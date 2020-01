DHA YURT BÜLTENİ-12

1)PERTEK\'TE BOMBALI TUZAK İMHA EDİLDİ

TUNCELİ\'nin Pertek İlçesi\'nde Pertek-Hozat karayolunda jandarma özel harekat timleri tarafından yapılan aramada, karayoluna tuzaklanmış 2 büyük mutfak tüpü içersine yerleştirilmiş 70 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı bulunarak etkisiz hale getirildi.

Güvenlik birimlerinin verdiği bilgiye göre askeri araçların geçişi sırasında bombalı saldırı yapılacağı konusunda istihbarat alan jandarma, Pertek ile Hozat ilçeleri arasında bugün sabah saatlerinden itibaren operasyon başlattı. Operasyon sırasında Pertek-Hozat karayolunda yapılan kontroller sırasında, Kaşıbağ Mahallesi mevkiinde karayoluna yerleştirilen 2 büyük mutfak tüpü içine, amanyom nitrat ile desteklenmiş 70 kilo ağırlında el yapımı patlayıcı tespit edildi. Telsiz ve kablo bağlantısı ile uzaktan patlatılmaya ayarlanmış el yapımı patlayıcı, bölgeye gelen uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edilirken, bölgede başlatılan operasyonlar devam ediyor.

2)ESKİ BAKAN ÇELİK\'TEN MAVİ TUR KEYFİ

MİLLİ Eğitim ve Kültür eski bakanlarından AK Partili Hüseyin Çelik, ailesi ile birlikte Muğla\'nın Bodrum ilçesinde çıktığı 5 günlük mavi turdan dönerek, ilçeden ayrıldı.

Eski bakanlardan Hüseyin Çelik, eşi Şahsenem Çelik, üç çocuğu ve torunları ile geçen 26 Ağustos\'ta Bodrum\'dan 30 metre uzunluğundaki \'Silver K.\' isimli yelkenli yat ile mavi tura çıktı. Bodrum\'un cennet koyları Kissebükü, Karaada, Tavşan Burnu, Mazı ve Çökertme\'yi gezen eski Bakan Çelik ve ailesi dün (çarşamba) öğleden sonra Bodrum\'a döndü. Göltürkbükü açıklarına demirleyen yattan beraberindekilerle inen Çelik. zodyak botla Göltürkbükü Balıkçı Barınağı\'na geçti. Oldukça neşeli olduğu görülen Çelik ve beraberindekiler burada kendilerini bekleyen araca binip, ilçeden ayrılmak üzere Milas-Bodrum Havalimanı\'na geçti.

3)CHP\'Lİ TANRIKULU: ÖĞĞRETMENLERİ TEHDİT ALTINDA BIRAKACAK BU ATAMA İŞLEMİNDEN VAZGEÇİLMELİDİR

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır\'dan zorunlu görev değişikliği kapsamında başka illere gönderilen öğretmenler ile ilgili konuşurken, \"Buradan Diyarbakır\'dan Eğitim-Sen\'den hükümeti uyarıyorum yarın öbür gün çıkacak olumsuzluğu kimsenin kabul etmeyeceği, olayların sorumlusu bu atama işlemi olacaktır. Bir kez daha gözden geçirilmesini ve öğretmenleri tehdit altında bırakacak bu atama işlemini vaz geçmelerini bekliyoruz\"dedi.

\"MİLLETVEKİLLERİNE KAYYUM ATANMIŞTIR\"

Diyarbakır\'a gelen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır iİ Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Hazırladığı son 8 ayın insan hakları ihlal raporunu açıklayan CHP\'li Tanrıkulu, Türkiye\'nin de çok önemli bir sınavdan geçtiğini vurguladı. Anayasanın olmadığı, giderek yürürlükten kalktığı, meclisin bypas edildiği, OHAL\'in sürekli hale getirildiği bir rejim içerisinde olduklarını söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, \"Ankara Cumhuriyet Başsavcısı çıkan KHK ile milletvekillerine ve Parlamentoya kayyum olarak atandı. Şuan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı bütün Milletvekilleri bakımından Milletvekilliğinden önce ve sonra işlendiği suçlar bakımından tek yetkili hale getirildi. Böyle bir düzenlemenin parlamentonun kendisiyle ilgili bir düzenlemenin, Milletvekillerinin kendisiyle ilgili bir düzenlemenin parlamentoda değil nezaketen değil doğrudan doğruya hükümet eliyle KHK ile yapmış olması parlamentonun bittiğini ve Türkiye\'nin hukuk devletinin hukuk devleti olmaktan çıktığını gösteriyor. Açıklanan kararnameyle Milletvekillerine kayyum atanmış durumdadır. Biz bu ülkeye seven insanlar olarak Türkiye\'nin her yerinde tıpkı adalet yürüyüşünde olduğu gibi bunları dile getirmeye ve bu dayanışma ağını genişletmeye devam edeceğiz\"dedi.

\"HER ÖLÜM, BİZİ BARIŞTAN VE HUZURDAN UZAKLAŞTIRIYOR\"

CHP\'li Tanrıkulu, Türkiye\'de ağır insan hakları ihlalleri yaşandığını ve bunun sürdürülemez olduğunu ifade ederek, \"Bir an evvel OHAL\'ın kalkması, hukuk devletinin inşası için yol almamız lazım. En önemlisi de kendi iç barışımızı sağlayacak adımların atılması lazım. Bu zulüm düzeni, Türkiye\'yi daha fazla kutuplaştırır daha fazla ayrıştırır. Çünkü, her ölüm bizi barıştan, huzurdan uzaklaştırıyor.Umarım Dünya barış günü bu haksızlıkların bu kaygıların giderilmesine bir vesile olur ve yeni bir başlangıç yapılır. Bunun için biz Türkiye\'nin her yerinde mücadele etmeye devam edeceğiz\"dedi. Basın toplantısından sonra zorunlu görev değişikliği kapsamında il dışana görevlendirilen öğretmenler için Eğitim Sen Diyarbakır 1 No\'lu Şubesini ziyarat eden CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, burada yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

\"Bu arkadaşlarımız maalesef siyaset kurumunun linçine yargısız infazına maruz kaldılar. Haklarında her hangi bir yargı kararı bulunmamasına rağmen suçlu ilan edildiler. Bizzat Başbakan, Bakanlar tarafından ve siyasi partiler tarafından örgüt üyesi olmakla suçlandılar. Tek üye oldukları sendikaları olmasına rağmen yasadışı örgüt üyesi olmakla, terör örgütü üyesi olmakla suçlandılar haklarında hiç bir karar yokken. Şimdi de başka bir linç operasyonuyla, tecritle karşı, karşıyayız. Sürgün en ağır en ağır insan hakları ihlallerinden bir tanesidir. İnsanların kendi iradesi dışında her hangi bir yargı kararı olmadan her hangi bir işlem, idari soruşturma olmadan bir yere sürgün edilmesi en ağır insan hakkı ihlallerinden bir tanesidir. Yaşamları güvence altında olmayacak, sosyal çevrelerinden koparılacaklarıdır. Gittikleri yerlerde kutuplaşma bu kez öğretmen kimlikleri üzerinden olacaktır. Bu arkadaşlarımızın gidecekleri yerlerde yaşam hakları da bir tehdit altında olacağı bir ortam yaratılmış oluyor. Bunlar eğer düşünülmemişse buradan uyarıyorum bu zalimlikten derhal hükümetin vazgeçmesi lazım ve bu atama işlemlerinin durdurulması lazım. Hem atandıkları yerler hem de bir çok öğretmen eşin ayrı yerlere tayin edilmesi bu zalimliğin hangi boyutta olduğunu gösteriyor. Buradan Diyarbakır\'dan Eğitim-Sen\'den hükümeti uyarıyorum yarın öbür gün çıkacak olumsuzluk, kimsenin kabul etmeyeceği, olayların sorumlusu bu atama işlemi olacaktır. Bir kez daha gözden geçirilmesini ve öğretmenleri tehdit altında bırakacak bu atama işlemini vaz geçmelerini bekliyoruz.\"

SUR\'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

CHP\'li Tanrıkulu son olarak merkez Sur ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımların gerçekleştiği ve vatandaşların tepki gösterdiği Alipaşa ve lalabey mahallelerine gitti. Burada vatandaşlar ile konuşan CHP\'lmi Sezgin Tanrıkulu, \"Dostumuz Tahir Elçi\'yi bu mirasa sahip çıktığı için kaybettik. Halen belirli yerlere girilmiyor. Bu bulunduğumuz yerde hiçbir çatışma yaşanmadı. Ama buna rağmen bakın savaştan çıkmış bir görüntü var. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, dozer ve TOMA iktidarına dönüşmüştür. Dozer ve iş makineleriyle insanların evini başlarına yıkıyorlar. TOMA\'larla insanların demokratik tepkilerini ortaya koymasını engelliyorlar. Bununla toplumsal barışı ve huzuru sağlayamazsınız. Sur\'da yaşayanlarla barışık bir proje yürütebilirsiniz\"dedi.

4)EREN BÜLBÜL’ÜN FOTOĞRAFININ YER ALDIĞI BİLBOARDA SALDIRI



TRABZON\'un Maçka İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün kente fotoğrafının bulunduğu bilboardın camı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül için üzerinde Türk bayrağı ve kendisinin fotoğrafının yer aldığı ‘Kalbimizde yaşayacaksın, iyi ki varsın Eren’ yazılı afişi kentte birçok noktada yer alan bilbordlara astı. Atatürk Alanı Meydan Parkı civarında refüj içerinde yer alan Eren Bülbül’ün fotoğrafının yer aldığı bilboardın camı akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkililerince şikayette bulunulması sonrası polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri tespit ve yakalamak için soruşturma başlattı.

5)SİVAS\'TA ŞEHİTLİKTE HÜZÜN

SİVAS\'ta Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı. Şehitlik ziyaretinde ise duygusal anlar yaşandı.

Kent merkezindeki Yukarı Tekke Mezarlığı\'nda bayram arifesi nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler, burada Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Aileler şehitlerin mezarlarını temizleyerek su döktü. 6 Ekim 2016 tarihinde Van\'ın Gürpınar ilçesinde PKK\'lı teröristlerin bombalı tuzağı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil\'in anne-babası Zübeyde-Aydın Zileligil çifti oğullarının mezarını ziyaret ederek dua etti. Anne Zileligil oğlunun mezarı başında uzun süre gözyaşı döktü.

\"BAYRAM ONSUZ ÇOK ZOR GEÇİYOR\"

16 Nisan 2016 tarihinde Mardin\'in Savur ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdal Çetin\'in anne-babası Şaziye ve Hasan Çetin çifti de şehit oğullarının mezarını ziyaret ederek dua etti. Oğlunun mezarı başından ayrılmayan anne Çetin, uzun süre gözyaşı döktü. Baba Hasan Çetin her bayramın hüzünlü geçtiğini söyleyerek, \"Oğlumun kabrini ziyarete geldim. İki günde bir zaten buradayım. Vatan sağ olsun ne diyeyim. Bir bizim başımızda da değil. Vatan için şehit devamlı veriliyor. Bu peygamber efendimizden beri devam ediyor. Allah\'ın emri, böyleymiş yapacak bir şey yoktur. Bu 3\'üncü bayramımız. Bu kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Allah kimseye böyle evlat acısı vermesin. Mertebesi büyük. Allah sabrını veriyor, yoksa dayanılacak bir acı değil. Bayram onsuz çok zor geçiyor. Geride 2 tane yetim kaldı. Allah kimseye böyle acılar vermesin\" dedi.

İL PROTOKOLÜNDEN KARANFİL

Sivas Valisi Davut Gül ve beraberindeki protokol üyeleri de Kurban Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti. Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaretinde ilk olarak Kuran-ı Kerim okundu. Vali Gül daha sonra şehit kabirlerini tek tek ziyaret edip karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Şehitlik ziyaretine, Vali Gül\'ün yanı sıra, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ömer Ebabil, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve bazı protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı.

6)ZONGULDAK’TA ARİFE GÜNÜ MEZARLIKLAR DOLDU

ZONGULDAK\'ta, arife günü mezarlıklar doldu. Yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti.

Kentteki mezarlıklar, Kurban Bayramı öncesi sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Baştarla Mahallesi\'ndeki Asri Mezarlık da ziyaretçilerle doldu. Aileler, yakınlarının mezarlarını temizleyip üzerine su döktükten sonra Kuran-ı Kerim okudu ve dua etti.

Mezarlıktaki şehitlik de ziyaret edildi. Şehit yakınlarının yanında mezarlığa gelen diğer vatandaşlar da şehitlerin mezarları başında dua etti.

7)YOZGAT\'IN SAKLI CENNETİ KAZANKAYA KANYONU

YOZGAT\'ın Aydıncık ilçesinin eskiden belde olan Kazankaya mahallesinden başlayıp, Çorum\'un İncesu ilçesine kadar uzanan Kazankaya Kanyonu saklı cennet olarak adlandırılıyor. Kanyonun tanıtımı amacıyla hazırlanan proje uygulamaya konuldu.

Kanyonun İncesu bölgesindeki girişine konaklama tesisleri yapılıp, kanyon içerisine yapılan geziler için ahşap, asma köprü tesis edildi. Yerli ve yabancı turistler doğal ortamı görebilmek için bölgeye geliyor. Aydıncık Belediyesi, Valiliği desteği ile Türkiye çapında tüm etkin turizm fuarlarına katılarak, sanat etkinlikleri düzenledi. Aydıncık ilçesinin doğal güzellikleri, Kazankaya Kanyonu, tarihi dokusu, yarı değerli taş rezervleri, endemik bitki türleri gibi özelliklerini görsel yayınlarla ön plana çıkarttı. Bölgenin, profesyonel dağcılar, trekkingciler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için bulunmaz bir mekan olduğu belirtildi.

SAKLI CENNET; KAZANKAYA

Dünyada eşine az rastlanır bir güzelliğe ev sahipliği yapan Aydıncık ilçesinin 5 kilometre kadar kuzeyinden geçen Çekerek Suyu, volkanik Kazankaya kayalıklarının içindeki kanyonda kıvrılarak yol aldıktan sonra daha kuzeyde Amasya yakınlarında Yeşilırmak\'a karışıyor. İsmi gibi bir kazanı andıran Kazankaya Kanyonu, Yozgat\'a bağlı Aydıncık sınırlarında başlayıp Çorum\'a bağlı İncesu köyünde son bulan 12 kilometrelik bir parkurdan oluşuyor. Yürüyüş yolunun ilk kilometrelerine genci yaşlısı, çocuğu kadını herkes ulaşıp görkemli bir manzaradan nasibini alabiliyor. Daha sonra ise yürüyüşün, profesyonel bir beceri gerektirdiği ifade edildi.

Kanyon girişinde belirgin bir şekilde taş yığınlardan oluşan burç kalıntısı, ilerleyen yerlerde taşlara oyulmuş merdivenler ve nihayetinde çıkışa yakın Kybele Tanrıça heykeli, görülmeye değer tarihi eserler olduğunun altı çizilerek, kanyonun gezilebilmesi ve daha fazla turistin gelebilmesine imkan verilmesi için Çorum sınırına kadar olan yürüş parkuru projesinin Yozgat bölgesinde de hayata geçirilip, kanyonun bir ucundan girilip, diğerinden çıkılabilecek hale getirilmesi gerektiği kaydedildi.

