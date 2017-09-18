DHA YURT BÜLTENİ-12

Başbakan Yıldırım: Öğrencilerimizi TEOG stresinden kurtaracağız (3)



\'GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDECEK HER TÜRLÜ GİRİŞİM ANINDA KARŞILIK GÖRECEK\'

Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa\'da bir otelde düzenlenen \'Kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma\' toplantısına katıldı. Salonda bulunan kanat önderleri, STK temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerle hitap eden Başbakan Yıldırım, Türkiye\'nin ulusal güvenliğini tehdit edecek her türlü girişimin içeride ve dışarıda anında karşılık göreceğini söyledi.

Şanlıurfa\'nın peygamberler şehri olduğunu ve İstiklal Savaşı döneminde verdiği mücadele ile herkesin gönlünde ayrı bir yeri bulunduğunu söyledi. Şanlıurfa\'nın milli iradeye her zaman sahip çıktığını, 15 Temmuz darbe girişiminde de Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın çağrısıyla meydanları doldurduğunu ve ortaya konulan cesaret ile darbe girişiminin önlendiğini ifade etti.

15 Temmuz\'da Türkiye\'nin vesayetten, darbelerden, terör saldırılarından bıktığını ve yeni sayfa açmanın zamanının geldiğini gösterdiğini belirten Yıldırım, \"Milletin talebine kulak vererek tam ve sivil bir anayasayı milletin onayına getirdik. Halk oylamasında Türkiye büyük bir destek verdi ama Şanlıurfa yüzde 70 \'evet\' ile çok daha anlamlı bir destek verdi. Şanlıurfalılar milletin derdine derman oldunuz, kendini milletten güçlü görmeye çalışan hainlere gerekli dersi verdiniz. Şimdi yeni bir döneme girdik artık daha güçlüyüz ve geleceğe daha umutla bakıyoruz. Anayasa değişikliğiyle 80 milyonu kucaklayan bir anlayışla etnik farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak kabul ederek yolumuza devam edeceğiz. Ayrım yapmadan hepimiz bu gök kubbede bu ay yıldızlı bayrağın gölgesinde 80 milyon olarak birlikte yaşayacağız, sevinçte de üzüntüde de hep beraber olacağız\" diye konuştu.

\'MUHALEFETİ ALLAH ISLAH ETSİN\'

Türkiye\'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ve bunu 80 milyonun birliği ile yapacaklarını anlatan Başbakan Binali Yıldırım, ana muhalefet partisini eleştirdiği konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Biz devletimizin dirliği, ülkemizin bekası diyoruz ama ne yazık ki bakıyoruz muhalefet cephesinde aynı hassasiyet yok. Türkiye 2017\'nin ilk yarısında yüzde 5 büyüme sağlanmış. Bundan herkesin gurur duyması lazım. Çin, Hindistan\'dan sonra en büyük büyümeyi sağlamışız. Avrupa\'da, Ortadoğu\'da, Kafkaslarda böyle bir büyüme yok, ama bu ülkenin ana muhalefet partisi \'Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları inandırıcı değil\' diyor. Yani ne diyelim? Allah ıslah etsin, yapacak bir şey yok. Bakın bugün AB ülkelerinin yayın organları bile dünyadaki bütün bu konudaki yetkin kuruluşular bile tüm küresel baskılara rağmen, bölgedeki iç karışıklıklara rağmen, savaşlara rağmen Türkiye\'nin elde ettiği bu başarıyı bir destansı hikaye gibi anlatıyorlar. Niye AB\'den örnek veriyoruz? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu beyanat veriyor oradaki gazetelere; \'Türkiye güvenli değil, can güvenliği yok, aman Türkiye\'ye gitmeyin\' diyor. E sen ne dersen de kardeşim, dün Avrupa basketbol şampiyonası oldu 20 bin Slovenya ve Sırbistan\'dan seyirci geldi İstanbul\'da buluştu. Ülkemizi kötülemekle, yabancılara şikayet etmekle ülkeye hizmet olmaz, vatanseverlik olmaz. Ana muhalefet demek, iktidar alternatifi demek, bırak karalamayı ne yapacaksanız, ne vaat edecekseniz onları söyle, \'şunları iyi yapmıyorsunuz\' de, \'ben şunu şunu daha böyle yaparım\' de. Boş işlerle uğraşmaya lüzum yok, bir koluna bölücüleri, bir koluna FETÖ\'cüleri alarak sokakları arşınlamakla bu ülkeye hiçbir faydan olmaz. Yürüyünce milletle beraber yürüyeceksin.\"

\'SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEYE DEVAM\'

Yeni ders yılının açılışı için Şanlıurfa\'ya geldiğini ve geçen eğitim yılı sonunda memleketine giden öğretmen Necmettin Yılmaz\'ın teröristlerce şehit edildiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, terörle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: \"Çok açık söylüyorum sivil vatandaşlarımıza, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden silah doğrultan, güvenlik güçlerimize silah doğrultan her bir terör örgütü elemanını etkisiz hale getirinceye kadar bu mücadele devam edecek. Mücadele ülkenin beka mücadelesidir. Ülkemizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya çalışanlara karşı verilen büyük bir mücadeledir. Bu mücadelede Şanlıurfa hep bizimle beraber oldu. Başından beri bizimle beraber oldu, bölücülere asla geçit vermedi. Bakın sınırın diğer tarafında neler oluyor bitiyor, sizler yakından takip ediyorsunuz. Bugün dünyanın birçok ülkesinin sırt çevirdiği insanlık ayıbı orada yaşanıyor. Mağdur ve mazlum insanların tek sığınağı, tek barınağı Türkiye. Çünkü bizim inancımız bunu gerektirir. Gerek Suriye\'de gerek Irak\'ta bir takım hayaller peşinde olanlar, burada yapay devlet kurmaya çalışanlar şunu iyi bilsinler; ulusal güvenliğimizi tehdit edecek içeride ve dışarıda her türlü girişim gerekli karşılığı anında görecektir. Bunu herkesin kafasına koyması lazım. Hiç kimse güney sınırlarımızda Irak\'ta, Suriye\'de oldu bittilerle iş çevirmeye kalkmasın. Türkiye bu konuda kararlıdır ve gerekli uyarılar yapılmıştır, eğer bunun karşılığı görülmezse tabii ki gerekli tedbirleri de almaktan zerre kadar çekinmeyeceğiz.\"

\'ÖNCELİĞİMİZ GAP PROJESİNİ TAMAMLAMAK\'

Ak Parti iktidarında geçen 15 yıllık süreçte Şanlıurfa\'ya 32 milyar 624 milyon liralık yatırım ve destek sağlandığını anlatan Başbakan Yıldırım, bölgenin kurtuluşu olarak gördükleri GAP projesini bitirmeyi öncelikleri olarak belirlediklerini dile getirerek, \"Biz bugüne kadar 300 bin hektar araziyi suyla buluşturduk. Bundan sonra da önceliği sulamaya vereceğiz. 2 tane önemli işimiz var bir sulama, biri toplulaştırma. Sulamayı çözmeden elektrik problemini çözemeyiz. Neden? Çünkü kuyulardan su çıkarınca çok büyük elektrik kullanımı var zaten yaz sıcak oluyor hava şartları belli, verim düşüklüğü de olunca elektrik problemi kayıt dışını ilave ederseniz sürdürülemez hal alıyor. Bu işin yolu mutlaka cazibeyle sulamayı artırmak ve böylece elektrik gücü üzerindeki aşırı yükü de ortadan kaldırmaktır. Önümüzdeki dönem içerisinde bütün enerjimizi dikkatimizi bu alana vermiş olacağız\" diye konuştu. Şanlıurfa\'nın 19 yaş ortalaması ile Türkiye\'nin en genç nüfusa sahip kenti olduğunu ve buraya yapılacak yatırımın ülkenin geleceğine yapılmış olacağını dile getiren Başbakan Yıldırım, \"Türkiye olarak çok iyi yoldayız. Avrupa yüzde 1\'in altında büyürken, biz yüzde 5-6 büyümeden bahsediyoruz. Yani olumlu yönde iyileşme var. Türkiye\'nin çok daha iyi bir noktaya gelme potansiyeli var, buna da hakkı var. Bunu başarır mıyız? Başarırız. Nasıl başaracağız? İstikrarla, güçlü iktidarla, birlik, beraberlik ve kardeşlikle. Enerjimizi boşa harcamayacağız. Enerjimizi FETÖ\'yle, PKK\'yla, DEAŞ\'la mücadeleye harcamayacağız. Birliğimize, beraberliğimize gözümüz gibi sahip çıkacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber:ŞANLIURFA,(DHA)

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Töreni güneşte takip eden çocuklar gölgeye alındı

ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde yeni eğitim öğretim yılı açılışında 28 derece güneş altında bekleyen öğrenciler ve aileleri, protokol mensuplarının isteği üzerine protokol için hazırlanan çadır ve çevredeki gölgelik alanlarda programı takip etti.

Gazipaşa\'da 2017- 2018 eğitim öğretim yılı açılışı Şehit Süleyman Gür İlk ve Ortaokulu\'nda gerçekleşti. Törene Kaymakam Nurullah Kaya ve eşi Sümeyra Kaya, Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı Levent Elmas, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Protokol mensuplarının isteği üzerine 28 derece sıcaklıkta güneş altında ayakta bekleyen çocuklar ve ailelerinin protokol için oluşturulan çadır ve okul bahçesindeki ağacın altında programı izlemesi istendi. Bunun üzerine çocuklar ve aileleri de belirtilen çadır ve çevredeki diğer gölgelik alanlara geçerek programı takip etti. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim- öğretim yılının hayırlı olması temenisinde bulundu. Kaymakam Nurullah Kaya, en büylük hedeflerinin gençlerin geleceğe ülkeyi, toplumu daha iyi taşıması, daha iyi yönlendirmesi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk zili ise okula adı verilen Şehit Süleyman Gür\'ün babası Ahmet Gür tarafından çalındı. Tören yaklaşık 1 saat sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öğrenci ve velilerin görüntüsü

- Öğrenci ve velilerin protokol çadırı ve gölgeliklere geçmesi

- Öğrencilerin şiir okuması

- Kaymakam Nurullah Kaya\'nın konuşması

- İlk ders zilinin çalınışı

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HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

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Eskişehir\'de FETÖ şüphelisi 4 polis adliyede

ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 emniyet mensubundan 4\'ü, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 4\'ü ise adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 14 Eylül\'de aralarında KHK ile açığa alınan ve emekli olanların da bulundu 8 emniyet mensubunu gözaltına aldı. Şüphelilerden 4\'ü TEM Şubesi\'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, sorgulamaları tamamlanan diğer 4 şüpheli H.V., N.D., F.Ö. ve O.Ö. ise bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilirken çekilen görüntüsü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)



Haber: ESKİŞEHİR, (DHA)

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Adıyaman’da 150 bin öğrenci ders başı yaptı

ADIYAMAN\'da 2017-2018 eğitim öğretim yılında 150 bin öğrenci ders başı yaptı. Okuldaki törene katılan Vali Nurullah Naci Kalkancı, sınıfları gezip öğrencilere kitap dağıttı.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk günü olması nedeniyle Adıyaman Merkez Demokrasi İlkokulu\'nda tören düzenlendi. Törene; Vali Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkan Vekili Hasan Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Demokrasi İlkokulu Müdürü Mahmut Yılmaz, İnsan hayatında eğitimin önemine değindi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek, \"İlköğretim, okumanın, anlamanın, görmenin ve gördüğünden anlam ve dersler çıkarmanın, ders almanın, düşünmenin, aklı kullanmanın, zekayı terbiye etmenin yani milli kültürün temellerinin atıldığı yerdir. Genç beyinlerin vatan ve millet sevgisini, bağımsız ve şerefli yaşamaya başladığı yer de ilköğretimdir. Milli birlik ve beraberliğe, milli ahlak ve terbiyeye giden yolun başlangıcıdır. İlköğretim Haftası geleceğimizin teminatı bizlerin en kıymetli varlığı ve gururu olan evlatlarımızın sevinç ve övünç günleridir. Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunun meşalesidir\" dedi.

Yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın sevinç ve heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ise,\"Eğitim bir ülkenin kalkınmasında rol alan en önemli esaslardan birisidir. Bu nedenle eğitim sistemimizde öğrencilerimizin zihnen ve bedenen geliştirilmesi sadece ferdi bir iyileşme değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmamızı da sağlayacak yollardan birisi olarak değerlendirilmesi ve ele alınmak zorundadır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı iyi birer insan ve iyi birer vatandaş yapmanın gelecekte onları ülke yönetiminde söz sahibi olmalarının toplumsal sorunlara duyarlı ve bunların çözümü yolunda çaba harcayan fertler olarak yetiştirilmek ancak iyi bir eğitimle mümkün olur\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Demokrasi İlkokulu öğrencileri tarafından halkoyunları gösterisi yapılarak şiirler okundu. Vali Nurullah Naci Kalkancı, protokol üyeleriyle kurdele kesip sınıfları gezerek öğrencilere kitaplarını dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Demokrasi İlkokulu

- Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

- Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya\'nın konuşması

- Vali Nurullah Naci Kalkancı\'nın konuşması

- Halk oyunları

- Açılış yapılması

- Katılımcıların sınıfları gezmesi ve kitap dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALANKamera-ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB

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Vatandaşlar, \"Cinsiyet ayrımcılığı\" dedi

MALATYA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) tarafından kadınlara özel hazırlanan 2 pembe trambüsler ilk seferlerine çıkarak hizmet vermeye başladılar. Pembe trambüse binen vatandaşlar, \"ayrım yapılmış gibi\" diyerek eleştirdiler.

Çevresi papatyalarla süslenen pembe renkli trambüsü sadece kadın yolcular kullanabilecek. Türkiye’de ilk olarak Malatya’da denenen ve hizmete konulan iki pembe trambüsün şoförlüğünü de kadınlar yapıyor.

ERKEKLER ŞAŞIRDI KADINLAR MUTLU OLDU

Malatya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) – İnönü Üniversitesi hattına çalışan trambüslere ek olarak kadınlara özel “pembe trambüsleröin ilk seferlerinde bayanlar şaşkınlık yaşarken, erkekler ise yanlış trambüse binmenin ayrı bir şaşkınlığını yaşadılar. Pembe trambüslere binen erkekler sık sık görevliler tarafından uyarıldılar. Pembe trambüsün ilk gününde ilginç durumlarda yaşandı. Kadın şoförler ve görevliler, pembe trambüse binmek isteyen erkeklere, ‘bu trambüs sadece bayanlara özel’ dedi. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen erkekler, kırmızı ve gri renkli trambüsleri bekledi. Duraklarda bekleyen kadınlar ise kendilerine özel papatyalarla süslenmiş pembe renkli trambüse binince kimisi mutlu oldu kimisi de ‘ayrımcılık yapılıyor’ diyerek eleştirdi. Trambüse binen bazı erkek yolcular ise uzun süren uyarılar sonrası pembe trambüsten indi.

\"PEMBE TRAMBÜS ŞOFÖRLERİDE KADIN\"

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İnönü Üniversitesinde öğrenim gören kız öğrencilerin yoğun talepleri doğrultusunda pembe trambüslerin hizmete girdiği, iki adet trambüsün günde sekiz sefer yapacağı öğrenildi. Sürücüleri de kadın olan Pembe trambüsler her gün 07.00-08.00-09.00-10.00-14.00-15.00-16.00-17.00 saatlerinde sefer yapacak.

\"CİNSİYET AYRIMCILIĞI OLARAK GÖRÜNÜYOR\"

Trambüs durağında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan vatandaşlarsa şöyle konuştu:

“Çok mükemmel daha önce olması lazımdı. Bu karışıklığı ortadan kalması lazım ter temiz üniversitelerine gitmesi lazım.\"

“Daha iyi uygulama olarak görünüyor bence ama yanlış. Cinsiyet ayrımcılığı olarak görünüyor.\"

“Bu şekilde empoze edilirse ileriki zamanlarda da diğer illerde kadın erkek ayrımı yapılacaktır. Bence böyle bir uygulama yapılması gerekirken, bu şekilde davranan erkeklerin ayrı tutulması lazım\"

“bence güzel oldu. Daha iyi oldu. Çünkü üniversite öğrencisi çok erkekler iç içe olmuyor. Ben biniyorum utanıyorum. Ben bunun için mavilere binmiyorum kalabalık diye.\"

“Bayanlar rahat edecek. Rahat rahat gidip geleceğiz güzel oldu.\"

“Sanki ayrım yapılmış gibi. Tamam pembe trambüslere biz bineceğiz ama diğerlerine binince nasıl karşılanacağız? Güzel ama eksikleri de vardır\"

Görüntü dökümü:

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-Durakta bekleyen vatandaşlardan röportaj

-Trambüs durağından genel yakın detaylar

-Pembe Trambüsün dış görüntüleri

-Trambüsün içinde oturan bayan yolculardan detaylar

-Pembe Trambüs içinde oturan bayan yolculardan röportajlar

-Pempe Trambüsü kullanan Şoförden detaylar

Haber: MALATYA, (DHA)

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Ahilik haftası kutlamaları Çankırı’da törenle başladı

30. Ahilik Haftası kutlamaları, yaranlar diyarı Çankırı’da sabah namazının ardından Ahi Çorbası dağıtımı ve düzenlenen törenlerle başladı.

Sultan Süleyman Camii’nde kılınan sabah namazının ardından Ahi Çorbası ve süt ikramıyla başlayan etkinlikler, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı’nın Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla devam etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen törende ise konuşmalar yapılıp, sembolik şed kuşatma ritüeli canlandırıldı. Törende konuşan Çankırı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Karadeniz, ahiliğin Çankırı’da yaran kültürü ile özdeşleştiğini belirterek, \"Hoşgörü ve dayanışmanın sanat ile birleşmesi olan ahiliğin, anadolu halkının ekonomik ve kültürel anlamda önemli bir yeri bulunmaktadır. Ahiler sanat ve mesleklerini öğrenirken mertlik cömertlik gibi değerleri bünyesinde barındıran ve adına fütüvvet denen ahlaki kuralları da öğrenirlerdi\" diye konuştu. Törende, Çankırı Belediye Başkanı İrfan dinç, Ticaret İl Müdürü Mehmet Ali Yaranbaşı, Çankırı Milletvekilleri Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz birer konuşma yaptı.Son olarak kürsüye gelen Vali Hamdi Bilge Aktaş ise konuşmasında, Türk milletinin bugünlere kolay gelmediğini belirterek, \"Tarihin derinliklerinden Türk halkını, Türkleri, Orta Asya’da belki daha öncesinde millet yapan ve bugünlere getiren bazı değer ve geleneklerimiz var. İşte ahilik de bu değerlerden birisidir\" dedi. Törende, daha sonra bir babanın çocuğunu demirci ustasına çırak olarak teslim etmesiyle başlayan ustalık serüveni canlandırıldı. Çırak olan çocuk, daha sonra kalfa, ardından da ustalık mertebesine yükseldi. Sembolik olarak ustalık payesinin verilmesi anlamına gelen \'Şed Kuşatma Töreni\', izleyicilerden büyük alkış aldı. Canlandırmanın ardından protokol üyeleri yılın ahisi seçilen İsmail Dede isimli esnafa Ahi Baba payesi verilip kaftan giydirilirken, önceki yıllarda yeni gelen valilere verildiği gibi Vali Aktaş’a da sembolik olarak ahi baba payesi verildi. Halk oyunları gösterileri devam eden etkinlikler kapsamında kendi meslek dallarında kentin en iyi esnafları seçilenlere plaket takdim edildi. Esnaf ve sanatkarların traktörler üzerine oluşturduğu kortej geçişiyle tamamlanan program, 100. Yıl Kültür Merkezi’nde esnaf ve sanatkarların fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisi ile devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Karadeniz\'in konuşması

- Vali Aktaş\'ın konuşması

- Yaran ekibinin gösterisi

- Şed Kuşatma töreni

Haber: Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI (DHA)

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Yunan adalarına Türk tatilci akını sürüyor

MUĞLA, İzmir, Balıkesir ve Aydın\'dan Yunanistan adalarına tatile giden Türk tatilcilerin sayısı eylül ayı ortası itibariyle 1 milyonu aştı. Yunan adalarına Türk tatilci akını devam ederken geçen Temmuz ayındaki depremde iskele ve gümrük sahasında hasar oluşan İstanköy Adası\'nda iki memurla, küçük bir konteynerde vize ve pasaport işlemlerinin yapılması kuyrukların uzamasına neden oluyor.

Yunanistan\'ın \"www.newsit.gr\" internet sitesinin haberine göre, Kurban Bayramı\'nda Türkiye\'nin çeşitli illerinden Bodrum\'a gelen tatilcilerin büyük rağbet gösterdiği İstanköy Adası\'na günübirlik Türk turist akını sürüyor. Muğla, İzmir ve Aydın ilçelerinden Yunanistan\'a ait Midilli, Sakız, Sisam, Leros, Patmos, Kilimli (Kalimnos) İstanköy (Kos) Sömbeki (Simi) ve Rodos adalarına, kapıda vize ile kısa süreli tatile giden Türk turistlerin sayısının Eylül ayı ortası itibarıyla 1 milyonu aştı. 2015 yılında 1 milyon 150 bin Türk turistin ziyaret ettiği Yunan adalarında, bu yıl rekor kırılabileceği belirtildi.

15 DAKİKADA GİDİYORLAR, 1.5 SAAT GÜMRÜKTE BEKLİYORLAR

Katamaran teknelerle 15 dakikada İstanköy\'e ulaşan Türk tatilciler, geçen 21 Temmuz\'da meydana gelen depremde iskelesi ve gümrük alanı zarar gördüğü için küçük bir konteynerde, iki pasaport memurunun görev yapması nedeniyle gümrükte uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Sıcak havada ortalama 1.5 saat vize ve pasaport işlemleri için bekleyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu durum zaten günübirlik geldikleri adada zamanlarının önemli bir kısmını gümrükte bekleyerek geçirmek zorunda kalan tatilcileri canından bezdiriyor. Ankara\'dan Bodrum\'a tatile gelen evli, iki çocuk babası Akın Gerger (56), \"Yunan adalarını çok övdüler. Kapıda vize uygulaması ile bir günlüğüne geldik, Bodrum\'dan 15 dakikada İstanköy\'e ulaştık. Ancak, önce yarım saat feribotun içinde, ardından da güneş altında gümrük alanında 1 saat bekledik. İskele ve gümrük alanı depremden zarar gördüğü için konteynerde hizmet veriyorlar. Bugün en az bin kişi buradan adaya giriş yaptı. İki olan personel sayısını rahatlıkla arttırabilirler. Belli bir süre sonra burada beklemek işkenceye dönüşüyor. Zaten saat 16.00\'da dönülüyor. Yani 3 saat gümrükte geçecek 4 saatliğine mi buraya geldik\" dedi. Tur Rehberi Sinan Alkoç (32) ise \"Yunan adaları Türk turistlerden çok memnun. Hiçbir sıkıntı yok. Kasım ayının ortalarına kadar da bu Türk tatilci sirkülasyonu devam eder. Birçok kez Yunan makamlarına kapıdaki hizmetin hızlandırılması için girişimde bulunduk. En azından hafta sonları personel sayısının arttırılmasını istedik, \'Yığılma oluyor\' dedik. Adanın yerel yönetimi bunu Atina\'ya iletti ancak bir sonuç alınamadı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'nda gümrükte bekleyenlerden görüntü

-Feribotlardan görüntü

-Feribotun içinde bekletilen Türk turistlerden görüntü

-İstanköy Adası\'nda gezen Türk turistlerden görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)