DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BAŞBAKAN YILDIRIM: 2018 ZOR BİR YIL OLACAK O ZORLUKTAN HASAR ALMADAN ÇIKABİLMEK İÇİN BAZI TEDBİRLERİ ALMAK ZORUNDAYDIK (1)

Başbakan Binali Yıldırım, \"Orta Vadeli Programa\" ilişkin, \"Son günlerde kamuoyunda zamlar oluyor, şunlar bunlar oluyor diye çeşitli şeyler var. Doğru zam yapmak çok yani nasıl söyleyeyim makbul bir şey değil. Ülkenin gerçekleri, ihtiyaçları ortadaysa bazı tedbirleri de kalıcı ferahlık için almak gerekiyor. 2018 zor bir yıl olacak o zorluktan hasar almadan çıkabilmek için bazı tedbirleri almak zorundaydık onları alıyoruz\" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Kocaeli\'nde iş dünyası ve STK\'larla bir araya geldiği toplantıda konuştu. Geçtiğimiz hafta hükümet tarafından açıklanan \"Orta Vadeli Programa\" ilişkin Yıldırım, \"Son günlerde kamuoyunda zamlar oluyor, şunlar bunlar oluyor diye çeşitli şeyler var. Doğru zam yapmak çok yani nasıl söyleyeyim makbul bir şey değil. Ülkenin gerçekleri, ihtiyaçları ortadaysa bazı tedbirleri de kalıcı ferahlık için almak gerekiyor. Son bir yıldan itibaren savunma sanayinde çok ciddi gelişmeler kat ettik ihtiyaçlarımız var. İlave kaynağa ihtiyacımız var. Bir kısmını kamuda tasarruf ederek sağlayacağız bir kısmını da vergi artışı gibi yollarla karşılamış olacağız. 2018 zor bir yıl olacak o zorluktan hasar almadan çıkabilmek için bazı tedbirleri almak zorundaydık onları alıyoruz. Büyük hedeflere emin adımlar ile yürüyeceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yıldırım\'ın konuşması

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KOCAELİ-DHA

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Buldukları cismi kurcalayan iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralı (EK)

2)VALILIKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesi\'nde meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: \"30.09.2017 günü saat: 13.50 sıralarında İlimiz Yüksekova İlçesi Eski Kışla Mahallesi Orman Caddesi No:23 önünde bulunan moloz yığını içerisinde operasyon zamanından kalan patlamamış mühimmat olarak değerlendirilen maddenin çocukların oyun oynadığı sırada infilak etmesi sonucu 1 çocuk olay yerinde yaşamını yitirmiş, 1 çocuk ise, ağır yaralanmıştır. Yaralı çocuğun tedavisi sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesi\'nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Yaşar KAPLAN-YÜKSEKOVA/DHA

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3)BAKAN SOYLU YAYLALARDAKİ KAÇAK YAPILARIN YIKILACAĞINI DUYURDU

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yaylalardaki kaçak yapılaşmaya ilişkin öz eleştiride bulunarak “Yayla dediğimiz açık arazidir. Kendimize ait yeni işler icat etmeye başladık. Bunlarla ilgili tüm tespitler yapıldı. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılan yapılar yıkılacak hiç kimse kusura bakmasın. Biz burayı geçmişten aldığımız emaneti kirleterek geleceğe bırakamayız. Kimse kusa bakmasın bunlar tek tek yıkılacaktırö dedi.

Sabah saatlerinde kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçaabat ilçesinde düzenlenen Batı ilçeleri muhtarları toplantısında katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda Bakan Soylu, Düzköy, Akçaabat, Çarşıbaşı, Vakfıkebir, Beşikdüzü, Tonya ve Şalpazarı ilçelerinin muhtarlarının sorunlarını dinledi. Bakan Soylu burada cep telefonuyla terörle mücadele çalışmalarına ilşkin bir süre Başbakan Binali Yıldırım\'la konuştu.

KAÇAK YAPILAR YIKILACAK

Toplantının ardından Bakan Soylu Yıldızlı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan otelin açılış törenine katıldı. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmasında yaylalarda tek tek tespit edilen kaçak yapılaşmaların yıkılacağını duyurdu.

Yayladaki kaçak yapılaşmaya ilişkin değerlendirme yaparak kendisini de bu konuda sorumlu tutan Bakan Soylu “Bu yıl turizmde ciddi gelişmeler yaşadı. Bu yıl gecelememiz yüzde 45 artı. Gelen insan sayımız da yüzde 35 arttı. Büyük bir travmadan geçmemize rağmen hemen kendimize geldik ve hedeflerimize adıma adım gitmeye başladık. Muhtarların dinledik. Sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bakın hiç de iyi olmayan bir rakam vereceğim. Bu da aslında İçişleri Bakanlığı’nı da iyi yapamadım anlamına gelir. Bu sene 1 Ocak 2017’den itibaren bizim yaylalarımızda kaçak bin 750’nin üzerinde yapı yapıldı. Ya bu normal bir şey değil. Vallahi değil. Bunu tek tek tespit ettirdik. Yaylalarımız bize bırakılan miraslardır. Burada 4, 4 buçuk katlı hangar gibi bir yapıyla karşılaşılacak. Bu doğru bir şey değil. Bütün bildiklerimizi unutmaya başladık. Evet, zenginleşiyoruz ama bunu doğru bir istikamette yönetmemiz gerekir. Paramızı da çar-çur etmememiz lazım. İşin doğrusu budurö dedi.

KENDİ KENDİME KABAHAT BULDUM

Terörle mücadeleyle uğraşırken yaylalardaki kaçak yapılaşmanın bakanlıkları tarafından ihmal edildiğini de kaydeden Bakan Soylu şöyle konuştu:

İnsanların buradan gittiği zaman yaylarda da bu estetiği görebilmelidir. Biz şikayetlenme mekanizması değiliz. Doğrudur. Biz çözüm mekanizmasıyız. Ama bir gecede orada bir katlı ertesi gece de 2 katlı binayı dikiyor, kendi olmayan arazisini başkasına satıyor. Bir de yaylanın kendi otantiğine aykırı olmayan bir şekilde etrafını tel örgüyle çeviriyor. Yayla dediğimiz açık arazidir. Kendimize ait yeni işler icat etmeye başladık. Bunlarla ilgili tüm tespitler yapıldı. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılan yapılar yıkılacak hiç kimse kusura bakmasın. Biz burayı geçmişten aldığımız emaneti kirleterek geleceğe bırakamayız. Kimse kusa bakmasın bunlar tek tek yıkılacaktır. Bundan sonra da buralarda bir planlama yapılmadıktan sonra da ki onun için de çaba sarf ediyoruz. Çok güzel yapılsın, destinasyonumuz genişlesin, gelişsin. Bu bin 750 rakamını aldım. İnanın ben kendimi sorgulamaya başladım. Demek ki biz terörle uğraşırken başka işleri biraz ihmal etmişiz. Kendi kendime kabahat buldumö

KURDELEYİ KESEMEDİ

Konuşma sonrası otelin açılış için hazırlanan kurdele işletme sahibinin annesi Azize Özat, Bakan Soylu ve protokolü beklemeden elindeki makasla kurdeleyi kesti. Heyecanlandığı için kurdeleyi kesen kadına dönen Bakan Soylu ‘Olsun hayırlı olsun’ dedi. Daha sonra kurdelenin geri kalan kısmı protokol tarafından kesilerek otelin açılışı yapıldı.

Görüntü Dökümü

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Bakan Soylu muhtarlar toplantı detay

Otel açılışı

Bakan Soylu konuşma

Kurdele kesimi

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HABER: FATİH TURAN KAMERA: OSMAN ŞİŞKO-SELÇUK BAŞAR/DHA

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5)BAKAN KURTULMUŞ: OYUNU BOZABİLECEK YEGANE ÜLKE TÜRKİYE\'DİR

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bölgede oynanan oyunun farkında olan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Kurtulmuş, \"Bu oyunu bozabilecek yegane ülke Türkiye\'dir\" dedi. Bakan Kurtulmuş, geldiği Osmaniye\'de ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Kurtulmuş, kendisine çiçek veren çocuklarla bir süre sohbet etmesinin ardından Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüştü. Bakan Numan Kurtulmuş, daha sonra Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile Polisevi\'nde yemekte bir araya geldi. Burada konuşma yapan Bakan Kurtulmuş, Türkiye\'nin güçlü olmasının sadece bu ülke için gerekli olan bir şey olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'nin güçlü olması yaşadığımız bu coğrafya, Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya, Kuzey Afrika başta olmak üzere bütün dünyadaki siyasi dengeleri değiştirmek bakımından çok önemlidir. 1\'inci Dünya Savaşı\'ndan bu yana bir türlü dertleri sıkıntıları bitmeyen bir coğrafyada yaşıyoruz. Tam tersine her gün sıkıntıları artan, katmerli bir şekilde yoğun problemlerle karşılaşan bir coğrafyadayız.\"

\"BÖLGE HALKLARI BİRBİRİNE DÜŞMAN HALE GETİRMEYE ÇALIŞILIYOR\"

Türkiye\'nin 40 yıldanbu yana PKK terörü ile uğraşmak zorunda bırakıldığını bırakıldığını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

\"İsmini bundan 10 sene evvel kimsenin bilmediği ama eminim ki 10 sene evvel bir takım masalarda hazırlıklarının yapılarak piyasaya sürülen DEAŞ\'ı bugün dünyanın başına nasıl bela olduğunu, böylece de bölünmenin nasıl alt yapısını hazırlandığını hep beraber görüyoruz. Hiç şüpheniz olmasın, nasıl ASALA\'yı bir zamanlar kullanıp çöp tenekesine attılarsa, bunları kullananlar PKK\'yı da DEAŞ\'ı da diğerlerini de çöp tenekesine atacaklardır. Ama olan ülkemizin ve bölge halkına oluyor. Bu bölge halklarını birbirine düşman hale getirmeye çalışıyorlar. İşte tarihin tam bu dönüm noktasında hem güçlü büyük bir Türkiye\'nin hazırlıklarını yapacak, bu yoldaki istikametteki adımlarımızı sıklaştıracak güçlendireceğiz, hem de yeniden uygulanmaya konulan böl, parçala, yönet siyasetine mani olmak için bütün gücümüzle gayret saf edeceğiz.\"

BARZANİ\'NİN DE YOLU BİR MÜDDET SONRA BİTECEK

Kurtulmuş Kuzey Irak\'taki bölgesel Kürt yönetimi başkanı Barzani\'yi arkadan sırtını sıvazlayarak yol verenlerin, verdikleri yolun bir süre sonra sonra biteceğini bildiklerini belirtirken şöyle devam etti:\"Onu da sonu olmayan bir yola sokuyorlar. Ama böylece daha fazla bölünmenin, daha fazla parçalanmanın bir şekilde yolunu, hazırlıklarını yapıyorlar. İsimlerini bir çoğunu yeni öğrendiğimiz ama bizim gönül coğrafyamızın, kalbimizin, ciğerimizin bir parçası olan Musul\'un, Kerkük\'ün, Telafer\'in ve diğer bu parçalanmışlığının kime ne faydası var. Musul\'da kim kazandı? Oraya önce DEAŞ\'ı sokup, arkasından onu çıkartıyoruz bahanesiyle 50 bin silahlı grubun yolunu açanlar bundan sonraki 10 yıllar boyunca Musul\'da ne büyük bir felaketin kapısını araladıklarını biliyorlar mı? Tabii ki biliyorlar. Ama garip bölge halkı bu oynanan oyunun bir parçası haline getirilerek birbirine düşman hale getiriliyor. İşte tam da söylemek istediğim burasıdır. Bölgede oynanan bu oyunun farkında olan tek ülke Türkiye\'dir. Bu oyunu bozabilecek yegane ülke Türkiye\'dir. Onun için el birliği ile gönül birliği ile bu bölgenin daha fazla parçalanmasına mani olacak çok kuvvetli çok muktedir bir Türkiye\'yi oluşturmak mecburiyetindeyiz.\" Bakan Numan Kurtulmuş daha sonra AK Parti Osmaniye merkez ilçe kongresine katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Numan Kurtulmuş makam aracıyla gelişi, aracından inmesi

- Çiçek veren öğrenciler, bakanın çocuklarla sohbeti, fotoğraf çektirmeleri

- Bakan Kurtumuş, protokol ile selamlaşması

- Şeref defterini imzalaması

- Valilik makamından detay görüntü

- Bakan Kurtulmuş\'a hediyelerin takdimi

- Polis evinde karşılama

- Yemek masasından ve STK temsilcilerinden detay görüntü

- Bakan Numan Kurtulmuş\'un konuşması

SÜRE: 06\'24\"BOYUT: 204 MB

Haber/Kamera:İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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5)RİZE\'DE SEL VE HEYELANIN ARDINDAN 3 GÜN SONRA ULAŞILAN KÖY YERLE BİR OLMUŞ!

RİZE\'de şiddetli yağmur sonrası meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı Çayeli İlçesi Gürpınar ve civar köylere 3 gün sonra ulaşılabildi. Bir evin çöktüğü, çok sayıda evin de hasar gördüğü ve heyelan tehdidi nedeniyle boşaltıldığı, araç ve iş makinelerinin toprak altında kaldığı, köprülerin yıkıldığı, asfaltın söküldüğü köylerde hasarın boyutları da bölgede yaşanan afeti ortaya çıkarttı.

Rize\'de etkili olan şiddetli yağmurun dönüştüğü sel ve heyelan en çok Çayeli İlçesi Senoz Vadisi\'ndeki köylere zarar verdi. Yardım çağrılarının geldiği ve karyolu sel ve heyelan nedeniyle kapalı olan Gürpınar Köyü\'ne ekipler bugün karadan ulaşabildi. Gürpınar ile çevredeki Kaptanpaşa ve Yeşiltepe köylerinin yaşanan afette adeta yerle bir olduğu ortaya çıktı. Evlerin çöktüğü, çok sayıda evin heyelan tehdidi nedeniyle boşaltıldığı, araç ve iş makinelerinin toprak altında kaldığı, köprülerin yıkıldığı, asfaltın söküldüğü köylerde hasarın boyutları ise ilçede yaşanan afeti gözler önüne serdi. Enerji nakil hatlarının kesildiği telefon hattını sağlayan direklerin devrildiği köye ulaşımın sağlanması ile birlikte vatandaşlar hasarlı evlerini boşlatarak ilçe merkezine inmeye başladı.

ENKAZA ULAŞILDI

Gürpınar Köyü\'nde çöken ve 51 yaşındaki Esman Tolan\'ın hayatını kaybettiği 80 yaşındaki annesi Esma Tolan\'ın ise yaralı kurtarıldığı evin enkazına ise de bu sabah saatlerinde ulaşıldı. Yerle bir olan ve hiçbir eşyanın kurtarılamadığı evin ahırında ise 6 büyükbaş hayvanın da telef olduğu öğrenildi. Heyelanda çöken evin enkazı altında kalan ablası vefat eden Fahri Tolan şiddetli yağış olan o anları anlattı. Ablasının bir adım daha atabilmiş olsaydı kurtulacağını ifade eden Fahri Tolan, \"Kaçmaya çalıştı ama yetiştirip kaçamadı. Sel bir anda geldi. Maalesef evin enkazı altında kaldı\" dedi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

3 gün sonra ulaşımın sağlanabildiği köylerde yaşayan vatandaşlar da ekiplerin geç gelmesine tepki gösterdi. Arkadaşının kamyonu balçığa gömüldüğünü anlatan Yahya Demirkapı, \"Dere aniden taştı. Arkadaşım kamyonunu bırakıp canını zor kurtardı. 3 gün oldu köylere halen ulaşamıyoruz. 3 günde 3 metre ancak yol yapıldı. Bir makine çalışıyor, 5 makine bekliyor. Kimsenin burada kimseden haberi yok. Sele, afete karışmış haldeyiz\" diye konuştu. Yöre sakinlerinden Mustafa Demirbaş ise “Köyde yeni yapılan köprüler yıkıldı, menfezler tıkandı. Ama 300 yıllık tarihi kemer köprü sapa sağlam ayakta. Bu yeni yapıları nasıl yapıyorlar anlayamıyoruzö diyerek tepkisini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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Çevrede hasar gören arazi ve yollardan görüntüler

Yapılan çalışmalar

Enkazlı evden görüntüler

Röportajlar

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HABER KAMERA: Muhammet KAÇAR-RİZE-DHA

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