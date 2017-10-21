DHA YURT BÜLTENİ-12 

Başbakan Yıldırım: Şeytan taşlamadan arta kalan zamanda kalkınma için çalıştık (2)

DANİMARKA BAŞBAKANI RASMUSSEN\'E : SEN KİMSİN?

Fırat Üniversitesi\'ndeki programının ardından Başbakan Binali Yıldırım, Yakup Kılıç Spor Salonu\'nda partisinin Elazığ merkez ilçe kongresine katıldı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Ekmer ve Öznur Çalık ile birlikte kongrenin yapıldığı salona gelen Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında Danimarka Başbakanı Rasmussen\'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan\'a yönelik sözlerine sert tepki gösrerek, \"Danimarka Başbakanı çıkmış, abuk subuk laflar ediyor. Çıkmış Türkiye Cumhurbaşkanı\'na yönelik konuşuyor. Sen kimsin? AB bize laf edeceğine, kendi geleceğine baksın. Türkiye\'nin AB yolunda bir değişikliği yok, asıl olan AB hangi yöne gideceği? Türkiye kendi kararını kendi verecek. AB, bizlere laf edeceğine kendi geleceğine baksın. 40 yıldır ne yapıyorsun? Bir karar veririn. asıl niyetiniz neyse onu söyleyin. Bunların derdi Türkiyeyi uzun süre dışarda bırakmaktır. İslam düşmanlığı, ırçılık Avrupa\'nın başını ağırtacak bir konudur. Barış olduğu bir ortam olmasını istiyorsanız, geniş düşünmeniz lazım. Türkiye kalkınacak kendi imkanlarıyla yolunu bulacaktır\" dedi.

Konuşmasının büyük bir bölümünü Elazığ\'da yapılan yatırımlara ayıran Yaldırım, \"Bizim milletle muhabetimizi, sevgimizi anlamayanlar varsın anlamasınlar. Bu muhabbet, bu kutlu yürüyüş bitmez. Türkiye\'nin geleceğini şekillendirecek yeni döneme giriyor. Yeni dönemin adını 16 Nisan\'da koyduk. 94 yıllık hükümet sistemi halkımızın oylarıyla değişti. 2019 yılında 3 seçim yapacağız. Türkiye\'nin geleceğine damgası vuracak seçimler yapılacak. Türkiye\'yi muaasır mediyeletler seviyesine taşıyacak kadrolalar seçilecek. AK Parti kendisiyle yarışan bir parti haline geldi. Daha çok çalışacağız. 16 yıldır AK kadroları el ele, gönül gönüle bütün zorlukları aşarak geliyor. Uçurumun kenarındaki ülkeyi omuzuna alarak, yeniden gelişmeyis sağladı. Bugün Türkiye, dünyada önemli bir yere gelmişse sizler sayeside bugünlere geldik. Darbe girişimlerini, e-muhtıraları unutmadık. Cumhurbaşkanı seçimlerini nasıl engellediklerini unutmadık. Bu ülke neler gördü neler? 15 Temmuzu hatırlayın. 15 Temmuz\'da alçak FETÖ örgütü, aklısıra demokrasiyi, insanlarımızı esir alacak, o akşam Cumhurbaşkanımız\'ın çağrısıyla halk meydana inip, tanklara göğsünü siper etti. Bu bayrak inmez, bu ezan, o gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Bir daha asla öyle kara bir tablo yaşanmayacak\" diye konuştu.

Kongre salonunda bulunan partililer, \"Musul, Kerkük bizimdir, bizim kalacak\" sloganı atması üzerine Başbakan Yıldırım, \"Musul ve Kerkük yerinde yaşasın, herkes güzelce yaşasın\" diyerek karşılık verdi.

Görüntü Dökümü

Kongre salonu

Partililerin slogan atması

Başbakan Yıldırım\'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/ELAZIĞ, (DHA)-

NOT : İLÇE KONGRESİ AKTÜEL GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

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Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç öldü, kaçan sürücü yakalandı

KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesinde, 42 yaşındaki Erhan Topçu\'nun kullandığı otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Alihan Can ile arkasında oturan arkadaşı Halil Yavuz hayatını kaybetti. Kaçan otomobil sürücüsü Erhan Topçu, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Tavşanlı-Kütahya karayolunun 7\'nci kilometresinde meydana geldi. Kütahya yönünden Tavşanlı ilçe merkezine giden Alihan Can\'ın kullandığı 43 EN 314 plakalı motosiklete arkadan gelen Erhan Topçu yönetimindeki 43 UU 001 plakalı otomobil çarptı. Üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet çarpmanın etkisiyle savrulup demir bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Alihan Can ile arkadaşı Halil Yavuz olay yerinde yaşamını yitirdi.

İlçe Jandarma ekipleri, kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsü Erhan Topçu\'yu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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FOTOĞRAFLI

Haber-Kamera: TAVŞANLI,(Kütahya),(DHA)-

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Şanlıurfa\'ya eylem için gelen 3 DEAŞ\'lı terörist tutuklandı

SURİYE\'den bombalı eylem yapmak için yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçen DEAŞ üyesi 3 terörist, Şanlıurfa\'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyeleri Suriye uyruklu A.B. ve A.H.\'nin yasa dışı yollarla Şanlıurfa\'ya geldikleri, kentte bombalı sansasyonel eylem yapacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, teröristlerin kaldıkları adresi belirleyip operasyon yaptı. Operasyonda A.B. ve A.H. ile bu teröristlere sahte kimlik çıkaran A.B.\'yi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan 3 terörist, bugün adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliyeye getirilen şüpheliler

- Polis aracından indirilen şüpheliler

- Adliyeye çıkartılan şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Çanakkale\'de 300 kilo skunk ele geçirildi

ÇANAKKALE\'ye deniz yoluyla Yunanistan\'dan getirilen 300 kilo skunk adlı uyuşturucu, jandarma ekiplerince yakalandı. Uyuşturucuyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Yunanistan\'dan yatla, Ezine İlçesi Dalyan bölgesine uyuşturucu madde getirildiğini ve piyasaya sürüleceğini öğrenince bu sabah harekete geçti. Uyuşturucunun yüklü olduğu ABD bayraklı \'Deep İsland\' adlı, Geyikli\'de konuşlu yata operasyon yapıldı. Şüphelilerin yattan uyuşturucuyu indirirken, jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı. Takip sonucu A.Y., H.A., H.B., S.E., R.E. ve Ö.Ü. adlı 6 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yatın dışında iki otomobil ve bir minibüse el konuldu. Yapılan kontrolde yatta 300 kilo skunk adlı uyuşturucu madde bulundu. Yat, sahil güvenlik ekiplerince Geyikli İskelesi\'ne çekilerek bağlandı. Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Skunkun esrardan 4-5 kat daha güçlü etkiye sahip olduğu belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon dolar olduğu öğrenildi.

SKUNK NEDİR?

Skunk, Türkiye\'de ilk defa 2014 yılından düzenlenen bir operasyonla ele geçirildi. Skunk\'ın tohumu, esrarın ham maddesi hintkenevirinin laboratuvar ortamında başka uyuşturucularla hibritlenmesi sonucu geliştirildiği biliniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Jandarma tarafından ele geçirilen 300 kilogram esrardan görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Saman yüklü traktör böyle yandı

BURSA\'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen olayda, saman ve hayvan yemi yüklü romorklar bir and alev aldı. Can kaybının yaşanmadığı araç yangınında romorklar ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Olay, Tevfk Y.\'ye ait traktör ve arkasına bağlı olan hayvan yemi ve saman yüklü olan iki romok\'un, Karacabey İlçesi Bayramdere Yolu\'nda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu meydana geldi. Arka romokta başlayan yangın kısa sürede diğer romorka ve traktöre sıçradı. Sürücünün kaçarak canını kurtardığı yangında romorklar ile traktör kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü dökümü

Araç yangınından görüntü

Değişik açılardan çekim

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)-

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