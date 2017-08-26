DHA YURT BÜLTENİ-12 

Bekir Bozdağ CHP\'nin Adil Öksüz iddialarına ilişkin: Ellerinde bir bilgi belge yok kuru bir iftira var



\"MİT\'İN GÖREVLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK ÖNE ALINMIŞ BİR UYUM SÖZ KONUSU. KIŞLA İÇERİSİNDE MİT\'İN ASKERLER İLE İLGİLİ İSTİHBARAT TOPLAMA GÖREVİ BİR KERE DAHA KALIN ÇİZGİLERLE ÇİZİLMİŞTİR\"



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çorum\'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP\'nin Adil Öksüz iddialarına yanıt veren Bozdağ, \"Dosyaları açıklamıyorsan götür Cumhuriyet Savcıları var onlara ver açıklasın. Ellerinde bir bilgi, belge yok kuru bir iftira var. Açıklarım, açıklamazsanız diye milletimizin aklını karıştırmayı ortada kirli bilgilerin partili troller tarafından yayılmasını ve benzeri hedefleri içeriyor. Bunu yapıyorlar. Bülent Tezcan\'nın hamlığını anlıyorum da Saygı Öztürk gibi usta bir gazeteci nasıl tufaya geldi onu anlamadım. Belli ki onu da ikna etmişler yada kandırmışlar. Bu tür yalan haberlere karşı şerbetli olması lazım. Başka bir Adil Öksüz ile karıştırıyorlar. Araştırmıyorlar fos çıkıyor sonra da. Bu CHP\'nin yalanları kuşluk vaktine kadar dahi yanmıyor. Ahlaklı, dürüst siyasete herkesi davet ediyorum\" diye konuştu.



\"MİT\'İN GÖREVLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK ÖNE ALINMIŞ BİR UYUM SÖZ KONUSU\"

MİT ve milletvekilleri ile ilgili geçtiğimiz gün yayınlanan KHK\'lara ilişkin Bozdağ şu ifadeleri kullandı: \"MİT\'in görevlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 16 Nisan referandumu kapsamında bir uyum söz konusu. Öne alınmış bir uyum söz konusu.



KIŞLA İÇERİSİNDE MİT\'İN ASKERLER İLE İLGİLİ İSTİHBARAT TOPLAMA GÖREVİ BİR KERE DAHA KALIN ÇİZGİLERLE ÇİZİLMİŞTİR

Var olan bir görevi açtık yeni de değil de. Kışla içerisinde MİT\'in askerler ile ilgili istihbarat toplama görevinin altı bir kere daha kalın çizgilerle çizilmiştir. Bu düzenleme olması bile bir düzenleme zaten var. Yeni, farklı bir şey yok. Çarpıtma söz konusu.



MİLLETVEKİLLERİNİN KOVUŞTURMA VE SORUŞTURULMASI

Milletvekillerinin kovuşturma ve soruşturulması ile ilgili yapılan düzenleme demokratik hukuk devletinin ruhuna uygun olan bir düzenlemedir. Soruşturmaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaları da Ankara Ağır Ceza mahkemesi yapacaktır. Yasama dokunulmazlığını güçlendiren bir şeydir kaldıran değil.\"



Görüntü dökümü

-Bozdağ\'ın açıklaması

-Detaylar



Haber: ÇORUM, (DHA)

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Atatürk heykeli kaidesinndeki yazıya sprey boyalı saldırı



ESKİŞEHİR\'de dün açılışı yapan Tepebaşı Belediyesi önündeki bronz Atatürk heykeli kaidesinin üzerindeki yazı, O.M. adlı kişi tarafından sprey boya ile boyandı. Özel güvenlik görevlisinin yakaladığı O.M. polise teslim edildi.

Bugün saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önünde bulunan Ulu Önder Atatürk\'ü bir elinde bastın diğerinde fötr şapka ile tasvireden 2.5 metre yüksekliğindeki heykele sprey boyalı saldırı yapıldı. Heykelin bulunduğu alana gelen 50 yaşındaki O.M. adlı kişi elindeki sprey boyayı kaidedeki \'Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım Bilim ve Akıldır\' yazısına yeşil sprey boya sıktı, çarpı işareti koydu. Sprey boyalı saldırıda Atatürk\'ün sözleri olan yazı zararg örürken, oradaki özel güvenlik görevlileri O.M.\'yi yakaladı, gelen polislere teslim etti. Gözaltına alınan O.M. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Belediye görevlieri boyalı saldırının yapıldığı kaidenin etrafını beyaz bezle kapattı.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Rahmi Atalay tarafından yapılan Atatürk heykeli dün Tepebaşı Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Ataç\'ın da katıldığı törende açıldı. Başkan Ataç, heykelin yanında beyaz güvercinler uçurdu, belediye çalışanları da açılışta alkış temposu tuttu. Belediye Başkanı Ataç konuşmasında, \"Bizim aklımız var, bizim yol gösteren Ata\'mız var\" dedi.

Görüntü dökümü:

-Kaidesine boya ile çarpı işareti yapılan heykelin çekilmiş fotoğrafı,

-Olay sonrası beyaz örtülü ile kapatılmış kaidenin görüntüsü,

-Polislerin inceleme yapması,

-Dünkü açılıştan çekilen görüntü,

-Açılışta Belediye Başkanı Ahmet Ataç\'ın konuxma yapması ve yazının görüntüsü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Antalya\'da sahile yunus ölüsü vurdu



ANTALYA\'nın Finike İlçesi\'nde, sahile yunus ölüsü vurdu.

Sahilkent Mahallesi\'nde öğle saatlerinde sahile gelenler, yunus ölüsüyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Finike Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sahile gelerek inceleme yaptı. 1.5 metre uzunluğunda, 150 kilogram ağırlığındaki yunus, incelemeden sonra kepçe ile açılan çukura kireçlenerek gömüldü. Yunusun, balıkçı ağlarına takılarak öldüğü tahmin ediliyor.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber-Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) -

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Sağlık Bakanı Demircan: Çok başlılığı kaldırıyoruz



AMASYA\'da konuşan Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan \"Çok başlılığı kaldırıyoruz. İllerde sağlığın sorumlusu, yetkilisi sağlık müdürü olacak\" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Amasya\'ya giderek Suluova İlçesi\'nde partisinin ilçe kongresine katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Demircan, sağlıkta dönüşümün tamamlandığını ve gelişim döneminin başlayacağını söyledi. Bakan Demircan, verimliliği artırmayı amaçladıklarını söyleyerek \"Çok başlılığı kaldırıyoruz. Eski sistemde çalışmakta olan arkadaşlarımız, orada çalışan personelimiz bizim personelimiz. Onlar hiçbir endişeye kapılmasınlar. Bu sistem içerisinde yapılacak o kadar iş var ki onlara ihtiyacımız var. Yani hiç kimse endişe etmesin. \'Benim kurumum kalktı. Sağlık müdürlüğüne devredildi\' diye. Hayır size ihtiyacımız var. Sistemi yeniliyoruz ve en verimli hale getiriyoruz. Amacımız Türkiye\'de sağlık hizmetini daha yukarıya taşımak\" dedi. Bakan Demircan, konuşmasının ardından kongreden ayrıldı. Bakan Demircan, daha sonra ilçede yapımı devam eden hastane inşaatında incelemelerde bulundu.

Haber: Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) -

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek\'in mutlu günü

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Tahir Akyürek\'in oğlu Hasan Sami Akyürek ile gelin Ceylan Sağlam yaşamlarını birleştirdi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'ın şahitliğini yaptığı nikahı ise Akyürek kendisi kıydı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek\'in oğlunun düğünü, Selçuklu Belediyesi tarafından yeni yapılan kongre merkezinde gerçekleşti. Düğüne eski Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Valisi Yakup Canbolat, Karaman Valisi Fahri Meral, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Ak Parti Konya Milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Psikolog olan gelin Ceylan ve bir şirkette yönetici olan damat Hasan Sami Akyürek çiftinin nikahını ise Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek kıydı. Çiftin şahitliğini ise başta eski Başbakan Davutoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Ak Parti Konya Milletvekilleri yaptı. Akyürek ailesi nikahın ardından tebrikleri kabul etti.

Düğüne Başkan Akyürek\'in kayınbiraderi olan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün \'Bylock\' adlı haberleşme programını kullandığı iddiasıyla geçen pazartesi günü Cumhuriyet Başsavcılığı\'na ifade veren, bir gün sonra da görevinden istifa eden Atiker Konyaspor\'un eski başkanı Ahmet Şan katılmadı.

Görüntü Dökümü

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- Davutoğlu ve Elvan\'dan detay

- Nikah töreninden, çiften ve şahitlerden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Uçak yolcularının altınlarını çalan 4 işçi tutuklandı



ERZURUM Havalimanı\'nda yolcuların çanta ve valizlerinden 33 bin liralık altın ziynet eşyası çalan 4 işçi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçen 13 Ağustos günü Ankara\'ya uçakla yolculuk yapmak için gelen bir kadın, Erzurum Havalimanı\'nda bagaj olarak verdiği valizinden piyasa değeri 18 bin lira olan 6 altın bilezeğinin kaybolması üzerine polise başvurdu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, olayın aydınlatılması için harekete geçti.

Ekipler, bu olaya ilişkin soruşturmayı yürütürken havalimanından geçen 19 Ağustos günü Bursa\'ya gidecek başka bir yolcunun el çantasından da 15 bin lira değerinde altın ziynet eşeyası çalındığı ihbarı yapıldı. Havalimanında bir haftada iki hırsızlık olayının yaşanması üzerine soruşturmayı genişleten polis, ziynet eşyalarının Yakutiye ilçesine bağlı Taşmağazalar semtindeki 4 ayrı kuyumcuya satıldığını tespit etti. Bunun üzerine havalimanında çalışan 4 işçi, 24 Ağustos günü gözaltına alındı. Çalıntı ziynet eşyasının bir bölümünü satan, diğer bölümünü evinde saklayan şüpheliler, Cumhuriyet Savcılığına gönderildi. Savcılıkta ifade veren işçi O.K., G.A., E.V., A.A. dün çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından nitelikli hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber : ERZURUM, (DHA)-

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