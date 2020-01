DHA YURT BÜLTENİ-12

1)AK PARTİ MİLLETVEKİLİ TİN KAZADA YARALANDI

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz\'in içinde bulunduğu otomobil, Denizli\'nin Merkezefendi ilçesindeki İzmir karayolunda kaza yaptı. Kazada hafif yaralandığı belirtilen AK Partili Tin ve Filiz, ambulansla Özel Sağlık Hastanesi\'ne sevk edildiği öğrenildi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TEK PARTİLİ DÖNEMİN EN BÜYÜK KÖTÜLÜĞÜ TARİHİMİZİ 1923 OLARAK BAŞLATMAK (EK)



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Tek partili döneminin en büyük kötülüğü bu ülkenin tarihini 1919-1923 yılından başlatma anlayışıyla kurulu bir eğitim sistemi inşa etmek. 1923; kadim tarihimizin yeniden ayağa kalkış tarihidir. Ondan öncesi koskoca bir devlet birikimimiz vardı. Bugün Karadeniz\'den Hint Okyanusuna kadar her yerde hüsnü kabulle karşılaşıyorsak sebebi budur\" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Konya\'daKİ Mevlana Meydanı\'nda düzenlenen toplU açılış töreni ve mitinge katıldı. Törene eski Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık Bak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, eşlik etti. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kısa bir selamlama konuşması yaptı. Ardından kürsüye Başbakan Binali Yıldırım çıktı. Bugün 50 adet projenin toplu açılışının yapıldığını hatırlatan Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminde Konya halkının verdiği desteğe de değindi. Yıldırım, \"Hesaplarını en ağır şekilde veriyorlar. Bu milletin bileğini asla bükemeyecekler, bir olmaya, birlikte Türkiye olmaya devam edeceğiz\" dedi.

ERDOĞAN\'DAN BİRLİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erdoğan, şöyle konuştu: \"Bir olacağız. Bunu Çanakkale\'de, Kurtuluş Savaşı\'nda yaptık. Bunu 15 Temmuz’da yaptık. Önümüzdeki süreçte de aynı iradeyle, aynı kararlılıkla, aynı cesaretle ortaya koyacak ve ülkemizi aydınlık geleceğe hep birlikte çalışacağız. Ne diyor o güzel Konya türküsünde; \'Atı olan, el atına biner mi? Yiğit olan ikrarından döner mi ?\' Bunu biliyorsunuz değil mi? Biz de Allah’ın izni ve yardımıyla, sizlerin ve milletin desteğiyle, ikrarımızdan dönmeyeceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar ve evvel Allah, Allah\'ın izniyle dünyaya, Türkün şanını çok daha güçlü kılarak duyuracağız.\"

TEK PARTİLİ DÖNEMİN 1923 KÖTÜLÜĞÜ

Erdoğan, 1 asıra yaklaşan Cumhuriyet tarihi boyunca inişli- çıkışlı olsa da küçümsenmeyecek günlere gelindiğini, tek partili dönemin ülke tarihini 1923\'den başlatma anlayışını eleştirdi. Erdoğan, şöyle dedi: \"Hataı ve eksikleri görmek başka, bunlara takılıp kalmak bambaşka bir şey. Bizim yönümüz daima geleceğe dönük olmalıdır. Tek partili döneminin en büyük kötülüğü bu ülkenin tarihini 1919-1923 yılından başlatma anlayışıyla kurulu bir eğitim sistemi inşa etmek. 1923; kadim tarihimizin yeniden ayağa kalkış tarihidir. Ondan öncesi koskoca bir devlet birikimimiz vardı. Bugün Karadeniz\'den Hint Okyanusuna kadar her yerde hüsnü kabulle karşılaşıyorsak sebebi budur. Geçen haftalarda Sırbistan\'a gittim. Sırbistan Cumhurbaşkanı ve kabinesi gece geç bir saatte bizi karşıladılar, aynı şekilde gece geç saatte uğurladı. Orada Novi (Yeni) Pazar\'a gittik. Oradaki o coşku ilgi alaka unutulur gibi değildi. Neden? Çünkü burada tarihin kaybı var. O tarihi kaybı kenara koymak mümkün değil. Yıllarca bizi bu gerçeklerden uzak tuttular. Tuna Nehri\'nin yamaçlarına çıktık. Oradaki Sırp vatandaşlar bizi çok farklı bir şekilde karşıladı. Türk milletinin yeniden gerçek gücünün yeniden adeta birileri kudurmuş durumda. Türkiye artık gücünün, imkanının, yapabileceklerinin bilincinde bir ülkedir.\'

3)ÇAVUŞOĞLU: ANA MUHALEFETİN YAPICI ELEŞTİRİLERLE BİZİ DENETLEMESİNİ HER ZAMAN BEKLERİZ

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ana muhalefetin \'demokrasilerin vazgeçilmezi\' olduğunu belirterek, \"Biz iktidar olarak, ana muhalefetin hem Türkiye\'de hem de Bursa\'da bizleri yapıcı eleştirilerle denetlemesini her zaman için bekleriz\" dedi. CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti İl binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"TBMM’de hangi partiden olursa olsun Bursa\'nın milletvekilleri her daim birbirleriyle dayanışma içerisinde olmuşlardr. Biz iktidar olarak, ana muhalefetin hem Türkiye\'de hem Bursa\'da bizleri yapıcı eleştirilerle denetlemesini her zaman için bekleriz\" diye konuştu. AK Parti’de yaşanan değişim sürecinde yeni görevler üstlenen Çavuşoğlu ve Salman\'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istediklerini belirten Şadi Özdemir ise \"Görevlerinde başarılar diliyorum. Bursa ile ilgili temel sorunlarda ana muhalefet partisi olarak, iktidar partisi ile dayanışma içinde olabileceğimizi belirtmek istiyorum. Önemli olan Bursa’dır\" dedi.

4)PAÜ\'DEKİ YEMEK İHALESİNDE FAHİŞ FİYAT TARTIŞMASI

DENİZLİ\'deki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yemek ihalesini 3 yıllığına kazanan yemek firmasının sahibi Öztürk Taştan, usulsüzlük iddialarında bulunan CHP Milletvekili Melike Basmacı hakkında tazminat davası açacağını söyledi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi\'nde hastalar ve personelin yemek hizmetleri işi için eylül ayında ihaleye çıkıldı. 9 firmanın katıldığı ihaleyi en düşük teklifi veren Özata Gıda, yıllık yaklaşık 11 milyon liradan üç yıllığına 32 milyon 591 bin liraya kazandı. 2016 yılında ise üniversite yönetimi yaklaşık 5 milyon liraya yemekleri çıkarmıştı. Yemek işinin bir yıl öncesine göre iki katından fazla bir fiyata ihale edildiğini öne süren CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, TBMM\'de yaptığı konuşmada, PAÜ Tıp Fakültesi yemek işinin geçen yıl 5 milyon liraya üniversite olanaklarıyla yapılırken, bu yıl ihaleyle 11 milyon liraya verildiğini belirtti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi de veren Basmacı \"Pamukkale Üniversitesi\'nin Personel ve Hastane Yemekleri İhalesi\'ni 3 yıl için 33 milyon liralık teklif veren bir firma kazandı. Acaba 2017 yılında ülkemizde enflasyon yüzde 110 mu arttı yoksa Pamukkale Üniversitesi\'nden birileri 6 milyoncuk lirayı cebine mi koydu? Merakla bekliyoruz ve takipçisi olacağız. Bu iş, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'nde yemek ihalesi telefonunda ByLock tespit edilen, FETÖ\'den gözaltına alınmış, 25 Kasım 2016 tarihinde MHP\'den ihraç edilmiş ve eşi Pamukkale Üniversitesi satın almada görevli memur olan bir iş adamına 2015 ve 2016\'daki rakamların 2.5 katına ihale edilmiş mi\" dedi. Bakan Demircan ise konuyu inceleteceğini söyledi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ SESSİZ

Yemek ihalesi ile ilgili tartışmalar sürerken üniversite yönetimi sessiz kaldı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili gerekli açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtti. Basmacı\'nın iddialarına ise ihaleyi kazanan Özata Gıda\'nın sahibi işadamı Öztürk Taştan yanıt verdi.

\"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR\"

Denizli Basın Merkezi\'nde avukatı İbrahim Açıkgöz ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Öztürk Taştan, iddiaları yalanladı. Yanında 850 kişi çalıştıran bir işadamı olduğunu belirten işadamı Öztürk Taştan, \"11 milyon lira denilen rakamın ortaya çıkmasında bir hesap şekli var. İdareler bir takım hesaplar yapar, o hesaplarda bir adet belirler. Bu adetlerin birim fiyatla çarpılması sonucu bir rakam çıkar. Bahsedilen rakamlar abartılmak istendiği için birim fiyatlardan hiç bahsedilmiyor. Yemek üretim bedeli olan 5 milyon liranın üzerine idarenin diğer resmi giderleri olan kendi bünyesinden de alımlarını yaptığı kahvaltı, ara öğünler, temizlik malzemeleri, taşıma bedelleri gibi giderlerin bahsedilen maliyete dahil olmadan kamuoyunu yanıltmak adına bir hesap çıkarılmıştır\" dedi. Dokuz firmanın katıldığı ihalede en ucuz fiyatı vererek ihaleyi aldıklarını belirten Taştan, \"Bizim aldığımız ihalenin birim fiyatı yani 4 çeşit yemeğin fiyatı 6 lira 35 kuruştur. Bu rakam bir tost parası bile değildir. Bu iş için 83 tane personel çalıştırılmakta, bu 83 personelin 1 yıllık işçilik tutarı 2 milyon 400 bin lira. Temizlik malzemeleri, taşıma bedelleri gibi yan giderlerle bu rakam 10 milyon lira civarında tutuyor. 9 firmanın katıldığı ihalede, idarenin 3 yıl için belirlediği 35 milyon 815 bin lira muammen bedelin 3 milyon lira altına yani 32 milyon 591 bin liraya ihaleyi aldık\" diye konuştu.

\"KARALAMA YAPIYOR\"

Alınlarının açık olduğunu ve verilmeyecek bir hesaplarının olmadığını belirten Taştan, \"Milletvekili Basmacı, eşimin üniversitenin satın alma bölümünde çalıştığını söylüyor. Yani eşimden bilgi alarak ihaleyi kazandığımı iddia edip karalama yapıyor. Ancak benim eşim Pamukkale Üniversitesi\'nin planlama bölümünde görev yapıyor. Satın almayla uzaktan yakından ilgisi yok. Milletvekili Melike Basmacı\'dan bir kadın olarak eşimden çıkıp özür dilemesini beklerim. Yaptığı şey çok çirkin bir karalama. Melike Basmacı\'ya tazminat davası açacağız. Şayet milletvekili kürsüsünde çıkar özür dilerse, yanlış yapmışım derse, bizde dava açmaktan vazgeçeriz\" dedi.

Taştan\'ın avukatı İbrahim Açıkgöz ise, yemek alım ihalesiyle ilgili iddiaların muhatabı olmadıklarını, muhatabın ihaleyi veren Pamukkale Üniversitesi olduğunu söyledi. Açıkgöz, CHP Milletvekili Melike Basmacı\'nın soru önergesinin veriliş tarzı yüzünden açıklama yapma gereği duyduklarını ifade ederek, \"Bu önerge, masum bir soru önergesi olarak ortaya çıkmadı. Müvekkilim FETÖ soruşturması geçirmiştir, ancak kendi telefonunda ByLock tespit edilmemiştir. Öztürk Taştan, Uşak Devlet Hastanesi\'nin kantinini işletmektedir. Şirket adına kayıtlı Wİ-Fİ hattından bir şahıs By-Lock\'u kullanmış ve müvekkilim adına soruşturma başlatılmıştır. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca açılan soruşturmada, Taştan\'ın ByLock programı yüklediğine dair bir kanıt bulunamamış FETÖ ile irtibat ve ilişkisi bulunmadığı tespit edilerek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir\" dedi.

5)TGB\'DEN SİVAS\'TA \'İSTİKLAL YÜRÜYÜŞÜ\'

TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) tarafından düzenlenen \'29 Ekim İstiklal Yürüyüşü\' Sivas\'ta gerçekleştirildi.

TGB üyelerinin Samsun\'dan başlattığı \'29 Ekim İstiklal Yürüyüşü\'nün 3\'üncü durağı Sivas oldu. Tren Garı önünde bir araya gelen TGB üyesi yaklaşık 1000 genç, ellerinde pankart ve dövizlerle slogan atarak İnönü Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı\'na kadar yürüdü. Burada basın açıklaması yapan TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, 98 yıl önce olduğu gibi istiklal yolunu yeniden adımladıklarını söyledi. Dikmen, şöyle dedi:

\"İstiklal yürüyüşünün ilk adımını Samsun\'dan atarak başladık. Orada haykırdık. Şimdi Amasya\'dan ve Erzurum\'un arından Sivas\'ta sizlerle birlikteyiz. Burada yeniden haykırıyoruz. \'Türk Milletinin bağımsızlığını yine Türk Milletinin azim ve kararlılığı kurtaracaktır\' diyoruz. Ardından Erzurum\'a geçerek oradan da haykırdık. \'Milli sınırlar içerisinde vatanımız bir bütündür ve asla bölünemez\' dedik. \'Manda ve himayeye geçit yok\' dedik. Şimdi Sivas\'ta haykırıyoruz. Türkiye\'nin bağımsızlığını hiçbir kuvvet engelleyemez. Türkiye\'nin bağımsızlığına hiç bir kuvvet göz dikemez. Türk Milleti şu anda ateşten günlerden geçiyor. Türkiye sancılı süreçlerden geçiyor. Türkiye\'nin bağımsızlığını hedef alan Amerika ve onun taşeron terör örgütleri, Fetullahçı çete ve PKK her gün amansızca, haince Türkiye\'ye saldırıyor. Bunların bir tane amacı var, Türkiye\'nin bağımsızlığını engellemek ve Türk milletine diz çöktürmek. Burada olan Türk gençleri olarak haykırıyoruz Türkiye\'yi asla diz çöktürmeyeceğiz. Aynı 98 yıl önce olduğu gibi azim ve kararlılıkla ve birleşerek yürüyoruz bu yolu. İstiklal yolunu yeniden adımlıyoruz. Bu bilinçle bugün Sivas\'ta haykırdıktan sonra yarın birinci Meclis önünde Türk milleti ile buluşarak tarihi zaferlerimizi yeniden hatırlayacağız ve Anıtkabir\'e, atamıza yürüyeceğiz.\"

Basın açıklaması ardından bir süre slogan atan grup, daha sonra Sivas Kongresi\'nin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Grup son olarak eski Madımak Oteli, bugünkü Bilim ve Kültür Merkezi önüne giderek 1993 yılında yaşanan olaylarda yaşamını yitirenler için karanfil bıraktı.

