DHA YURT BÜLTENİ-12

Şanlıurfa\'da açık alan etkinliklerine 1 ay süreyle yasak



ŞANLIURFA Valiliği, il merkezi ve ilçelerde açık alanlarda yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma ve çadır kurma gibi etkinlikleri, 1 ay süreyle yasakladı.

Şanlıurfa Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, kararın OHAL kapsamında alındığı belirtilerek, şöyle denildi: \"2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu\'nun 11\'inci maddesi m bendi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11/C maddesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'nun 17\'nci maddesine istinaden diğer illerden katılımlarla birlikte yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler 28 Eylül 2017 ile 27 Ekim 2017 tarihleri arasında 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

Haber: ŞANLIURFA,(DHA)

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Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale\'de (6)



YILDIRIM: SÜLEYMANİYE VE ERBİL\'E YAPILAN BÜTÜN UÇUŞLAR SÜRESİZ İPTAL

Başbakan Binali Yıldırım, \"Bugün, saat 18.00 itibarıyla Türkiye\'den Süleymaniye\'ye ve Erbil\'e yapılan bütün uçuşlar, süresiz olarak iptal edilmiştir. Mağdur olan vatandaşlarımız varsa bunları almak için özel uçak gönderebileceğiz. Böylece bu işlerde, Türkiye\'nin şakası olmadığını bir kez daha anlamalarını bekliyoruz. Önlemlerimiz, bununla sınırlı değil. Peyderpey atacağımız adımları da kamuoyuyla paylaşacağız\" dedi.

Başbakan Yıldırım, Çanakkale\'nin Bayramiç İlçesi\'nde restorasyonu tamamlanan Mehmet Akif Ersoy Evi\'nin açılış törenine katıldı. Burada halka hitap eden Yıldırım, konuşmasının ardından Kuzey Irak\'ta düzenlenen \'bağımsızlık referandumu\' sonrası Erbil ve Süleymaniye\'ye yönelik alınan uçuşları durdurma kararı hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye\'den Süleymaniye\'ye ve Erbil\'e yapılacak uçuşların, bugün saat 18.00 itibariyle süresiz iptal edildiğini duyuran Yıldırım, \"Bildiğiniz gibi Kuzey Irak bölgesinde bir referandum gerçekleşti. Bütün dünyanın karşı çıktığı, Türkiye\'nin bütün uyarılarına rağmen bu referandumu Kuzey Irak yönetimi inatla gerçekleştirdi. Sonrasında alınacak önlemler bağlamında, bugün saat 18.00 itibarıyla Türkiye\'den Süleymaniye\'ye ve Erbil\'e yapılan bütün uçuşlar, süresiz olarak iptal edilmiştir. Irak merkezi hükümetinin Sivil Havacılık İdaresi\'nin aldığı karara uygun olarak biz de Süleymaniye\'ye ve Erbil\'e sefer yapmayacağız\" diye konuştu.

\'PEYDERPEY ATACAĞIMIZ ADIMLARI PAYLAŞACAĞIZ\'

Uçuşların iptal edilmesi nedeniyle mağdur olanlar varsa bölgeye özel uçak gönderilebileceğini de belirten Başbakan Yıldırım, \"Türkiye olarak hem Türk Hava Yolları hem de özel şirketlerimiz, seferleri durduruyor. Eğer orada mağdur olan vatandaşlarımız varsa bunları almak için özel uçak gönderebileceğiz. Böylece bu işlerde, Türkiye\'nin şakası olmadığını bir kez daha anlamalarını bekliyoruz. Önlemlerimiz, bununla sınırlı değil. Peyderpey atacağımız adımları da kamuoyuyla paylaşacağız\" dedi.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: ÇANAKKALE,(DHA)

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Minik Sanem, okulun yangın merdiveninden düşerek öldü

SİVAS\'ta okuduğu okulun yangın merdivenlerinin 2\'nci katından aşağı düşen 6 yaşındaki Sanem Ece Boztaş hayatını kaybetti.

Olay saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Kampüsü içinde bulunan Cumhuriyet Üniversitesi İlk ve Ortaokulu\'nda yaşandı. Gülsüm ve Burhan Boztaş çiftinin tek çocuğu olan 1-B sınıfı öğrencisi Sanem Ece Boztaş iddiaya göre teneffüs saatinde okulun ikinci katındaki yangın merdivenine çıktı. Küçük kız iddiaya göre dengesini kaybedince yaklaşık 8 metreden yere çakıldı. Durumu gören teneffüsteki öğrenciler öğretmenlerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı ağır yaralı olarak CÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Ancak Sanem Ece Öztaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Okaldan görüntüler

-Yanın merdiveninin görüntüsü

-Polis ekiplerinin yaptığı inceleme

-Ölen çocuğun fotosu

(83 mb)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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2 kadından birini öldürüp, diğerini yaraladı, evi ateşe verip kaçtı

TOKAT\'ın Turhal İlçesi\'nde kimliği belirsiz bir kişi, girdiği evde 26 yaşındaki Dursuniye Tunç\'u bıçaklayarak öldürüp, 50 yaşındaki Gülcihan Köçer\'i de yaraladıktan sonra, evi ateşe verip kaçtı. Yaralı Gülcihan Köçer ve evde bulunan 4 aylık bebek, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, bugün öğle saatlerinde ilçe merkezindeki Mevlana Mahallesi, Çamlıbel Sokak\'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, girdiği iki katlı müstakil evde, Gülcihan Köçer ile işlediği bir suç nedeniyle cezaevinde bulunan oğlu Engin Köçer\'in nikahsız eşi Dursuniye Tunç\'a saldırıp, bıçakla yaraladı. Saldırgan daha sonra benzin döküp, evi ateşe vererek kaçtı. Yaralanan Gülcihan Köçer, Dursuniye Tunç\'u üst kattan sürükleyerek binanın dışına çıkarıp, yardım istedi. Yardıma koşan komşuları da eve girip, Dursuniye Tunç\'un 4 aylık kız bebeğini kurtardı. Olayın ardından bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Dursuniye Tunç\'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Gülcihan Köçer ve 4 aylık bebek ise ambulansla Turhal Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan polis, olay sonrası kaçarken görülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TURHAL (Tokat), (DHA)

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Otel inşaatında yangın: 7 işçi dumandan etkilendi

ADIYAMAN\'da, 8 katlı otel inşaatında bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen 7 işçi, hastanede tedaviye alındı.

Yangın, öğleden sonra Siteler Mahallesi\'nde meydana geldi. 8 katlı otel inşaatının teras katında dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 7 işçi, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Acil serviste oksijen tedavisi uygulanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yangının nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- İtfaiye, polis ve sağlık görevlileri

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

- Yangından etkilenen işçiler

- Polislerin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Mahir ALAN-Kamera-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 30 MB

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Milletvekili intihar girişimini önledi

BURSA\'DA Setbaşı Köprüsü’nün korkuluklarına çıkarak intihar girişimde bulunan Berker Filizsoy’u, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun kararından vaz geçirdi.

Bursa Merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinin sınırlarını oluşturan Gökdere üzerindeki Setbaşı Köprüsü\'nün korkuluklarına çıkan Berker Filizsoy intihar girişiminde bulundu. Bu sırada eve gitmekte olan AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, aracından inerek Berker Filizsy\'u ikna etmeye çalıştı. Bunalıma girdiğini ifade eden Filizsoy, “Annem, babam olmadığı için yaşamak istemiyorum. Benim evim bile yok. Sokaklarda kalıyorum. Ama polisler de yanlış anlıyor. Allah var. Allah hepimizin yardımcısı olsun\" dedi. Tekerlekli sandalyesi ile Filizsoy\'un yanına giden ve kısa sürede onu ikna eden AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, “Bazen insanlar psikolojik bunalıma giriyorlar. Ben de buradan arabamla geçiyordum. Görünce dayanamadım. Biraz kendisi ile konuştuk. Devlet olarak üzerimize ne düşerse yapacağız, kendisine destek olacağızö ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Milletvekilinin ikna etmeye çalışması

-İntihar etmek isteyen vatandaşın demir parmaklıklardan alınması

-Milletvekilinin intihar etmek isteyen vatandaşla konuşması

Haber: BURSA,(DHA)

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Eğlencenin sonu ölümle bitti

DENİZLİ\'de, arkadaşlarıyla birlikte bir evde düzenledikleri eğlencede ididaya göre alkollü içki içen ayrıca uyuşturucu kullanan 30 yaşındaki Yasin K., bir süre sonra çılgına dönerek boğazını bıçakla kesti sonra 3. katın terasından aşağı atladı. Ağır yaralanan Yasin K., kaldırıldığı hastanede öldü.



Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Hacıkaplanlar Mahallesi 11072 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre olay şöyle yaşandı. Yasin K., öğle saatlerinde arkadaşları A.E. ve A.Ö.\'yle birlikte bir evde eğlenmeye başladı. İçki içen ayrıca arkadaşlarıyla uyuşturucu madde de kullanan Yasin K., daha sonra tuvalete gideceğini söyleyerek yanlarından ayrıldı. Bir süre sonra tuvaletten sesler geldiğini duyan arkadaşları içeri bakınca Yasin K.\'yi, iddiaya göre, bıçakla boğazını kestiğini gördü. Arkadaşlarının 112 Acil Sağlık ekiplerini aradığı esnada Yasin K., bu kez 3. katın terasından aşağı atladı. Ağır yaralanan Y.K., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yasin K., hastanede yapılan müdahalelere rağmen öldü. Olayın ardından A.E. ve A.Ö., polis tarafından gözaltına alındı. A.E. ve A.Ö.\'nün emniyetteki ifadesinde; Yasin K.\'yle birlikte içki ve uyuşturucu madde kullandıklarını, ardından önce bıçakla kendini yaraladığını sonra aşağı atladığını söyledikleri öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Polislerden görüntü

- Olay yerine gelen çevredeki vatandaşlardan detay

- Olay yeri inceleme ekiplerinden detay

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Cinsiyet değiştirmeye çalışan gençten parkta dayak iddiası

MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, 5 yıl önce erkek olmaya karar veren ve bunun için bir süredir psikolojik tedavi görmeye başlayan 19 yaşındaki A.O., bir parkta oturduğu kız arkadaşının erkek kardeşi ve babası tarafından darp edildiğini ileri sürüp, jandarmaya şikayetçi oldu.

Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan, elmacık kemiği kırılan A.O., olay sırasında kendisine korumaya çalışan kız arkadaşının da darp edildiğini söyledi. Baba M.G. ise suçlamaları kabul etmeyip, kızının A.O. ile lezbiyen ilişki yaşadığını ileri sürüp, \"A.O.\'yı ben ve oğlum darp etmedik. Kızımla kavga etmişler\" dedi. Alaşehir\'de yaşayan ve etrafında \'Derin\' ismiyle tanınan A.O., 5 yıl önce cinsiyet değiştirip, erkek olmaya karar verdi. Konuyu açtığı birlikte yaşadığı erkek kardeşi ve annesi de onun bu kararını saygıyla karşıladı. Kendisini erkek gibi hissettiğini belirten A.O., hormon tedavisinden önce psikolojik tedavi görmeye başladı. Bir yandan da Necmettin Erbakan Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü\'ndeki eğitimini sürdüren A.O., geçen 27 Eylül\'de, Alaşehir\'in Evrenli Mahallesi\'ndeki Kenan Evren Parkı\'nda, 1.5 yıldır görüştüğü kız arkadaşı E.G. ile buluşup, bir süre oturdu. Kendilerini gören bir kişi, durumu E.G.\'nin (21) ailesine bildirdi. Ablasının A.O. ile görüşmesine karşı olan H.G. (17), parka geldi. İddiaya göre A.O. ile H.G., arasında tartışma çıktı. H.G., A.O.\'yu darp etti. Bu sırada gelen baba M.G. (41) de A.O.\'yu darp etmeye başladı. Kardeşi ve babasına engel olmak isterken E.G. de tekme ve yumruk darbelerine maruz kaldı. Uzun süre darp edildiğini belirten A.O., o anları anlatıp, \"Tek suçumuz parkta oturmak. Kız arkadaşımın babası ve ağabeyi tarafından dövüldüm. Tenha bir yer olması nedeniyle, parkta bizi görüp, yardımımıza gelen de olmadı. Burnuma kafa darbesi aldım. Hastanede çekilen tomografide elmacık kemiğimde kırık olduğu tespit edildi. Yüzüm, sırtım ve omzumda aldığım darbeler nedeniyle morluklar var. En fazla darbeyi ise beni korumaya çalışan kız arkadaşım aldı\" dedi.

İKİSİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından gittiği Alaşehir Devlet Hastanesi\'nde ayakta tedavisi yapılıp, darp raporu verildiğini anlatan A.O., \"Taburcu edilmemin ardından ailem beni jandarmaya götürdü. Şikayetçi olduk. İfadem alındı. Kız arkadaşımı olaydan sonra babası hastaneye götürdüğü için o şikayetçi olamamıştı. Jandarma, kız arkadaşımı da evinden aldırtıp, ifadesine başvurdu. O da şikayetçi oldu. Onun içinde darp raporu alındı\" diye konuştu.

ADALET YERİNİ BULSUN\"

Adaletin yerini bulmasını isteyen A.O., \"6 yaşından itibaren kendimi hep erkek hissettim. Ruhum hep farklıydı. Çok küçük bir yerde yaşıyorum. Bugüne kadar hiç kimse bu nedenle beni dışlamamıştı. Çok destekleyen, yardımcı olan olmuştu. İlk defa cinsiyet tercihim nedeniyle böyle bir şey başıma geliyor. Kız arkadaşı \'Onunla birlikte olmayacaksın\' diye tehdit ediyorlardı. Hiçbir şekilde beni karşılarına alıp konuşmadılar. Birden böyle bir şey olunca üzüldüm\" diye konuştu. Anne N.O., çocuğunun bu olayda sonuna kadar arkasında olduklarını söyledi.

BABA-OĞULUN İFADELERİNE BAŞVURULDU

A.O. ve E.G.\'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan jandarma, H.G. ve babası M.G.\'nin ifadelerine başvurdu. Alaşehir\'de güzellik salonu ve servis aracı işletmeciliği yapan 3\'ü ilk eşinden 4 çocuk babası olan M.G., telefonda DHA muhabirine yaptığı açıklamada, A.O.\'yu darp ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. M.G., kızı E.G.\'nin A.O. ile aynı evde yaşadığını ileri sürüp, \"Lezbiyen ilişki yaşıyorlar. Olay günü oğlum H.G.\'ye bir kız telefon edip, \'Evrenli Tepesi\'ndeki parkta; ablanı dövüyorlar\' demiş. Oğlum parka gittiğinde kızımı ağzı burnu kan içinde bulmuş, beni aradı. Ben de eşimle birlikte olay yerine gittim. Kızımın yanında A.O.\'nun dışında, başka kız arkadaşı daha vardı. Ancak, o kız darp edilmemişti. Haplı ve alkolüydüler. Üçünü de otomobilime alıp, hastaneye götürmek için yola çıktık. Ancak, hastaneye gitmek istemediler. A.O., Alaşehir Meydanı\'nda inmek istedi. Onu bıraktıktan sonra, diğer kızı da evine bıraktım. Kızımı da bana ait olan ve annemin üst katında bulunan diğer evime bıraktım. A.O.\'yu ben ve oğlum darp etmedik. Kızımla kavga etmişler. Gece beni jandarmadan aradıklarında, şoke oldum\" dedi. Karıştığı bir trafik kazası nedeniyle 2 yıl kaldığı cezaevinden bir süre önce çıktığını da belirten M.G., \"Ben de bir babayım. Benim de bir şeref ve onurum var. Kızım ve A.O., olaydan sonraki o fotoğrafları internette paylaşıp, bana iftirada bulundu. Burası küçük bir yer. Bunu ben nasıl kaldırayım. \'Okusun\' diye elimden ne geliyorsa yaptığım kızımın bana neden böyle bir şey yaptığını bir türlü anlayamıyorum. Kızım E.G., ortaokulu bitirdikten sonra okumadı. Kurs aldırıp, kuaför olması için işe yerleştirdim. Ancak, çalışmadı. A.O. ile arkadaşlığı onu yaktı\" dedi. E.G.\'nin öz annesinin ise Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Darp edilen A.O. ile röp.

-A.O.\'nun vücudundaki ve yüzündeki morlukları göstermesi

-Anne N.O. ile röp.

-A.O.\'nun ailesiyle yaşadığı evin dışarıdan görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

