini istiyoruz. İnşallah bu projenin amacına ulaşması için Antalya olarak elimizden geleni yapacağız. İlk kafile Belek bölgesinde bir 5 yıldızlı otelde misafir edilecek. Ama bütün şehri, tarihi ve turistik bölgeleri gezecekler. Yarın mesela Büyükşehir belediyemiz Tünektepe\'ye çıkaracak, teleferiğe de binmiş olacaklar. Kaleiçi, müzeleri gezecekler\" diye konuştu. Koordinasyonunu Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün yürüttüğü projede 30 Ekim- 17 Aralık tarihleri arasında 7 hafta boyunca ortalama 196\'şar kişilik gruplar halinde haftada iki kafile Antalya\'ya gelecek. Şırnak ve Bitlis\'ten gelecek 2 bin 500\'e yakın öğrenci, sponsorluk üstlenen beş yıldızlı 14 otelde konaklayacak. Öğrenciler Antalya\'da teleferik, Tünektepe, Zıp Zıp Park, Kaleiçi, Antalya Müzesi, Konyaaltı Sahili, Lara bölgesi, Dokuma park alanı, akvaryum ziyareti gibi şehrin tarihi, kültürel, turistik özelliklerini yansıtan mekanlar ve bölgelere ziyaret gerçekleştirecek.

