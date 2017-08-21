DHA YURT BÜLTENİ-12

Eski başkanın ağabeyi ile başkan yardımcısına FETÖ\'den 6 yıl hapis



KARABÜK\'te FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan eski Safranbolu Belediye Başkanı Ak Parti\'li Necdet Aksoy\'un ağabeyi Adnan Aksoy ile belediye başkan yardımcısı Dursun Mustafa Dayıoğlu 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar Hacı Sağlam ve Rüştü Karagüzel ile tutuksuz sanıklar Dursun Mustafa Dayıoğlu, Abdullah Yükselen, Abdullah Danışmaz, Kaan Kalyoncu, Adnan Aksoy, Mustafa Yalçın Mıhçı, Adem Güleryüz, Halil Usta, Mehmet Ünver ve Rıfat Aynacı avukatlarıyla duruşmada hazır bulundu. Savunmalarını yapan tutuklu sanıklar kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığını öne sürerek tahliyelerini talep etti. Duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklar da savunmaları sonrası mahkeme heyetinden haklarındaki suçlamalardan beraat etmelerini istedi. Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen cuma günü çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Safranbolu Belediye Başkanı Ak Parti\'li Necdet Aksoy\'un ağabeyi Adnan Aksoy ile belediye başkan yardımcısı Dursun Mustafa Dayıoğlu\'nu 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti Hacı Sağlam\'a 7 yıl 6 ay, Rüştü Karagüzel, Mustafa Yalçın Mıhçı, Adem Güleryüz, Abdullah Danışmaz ve Mehmet Ünver\'e 6 yıl 10 ay 15 gün, Halil Usta, Abdullah Yükselen\'e 6 yıl 3 ay, Kağan Kalyoncu\'ya ise 5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıklardan Rıfat Aynacı\'nın dosyasının tefrik edildiğini belirtti.

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)

=========================================

Altıntaş\'taki olaylarda gözaltına alınan 2 işçi adliyede

KÜTAHYA\'nın Altıntaş İlçesi\'nde bölücü örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen ve çıkan olaylarda linç edilmekten polisler tarafından kurtarılan işçiler Abdulgafur Y. ile Serhat A. adliyeye sevk edildi.

Altıntaş İlçesi\'nde baraj inşaatında çalışan Serhat A. ve Abdulgafur Y., geçen Perşembe akşamı ilçe merkezinde otomobille gezerken iddiaya göre \"Biz PKK\'lıyız\" diye bağırdı, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hakaret içeren sözler sarf etti. Çevredekiler müdahale edince tartışma çıktı. Tartışma sonrası kalabalığın linç girişimde bulunduğu işçilerden Abdulgafur Y. kaldığı eve sığındı. Diğer işçi Serhat A. ise kaçtı. Evin etrafını saran kalabalıktan Abdulgafur Y.\'yi polisler kurtardı. Abdulgafur Y. ile sonradan polise teslim olan Serhat A. gözaltına alınarak Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi\'ne götürüldü. Terör örgütü propagandası yapmak, Atatürk ve Cumhurbaşkanına hakaret etmekle suçlanan Abdulgafur Y. ile Serhat A. bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-İşçilerin polisler tarafından Emniyet Müdürlüğü\'den çıkartılırken çekilen görüntü



Haber: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)

=======================================

Sağlık Merkezi\'ndeki yangın korkuttu

ADIYAMAN\'da, Aile Sağlık Merkezi\'nin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi\'nde meydana geldi. Tek katlı Aile Sağlık Merkezi\'nin çatısında alevler yükseldiğini görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında can ve mal kaybı meydana gelmezken, çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Olay yeri

- Dumanların yükselmesi

- Polisin önlem alması

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 30 MB

========================================

Restoranttaki yangın korkuttu

ADANA\'da restoran zincirinin şubesinde elektirik panosundan çıkan yangın korkuttu.

Merkez Çukurova İlçesi, Devlet Bahçeli Bulvarı üzerindeki restorantın bodrum katındaki elektirik panosu iddiaya göre, aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangından dolayı 2 katlı restorantı duman kapladı. Bu esnada yemek yiyen müşteriler, restoranı hızla boşattı. Çalışanlar restorantı tahliye ettikten sonra, itfaiyeye haber verdi. Gaz maskeleriyle yangına müdahele eden itfaiyeciler, alevleri söndürdü. Duman ise, hava tahliye makinesiyle boşaltıldı. Yangında restorantın bodrum bölümünde maddi hasar oluştuğu açıklandı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Olay yerine gelen itfaiye ekipleri

- Olay yerinden görüntüler

- Restorant çalışanlarının görüntüleri

- İtfaiye ekiplerinin içeri girmesi

- İtfaiye aracı ve restoranttan genel görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:03\'21\" BOYUT:204 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

========================================

İzmir\'de aranan 185 kişi yakalandı



İZMİR\'de, kent genelinde yapılan asayiş denetimlerinde farklı suçlardan aranan 185 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 14-20 Ağustos tarihleri arasında asayiş denetimi yaptı. Denetimlerde 6 bin 703 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, farklı suçlardan aranan 185 kişi gözaltına alındı. Ekipler 114 motosiklet ile 460 aracı inceledi, çalıntı olduğu belirlenen 4 motosiklete de el koydu. Yapılan aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 43 mermi, 243 gram esrar, 10 gram kokain, 43 uyuşturucu hap ve 184 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Haber: İZMİR, (DHA)

=======================================

Künefeler havada uçtu

HATAY\'ın Yayladağı İlçesi\'nde bu yıl 5\'incisi düzenlenen, \'Ayışığı Yayla ve Yöresel Ürünler Festivali\'ndeki, \'Uçan Künefe\' yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Ayışığı Mahallesi Muhtarı Durmuş Aslan tarafından, bölgenin tanıtılması amacıyla düzenlenen Ayışığı Yayla ve Yöresel Ürünler Festivali, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Festivale gelenler davul-zurna eşliğinde karşılandı. Ardından mahalle meydanında Mehteran ekibi gösteri yaptı. İlçedeki birçok mahalleden yöresel ürünlerin sergilendiği festivalde, en güzel yemek, en hızlı incir yeme, çocuklar arası bilgi yarışması düzenlendi.

UÇAN KÜNEFE YARIŞMASI

Festivalde her yıl düzenlenen, \'Uçan Künefe\' yarışması da büyük ilgi gördü. Yarışmacıların, yöresel tatlı künefeyi pişirdikleri tepsilerde havaya atarak diğer yüzünü çevirmeye çalışmaları büyük alkış aldı. Yarışmayı künefeyi yaklaşık 4 metre yükseğe fırlatıp, düşürmeden tepsi ile tutmayı başaran Uğur Arslan kazandı. Arslan, izleyenlerden büyük alkış alırken, festival, ikramlarla son buldu.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Künefelerin havaya atılma görüntüsü

SÜRE:15\" BOYUT:16 MB

Haber-Kamera:Ramazan ÇELİK - Emek ÇAKILI/HATAY,(DHA)