DHA YURT BÜLTENİ-12

Darbeci yüzbaşı, milletten özür diledi (2)

\"CUMHURBAŞKANI VE GENELKURMAY BAŞKANI\'NIN EMNİYETİ İÇİN GÖREV YAPACAĞIM SÖYLENDİ\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, o dönemde Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda görevli yüzbaşı olan Muammer Gözübüyük\'ün savunmasıyla devam edildi. Gözübüyük, \"Davul-zurnayla bağıra bağıra suikast yapılmaz. Gizlilik prensiplerine uyulur. Uygun yer ve silah seçilir. Bunların hiçbiri bizimle uyuşmuyor. Yeri geldiği zaman görev iptal edilir. Bizde herhangi susturucu ve keskin nişancı silahı yoktu. Çok kalabalık grup ile bölgeye gittik. Herhangi bir planımız bulunmuyor. Ama bütün buna rağmen neden suikast ile suçlanıyoruz. Basın, bizim suikastçı olduğumuzla ilgili ilk günden buyana yoğun haber yaptı. Olayın ertesi gün suikast listesi yayınlandı. Biz de bunun içine çekilerek, olayın kurbanı olduk. Olmayan bir şey yüzünden bize iftira atıldı. Cumhurbaşkanın orada olduğuna yönelik hala bir kanıt yok\" dedi. Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı\'nı korumak için görevlendirildiğini anlatan Gözübüyük, \"Sicilim parlak, mükemmel yerlerde görev yapmış bir subay değilim. Meslek hayatımın yüzde 80\'i boyunca ailemden uzak yaşadım. Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı\'nın emniyeti konusunda görev yapacağım söylendi. Bu emri sorgulayamazdım. Biz bölgeye gittiğimiz zaman sis yakılmış, sanki birileri bizi bekliyordu. Oteldeki odaya girdim ve şehit, yaralı yoktu. Cumhurbaşkanı ayrıldıktan sonra korumaları neden orada bekletildi? Maksat bizimle çatışmaktı. Amaç, asker ile polisi karşı karşıya getirip, onun üzerinden prim yapmak mıydı\" diye konuştu.

Esasa ilişkin savunmanın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Binbaşı Şükrü Seymen\'in avukatı İsmail Kara\'nın iş yoğunluğunu mazeret göstererek duruşmalara katılmama talebi, ne tür işinin olduğunu belgelendirmemesi nedeniyle reddedildi. Sanık Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş\'in avukatı Nevra Hükkamoğlu da tapudaki işleri nedeniyle mazeretli sayılması yönünde talepte bulundu. Ancak bu mazeretini herhangi bir şekilde belgelendirmediği için bu talep de kabul edilmedi. Sanığın esas hakkındaki savunmasının alınacak olması da göz önünde bulundurularak, avukat Nevra Hükkamoğlu\'nun duruşmaları takip etmesine karar verildi. Aksi takdirde hakkında görevi ihmal suçundan adli ve idari yönden ihbarda bulunacağı uyarısı yapıldı. Duruşma, yarın devam edilmek üzere ertelendi.

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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Aydın\'da okul servislerine GPS zorunluğu



AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni eğitim öğretim yılına kısa bir süre kala öğrenci servis araçlarına yönelik gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Alınan tedbirler hakkında yaptığı yazılı açıklama ile bilgi veren CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kurul Kararı ile servis araçlarına GPS takılmasını zorunlu hale getirdiklerini söyledi. Yeni eğitim öğretim yılında her türlü denetim mekanizmasının faaliyette olacağını ve en ufak aksaklığa izin vermeyeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, \"Ben de bir anneyim. Eğitim çocuklarımız için en önemli kavram. Bu yüzden konuya hassasiyetle yaklaşıyorum. Son zamanlarda ülkemizde bazı servis araçlarında yaşadığımız sıkıntıların Aydın\'da da yaşanmaması için geçen Haziran ayında UKOME\'den bir karar geçirdik. Bu karar doğrultusunda tüm okul servislerinde veli bilgilendirmeyi içeren GPS ve öğrencilerimizin araçta online izlenebileceği kamera sistemini zorunlu hale getirdik. Bu sistem ile birlikte ailelere belirli bir şifre verilerek, aileler servisin ne zaman geleceğini, çocuklarının servisten ne zaman indiğini, çocuklarının seyahat süresince içerideki durumlarını anlık olarak görebilecekler\" diye konuştu.

SİSTEME GEÇMEYENİN RUHSATI İPTAL OLACAK

Sistemin bu yıl uygulanacağını belirten Başkan Çerçioğlu, \"Sistemi uygulamayan servis araçlarına yasal olan tüm cezaları uygulayacağız. Hatta ruhsatlarını iptal etme noktasına kadar gideceğiz\" dedi.



Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Afganlı 2 çocuk boğazları kesilerek öldürüldü (Görüntü Ekiyle Yeniden)

NEVŞEHİR\'de oturan Afgan ailenin 2 çocuğu, evlerinde boğazları kesilerek öldürüldü. 2 çocuğunun amcaları tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi

Nevşehir\'in merkez İbrahimpaşa Mahallesi Demirhafız Caddesi\'ndeki bir evde 2 yıldır oturan Afganistan uyruklu Rahime ailesinin evinden, öğle saatlerinde 32 yaşındaki anne Buram Rahime\'nin çığlıkları duyuldu. Afgan kadın kendisi ve çocuklarını kayınbiraderi R.R.\'nin bıçakladığını iddia etti. Eve giren komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, ailenin 5 yaşındaki Sahar ve 3 yaşındaki Rustam adlı 2 erkek çocuğunun boğazları kesilmiş cesetleriyle karşılaştı. Cesetler olay yeri araştırma ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan anne Buram Rahime de hastanede tedavi altına alındı. Çifte cinayet şüphelisi amca R.R. ise aranıyor.

Görüntü Dökümü:

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-ailenin evinden görüntü

-acil servis önü

-genel ve detay

Haber: Sinan KORKMAZER/ NEVŞEHİR (DHA)

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Fırtına İnisiyatifi: Yeşil Yol projesiyle Karadeniz yaylaları Ayder’den katbekat rezil olur



KARADENİZ Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2 bin 640 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi\'ne karşı Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’nde mücadele yürüten Fırtına İnisiyatifi, projeye \"Eğer Yeşil Yol projesi yapılır da, 2 bin metreden bir otoyol çalışmaya başlarsa tüm Karadeniz, ama özellikle Fırtına Vadisi ve yaylaları, Ayder’den katbekat rezil olur. Yazık olur, israf olur\" diyerek tepki gösterdi.

Fırtına İnisiyatifi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘PKK\'nın yeşil yol karşıtlığını kullanarak, bölgede bir planı devreye sokmak istediği’ yönünde bazı basın yayın organlarında haberlere yer verildiği hatırlatıldı, haberin yayınlanış biçimi ve dili ile Yeşil Yolu istemeyip, bu amaçla anayasal, demokratik ve barışçıl haklarını kullananların \'hain planın\' parçası olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtildi.

PROJE İPTALİ İÇİN HUKUK MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Yeşil Yol Proje\'nin doğaya zarar vereceğinin Danıştay kararıyla sabit olduğu da hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yeşil yol projesinin doğaya vereceği zarar Danıştay kararları ile de sabitken; projeyi istemeyenlerin bu şekilde ağır bir töhmet altına sokulması kabul edilemez. Böylesi bir durumda; özellikle Çamlıhemşin gibi küçük bir yerde, birlikte yaşayan yeşil yol savunucuları ile karşıtları arasında tehlikeli bir gerginliğe, kutuplaşmaya neden olabilir. Yaşam savunucuları yöresini, coğrafyasını, ülkesini, gezegeni yıkımdan kurtarma çabası dışında başka bir amacı olmayan insanlardır. Doğa koruma mücadelesinde her türlü siyasi ve ekonomik rantı reddederler. Doğal denge içinde huzur, esenlik ve yaşamın devamı için doğada ve insanlar arasında barış arzu ederler. Durum böyle iken yaşam savunucuları ile PKK arasında bir bağ ya da işbirliği yahut da ‘kullanılma’ gibi iddialar, kötü niyetten öte bir anlam taşımaz. Maksatlı bu yayınlardan masum yurttaşların etkilenebileceği, yeşil yol projesinin iptali için anayasal, meşru haklarını kullanan yaşam savunucularının ağır bir suçlama altında kalabileceklerini değerlendirilmektedir.\"

YOL ÇALIŞMASI BAŞLARSA KARADENİZ\'E YAZIK OLUR

Yeşil Yolun meralara, ormanlık alanlara, yaylacılık faaliyetlerine zarar vereceğinin öne sürülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Rize’de Ayder ve Uzungöl\'deki gelişi güzel yapılaşmayla ile ilgili yaptığı konuşması da hatırlatılan açıklamada “Yaylaların, kadimden beri kullanıcıları olan yöre insanın elinden azar azar alınacağını, hazırlanan planlarda da yaylaların mera alanının yayla çevresi ile sınırlandırıldığını, 2000 metre de orman bulunmazken öteden beri mera alanlarının, orman olarak planlara işlendiğini resmi belgelerle gösterdik. Yaylacıların şimdiden işgalci sayıldıklarını, sözde mera alanlarını işgal ettiklerinden bahisle ceza mahkemelerinde yargılandıklarını bizzat yaşadık. Fırtına Vadisi\'nin hem milli park, hem de doğal SİT alanı olduğunu, koruma amaçlı imar planlarının 17 yıldan bu yana yapılmadığını söyledik. Israrla bölgenin plansız bırakılması nedeni ile özellikle Ayder’in kaçak yapılaşmasına yol açıldığı, önceleri bir yayla iken şimdi kaçak bir kente dönüştüğüne hepimiz şahidiz. Kontrolsüz ve plansız bir turizm anlayışı nedeni ile Ayder gibi, Uzungöl gibi ülkenin prestij alanlarının rezil edildiğini söyledik. Yeşil yol ile 2000 metre ve üzerinde inşa edilecek yolla, sözde yayla turizmi gerekçesi ile diğer kadim, ender nitelikte ve güzelliklere sahip yaylaların da birer Ayder, Uzungöl’e döneceğini söyledik. Bu ve buraya sığdıramayacağımız onlarca nedenden dolayı, Yeşil Yol’a karşı çıktık. Tam da bu tartışmalar sürerken Danıştay tarafından da \'yaylaların entegrasyonu\' başlığı altında yeşil yolun hukuksuz olduğuna dair bir karar verildi. Cumhurbaşkanı ‘Ayder\'i kirlettik, rezil ettik’ dedi. Doğrudur. Biz de aynı beyanı tekrar ediyor ve devamını ekliyoruz. Eğer Yeşil Yol yapılır da, 2 bin metreden bir otoyol çalışmaya başlarsa tüm Karadeniz, ama özellikle Fırtına Vadisi ve Yaylaları, Ayder’ den katbekat rezil olur. Yazık olur, israf olurö denildi.

MÜCADELE SÜRECEK

Doğayı koruma mücadelesinin bundan sonra da devam edeceği duyurulan açıklamada, \"Yeşil yol karşıtları, yaşam savunucuları doğal yaşam alanlarını korumak için mücadele etmişlerdir. Yaşam savunucularını ‘vatan haini, PKK\'lı’ gibi gösterip sözde habercilik kisvesi altında doğa mücadelesine saldırma ve iç içe yaşayan bölge insanlarının birlikteliğine yapılan bu çapsız ve şuursuz saldırıyı kınıyor, ret ediyor, doğa koruma mücadelemize dün olduğu gibi bugün de yarında devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz\" ifadelerine de yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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-Yolda jandarma ekipleri

-İş makinelerinin çalışması

-Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR/ ÇAMLIHEMŞİN, (Rize),(DHA)

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Yaşlı adamın unuttuğu valiz polisi alarma geçirdi

SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde, 85 yaşındaki Kemal Usta\'nın çay ocağına bıraktığı valizi bomba şüphesiyle polisi alarma geçirdi. Çay ocağına gelen Kemal Usta valizin kendisinin olduğunu söyleyerek, valizin boş olduğunu gösterdi.

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii yanındaki çay ocağı girişine bırakılan valizi gören vatandaşlar, bomba olabileceğini düşünerek polisi aradı. Olay yerine polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı olay yerine çağırılırken, Kemal Usta gelerek valizin kendisine ait olduğunu ve içinin boş olduğunu belirtti. Kemal Usta valizi açarak boş olduğunu gösterdi. Valizin sahibinin ortaya çıkması ile polis olay yerinden ayrıldı. Kemal Usta, \"Burası güvenli olduğu için valizimi bıraktım. Bu kadar büyüyeceğini veya bomba sanacaklarını tahmin etmedim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Kemal Usta\'nın olay yerine gelmesi, valizden görüntü, röp.

Haber: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)

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Bünyan Belediyesi annelerinin terk ettiği köpeklere sahip çıktı

KAYSERİ’nin Bünyan Belediyesi, anneleri tarafından terk edilen yavru köpeklere sahip çıktı. Görevliler son olarak sağlık kontrollerini yaptıkları 4 köpeği elleri ile besledi.

Bünyan Belediyesi, ilçede anneleri tarafından terk edilen ve 1-3 aylık yavru köpeklere sahip çıktı. Ekipler tarafından Bünyan Belediyesi hayvan barınağına alınan yavru köpekler, görevliler tarafından biberon ile beslendi. Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, şöyle dedi: \"Belediye olarak 2014 yılı sonlarına doğru çalışmalarını tamamlayarak faaliyete geçirdiğimiz sokak hayvanları barınağında bugüne kadar yüzlerce köpeğin bakım, aşı ve kısırlaştırma operasyonunu yaptık. Rehabilitasyon sürecini tamamlayan bütün sokak hayvanlarını, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince doğal yaşamlarına entegre ettik. Tek başlarına hayatta kalma imkânı olmayan yavrularında sağlık kontrollerini yaptırılarak ekiplerimiz tarafından bakımları sağlanıyor.\"

Görüntü Dökümü

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-Köpeklerin beslenmesi

-Görevlinin açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

1 dakika 41 saniye/ 54 MB