DHA YURT BÜLTENİ-12

Köyceğiz\'de 5 PKK\'lı terörist öldürüldü - EK

11 KİŞİYE YARDIM VE YATAKLIKTAN GÖZALTI

Muğla\'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Şelalesi yakınında, güvenlik güçleri ile çatışmaya giren 5 PKK\'lının öldürülmesinin ardından diğer 2\'sinin yakalanması için operasyon sürüyor. Bir insansız hava aracı ve bir sahil güvenlik helikopterinin desteği ile bölgede operasyon sürerken, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen 11 kişi gözaltına alındı. Toparlar Şelalesi ve çevresinde hareketlilik devam ederken 7 ayrı minibüsle 50 kadar özel harekat polisi bölgeden ayrıldı. Öte yandan, çatışmada yaralanan ve askeri helikopterle kaldırıldığı Dalaman Devlet Hastanesi\'nde ilk müdahalesi yapılan Binbaşı Y.O., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastenesi\'ne sevk edildi.

Antalya\'da orman yangını



ANTALYA\'nın Konyaaltı İlçesi Kabaca mevkisinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

Konyaaltı İlçesi, Altınyaka- Hisarçandır yolu Kabaca mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri, 1 yangın söndürme helikopteri ve arazözlerle müdahale etti. İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında 3 hektar alan zarar gördü. Lüks villaların da yer aldığı yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangının vatandaşların yol kenarındaki tabelaları kaynakla söktüğü sırada sıçrayan kıvılcımdan meydana geldiği anlaşıldı.

Atatürk ıslanmasın diye büstüne şemsiye tutan öğrenciler ödüllendirildi

EDİRNE\'nin Tayakadın Köyü\'nde Şehit Cem Havale İlkokulu bahçesindeki Atatürk\'ün büstüne yağmurda ıslanmasın diye şemsiye tutan öğrenciler Damla İnce, Dilay Büyükpiliç ve Masal Su Cam ile sınıf arkadaşlarına, Antalya\'nın Kemer İlçesi Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül, tablet bilgisayar hediye etti. Gül, \"Türkiye\'de hakikaten hafızalardan silinmeyecek bir havayı yaşadık. Bir fotoğraf gördük. Biz gerçekten duygulandık\" dedi.

Edirne\'nin Tayakadın Köyü\'nde bulunan Şehit Cem Havale İlkokulu\'nun birinci sınıf öğrencileri 7 yaşındaki Damla İnce, aynı yaştaki Dilay Büyükpiliç ile ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Masal Su Cam, yağmur yağışı sırasında çıktıkları teneffüs sırasında okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünün ıslandığını görünce, büste şemsiye tutarak yağmurdan korumaya çalıştı. Öğrencilerin büste şemsiye tutması bir veli tarafından fotoğraflanarak sosyal medya hesabından paylaşıldı. Öğrencilerin bu davranışı basında yer alması üzerine duygulanan Antalya\'nın Kemer İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Gül, öğrencileri ödüllendirmek istedi. Bugün Antalya\'dan Edirne\'ye gelen Gül, Tayakadın Köyü Cem Havale İlkokulu\'na giderek, Damla İnce, Dilay Büyükpiliç ve Masal Su Cam ile 13 sınıf arkadaşına tablet bilgisayar götürdü. Tablet bilgisayarların dağıtımına Başkan Gül ile birlikte Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Şube Müdürü Mustafa Taşkesen, Okul Müdürü Necmettin Kıyıcı, Köy Muhtarı Fevzi Ekmısır ile öğrenciler katıldı. Tayakadın Şehit Cem Havale İlkokul Müdürü Necmettin Kırcı, anlamlı bir tören için toplandıklarını belirterek, \"Geçen hafta 1 ve 2\'nci sınıf öğrencilerimizin yağmur yağma sırasında Atatürk\'e, Atatürk heykeline karşı gösterdikleri güzel sevgi dolu, saygı dolu duygularını ifade eden bir fotoğraf paylaşımını sayın Antalya, Kemer Belediye başkanımız basından görmüş ve çocuklarımızı ödüllendirmek için Antalya\'dan buraya kadar gelmiş. Çocuklarımızın saf, temiz duyguları ile yapmış oldukları bu hareket, ülkemizdeki tüm halkımızı hepimizi, Atatürk sevenleri duygulandırdı, onurlandırdı. Çocuklarımıza buradan bu temiz ve saf duygularla yapmış oldukları hareket için kutluyorum. Sayın Antalya Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül\'e çok teşekkür ediyorum. Çocukları ödüllendirmeye geldikleri için\" dedi.

GÜL: ATAMIZA YAĞMUR YAĞARKEN ŞEMSİYE TUTMALARI BİZİ DUYGULANDIRDI

Türkiye\'de hafızalardan silinmeyecek bir fotoğraf gördüklerini belirten Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, \"Türkiye\'de hakikaten hafızalardan silinmeyecek bir havayı yaşadık. Bir fotoğraf gördük. Biz gerçekten duygulandık, 3 tane arkadaşımızın kendi yürekleri ve o saflıkları, yüreklerinin temizlikleri ile çıkıp burada Ata\'mıza yağmur yağarken şemsiye tutmaları bizi duygulandırdı. Bizim bir tane ortak değerimiz var o da, Ata\'mız. Biz Kemer Belediyesi ve Kemer halkı olarak her zaman Ata\'mızın kurmuş olduğu güzel Cumhuriyete sahip çıkabilmek için, bütün gücümüzle mücadele veriyoruz. Ben bu 3 cıvıl, cıvıl gencimize hediyelerini vereceğim ama onların tüm sınıflarına da hediye vereceğiz. Atatürk seven çocuklar yetiştirdiğiniz için öğretmenlere tekrar teşekkür ediyorum\" dedi. Konuşmaların ardından Mustafa Gül, Atatürk büstüne, Atatürk ıslanmasın diye şemsiye tutan, Damla İnce, Dilay Büyükpiliç ve Masal Su Cam\'a ve bilgisayar tablet hediye etti. Gül ardından 3 öğrencinin 13 sınıf arkadaşına da tablet bilgisayar verdi. Köy Muhtarı Fevzi Ekmısır da çocuklara okuma seti hediye etti.

\"ATATÜRK \'ÜN SARI SAÇLARI ISLANIYOR DİYE AĞLAMIŞ\"

Törende kızının ödül aldığı sırada duygulanıp ağlayan Dilay Büyükpiliç\'in annesi ev hanımı Meral Büyükpiliç, kızının Atatürk\'ün büstüne sarı saçlarının ıslanmasını istemediği için şemsiye tuttuğunu, Atatürk ıslandığı için ağladığını söyledi. Kızınla gurur duyduğunu söyleyen anne Büyükpiliç, \"Bu çok büyük bir guru benim için o yüzden duygulandım, ağlıyorum. O gün kızımın duyguları çok yoğundu. Atatürk ıslandı diye o gün eve geldiğinde ağladı. Çocuk aklıyla. Ama çok güzel bir şey yaptılar. O gün ik teneffüs şemsiye tutmuşlar. Ben öğlende Dilay\'ı almaya geldiğimde öğrendim. Gurur duydum. O da yaptığından memnun. Atatürk\'ün altın sarısı saçları ıslanmasın diye ağladı. Kolladım \'anne koruduk anne\' dedi.Tüm evlatlarımız böyle olsun. Devletine, milletine, Atatürk\'üne sahip çıksınlar. Yani 7 yaşında olmasına rağmen çok gurur duydum onunla\" diye konuştu.

Şanlıurfa\'da FETÖ soruşturmalarının yüzde 70\'i tamamlandı

ŞANLIURFA Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, kentte FETÖ\'ye yönelik soruşturmaların yüzde 70\'inin tamamlandığını söyledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu\'nun (HSK) yaz kararnamesiyle Burdur\'dan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Sadi Doğan, makamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Doğan, çeşitli suçlardan dolayı 4 bin civarında tutuklu olduğunu, bunların arasında 233\'ün ise Suriyeli olduğunu açıkladı. Şanlıurfa\'da yürütülen FETÖ soruşturmalarının yüzde 70\'nin tamamlandığını ifade eden Doğan, şunları söyledi:

\"Bildiğiniz gibi 15 Temmuz sürecinde ülkemize büyük ihanetler gerçekleştirildi. Ancak yargımız öncelikle içindeki pislikleri, hainleri temizleyerek bugünlere geldi. Şuanda yargı içindeki büyük problemler çözüldü. Yargının yanında ülke içindeki problemleri de gidermeye devam ediyor. FETÖ davalarında kurunun yanında, yaşın da yanmaması için çaba gösterdik. Biz istiyoruz ki dokunduğumuz herkes FETÖ\'cü olsun, onun için dokunulsun, yargılansın ve mahkum olsun. Delili zayıf olan birinin gözaltına alınmasını istemiyoruz. Bu titizlik çerçevesinde Şanlıurfa\'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bin 402 kişi hakkında dava açtık. Bunlardan 650\'si tutuklu olarak yargılamaları devam ediyor. Elimizde 3 bin 200 kişinin soruşturması sürüyor.\"

Evinin arkasında bulduğu tahta kutu patlayınca yaralandı

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Hanife Çilhoroz evinin arka bahçesinde bulduğu maviye boyanmış içinde bomba düzeneği olduğu sanılan tahta kutunun patlaması sonucu yaralandı.

Olay 3 gün önce ilçeye 13 kilometre uzaklıktaki Ocakbaşı Köyünde meydana geldi. Köyde yalnız yaşayan 7 çocuk annesi Hanife Çilhoroz evinin arkasındaki bahçede mavi renkli tahta bir kutu buldu. Çivilerle kapatılmış kutudaki çivileri söken yaşlı kadın kutunun içerisinde pil ve kabloların bulunduğu bir düzenek gördü. Çilhoroz, gördüğü düzeneği komşusuna göstermek için eline aldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yaralanan kadın komşuları tarafından Erbaa Devlet Hastanesine götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen Çilhoroz tedavisinin ardından taburcu edildi.

\'İÇİNDE TELLER VARDI\'

Kutunun çivilerini söktükten sonra patlamanın yaşandığını ifade eden Hanife Çilhoroz, \"Tahta kutunun dışı hep boyalıydı. Kabahat benim, çivilerini söktüm. Kapağı açılınca baktım içine bir şey yerleştirmişler. O yerleştirdikleri şeyi komşuya götüreyim dedim. İçine dokunmadım. ama elime alır almaz patladı. İçinde teller vardı. İki tane makara gibi. Bir de kablolar vardı. Siyah bir şey böyle içine yerleştirmişler\" dedi. Sol gözünün zarar gördüğünü, el parmaklarında kırık olduğunu söyleyen Çilhoroz, tedavisi için İstanbul\'a çocuklarının yanına gideceğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı ilk incelemede göre kutunun içindeki düzeneğin bomba olabileceği tahmin ediliyor. Daha önce Ocakbaşı köyüne 3 kilometre uzaklıkta bulunan Niksar’a bağlı Sorhun Köyünde de yine benzer bir kutunun patladığı ve 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Mersin\'de kurulması planlanan balık çiftliklerine çevrecilerden tepki

MERSİN Çevre ve Doğa Derneği\'nin çağrısıyla toplanan çevreciler, kentte kurulması planlanan balık çiftliklerine tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Sabahat Aslan, Mersin Gazeteciler Cemiyeti\'nde basın toplantısı düzenledi. Aslan, grup adına yaptığı açıklamada, kentte yapımı planlanan Akkuyu Nükleer Santrali, çimento fabrikaları ve termik santrallerin kirli teknolojiler olduğu ve bunlara balık çiftliklerinin de eklenmesi ile sağlıklı yaşamın oldukça güçleşeceğini söyledi. Sahillerde yapımı planlanan balık çiftliklerinin Akdeniz\'in ekosistemini ve halkın sağlığını bozacağını savunan Aslan, şöyle dedi: \"Balık çiftlikleri, Muğla\'da denizi çok kirletmiş, verimli üretim yapılamadığı için sökülüp Mersin\'e kurulumu yapılmak istenmektedir. Çiftliklerde GDO\'lu yem ve çeşitli kimyasalların yanı sıra balıkların verimini artırıcı, hastalıklara karşı antibiyotikler kullanılmaktadır. Yemler, antibiyotikler ve diğer kimyasallarla birlikte balık dışkıları denizin dibinde birikerek zamanla bitki örtüsü ile oksijeni yok etmektedir. Deniz yatağında biriken bu yoğun kirlilik, ekosistem ve doğal hayatı zamanla yok etmektedir.\"

\"TURİZMİ BALTALAYACAK\"

Bu durumun denizdeki diğer canlıların varlığını da tehdit edeceğini belirten Aslan şöyle devam etti: \"Bu insan sağlığını tehdit etmenin yanında turizmin bitmesine de neden olmaktadır. Balık çiftliklerinin sınırını çizen şamandıralarla koylar kapatılarak yatların ve turistlerin denize girmeleri engellenmektedir. Aydıncık ve Silifke sahillerinin sonuna kadar Muğla\'dan sökülerek yapımı planlanan balık çiftliklerinin yerlerinin geneli birinci derecede doğal SİT, arkeolojik SİT ve turizm bölgeleridir. Birinci derecede doğal SİT alanları uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmıştır. Buralarda balık çiftlikleri kurmak yasalara aykırıdır. Bilinçli turist, balık çiftliklerine yakın yerlerde denize girmeyi tercih etmez. Muğla turizmini olumsuz etkileyen çiftlikler Mersin\'de de turizme çok zarar verecektir. Denizi kirletecek, ekosistemimizi ve sağlığımızı bozacak balık çiftliklerinin kurulmasına karşıyız.\"

Kampus Geçici Hayvan Barınağı\'nun denetemi Büyükşehir Belediyesi\'ne geçti

MERSİN Hayvan Dostları Derneği Başkanı Nilgün Derviş, Mersin Üniversitesi içerisindeki Kampus Geçici Hayvan Barınağı\'nda sürdürdükleri işletmeyi bıraktıklarını açıkladı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti\'nde basın mensupları ile bir araya gelen Nilgün Derviş, 2013 yılında Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve Hayvan Dostları Derneği arasında imzalanan protokolle bakımevi hayalini gerçekleştirdiklerini, fakat yaşanan süreçte çok ciddi sorunlarla karşılaşıldığını öne sürdü. Derviş, \"Büyükşehir Belediyemizin bir sivil toplum örgütüyle ortak yaşama, projeye imza atma ve çözüm üretme gibi güzel bir görevde sürekli bizi ötelemesi ve hatta bu birlikteliği içine sindirememesi sonucu ciddi sorunlar yaşadık. Sorunların bedelini bizler değil, orada korumak adına topladığımız 500 can ödedi. Bunun örneği aralık ayında yaşadığımız sel felaketi oldu. 2 ay boyunca yardım bekledik. Büyükşehir Belediyesi için kepçe ile kanal kazmak, önlem almak çok zor olmasa gerekirdi. Fakat bu bilinçli ve hesaplı yapıldı. Bütün istedikleri derneğin oradan uzaklaşması, işletmenin belediyeye geçmesi, yaptıkları her şeyi alkışlayan bir grupla yola devam etmeleri\"dedi. Türkiye\'ye örnek olan barınağın 27 Eylül\'de bütün yetki ve sorumluluğunu Büyükşehir Belediyesi\'ne devredildiğini belirten Derviş, \"Çünkü kaldığımız sürede oradaki canlar yardım alamayacak, perişan edilecek. Bedelini onların ödediği bir zaferi istemiyoruz. Bu günden sonra her bir canın takipçisi olup, ne yaşadıklarını, nerelerde ölüme mahkum edildiklerini takip edeceğiz\" diye konuştu.

