DHA YURT BÜLTENİ-12

ÖZEL - Figen Yüksekdağ\'ın Şanlıurfa ve Ankara\'daki davaları birleştirildi



KOCAELİ\'de tutuklu olan ve milletvekilliği düşürülen HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ\'ın Şanlıurfa\'da yargılandığı dava ile Ankara 16\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam eden davasının birleştirilmesine karar verildi.

HDP\'li Figen Yüksekdağ, 20 Temmuz 2015 tarihinde, Şanlıurfa\'nın Suruç İlçesi\'nde düzenlenen kutlamalara katıldı. Burada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın posteri önünde konuşan Yüksekdağ, \"Biz sırtımızı Rojava\'ya, Kobani\'ye, IŞİD vahşetine karşı direnen halklara, insanlık mücadelesi yürüten YPG-YPJ\'ye dayıyoruz. Bunu söylemekte hiçbir sakınca görmüyoruz. Bakın sırtımızı kime dayadığımızı çok net söylüyoruz ve bundan sonrada sırtımızı buraya dayamaya devam edeceğiz\" dedi. Bu konuşma üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yüksekdağ hakkında soruşturma başlatılarak \'terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında iddianame hazırlanarak dava açıldı. Bugün Şanlıurfa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Yüksekdağ\'ın avukatlarının katıldığı duruşmada Yüksekdağ\'ın bir önceki duruşmasında SEGBİS ile ifade vermeyi reddetmesi üzerine avukatı Sevda Özbingöl savundu. Yüksekdağ\'ın avukatı Özbingöl savunmasında, müvekkilinin kendisini mahkemede savunmak istediğini ve Ankara\'da görülen ayrı bir davanın benzer olduğu için dosyaların birleştirilmesini talep etti. Bunun üzerine mahkeme heyeti, kendilerinin baktığı dosya ile Ankara 16\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyaların birleştirilmesine ve sanığın bir sonraki duruşmada bizzat hazır bulunmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suruç\'ta konuşma yapan Figen Yüksedağ (arşiv)

- Adliye binası alınan önlemler

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 188 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)



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İlkokulun yakınındaki metruk bina çöktü

ÇORUM’da bir ilkokulun karşısında bulunan metruk bir bina bugün çöktü. Olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

Çorum\'un Üçtutlar Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde, bir ilkokulun karşısında olan 2 katlı boş bir binanın bugün saat 15.00 sıralarında çökmesi üzerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, enkazın etrafında güvenlik şeridi oluşturuldu. İtfaiye ekipleri, enkazda birilerinin kalmış olabileceğinin söylenmesi üzerine detaylı inceleme yaptı. İnceleme sonucu, enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Polis ve itfaiye ekiplerinin yıkılan binada adama çalışması

- Öğrencilerin açıklaması

- Hilmi İnce isimli vatandaşın açıklaması

-Mahalle muhtarı Mehmet Bölükbaşın telefonla bina sahibini araması

- Detaylar

(SÜRE: 3.30 Dk) -BOYUT 235 MB)

Haber-Kamera : Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA



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Edirne’de 107 Suriyeli yakalandı



EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen Suriye uyruklu 107 kaçak yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kemal, Orhaniye ve Bosna köyleri ile Meriç İlçesi\'ndeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye uyruklu 107 kaçağı yakaladı. Kaçaklar ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)



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Kaymakamlıkta intihara kalkıştı, kaymakam ikna etti

MERSİN merkez Toroslar İlçe Kaymakamlığı çatısında intihar girişiminde bulunan 34 yaşındaki İbrahim Akın\'ı, Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin ikna etti.

Olay, merkez Toroslar İlçesi Çağdaşkent Mahallesi\'nde bulunan Toroslar Kaymakamlığı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce kaymakamlıktan yardım alan 2 çocuk babası işssiz İbrahim Akın, tekrar yardım için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'na gitti. Buradaki memur daha önce yardım aldığını belirterek İbrahim Akın\'a olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine yanında getirdiği jiletle kendine zarar vermeye başlayan Akın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'nın içinde bulunduğu 3 katlı kaymakamlık binasının çatısına çıkarak kendisini aşağı atacağını söyledi. Olay üzerine bölgeye ulaşan itfaiye aracı atlama ihtimaline karşı kaymakamlık bahçesine hava yastığı açarken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ile İlçe Emniyet Müdürü Abubekir Fil de çatıdaki İbrahim Akın\'ın yanına çıkarak kendisini ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat boyunca direnen İbrahim Akın, Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin\'in yardım yapılacağı şeklinde söz vermesi üzerine eylemine son verdi. Akın, olay yerindeki ambulansla tedavisinin yapılması için Mersin Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaykamalık çatısında bekleyen vatandaş

- Kaymakam ve ilçe emniyet müdürü vatandaşı ikna etmeye çalışırken

- Çatıda otururken

- Kaymakam cep telefonu ile konuşurken

- İntihardan vazgeçmesi

- Kaymakamın yanına giderken

- Kaymakam intihar girişimi yapan İbrahim Akın\'ı götürürken

- Polisler arasında kaymakalıktan çıkarken

- Ambulansa bindirilirken

- Ambulans giderken

SÜRE: 04.35 BOYUT: 520.00

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

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ÖZEL -KOBİ\'lere 1 milyar liraya kadar destek

GAZİANTEP\'te KOBİ\'ler, KOSGEB tarafından 1 milyar liraya kadar sağlanan desteklemeler hakkında bilgilendirildi.

Gaziantep Ticaret Odası(GTO) ve KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) hakkında KOBİ\'lere bilgi verildi. Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Koçak KOBİGEL projesi özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ\'lere 300 bin lira geri ödemesiz 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere toplamda 1 milyar lira destek verildiğini belirterek şunları söyledi: \"KOSGEB tarafından sağlanan bu destek özellikle imalat sanayi için önemli bir kaynak olacaktır. Ülke olarak sürdürülebilir büyüme için imalat sanayiyi güçlendirmek zorundayız. Dünya\'nın geleceği üreten ekonomilere ve teknolojiye bağlanmış durumdadır. KOBİ\'ler yenidünya düzenin yaratmış olduğu acımasız rekabet ortamında ayakta kalmak için önemli bir işlev üstlenmektedir. Unutulmamalıdır ki KOBİ\'ler orta sınıfı güçlendirir, işsizliği azaltır, dengeli ve sosyal kalkınmayı sağlar. KOBİ\'ler büyürse ülke büyür, bu yüzden KOBİ\'ler ekonominin bel kemiğidir ve desteklenmelidir.\" Konuşmanın ardından KOSGEB Uzmanı Cuma Delioğlu tarafından katılımcılara KOBİGEL projesi hakkında bilgi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kobi toplantısı katılımcılar

- Sadık Koçak’ın konuşması

- Sinevizyon gösterimi

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 68 MB

Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)



