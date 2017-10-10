DHA YURT BÜLTENİ-12

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1)KORKUTELİ SAVCISI KÜÇÜKÖNER\'E MAKAMINDA SİLAHLI SALDIRI



ANTALYA\'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, makamında silahlı saldırıya uğradı. Bugün saat 15.00 sıralarında, Korkuteli Adliyesi\'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner\'in makamına giren polis memuru Turgut Avcı, adliyede katip olan eşi Şerife Avcı nedeniyle tartıştı. Polis memuru Avcı, tabancasıyla savcı Küçüköner\'e ateş etti. Yaralanan savcı Küçüköner ambulansla Korkuteli Özel Yaşam Hastanesi\'ne götürüldü. Durumu ağır olan savcı Küçüköner, ambulans helikopterle Antalya\'ya gönderildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, savcı Kadir Küçüköner\'i vuran kişinin polis memuru olduğunu belirterek, \"Eşi adliyede katip olan polis memuruyla tartıştı. Vuruyor, yaralı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Akdeniz Üniversitesi dış plan görüntü (ARŞİV)

-Savcının fotosu

OLAYLA İLGİLİ GÜNCEL GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) -

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2)OTOMOBİLİNE \'YORGUN MERMİ\' İSABET ETTİ

HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde 26 yaşındaki Cuma Çoban\'ın park halindeki otomobiline \'yorgun mermi\' isabet etti. Bugün öğle saatlerinde 06 ROC 17 plakalı otomobiliyle Reyhanlı Belediyesi\'ne gelen Cuma Çoban, aracını park edip işlerini halletmek için hizmet binasına girdi. Yaklaşık 1 saat sonra otomobiline dönen Cuma Çoban, ön camın küçük bir bölümünün kırıldığını fark etti. Kırık camı incelerken \'yorgun mermi\' çekirdeği bulan Cuma Çoban, polise haber verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gündüz vakti kent merkezinde otomobiline kurşun isabet eden Cuma Çoban, \"Bu kurşun birinin hayatına mal olabilirdi. Bu nedenle bu tür olaylara son vermek lazım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Aracın görüntüsü

- Merminin görüntüsü

- Olay yerinden görüntü

- Kırık camın görüntüsü

- Aracın tavanına konulan mermi

- Mermiden detay görüntü

- Araç sahibinin konuşması

- Detaylar

(SÜRE: 1’9’ (BOYUT: 36.7 MB)

Haber-Kamera:Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)-

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3)NİĞDE’DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

NİĞDE\'de park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Niğde Galericiler Sitesi\'nde 51 DE 793 plakalı otomobile binen Bekir Erdal kontağı çevirdiği sırada motor bölümü alev aldı. Erdal\'ın ihbarı üzerine kısa sürede büyüyen yangına polis ve itfaiyeye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına söndürürken araç kullanılmaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan araçtan görüntü

-İtfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışırken

-Söndürme çalışmasından detay görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-İtfaiye araçlarından görüntü

Süre: 03\'32\" Boyut: 218 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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4)MERSİN\'DE BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞI YAPAN PKK\'LILAR TUTUKLANDI



MERSİN\'de bombalı eylem hazırlığı yaparken, yakalanan PKK\'lı 4 terörist, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı. Kuzen Irak\'tan 2 hafta önce Türkiye\'ye giriş yaptığı belirlenen PKK\'lıların, Mersin\'e geldiği tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan teröristler, 10 gün önce düzenlenen operasyonla merkez Akdeniz İlçesi\'ndeki bir evde yakalandı. Evde yapılan aramada, 6 kilo 200 gram patlayıcı ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde sorgulanan A.Z., A.N., M.A. ve B.Ç.\'nin Mersin\'de bombalı eylem hazırlığı yaptığı belirlendi. İfadeleri tamamlanan PKK\'lı 4 terörist, geniş güvenlik önlemi altında sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Polisler adliye civarında önlem alırken

- Polis araçları gelirken

- Zanlılar polis otobüsünden indirilirken

- Zanlılar toplu halde adliyeye götürülürken

- Tünelden içeriye girerlerken

- Ele geçen malzemeler

SÜRE: 02.23 BOYUT: 268.00

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

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5)DEVLET BAHÇELİ KÖPRÜSÜ, 2018\'DE AÇILACAK

ADANA\'da Seyhan Nehri üzerinde bağlantı yollarıyla birlikte 2 bin 450 metre uzunluğa ulaşacak Devlet Bahçeli Köprüsü 8 Ekim 2018\'de hizmete girecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, temeli Devlet Bahçeli tarafından 30 Mart 2016\'da atılan köprüdeki çalışmalarla ilgili toplantı düzenledi. Şantiye alanında meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarını ağırlayan Sözlü, köprü inşaatıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Toplamda 214 milyon liralık yatırım olarak öne çıkan köprü inşaatında 15 bin ton çelik, 20 metre uzunluğunda bin 758 adet beton fore kazık kullanılacağını belirten Sözlü, bin 650 metre uzunluğundaki köprünün bağlantı yollarıyla birlikte 2 bin 450 metreye ulaşacağını ve tamamlandığında Türkiye\'nin en uzun köprülerinden biri olacağını bildirdi.

\'BİTİRMEYEN NAMERTTİR\'

Köprünün, bölgede bulunan Adana Şehir Hastanesi, adliye binaları, üniversite kampüsleri ve yeni stadyumun trafik yükünü taşıyacağını anlatan Sözlü, şunları kaydetti:

\"3 şerit gidiş, 3 şerit geliş yönünde toplam 6 şeritli, 38 metre genişliğindeki köprü toplam 24 ayaktan oluşacak. Şimdilik 12 ayak tamamlandı. Yaklaşık 60 bin aracın geçmesi beklenen köprünün daha çok araç trafiğini kaldıracağı ortada. 8 Ekim 2018\'de bitirilecek. Adana\'nın itibarını hafızalara yerleştirecek. Taşköprü gibi yıllarca hizmet edecek. Yüreğir bölgesinde yeni yatırımların trafik yükünü azaltmak için bu köprüyle beraber İlim Yolu gibi 700 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Bu köprü için 240 milyon liralık meclisten borçlanma yetkisi aldık ama maalesef İçişleri Bakanlığı onay vermedi henüz. Ama krediyi almasak da bu köprüyü bitireceğiz. Bitirmeyen namerttir. Oynamasını bilmeyen gelin, \'Yerim dar\' dermiş. Ama biz böyle mazeretlerin ardına sığınmayacağız.\"

Yapılan konuşmaların ardından Hüseyin Sözlü, şantiye alanında incelemelerde bulunup çalışanlarla anı fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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- Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'nün toplantının yapılacağı alana gelişi

- Başkan Hüseyin Sözlü\'nün şantiye alanında konuşması

- Şantiyereki görevliler ve basın mensuplarının kalabalık görüntüleri

- Başkan Hüseyin Sözlü\'nün baret takarak şantiye alanında incelemeler yapması

- Köprü inşaatından drone görüntüleri

SÜRE:07\'13\" BOYUT:440MB

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ-ADANA, (DHA)

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