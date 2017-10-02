DHA YURT BÜLTENİ-12

Söke\'de çırçır fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı /EK



1 İŞÇİ ÖLDÜ

Aydın Söke İlçesi\'ndeki çırçır fabrikasında, bakımı yapılan yağ kazanın patlaması sonucu, işçi Erol Fidan yaşamını yitirdi. Fidan\'ın patlamanın şiddetiyle cesedinin parçalandığı belirlendi. Jandarma, tesisin çevresindeki geniş bir alanda ceset parçaları topladı.

Öte yandan faciada yaralanan işçiler Hüseyin Coşkunel, Rıfat Solmaz ve Çağlar Çay\'ın tedavilerin İSE Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'nde sürdüğü bildirildi. Yaralılardan Çay\'ın durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Fabrikadan görüntü

Haber: Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), (DHA)

=========================================

Özgecanlar Derneği yönetimi istifa etti

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde hunharca öldürülen Özgecan Aslan\'ın adının yaşatılması için kurulan Özgecanlar Derneği Başkanı Hediye Dalğıç, dernek yönetiminden istifa ettiklerini ve hakkında suçlamalarda bulunan Özgecan\'ın amcası Yaşasın Aslan ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Özgecan Aslan\'ın katil zanlılarından Fatih Gökçe\'nin Yargıtay\'ın bozduğu karar üzerine Tarsus 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden yargılandığı dava çıkışında açıklama yapan amca Yaşasın Aslan, Özgecanlar Derneği ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını, dernek yöneticilerinin görevini kötüye kullandığını ileri sürmüştü. Aslan, açıklamasında \" Ağabeyimin içinde bulunduğu duygusal zaafiyetten yararlanarak şu anki Dernek Başkanı ve buna benzer kişiler içlerinde ağabeyimi istifa ettirerek Özgecanlar Derneği\'ni bir süre önce ele geçirmişler. Fakat daha sonraki dönemlerde Özgecan Aslan isim hakkını almak dahi olmak üzere şahsi çıkarlarına ve dernekle ilgili ağabeyimin hoşuna gitmeyen faaliyetlerle ilgili müdahale etmesi neticesinde tehdit edilmeye başlaması ile ilgili bir durumdur. Zira bu konuyu konuşmak üzere Özgecan\'ın babası, annesi ve ablası derneğe gittikleri zaman kapının önüne atılmış, bıçaklı saldırıya uğramıştır. Başkan, 1 çocuğun katledildi, 2 çocuğun var kendine dikkat et\' diyerek tehdit etmiş\"dedi.

YÖNETİMDE KALAMAYIZ

Özgecanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Dalğıç, Özgecan Aslan\'ın ailesinin yaptığı açıklama nedeniyle, dernek faaliyetlerinin yönetimleri tarafından sürdürülmesi olanağının ortadan kalktığını söyledi. Bazı siyasi kesimlerin destek vermesi ile sürecin siyasi arena malzemesi haline geldiğini kaydeden Dalgıç, \"Başta kızımızın anısına duyduğumuz saygı nedeniyle bu konuda gündem oluşturmak isteyen kimseye meydan vermeyeceğimizi belirterek dernek yönetimi olarak istifamızı sunuyoruz. Üzülerek söylüyorum ki, tarafıma ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma yapılan asılsız iddialara ilişkin bugün sabah Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Biz vicdanıyla yaşayan ahlaklı insanlarız. Yönetimde 5 kişiyiz ve Beste Hanım hariç hepimiz istifa ettik. Bunu duyan 35 dernek üyesi de istifa etti. Şahısla ilgili konuşmuyorum, yapılanlar buramıza geldi. Bu çok haysiyetsizce, onursuzca bir şey. Eşkıya mı, mafya mıyım ben, \'Bir çocuğun öldü diğerlerine\' dikkat et diyeyim. Bu lafı bana ispat edecekler. Eğer ispat etmezlerse, ben onların başka yaptıklarını ispat edeceğim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Dernek binasından görüntüler

-Basın mensuplarından görüntüler

-Özgecanlar Derneği Başkanı Hediye Dalğıç\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05\'45\" BOYUT: 184.35 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

==========================================

Uludağ Üniversitesi geyiklerine köpekler saldırdı: 3 geyik telef oldu

BURSA\'da Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü\'nde bulunan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'na ait 100 hektarlık geyik yetiştirme alanına köpekler saldırdı. Sürü hâlinde gelip, 3 geyiği öldüren köpeklerle ilgili Bakanlık Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Bursa Uludağ Üniversitesi\'nde 2004 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından kurulan ve yaklaşık 100 geyiği bünyesinde barındıran alana köpekler dadandı. Telle çevrili alanın zaman içerisinde deformasyona uğrayan alt betonlarını parçalayarak içeri giren köpekler, yaklaşık 1 haftada 3 geyiği parçaladı. Yakınlarda bulunan kişilerin çektiği görüntülerden yola çıkarak olay hakkında geniş çaplı araştırma ve tedbir çalışması başlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu, hasar gören alanların tamirinin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Bir ihmalin söz konusu olmadığına da dikkat çeken Terzioğlu, \"Geyik fabrikası olarak da bilinen alandayız. Yaklaşık 10 yıl gibi bir sürede korozyona uğrayan ve beton kalitesi düşük olan alanlarda köpeklerin geçişleri olmuş. Bugün sabah itibarıyla tekrar girdiklerini tespit ettik. Konuyla alakalı olarak bilgi sahibi ve yetkili arkadaşlarla beraber sahaya geldik. Önceliğimiz, bu hasar gören betonları tamir etmek olacak, kısa vadede bu sorunu çözeceğiz. Tabii burayla ilgili düzenleme çalışmalarımız bulunmaktaydı 2018 yılı yatırım programımızda bu beton kalitesi ile ilgili çalışmamıza yer vermiştik. Ama ani gelişen bu olay üzerine gerekli tedbirleri alacağız, önümüzdeki günlerde bu sorunu tamamen düzelteceğiz\" dedi. İnceleme ve çalışmalar için gelen ekip, alandaki köpekleri yakalamak adına stratejik bölgelere kapanlar yerleştirdi. Bunun yanı sıra köpeklerin görülmesi hâlinde uyuşturularak yakalanabilmesi için de uyuşturucu tüfekleri hazırda bekletiliyor.

\'İÇGÜDÜSEL BİR SALDIRI\'

Konuyla ilgili çalışma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Sorumlu Veteriner Hekimi Gizem Somuncuoğlu ise bu saldırının içgüdüsel olduğunu belirtti. Köpeklerin sahadan çıkartılması için de çalışmalar yaptıklarını belirten Somuncuoğlu, \"Köpekler içgüdüsel olarak bu şekilde davranıyorlar. Kan ve ete karşı yakın oldukları için geyiklere saldırıyorlar. Yaptığımız incelemelerde gördüğümüz üzere, öldürülen geyiklerden bir miktar geyik eti yenilmiş, ancak tamamını yemeden ayrılmışlar. Sürü hâlinde geziyorlar, sayılarının 10-12 dolayında olduğunu düşünüyoruz\" diye konuştu.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, bölgedeki bazı kişiler, köpeklerin saldırı anını cep telefonu ile kaydetti. Kameralara, bir köpeğin öldürdüğü geyiğin etini yemesi yansırken, bir başka görüntüde ise saldırıda arka ayaklarını kaybeden bir geyiğin insanları görünce sakat olarak oradan uzaklaşmaya çalışması, bir süre sonra da tekrar yere yığılması yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Köpeklerin geyiğe saldırma anı,

Yaralı geyikten görüntüler,

Alan içinde gezen köpeklerden görüntüler,

Köpeklerin kazarak girdiği noktalar,

Yetkililerin kazalı alanları incelemeleri,

Ekrem Terzioğlu açıklama,

Veteriner hekim Gizem Somuncuoğlu açıklama

SÜRE: 2.53 BOYUT:92 mb

Haber :Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)-

===========================================

Bursa\'da silahlı yaralamaya karışan 3 kişi yakalandı

BURSA\'da, Ahmet K.\'yi tabanca ile 3 yerinden yaraladıkları, yere düştükten sonra da dövdükleri öne sürülen 3 şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi Santral Garaj Mahallesi\'nde dün gece meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Ahmet M.\'yi 3 yerinden tabanca ile yaralayan ve yere düştükten sonra darp edip kayıplara karışan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olayın ardından inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevrede yapılan araştırmaların ardından şüphelilerin 40 yaşındaki Bali K., 40 yaşındaki Mahmut K. ve 36 yaşındaki Halil K. olduğunu belirledi. Şüpheliler, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi ve merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi\'ndeki evlerine yapılan eş zamanlı baskında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüpheliler, verdikleri ifadelerinde, Ahmet K.\'nin Koğukçınar Mahallesi\'ndeki dükkanının önünde zaman zaman içki içtiklerini, bu nednle Ahmet K.\'nın kendilerine tepki gösterdiğini anlattı. Şüpheliler, dün gece yine karşılaştıklarında Ahmet K. ile tartıştıklarnı ve bu olayın gerçekleştiğini ifade etti. Şüpheli Bali K., Mahmut K. ve Halil K., emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Şüphelilerin araçlara bindirilişi

-Emniyet binasından detay

1 dakika 43 saniye Boyut: 105 MB

Haber: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

==========================================

Hırsızlık şüphelisi kardeşler kameradan yakalandı

BURSA\'da iki ayrı işyerinden hırsızlık yaparken güvenlik kameralarının görüntülediği 29 yaşındaki Gökhan U. ve kardeşi 20 yaşındaki İdriscan U., polis tarafından yakalandı.

Bursa\'nın merkez Yıldırım İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi\'nde Medeni Baş ve Muhammed Dudak cep telefonu satışı yaptıkları işyerlerinde meydana gelen hrsızlık olaylarıyla ilgili olarak polise şikayette bulundu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven-Tim ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İki ayrı işyerinde hırsızlık yapan şüphelilerin, aynı suçtan aranan Gökhan U. ve kardeşi İdriscan U. olduğu belirlendi. Şüphelileri yakalamak için araştırma başlatan Güven-Tim ekipleri, İdriscan U.\'nun 2 ayrı araç kiraladığını tespit etti. Plaka tanıma sistemi kayıtlarından aracın yerini belirleyen ekipler, şüphelileri dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi\'nde yakaladı. Şüpheli kardeşlerin, jandarmada da hırsızlıktan kayıtlarının bulunduğu ve arandığı öğrenildi. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, önceki suçlarından sorgulanmak üzere jandarma ekiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Hırsızlık anı güvenlik kamerası

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Emniyet Müdürlüğü binası dış görüntüler

Süre: 1 dakika 29 saniye Boyut: 91 MB

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

========================================

Antalya\'da çapraz nakil sevinci

ANTALYA\'da 41 yaşındaki Evsan Adıyeke ile 42 yaşındaki Seher Alıcı, çapraz nakille yaşama tutundu.

Antalya\'da böbrek hastası yakınlarını diyalizden kurtarmak için verici olan, ancak kan uyuşmazlığı yüzünden çaresiz kalan ailelerin kaderi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi\'nde değişti. 42 yaşındaki Hüseyin Alıcı, 2 yıldır organ nakli olmayı bekleyen Evsan Adıyeke\'ye böbreğini verirken, Adıyeke\'nin kız kardeşi 49 yaşındaki Selma Kırık da Hüseyin Alıcı\'nın eşi Seher Alıcı\'ya böbreğini bağışladı.

Çapraz nakil olan hastalar ile operasyonları gerçekleştiren doktorları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Toplantı Salonu\'nda bir araya geldi. Merkeze iki ay önce geldiklerinde eşi Seher Alıcı\'nın kadavradan nakil başvurusu yaptıklarını, Organ Nakli Koordinatörü Nilgün Bilal\'in bilgilendirmesinden sonra çapraz nakli öğrendiklerini söyleyen Hüseyin Alıcı, \"Hemen çapraz nakil için sıraya yazıldık. Eşim 4 yıldır hasta 5 aydır diyalize giriyor. Diyalizle yaşayan bilir\" diye konuştu. Tokat\'ta 4 yıldan bu yana böbrek hastalığıyla mücadele ettiğini, 4 aydır diyalize girdiğini söyleyen Seher Alıcı, \"Çapraz nakil nedir bilmiyordum. Bu sayede ayrı şehirlerde yaşayan insanlarla tanıştık, bir aile olduk. Şu an böbreğim normal insanlardaki gibi, bu yöntem bizleri birbirimize bağladı\" dedi. Osmaniye\'nin Kadirli İlçesi\'nde oturan, 2 yıldır diyalize girdiğini söyleyen Jandarma Uzman Çavuş Evsan Adıyeke, \"Ablam Selma Kırık 6 ay önce bağışçı olmak istedi, ancak kan ve doku uyumumuz olmadığı için nakil olamadım. 8 Ağustos\'ta çapraz nakil için geldik. Tokatlı aile ile bir aile gibi olduk. Tetkikler olumlu çıktı. 3 gün önce nakil olduk. Şimdi sağlıklı ve mutluyuz\" dedi. Kardeşi Evsan Adıyeke için verici olamadığı gün çok üzüldüğünü söyleyen Selma Kırık, çapraz nakil için sıraya yazıldıklarında ve aile bulunduğunda çok mutlu olduğunu söyledi. Kırık, \"Çok şükür çapraz nakille kardeşim sağlığına kavuştu. Çapraz nakil kurtuluşumuz oldu. Eşim ve çocuklarım da bana destek oldular\" diye konuştu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, yüzde 80 canlı vericili organ nakilleri yaptıklarını söyledi. Üniversite olarak 35 yıldır organ nakli yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Bülent Aydınlı, “Organ naklindeki en önemli durumlardan biri de donör azlığı. Ülkemizde kadavradan yani beyin ölümü olan kişilerden yaptığımız organ nakli ameliyatları yüzde 20\'sini oluşturuyor. Yüzde 80 canlı vericili organ nakilleri yapıyoruz. Bazen insanların vericilerinin, canlı vericileri de uygun olmuyor. Bizim oldukça geniş bir çapraz nakil havuzumuz var. Başka yerler ve illerden gelen, vericileri de uygun olmayan ama başka alıcılara uygun olan vericilere olan hastalarımızı eşleştirdik ve nakil yaptık\" dedi. Amaçlarının bütün hastalara vefat edenlerden organların bağışlanarak nakil yapılmasını sağlamak olduğunu aktaran Organ Nakli Merkezi Koordinasyon sorumlusu Nilgün Bilal ise “Türkiye koşullarında bunu sağlayamadığımız için kendi canlı vericileri uygun olmayanlar içinde bir verici değişim programı dediğimiz çapraz nakil havuzumuz var. Burada yaklaşık 40 çiftimiz var. Türkiye\'nin çok değişik merkezlerinden başvuru alıyoruz. Onları sürekli eşleştirerek çapraz nakil kurallarına uygun şekilde eşleştirmeye çalışıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

Nakil olan hastaların görüntüsü

RÖP 1: Prof. Dr. Bülent Aydınlı

RÖP 2: Nilgün Bilal

RÖP 3: Hüseyin Alıcı

RÖP 4: Seher Alıcı

RÖP 5: Evsan Adıyeke

RÖP 6: Selma Kırık

Toplu resim çekimi

Nakil olanların koridorda yürümeleri

Organ nakil merkezi polikliniği dış plan görüntü

566 MB /// 05.04\"

Haber: Erol AKKIR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

========================================

ÖZEL-Doktorların Erciyes dağı zirve tırmanışı

KAYSERİ\'de 5 dağcı, Erciyes Dağı\'na sezonun ilk karı yağmadan önce, hafta sonunda 3 bin 916 metrelik zirveye tırmanış gerçekleştirdi.

Arlberg Spor Kulübü\'nden kadın dağcı Nuray Karakaya ve Sadık Doğru rehberliğinde gerçekleşen tırmanışa Erciyes Üniversitesi yeni mezun doktorları Niyazi Acer, Melih Bıyıkoğlu ve Murat Can katıldı. 30 Eylül saat 21.00\'de 2 bin 100 metredeki Tekir Yaylası\'ndaki oteller bölgesinden hareket eden ekip saat 23.00\'de 2 bin 900 metrede bulunan Çobanini kamp alanına ulaştı. Burada irtifaya uyum sağlamak için kamp yapan Kayserili 5 dağcı, gece 03.30\'da yeniden tırmanışa başladı. Gece boyu meteoroloji havayı yağmurlu vermesine rağmen, rüzgarsız ve yıldızlar eşliğinde dağcılar tırmanışlarını sürdürdüler. Sol kulvar rotasını tercih eden ekip, Hörgüç kayanın altından küçük zirve sırtına, ardından da saat 08.30\'da zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Dağcıların tırmanış sonrası görüntüleri

-Diğer detaylar

11 saniye- 69 MB

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: /KAYSERİ,(DHA)