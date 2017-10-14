DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BAŞBAKAN YILDIRIM ASKERLİK YAPTIĞI BİRLİĞİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Binali Yılrdırım Yalova\' da Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı nı ziyaret etti

Başbakan Yıldırım\'ı Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik karşıladı.

Görüntü Dökümü

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-Başbakan Yıldırım ın birligi ziyareti

-Karşılanması

-Detaylar

YALOVA/DHA

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2)BAŞBAKAN YILDIRIM: GÜNEY SINIRLARIMIZDA BİR TERÖR DEVLETİ KURULMASINA İZİN VERMEYİZ

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, \"Türkiye\'nin son 15 yılında AK Parti\'nin imzası var. Bu süreçte bir Türkiye\'ye 3 Türkiye kattık\" dedi. Türkiye\'nin güneyinde Suriye ve Irak sınırlarında şer kuşağı oluşturulmaya çalışıldığını anlatan Başbakan Yıldırım,, \"Bu projeyi yapanları biliyoruz. Orada bir terör devleti kurulmasına bu millet asla müsade etmeyecektir\" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, karayolu ile geldiği Yalova\'da, partisinin Merkez İlçe Kongresi\'ne katıldı. Burada konuşan Başbakan Binali Yıldırım, hizmet aşkı ile çıktıkları bu yolda 16 yılı geride bıraktıklarını söyledi. Başbakan Yıldırım, \"Millete hizmet etmeyi bize nasip eden Mevlama hamd olsun, şükür olsun. İnşallah bu aziz milletimize daha nice nice hizmetler görmeyi mevlam nasip eylesin\" dedi.

AK Parti ile Türkiye\'nin bambaşka bir Türkiye olduğunu, birlik, beraberlik ve kardeşliğin arttığını, refah düzeyinin de yükseldiğini belirten Başbakan Yıldırım, şöyle dedi:

\"Bir Türkiye\'ye üç Türkiye kattık. Türkiye\'nin bütün yolları açıldı, genişledi. Biz bunları yaparken rahatsız olanlar da olmadığı değil. İlk günden bu yana hiç boş durmadılar. AK Parti\'ye karşı ne kumpaslar, ne tuzaklar kurmaya çalıştılar. Bunların hepsini sizler iyi hatırlıyorsunuz. Hamd olsun ki bütün bu tuzaklar başarısız oldu. Milletimizin AK Parti\'ye verdiği destek sayesinde bütün zorlukların üstesinden geldik. Vesayet odaklarına, kumpascılara karşı dimdik durduk. Milletin hakkını,hukukunu sonuna kadar savunduk.\"

Son 16 yılda AK kadroların millete hizmet için gece-gündüz demeden çalıştığını ve çalışmaya devam ettiğini belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

\"İnşallah nice nice destanları yine birlikte yazacağız. Bu kadrolarla yazacağız. Önümüzdeki yeni hedefler, yeni fırsatlar, aynı zamanda da zorluklarda var. Yalova hazır mıyız, 2019\'a Yalova hazır mı? Ana kademe hazır mı? AK Gençlik hazır mı?, AK kadınlarımız hazır mı? Türkiye\'nin geçmiş 15 yılında AK Parti\'nin imzası var. AK Parti, bu 15 yıl içerisinde liderimiz, kurucu genel başkanımız, şimdiki genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinde zorlukları aşa aşa bugünlere geldi.15 yıl içinde bu ülke neler yaşadı. Darbe girişimleri, Balyoz, Ergenekon, e- muhtıra, cumhurbaşkanı seçiminin engellenmesi, AK Parti\'nin kapatılmaya çalışılması, 17-25 Aralık darbe girişimi, yargı darbe girişimi, Gezi olayları ve nihayet 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimi. Tüm bu kumpaslardan, engellerden AK Parti alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Bunda da en büyük güvencemiz, kaynağımız, milletimiz oldu, sizler oldunuz.\"

YALOVA DEPREMİ VE SONRASI

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Yalova\'nın aldığı yarayı da anlatan Başbakan Yıldırım, \"O günleri ben de çok iyi hatırlıyorum\" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"O sırada ben bugünkü Cumhurbaşkanımız ile beraber çalışıyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde İstanbul Deniz Otobüsleri\'nde Genel Müdürdüm. O gece depremin hasarı ile ilgili en önemli ve ilk bilgiyi biz Yalov\'da, Çınarcık\'ta, Armutlu\'da iskeleye bağlı olan deniz otobüslerimizle irtibat kurarak aldık, buradaki felaketin ne kadar büyük boyutta oluduğunu öğrendik. Çünkü başka bir iletişim yoktu. Bütün iletişim çökmüş, tüm yollar kapanmış, felaketin büyüklüğünü maalesef o gün kimse tam olarak çözemedi. Hele hele Ankara\'da ülkeyi yönetenler deprem hakkında 2 gün sonra bilgi sahibi oldular. Depremin büyüklüğünü 2 gün sonra anlayabildiler. O gecenin sabahında bütün seferleri iptal ederek Cumhurbaşkanımızla, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ile yola çıktık. Ve ilk olarak Yalova\'ya geldik. Yalova\'da o büyük felaketin ilk şahitleri olduk. O gün Yalova ile İstanbul-Yenikapı arasında adeta deniz köprüsü kurarak 2 bin 500 yaralıyı İstanbul\'a taşıdık. Ama Türkiye zor günlerden bugünlere geldi. Şimdi Yalova\'nın Allaha şükür yapılmayan yolu kalmadı. Yalova-İstanbul ile birleşti. Şimdi Yalova\'dan Osmangazi Köprüsü\'nden geçip hava alanına gitmek yarım saatin altına düştü. İstanbul\'da bile yarım saatte havalaminanı gitme imkanı yok. Yalova deniz yolu ve köprüsü ile kara ulaşımı ile sadece İstanbul\'a değil, Ankara\'ya da Bursa\'ya da Ege\'ye de Türkiyenin her tarafına ulaşılabilir, erişebilir bir şehir haline geldi.\"

\"TÜRKİYE\'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ\"

Konuşmasında \"Biz düşmanlarımızı azaltıp dostlarımızı artıracağız, bunu da yapıyoruz. Ama bazen haddini aşanlar oluyor\" diyen Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

\"Ülkemizin itibarına, egemenlik haklarına saldırı nereden gelirse gelsin misli ile karşılığını bulur. Bugüne kadar ne dedik, diklenmeyeceğiz ama dik duracağız. Ülkemizin onurunu, itibarını korumak için gereken neyse yapacağız. Ülkemizin güneyinde Suriye ve Irak hudutlarımızda bir şer kuşağı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu projeyi yapanları biliyoruz. Ama milletimiz rahat olsun. Bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlar şunu iyi bilsin, orada bir terör devleti kurulmasına bu millet asla müsade etmeyecektir. Bizim hedefimiz ve amacımız ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak, milletimizi, ülkemizi dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına sokmak. 15 yıldır da bunu yapıyoruz. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük doğuyu-batıyı ülkeyi birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama, herkes şunu iyi bilsin Türkiyeyi böldürtmeyiz\" diye konuştu.

Türkiye\'deki 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimine de değinen başbakan Binalı Yıldırım, 80 milyon vatandaşın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çağrısı ile meydanlara inerek alçaklara dersini verdiğini anlatırken şöyle devam eetti:

\"Halkın gücü, hakkın gücü tankın gücüne galip geldi o gece. İşte o gecenin Metin Doğan\'ı burada. Tankın önüne yatan kahramanlardan biri. O gece bütün millet meydanlarda birşey söyledi, bu bayrak inmez, bu ezanlar dinmez dedi. Şimdi o darbenin arkasındakiler tek tek hesap veriyor. Başlangıçta Türk yargısı ile mahkemelerle dalga geçtiler, tiyatro oynadılar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, şimdi artık kararlar birer birer çıkıyor. Müebbet hapisler, ağırlaştırılmış müebbet hapisler bir bir geliyor. Bu darbenin arkasındaki alçak örgütün bütün mensupları birer birer hesap verecek. Ve bütün failler ortaya çıkartılacak, şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak.\"

YALOVA\'YA YAPILAN HİZMETLERİ ANLATTI

Konuşmasında Yalova\'ya yaptıkları hizmetleri de anlatan Başbakan Binali Yıldırım, Altınova Tersanesi\'nden, gemi yapım ve tamir- bakım olmak üzere 1 milyar TL\'nin üzerinde ihracat yapıldığını hatırlattı. Yalova\'nın artık İstanbul ile içi içe geçtiğini ve gerçek anlamda komşu olduğunu belirten Binali Yıldırım, sadece Osmangazi Köprüsü\'nün yapımı ile ilgili kamulaştırmadan dolayı Yalova\'ya 500 milyon TL\'nin üzerinde istimlak parası girdiğini açıkladı. Yıldırım, \"Bankalar parayı koyacak yer bulamadılar, 5 tane şube açtılar\" dedi.

Eğitim alnında Yalova\'ya 15 yılda 800 yeni derslik yapıldığını ve Yalova Üniversitesi\'nin açıldığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, 400 yataklı Şehir Hastanesi\'nin yapımına da 2018\'de başlayacağını söyledi. Önümüzdeki yılın sonunda Yalova-Armutlu yolunun da tamamlanacağını anlatan Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

\"O yol biraz uzun sürdü. Talihsizlikler oldu. Proje değişti. Tünel yapılmaya karar verildi. Biraz da müteahhit maalesef istediğimiz verimlilikte çalışmadı. Yüzde 75\'i tamamlandı. eğer o yolu çok önce yapsaydı. Derlerdiki Başbakan önce kendi ilçesine yol yaptı. O yüzden iyi oldu.\"

2019 yılında Yalova- İzmir arasındaki otobanın tamamlanmış olacağını, Yalova\'dan İzmir\'e 2 satte gidileceğini söyleyen Yıldırım, \"Yol medeniyettir, medeniyetin adresi de AK Parti\'dir\" dedi.

AK Parti\'nin \'laf üstüne laf koyan\' değil \'Taş üstüne taş koyan\' eserlerin partisi olduğunu belirten, Başbakan Yıldırım, konuşmasının bir bölümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirirken şöyle dedi:

\"Ana Muhalelefet Partisi konuşuyor. Evlere şenlik. Kemal Bey, \'İdlib\'e gitmek doğru karardır, o yüzden biz tezkereye de evet dedik, destek olduk\' dedi. Konuşmasının bir bölümünde önceki söylediğini unutuyor. \'İdlib\'de bir askerimiz şehit olursa bunun sorumlusu da Erdoğan\'dır\' diyor. Yazık be kardeşim. Hem tezkereye \'Evet\' diyeceksin, hem İdlib\'e asker gitmesini destekleyecesin, sonra da asker üzerinden şehitler üzerinden siyaset yapacaksın. Millet bunları yutmaz.\"

15 Temmuz\'dan sonra Türkiye\'nin kumpaslarla, vesayetlerle yoluna devam edemeyeğinin görüldüğünü belirten Başbakan Yıldırım, sistem değişikliğine ihtiyaç olduğunu anlatırken, şöyle konuştu:

\"Bunu 15 Temmuz darbe girişiminde en ağır şekilde tecrübe ettik. O yüzden bu sistemi, bu hükümet sistemini değiştirmeyi, ülkemizin geleceği için, vesayetlerden, kumpaslardan, engellerden kurtulmak için olmazsa olmaz kabul ettik ve anayasa değişikliğini yapmaya karar verdik. 16 Nisan Türkiye\'de çok önemli bir tarihtir. Ve 16 Nisan\'da Türkiye\'nin geleceğine ilişkin karar verildi. O referandumda 94 yıllık hükümet sistemini değiştirdik. Cumhurbaşkanılğı hükümet sistemini hep beraber kabul ettik. Şimdi önümüzde önemli hedef var, 2019 var.

2019 yılında iki sınav var. Birincisi belediye sınavları. 2019\'un Martında ilk sınavımızı orada vereceğiz. İnşallah AK Parti belediyeciliğinin aynen daha güçlü bir şekilde devamı için gece-gündüz demeden çalışıp gayret edeceğiz. Yalova\'da da AK Parti hizmetiin tekrar hemşerimizle buluşturacağız. Ondan 6 ay sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bu çok önemli. Eskiden yüzde 50\'ye gitmeden iktidar olunuyordu. Şimdi yüzde 50\'sinden fazlasının desteğini almalıyız. 2019 yılında ayrıca Milletvekili seçimini de yapacağız. Türkiye\'nin gelecek 5 yılını inşa edeceği seçimleri gerçekleştireceğiz. Türkiye\'nin Gazi Mustafa Kemal\'in 2023 hedeflerine muasır hedeflerin dahada üzerine çıkmak için koyduğu hedeflere erişmek için bu seçimleri de inşallah başarıyla geçireceğimize yürekten inanıyorum. Bunun için sizlere çok güveniyoruz. O tarihi yazmaya da bu günden bu kongreden sonra başlıyoruz.\"

Başbakan Binali Yıldırım\'la birlkte Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da kongreye katıldı.

Görüntü Dökümü:

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Başbakan Yıldırım\'ın salona gelişi

Partilileri selamlaması

Kürsüye gelişi

Konuşmasından detaylar

Partililerin tezahüratı

Hediyeler verişi

Ayrılışı

Süleyla GÖZDERELİLER-Enver Fatih TIKIR-Mehmet İNAN/YALOVA, (DHA)-

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

3)KILIÇDAROĞLU: HACI BEKTAŞ, ANADOLU\'NUN İNSANCIL VE AKILCI TUTUMUNA ÖNDERLİK YAPMIŞTIR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Hacı Bektaş Veli, sözlü kültürümüzün temsilcisi olduğu gibi yazılı kültürümüzün de temsilcisi olmuştur. Anadolu\'nun insancıl ve akılcı tutumuna önderlik yapmıştır\" dedi.

Nevşehir\'in Hacıbektaş İlçesi\'nde Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi\'nde düzenlenen 54\'üncü Ulusal, 28\'inci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri törenlerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, İran Büyükelçisi Mohammad Ebrahim Taherian Fard, Kültür Müsteşarı Hasan Safarkhani, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

\"TEMELİNDE BARIŞ OLAN ANLAYIŞI YENİDEN İNŞA ETMELİYİZ\"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptığı konuşmada 1 asır önce konulan emperyal projenin yıllar sonra uygulanmaya çalışıldığını söyledi. Kurtulmuş, insanların mezhep ayrılıklarıyla birbirine kırdırılmaya çalışıldığını anlatırken, şöyle konuştu:

\"Burada canlar hepimize büyük görev düşüyor. İrfan medeniyetini yeniden diriltmek durumundayız. Temelinde barış olan anlayışı yeniden inşa etmek durumundayız. Eğer insanları dinde kardeş olarak bilirseniz bu Sünnidir, bu Alevidir diye ayırmazsınız. Böyle görürseniz dünyada barışı kardeşliği ortaya koyarsanız. İşte bu Anadolu toprakları Hoca Ahmet Yesevi\'den Hacı Bektaşi Veli\'ye kadar her yeri esenlik haline getirmiştir. Din ve mezhepleri farklı olsa da aynı mahalleyi paylaşan toplumun milletiyiz. Zulüm kolay, adalet zordur. Haksızlık kolay, hakkı yememek zordur. Bizim yolumuz, \'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın\' anlayışıdır. Bu vesileyle aranızda olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Cenabı Allah bizleri inşallah Hz. Ali, Hz. Hüseyin ile cennette inşallah buluştursun. Diğer bir konu da inşallah Hacıbektaş\'ın daha uluslararası etkinliklere katılması gerekir. Bütün Hacı Bektaş Veli erenlerini buraya çağıralım. Bununla ilgili bizler de inşallah üzerimize düşen görevi yaparız. Bu etkinlikleri inşallah daha güzel hale getiririz.\"

KURTULMUŞ\'A TEŞEKKÜR ETTİ

Anma etkinliklerinde konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bakan Numan Kurtulmuş\'a sözleri için teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, \"Sayın Bakan Kurtulmuş hepimizin özlediği konuşma yaptı. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bizim birliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Kavgaya değil, huzura ihtiyacımız var\" dedi.

\"ANADOLU\'NUN İNSANCIL VE AKILCI TUTUMUNA ÖNDERLİK YAPMIŞTIR\"

Hacı Bektaş Veli\'nin 13\'üncü Yüzyıl\'da yaşamış büyük bir düşünür ve Anadolu ereni olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

\"Hacı Bektaş Veli, Anadolu coğrafyasının önemli erenlerindendir. Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi\'nin insan yolunda toprak olma anlayışını benimsemiştir. Hacı Bektaş sözlü kültürümüzün temsilcisi olduğu gibi yazılı kültürümüzün de temsilcisi olmuştur. Anadolu\'nun insancıl ve akılcı tutumuna önderlik yapmıştır. Hacı Bektaş ocağında yetişen erenler, dünyanın dört bir yanına yayılmakla kalmamış, dünyanın her tarafına gitmiştir. Balkanlar\'da da Müslümanlığın yayılmasına vesile olmuştur. Hacı Bektaş Veli, Osmanlı\'da Yeniçeri ocağının piri sayılmıştır. Hacı Bektaş Veli helal kazanç konusunda fikirlerde bulunurken, tembelliğe, haksız kazanca karşı da tepkisini koymuştur. Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Ahi Evran çağdaş Türkiye\'nin uygarlık birikimine katkı koymuş ve anmayı hak etmiştir.\"

\'BİR OLALIM, İRİ OLALIM, DİRİ OLALIM\'

Hacı Bektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu ise, tarihin derinliklerinden süzülerek gelen medeniyetlerin harman olduğu Anadolu\'da 13\'üncü Yüzyıl\'da Moğollar\'ın işgali ile Selçuklu Devleti\'nin yıkıldığını, beylikler dağıldığını söyledi. Başkan Selmanpakoğlu, şöyle konuştu:

\"Topluluklar orada burada, nasıl ve ne olacağını bilmeden savrulmuş, toprak Osman Devleti\'nin kuruluşuna can verecek havayı ve suyu bekliyordu. \'Bir olalım, iri olalım, diri olalım\' diyen Hacı Bektaş Veli toprağa maya, topluma rehber olmanın tohumlarını Hacıbektaş\'tan ekti. Hünkar düşüncesini uygulamaya koyarken, gönülleri, \'Tanrı-evren-insan\' bütünlüğüne aşk ile bağlamaya başladı.\"

Konuşmaların ardından şiir, öykü yarışmaları ödül töreni yapıldı. Törende, 24. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi\'nden Doç.Dr. Özgür Savaşçı\'ya verildi. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'a da barışı simgeleyen güvercin verildi.

KILIÇDAROĞLU: KOLTUĞUMU YENİ NESİLLERE VERECEĞİM

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri\'nin ardından, Ağrı Tendürek\'te şehit olan Uzman Çavuş Emre Türkmen\'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Nevşehir\'in Kozaklı İlçesi\'ne geldi. İlçede bir kahveye çay içmek için oturan Kılıçdaroğlu, halkla sohbet etti. Yanına gelen 6\'ncı sınıf öğrencisi, 11 yaşındaki Bayram Ali Gürbüz ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, \"Koltuğumu yeni nesillere vereceğim. Büyüyünce koltuğu sana vereceğim\" diye konuştu. Kılıçdaroğlu Kozaklı\'da öğle yemeğinin ardından, Bingöl\'ün Genç İlçesi\'nde şehit olan Uzman Onbaşı Hakan Demirci\'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

-Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un konuşması

-Hacı Bektaşi Veli anma etkinlikleri genel görüntü

-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'nun şehit ailesine ziyareti

-Kılıçdaroğlu\'nun 11 yaşındaki çocukla sohbeti

-Kılıçdaroğlu\'nun vatandaşlarla sohbeti

-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN-Metin YILDIRIM Kamera: Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,DHA)

DV 5 Dosya 25 Dakika 16 Saniye / 800 MB

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4)ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL: SUÇLU VARDIR, DÜŞMAN YOKTUR

ADANA/ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz\'un gözaltı sürecinde 3 defa avukatlarıyla görüştürüldüğünü belirterek, \"Sorgusu esnasında avukatı hazır bulunmuştur. Türkiye bir hukuk devletidir. Suçlu vardır, düşman yoktur\" dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Bakan Gül ile Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana\'nın merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi\'nde yapımı tamamlanan, hükümlülerin çalıştığı, yargı mensubu çalışanları ve ailelerinin yararlanabileceği \'Adalet Bakanlığı Adana Göltepe Eğitim Tesisi \'nin açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Gül, Amerika Birleşik Devletleri ile vize krizine neden olan konsolosluk çalışanı Metin Topuz hakkında bir değerlendirme yaptı. Gül, \"Amerika\'da ki dışişleri sözcüsünün Türkiye\'deki konsolosluk görevlisine avukatıyla görüşme izni verme konusunda bir beyanı oldu. Bunu kısmen ifade ettik ama bir daha ifade etmek lazım. Konsolosluk görevlisi gözaltı sürecinde 3 defa avukatlarıyla görüştürülmüştür. Sorgu esnasında avukatı hazır bulunmuştur. Amerika\'daki yetkililerin bu açıklaması üzerine bizim buradaki arkadaşlarımız konsolosluk görevlisinin ailesini arayarak \'Böyle bir talebiniz bize gelmedi. Gelseydi yine biz izni verirdik\' diye görüşmeleri oldu. Bunun üzerine 2 gün sonra görüşme talebi geldi ve görüşme sağlandı. Türkiye bir hukuk devletidir. Suçlu vardır, düşman yoktur\"diye konuştu. Darbecilerin adalet önünde hesap veremediğini de belirten Gül, şunları söyledi:

\"15 Temmuz akşamı kanunları çiğneyerek darbe girişimi yapanların cezaları kanuna göre yapılmaktadır. Ceza alacak kişiye ağırlaştırılmış müebbet yada cezası neyse ona göre hüküm verilmektedir. Hukuk dışı uygulamaya girseydi o gece güvenlik güçlerimiz farklı bir şekilde karşılık verirdi. Ama onlar darbecileri hukukun önüne teslim etmişlerdir.\"

Hakim ve savcılara bir yerli bir yabancı imkanı getirdiklerini Bakan Gül, hakim ve savcılarımız yerli silah kullanacağını da sözlerine ekledi.

ÖMER ÇELİK: MÜCADELE DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE VERİLMEMİŞTİR

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de yaptığı konuşmada şöyle dedi:

\"Ben AB Bakanı olduğum için dünyanın çeşitli yerlerinde yargımızla ilgili eleştirilerle çokça muhatap oluyorum. Her zaman söylediğim şey şudur, Türk yargısının içinde bulunduğu koşullarda darbe girişimi, bu kadar terör tehdidi karşısında Türk yargısı kadar özgürlük güvenlik dengesini koruma dirayetine sahip bir yargı kurumu olduğunu zannetmiyorum. İddia ediyorum bu kadar hukukun içerisinde kalarak hukuk eliyle anayasasının korunması ve bir darbe girişimine karşı bu kadar kahramanca mücadele dünyanın hiçbir yerinde verilmemiştir ve bu kahraman yargı mensupları sayesinde olmuştur. Bu gurur verici bir olaydır.\"

Konuşmaların ardından tesise emeği geçen hükümlülere ve çalışanlara Bakan Gül ve Bakan Çelik tarafından plaket ve teşekkür belgesi hediye edildi. Açılışın ardından Bakanlar Çelik ve Gül tesisi gezerek bilgiler aldı.

Görüntü Dökümü

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- Açılışı yapan tesisin görüntüsü

- Protokolden görüntü

- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül\'ün konuşması

- AB ve Başmüzakereci Ömer Çelik\'in konuşması

- Plaketlerin verilmesi

SÜRE:05\'40\" BOYUT:346 MB

Haber-Kamera:Çağlar Öztürk/ADANA, (DHA)

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5)AK PARTİLİ ÜNAL: CHP\'NİN YAPTIĞI APAÇIK DÜŞMANLIKTIR

KAHRAMANMARAŞ 4\'üncü Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı\'nın açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kemal Kılıçdaroğlu\'nun CHP Genel Başkanı olduktan sonra partinin siyaset yapmaktan uzaklaştığını öne sürdü. Ünal, \"Yaptıkları ne muhalefet, ne milli muhalefet, yaptıkları apaçık düşmanlık ve Türkiye düşmanlarının içeride sözcülüğü yapmakta. Türkiye düşmanlarının içeride sözcülüğünü yapanlar Cumhurbaşkanımıza laf söyleyemezler\" dedi.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi\'nde düzenlenen kitap fuarının açılışı törenle yapıldı. 263 yayınevi ile 262 şair ve yazarın katıldığı fuarın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, fuarın kentin hem sosyal ve kültürel hayatına önemli katı sağladığı gibi insanları okumaya teşvik edip şehirde okuma kültürünü geliştirdiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yaman ise, Kahramanmaraş\'ı kültür, sanat ve edebiyat şehri ve edebiyatın başkenti yapmak için çalıştıklarını söyledi.

\"TÜRKİYE\'NİN DESTANI YAZILACAK\"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Partisi Sözcüsü Mahir Ünal da Türkiye\'nin 15 Temmuz gibi insanlık tarihinde görülmemiş bir hikayesi olduğunu söyledi. 15 Temmuz\'un henüz çok taze olduğunu ve daha anlatılmadığını ifade eden Ünal, şöyle dedi:

\"Hani Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi\'nde çok güzel bir şekilde ifade ediyor; \'Sizi duyanlar burada anlattıklarımı anlatsınlar. Çünkü o duyanlar sizden daha iyi bir şekilde kavrayabilirler\' diyor. İnanın biz içinde yaşadığımız için fark etmiyoruz ama 10-15 yıl sonra bu coğrafya verilen mücadelenin şu anda Türkiye\'nin ayağa kalkmak için her alanda verdiği mücadelenin destanı ve hikayesi yazılacak. Bunu da kitaplara dökecek olan bu kalem erbabı, kültür erbabı olacak. O yüzden bizim hikayemiz henüz yazılmadı. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan tarih yapıyor, inşallah kalem erbabı da yapılan tarihi kaleme alacak.\"

Konuşmaların ardından Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Mahir Ünal, Hüseyin Yayman, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri ile protokol üyeleri birlikte kestikleri kurdeleyle fuarını açılışını gerçekleştirdi. Ünal ve açılışa katılanlar stantları gezip, yazarlar ve yayınevleri temsilcileriyle sohbet ederken, kitap almayı da ihmal etmedi.

\"CHP TÜRKİYE DÜŞMANLARININ SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR\"

Mahir Ünal, fuardan ayrılmadan önce de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ünal, bir soru üzerine Kemal Kılıçdaroğlu\'nun partinin başına geçmesiyle birlikte CHP\'nin kendi siyasi geleneğinden ve siyaset yapmaktan uzaklaşıp bir operasyon partisine dönüştüğünü öne sürerek, şöyle konuştu:

\"Öyle bir muhalefetle karşı karşıyayız ki grup konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye\'nin İdlib\'e dönük alacağı çatışmasızlık bölgesinin ve güvenli alanların oluşturulmasına dair hamlesini hem olumlu buluyor, 8 dakika sonra \'Ama orada eğer askerlerimizle ilgili bir şehit haberi gelirse bunun sorumlusu Erdoğan\'dır\' diyor. Şimdi bu nasıl bir tutarsızlıktır. Ya da bu tutarsızlık mıdır, kasıtlı olarak yapılan bir şey midir? Hem CHP sözcülerinin, hem grup başkan vekillerinin hem de CHP\'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili söz söyleyebilmeleri için öncelikle bu milletle, bu millete duydukları sevgiyle, bu ülkenin, bu milletin, bu devletin bekası için ödenmiş bir bedelleri olması gerekir. 15 Temmuz gecesi kontrollü bir şekilde kaçmayı tercih edenlerin 15 Temmuz sonrasında da kontrollü darbe demeyi, tiyatro demeyi tercih edenlerin 15 Temmuz\'un kahramanı ve lideri Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşma hakları yoktur, bu onların haddi de değildir. Emperyalist güçlere karşı bu milletin bekasını savunan Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı söz söyleyebilmeleri için öncelikli olarak onları milli muhalefet yapmaya davet ediyorum. Çünkü yaptıkları ne muhalefet ne milli muhalefet; yaptıkları apaçık düşmanlık ve Türkiye düşmanlarının içeride sözcülüğü yapmakta. Türkiye düşmanlarının içeride sözcülüğünü yapanlar Cumhurbaşkanımıza laf söyleyemezler. CHP, siyaset yapmadığı sürece, CHP milli muhalefet çizgisine gelmediği sürece biz CHP\'yi siyasi muhatabımız olarak görmüyoruz.\"

Mahir Ünal ayrıca, Kahramanmaraş\'ın edebiyatta çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, \"Kahramanmaraş olarak tıpkı Dublin gibi UNESCO yaratıcı şehirler ağında Edebiyat Şehri olmak için çalışmalarımıza başladık. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, hem de Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kahramanmaraş\'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler ağında \'Edebiyat Şehri\' olarak kabul edilmesi için çalışmaları yürütüyoruz. Edebiyat ve şiirin başkenti olan Kahramanmaraş\'ımız bunu ziyadesiyle hak ediyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kitap fuarından detay

- Fatih Mehmet Erkoç\'un konuşması

- Mahir Ünal\'ın konuşması

- Kurdelenin kesilmesi

- Fuarın gezilmesi

- Mahir Ünal\'ın açıklama yapması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 339 MB

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6)KAHRAMANKAZAN\'DAKİ KIZ KAÇIRMA KAVGASINDA 5 TUTUKLAMA (EK)

Kız kaçırma kavgasına karışan aile, ürünlerini toplamadan ilçeyi terk etti

Şanlıurfa’dan, Ankara’nın Kahramankazan ilçesine mevsimlik işçi olarak gelen ve kız kaçırma kavgasında yakınlarından birini kaybeden aile, kiraladıkları yaklaşık 200 dönüm araziye ekili ürünleri toplamadan memleketlerine döndü. Çadırlarını toplayan aile ektikleri domates, biber, ay çekirdeği ve fasulyeyi hasat etmeden, traktör ve diğer tarla makinelerini de yanlarına almayarak ilçeyi terk etti.

Görüntü Dökümü

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-Çadırlardan genel görüntü

Tarlalardan genel ve detay görüntüler

Tarlaların yakınında bulunan bir bekçi ile röportaj

Haber-Kamera:Hasan POLAT/ KAHRAMANKAZAN(Ankara),(DHA)

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7)TİCARİ ARAÇ CİPE ÇARPTI: 3 YARALI

SAKARYA\'nın Arifiye İlçesi\'nde, TEM Otoyolu\'nda hafif ticari aracın cipe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında, TEM Otoyolu Arifiye mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 GL 390 plakalı hafif ticari araç önünde ilerlemekte olan 34 LY 3396 plakalı cipe çarptı. Cip çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Cip sürücüsü kazadan yaralanmadan kurtuldu. Hafif ticari araçta bulunan sürücü, Cebrail Sözen ve Emrah Devecioğlu yaralandı. Yaralanan 3 kişi sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sapanca Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Aynı yerde meydana gelen başka bir kazada ise İhsan Özçelik idaresindeki 22 DK 343 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan olmadı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

İtfaiye ve trafik ekiplerinden görüntü

Yoldan görüntü

Aziz GÜVENER-İsa ÇİÇEK/ARİFİYE(Sakarya), (DHA) -

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8)HURDACILARI DOLANDIRAN SAHTE FABRİKATÖR YAKALANDI

ADANA\'da, kendisini fabrika sahibi olarak gösterip hurdacıları dolandıran 31 yaşındaki Erdem D. polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay merkez Sarıçam İlçesi Söğütlü Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Erdem D., hurdacılık yapan Emin Körpınar\'a fabrikasındaki eski demirleri satın almasını istedi. Körpınar\'dan 11 bin 500 lira kapora alan Erdem D., izini kaybettirdi. Demirleri almaya gittiğinde gerçeği öğrenen Körpınar dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık amirliği Erdem D.\'yi kısa sürede yakaladı. Erdem D.\'nin daha öncede aynı yöntemle başka bir hurdacıdan da bin 500 lira para aldığı ortaya çıktı. Erdem D, \"Ben kimseyi dolandırmadım\" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

İşlemleri tamamlanan Erdem D. adliyeye sevk edildi

Görüntü Dökümü

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- Zanlının Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Araca bindirilişi

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Haber-Kamera:Çağlar Öztürk/ADANA, (DHA)

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9)BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI

SİVAS’ta girdiği apartmandan bisiklet çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtları inceleyen polis ekipleri, şizofren hastası olduğu belirlenen şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi\'nde öğretim görevlisi olan K.Ö., önceki gün Yeşilyurt Mahallesi, Şifa Caddesi üzerinde bulunan bir işyerine gittiği bisikleti, apartmanın girişine bıraktı. Ancak binadan çıktığında bisikletin yerinde olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevrede bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. Kayıtlarda bisikleti bir kişinin çaldığı görüldü. Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızlık şüphelisinin bir süre çevrede gezindikten sonra binaya girdiği, 3 dakika içeride kaldıktan sonra kilitli bisikleti alarak çıktığı görüldü. Sivas Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda bisiklet hırsızlığını gerçekleştirilen şüphelinin S.Ö. olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, çalıntı bisiklet ise tüm aramalara karşın bulunamadı. Şizofren hastası olduğu tespit edilen S.Ö., tedavi amacıyla Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kemarası görüntüleri

-Şüphelinin bisikleti alıp gidişi

-Bisiklet kilidinin görüntüleri

Haber:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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10)İNTERNET DOLANDIRICILARI YAKALANDI

ADANA\'da vatandaşların banka hesap bilgilerini ele geçirip, internet üzerinden paralarını çeken 5 kişi yakalandı.

\'Banka hesap bilgilerim çalındı\' ihbarı üzerine hareket geçen, Siber Suçlar Şube ekipleri çeşitli programlar kullanarak, internet üzerinden vatandaşların kredi kartı ve banka hesaplarındaki paraları çeken 5 kişiyi teknik takibe aldı. Elde edilen bilgilerin doğrultusunda Celil Ç., Özcan A., Ramazan A., Mustafa D. ve İbrahim K. yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen, zanlılardan İbrahim K. tutuklanırken, Celil Ç., Özcan A., Ramazan A. ve Mustafa D. adli kontrol ile ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Göz altına alınan zanlıların Adli Tıp Birimi\'den çıkarılması

Not:Polis kamerası

SÜRE:00\'29\" BOYUT:2.45 MB

Haber-Kamera:ADANA, (DHA)

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