DHA YURT BÜLTENİ-12 

PKK\'lı teröristler işçilere ateş açtı; 2 ölü, 3 yaralı (2)

HAKKARİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Yüksekova\'da 2 işçinin ölümü, 3 işçinin da yaralandığı PKK\'lı saldırısıyla ilgili Hakkari Valiliği açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"6 Eylül 2017 günü ilimiz Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Çobanpınar Piyade Hudut Karakolu\'na bağlı Dolavere Tepe Üs Bölgesinde çalışma yapan VEDAŞ işçilerine ait araca yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ağır şekilde,1 kişi ise hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgeye taarruz helikopteri sevk edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\"

Minibüsten düşen külçe altın Suriyelinin evinde bulundu

ADANA\'da minibüsten düşen 45 bin 418 dolar değerindeki külçe altın, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde Suriyeli bir vatandaşın evinde ele geçirildi.

Niğde\'den Adana\'ya işlenmek üzere gönderilen 18 saf altını taşıyan minibüsün kapısı, merkez Seyhan İlçesi Dadaloğlu Mahallesi\'ndeki bir kavşaktan dönüş yaptığı sırada henüz belirlenmeyen nedenle açıldı. Bu sırada araçtaki külçe altınlardan biri yola düştü. Minibüsün arkasında seyir halindeyken durumu fark eden bir otomobilin sürücüsü, kırmızı ışıkta beklerken otomobilin kapısı açıp yoldaki külçe altını alarak bölgeden uzaklaştı. Kapının açıldığını ve altının düştüğünü fark eden araç sürücüsü ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki 41 ayrı güvenlik kamerası kayıtlarından yaptığı incelemeler sonucu altını alan sürücünün kimliğini belirledi.

Zanlının merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi\'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu Hashem E.\'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada yağın altın gizlenen 45 bin 418 dolar değerindeki altın bulundu. Suriyeli, ifadesinde, \"Yolda buldum merak edip aldım. Ancak eve getirdim ne olduğunu anlayamayınca korkup yatağın altına attım\"dedi. Altın sahibine teslim edilirken Suriyeli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hakkari\'de \'okul güvenliği\' toplantısı

HAKKARİ\'de Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından \'okul güvenliği\' toplantısı yapıldı.Toplantıda yeni eğitim-öğretim yılı döneminde alınacak güvenlik önlemleri ve yapılabilecekler konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Hakkari Cumhuriyet Okulu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Diberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgut, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Emniyet şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Emniyet Müdürü Dilberoğlu, yeni eğitim-öğretim yılı başında bütün okullar ve çevresindeki güvenlik önlemleri konusunda hassasiyet gösterileceğini söyledi. Güvenli bir eğitim-öğretimin yürütülebilmesi ve çocukların daha uygun bir şekilde okullarına devam edebilmesi için bu toplantıyı düzenlediklerini anlatan Dilberoğlu, şöyle konuştu: \"Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı olarak güvenli bir hizmeti vermek, çocuklarımızın hem okul dönemi içerisindeki okula gidiş- gelişlerindeki güvenliğin sağlanması, hem de öğrenim hayatı içerisinde yaşayabilecekleri sorunların giderilmesi için kendi önerilerimizi sunacağız. Siz değerli okul müdürleri de talep ve önerileri bizlere anlatırsanız uygun bir yol, uygun bir yöntemle bunları halletmenin çabasına gireceğiz. Okularımızın etrafında bizim almış olduğumuz asayiş tedbirleri var. Uyuşturucu ile ilgili bizim yapmış olduğumuz mücadeleler var. Bütün bunların yanı sıra daha öne çıkan ilimizdeki trafikle alakalı çocuklarımızın okula giriş çıkışları ile ilgili alınması gereken tedbirler var. Benzeri bir çok önerilerimiz var. Sizler de okul içerisindeki güvenliğin sağlanması ve polisle irtibata geçilmesini biliyorsunuz. Toplum Destekli Polisimiz bu tür faaliyetlerde oldukça aktif. Bütün bu çerçevede alınan tedbirleri bu toplantıda bir karara bağlarsak sorunsuz bir şekilde inşallah bir eğitim-öğretim dönemini geçirmiş oluruz.\"

Emniyet Müdürü Dilberoğlu\'nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

ANTALYA\'da 19 yaşındaki Ferhat Elaltunkara yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak bir işyerinden içeri girdi.

Kaza, saat 15.40 sıralarında Muratpaşa İlçesi Bülent Ecevit Bulvarı\'nda meydana geldi. Kullandığı 35 THF 70 otomobille kent merkezine gelmek için yola çıkan Ferhat Elaltunkara, aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden aracın kontrolünü kaybetti. Hızla kaldırıma çıkan otomobil, palmiye ağacını devirdikten sonra bir işyerinin camından içeri girdi. Kazada otomobil ve işyerinde maddi hasar meydana gelirken Elaltunkara da yaralandı. Elaltunkara\'ya ilk müdahaleyi işyeri çalışanları yapıp ambulans çağırdı. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Ferhat Elaltunkara\'yı yakında bulanan özel bir hastaneye götürdü.

Palamutun tahtını uskumru aldı

ÇANAKKALE\'de henüz bol olarak kendisini göstermeyen akın balığı palamut, tahtını uzun yıllar sonra Marmara Denizi\'nde avlanmaya başlanan uskumruya kaptırdı. Balıkçının yüzünü güldüren uskumru kilosu 25 TL\'den tezgahlardaki yerini aldı. Tezgahlarda az miktarda bulunan ortalama 300-400 garam arasındaki çingene palamutunun tanesi ise 10 TL\'den satılıyor.

Av sezonu 1 Eylül tarihinde başlamasına rağmen, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Çanakkaleli balıkçılar sezona bayram sonrası \"vira bismillah\" dedi. Ancak, sezon açılışının \'Ay aydınlığı\'na denk gelmesi, Eylül ayının ilk günlerinde balık avında beklenen bolluğun yaşanmasına engel oldu. Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, \"Şu an gırgır ve trol avcılığı sezonundayız. Özellikle gırgır tekneleri çin 24 metre derinliğin altında balık avcılığı yasağı var. Trolde birçok yerde 3 mil yasağı var. Sular da henüz daha sıcak olduğu için genelde balıklar kıyıya hareket ediyor. Oysa denizlerdeki balık stoklarında bir sıkıntı yok. Palamut, uskumru ve sardalyada yeterince bolluk var. Balığı denizde görüyoruz ama balıkçılarımız ne kadar yetenekli olursa olsun belirttiğim bu sebepler nedeniyle denizlerde biraz kesat bir görüntü var. Önümüzdeki günlerde uskumru başta olmak üzere, palamut ve sardalyada bolluk olacak. İnşallah, ay karanlığını alması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte eylül ayı ortalarından itibaren beklediğimiz bolluğa erişeceğiz\" dedi.

UMUTLAR LÜFERDE

Uzun yıllar sonra tezgahlarda yerini alan uskumru avının geçmiş yıllara göre daha iyi olduğunu belirten Hasan Uysal, Marmara\'ya göçünü tamamlayan uskumrunun da ilerleyen günlerde dönüşte Çanakkale\'de iyi av vererek, tezgahlarda uygun bir fiyattan satılacağını söyledi. Şu an tezgahlarda satılan palamutun sezon başında gelen öncü ve küçük balık olduğunu kaydeden Hasan Uysal, \"Devamı gelecektir. Öncü iyi hareket ederse, peşindekiler de gelecektir. Geçen seneki kadar olmasa da palamut olacağını düşünüyorum. Bu sene beklentimiz lüferin bol olacağı yönünde. İnşallah denizin paşası bu sene bizi taçlandıracak. Aslında kötü başlayan sezon iyi devam eder. Bu sene aslında sezon kötü başlıyormuş gibi gözükse de arkasının çok iyi olacağını düşünüyorum. Marmara\'ya iyi lüfer geçti. Eğer dönüşte de bir sıkıntı olmazsa lüfer herhalde iyi bir av verecek\" diye konuştu.

10 YILDIR İLK KEZ USKUMRU\'YU BOL GÖRDÜK

Çanakkale Balık Hali\'nde 10 yıldır balık satan Numan Mutay ise, \"İnşallah balığımız bol olur. Vatandaşımız da etin pahalı olduğu bu zamanda ucuz balık yer ve sağlıklı beslenirler. Temennimiz bu. Şu an sardalya bol, uskumru da bu sene bol görünüyor. Palamuttan bu sene pek ümitli değiliz. Diğer balık çeşitlerimiz de var. Şu an balıkta bir sıkıntımız yok. Geçen yıl, son 10 yılın en bol palamut avı sezonunu yaşadık. Bu sene aynı bolluk olmaz. Fiyatlar biraz yüksek olacak. 10 yıldır bu işi yapıyorum, ilk defa bu sene uskumruyu bol gördük. Uskumru şu an Marmara Denizi\'nde gırgırlar tarafından avlanıyor. Olta balıkçıları da yakalıyor. Eğer, kilosu böyle 20 ile 25 lira civarında olursa vatandaşımız bu sene bol bol uskumru yer. Uskumru için iyi bir fiyat. Yasaklardan dolayı istavrit yoktu. Yasaklar bitince istavrit bollaştı. Çanakkale sardalya zaten meşhur. Gırgırlar başlayınca onun da fiyatı düştü. Balık fiyatları bu rakamların altına düşmez. Bu fiyatlarda gider. Şu an sardalya ve istavrit kilosu 10 TL\'den satılıyor. Etin kilosunun 45 lira olduğu bir ülkede balık fiyatları pahalı değil\" dedi.

80 kiloluk balık yakaladılar

ADANA\'da amatör balıkçılar 3 metre uzunluğunda yaklaşık 80 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Ceyhan İlçesi\'nden geçen Ceyhan Nehri\'nde tekneyle avlanan amatör balıkçılar, yaklaşık 80 kilo gelen yayın balığını oltayla avladı. Yakaladıkları balığı tekneye çeken balıkçılardan biri cep telefonu ile görüntülediği avı, sosyal medyada paylaştı. Yakaladığı balık hakkında çektiği görüntüde bilgi veren avcı, \"Guinness Rekorlar Kitabı\'na gireceğiz. Daha 2-3 büyüğü var bu balıkların, onları da alacağız. Allah tüm balıkçılara nasip etsin. Kimsenin malında gözümüz yok. Kalbimize göre versin Allah. Ceyhan Nehri\'ne her balıkçı uğramaz. \'Ben balıkçıyım\' diyenler gelsinler de balıkçılığı görsünler\" dedi.

Simental düveler sahiplerini buldu

AYDIN\'ın Karpuzlu İlçesi\'ndeki 35 çiftçiye, Almanya\'dan getirilen 70 Simental düve, kura çekilerek teslim edildi.

Karpuzlu Ziraat Odası ile Aydın Damızlık Birliği arasında Haziran ayında imzalanan protokolle, 35 üreticiye, üç yıl ödemeli, Almanya\'dan Simantal düve kazandırma çalışmalarında mutlu sona ulaşıldı. Kurban Bayramı öncesi kuraları çekilen düveler, bugün törenle sahiplerine teslim edildi. Karpuzlu Ziraat Odası Başkanı Hasan Aydoğdu ve Meclis Başkanı Şeref Gülpınar, Türkiye\'de ilk kez Ziraat Odası kapsamında yapılan projenin ilçe ekonomisine çok büyük kazanç sağlayacağını ifade etti.

\"TALEP ARTTI\"

Üyelerine ilk teslimatı yaptıkları için büyük mutluluk duyduklarını belirten Karpuzlu Ziraat Odası Başkanı Hasan Aydoğdu, \"Özel bir bankayla görüşmeler yaptık. İlk etapta 70 kişi müracaat etti. Daha sonra bu sayı 35\'e düştü. Düveler Almanya\'dan geldi. 6 ve 8 aylık düveler. Düveleri alan üyelerimiz bir yıl sonra ödemeye başlayacak. Üç yıl içinde ise ödemesini tamamlamış olacaklar. Bunları teslim ederken, üyelerimizden yeni talepler almaya başladık. Bizim için büyük gurur oldu\" dedi.

TANESİ 3 BİN 100 EROYA MAL OLDU

Ziraat Odası Meclis Başkanı Şeref Gürpınar ise, \"Bugün gördüğünüz üzere düvelerimizi üyelerimize dağıtmakla uğraşıyoruz. Almanya\'da damızlık birliği tarafından seçilerek Türkiye\'ye getirildi. Burada da karantina süreci tamamlandı, bugün dağıtımını yapıyoruz. Kura çekimini de bayram öncesi yapmıştık. Üyelerimizi buraya davet ettik ve teslimatları gerçekleştiriyoruz. Herkes kendine ait olan hayvanları numarasına göre alıyor. Çok mutluyuz, çünkü en azından Karpuzlu\'ya ırkı belirli bir hayvan getirdiğimiz için seviniyoruz. Hayırlı olmasını dilerken bunu bundan sonrada devam ettireceğiz. Düvelerin tanesi 3 bin 100 Euro\'ya geldi\" diye konuştu.

