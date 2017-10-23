DHA YURT BÜLTENİ-12

Ak Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe görevi bıraktı

Ak Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe,\"Yolsuzluk tembellik ve istismarla hiç suçlanmadık, adımız bu konularla hiç yanyana gelmedi. Bize yakışanı yapacağız. kiriz ortamı yaratmayacağız\" diyerek belediye başkanlığı görevinden istifa etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: BURSA,(DHA)

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Demirtaş\'ın kaldığı cezaevinde 56 PKK\'lı açlık grevi başlattı



EDİRNE F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, PKK terör örgütüne üye olmak suçundan hükümlü ve tutuklu bulunan 56 kişi, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın avukatları ve yakınları ile görüştürülmediği iddiasıyla açlık grevine başladı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan\'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi\'nde, \'Terör örgütü üyesi olmak\' suçlarından hükümlü ve tutuklu bulunan 56 kişi, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın avukatları ve yakınları ile görüştürülmediğini öne sürüp protesto için açlık grevine başladı. Dün başlatılan eylemin sürdüğü öğrenildi.

Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)

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ÖZEL - Bozova\'da elektrik akımına kapılan oto yıkamacı öldü

ŞANLIURFA\'nın Bozova İlçesi\'nde oto yıkamacı 25 yaşındaki Mehmet Keklik, araç yıkadıktan sonra elektrik kablolarına temas edince akıma kapılarak ağır yaralandı. Mehmet Keklik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Bozova\'nın Emniyet Caddesi\'nde bulunan bir oto yıkamacıda meydana geldi. Bir otomobili yıkayan 7 aylık evli Mehmet Keklik, ıslak zeminde elektrik kablolarını topladığı sırada akıma kapıldı. Mehmet Keklik’in akıma kapıldığını görenler, hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Çağrılan ambulansla Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve acil serviste tedaviye alınan Mehmet Keklik, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Keklik\'in cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze yakınlarının bahçede beklemesi

- Cenaze aracına cenazeyi konulması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 103 MB

Haber-Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

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Eski Belediye Başkanı Doğan vefat etti

ADIYAMAN\'da, beyninde oluşan tümörden dolayı vefat eden 56 yaşındaki Besni eski Belediye Başkanı Aydın Doğan toprağa verildi.

Besni eski Belediye Başkanı Aydın Doğan, beyinde oluşan tümörden dolayı bir süredir tedavi gören Doğan, gece yarısı rahatsızlanınca götürüldüğü Besni Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Doğan’ın cenazesi, ikindi namazının ardından Haci Reşit Camisi\'nde kılınan cenaze namazının ardından Üçgöz Köyü\'nde toprağa verildi. Cenaze törenine; Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, belde belediye başkanları, partililer, ailesi ve yakınları katıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Haci Reşit Camisi

- Cenaze törenine katılanlar

- Cenazenin getirilişi

- Yakınlarının tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi

- Cenaze namazının kılınması

- Helallik istenmesi

- Cenazenin cenaze aracına alınması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN,(DHA)

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Çeşme\'de 5 ayrı operasyonda 272 kaçak yakalandı

İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nde gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda, lastik botlarla Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na kaçmaya çalışan, aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu 272 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme\'den, Sakız Adası\'na yasa dışı yollarla kaçma girişimlerinde son günlerde artış gözlendi. İlk olarak, dün (pazar) gece farklı zamanlarda ve lastik botlarda, Suriye uyruklu 22 kişilik ve 58 kişilik iki ayrı gruptaki kaçaklar yakalandı. Saat 08.00\'de gerçekleştirilen üçüncü operasyonda ise Suriye, Irak, Eritre ve Angola uyruklu 98 kişi, yine sahil güvenlik ekiplerince lastik botta yakalandı. Dördüncü operasyon da dün saat 23.30\'da yapıldı. 10 İran, 20 Afgan uyruklu olmak üzere 30 kaçak yakalandı. TCSG 902 Sahil Güvenlik Botu, bugün saat 09.00\'da ise Altınkum Plajı açıklarında, lastik botta Suriye uyruklu 64 kaçağı yakalayarak beşinci operasyonunu yaptı. Beş ayrı operasyonda yakalanan toplam 272 kaçak, Çeşme İskelesi\'ne getirildi. Kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcilerince yiyecek ve içecek yardımında bulunuldu. Yakalanan tüm kaçakların İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edileceği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çeşme İskelesinde 64 kaçak göçmenin yakalanması

- Uluslararası Göç Örgütü temsilcisinin yardım dağıtma görüntüleri

-Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)

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Gaziantep\'te 23 kilo esrara 2 tutuklama

GAZİANTEP\'te, polis tarafından durdurularak aranan iki otomobilde 23 kilo 20 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri iki otomobili durdurup arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği \'Badi\'nin de kullanıldığı aramada araçlarda toplam 23 kilo 20 gram esrar ele geçirilirken, sürücüler K.A. ve M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Durdurulan otomobil

- Otomobilde arama yapılması

- Narkotik dedektör köpeğinin arama yapması

- Poşetteki esrar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 9 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP,(DHA)