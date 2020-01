DHA YURT BÜLTENİ-12

İçişleri Bakanı Soylu konuşurken gözyaşlarını tutamadı

SİİRT\'te düzenlenen güvenlik toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı\'nda yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamadı. PKK\'ya katılan 14-15 yaşındaki kız çocuklarının olduğu bir fotoğrafla ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamayan Soylu, \"Geçen gün önüme bir fotoğraf geldi. 15 tane genç kız, 14-15 yaşındaki genç kızlar, bir yerde leşker kıyafeti giymişler. Onların yüzlerini okumaya çalıştım. Bu çocukları bu duruma kim düşürdü diye, bir şekilde bakmaya çalıştım. Ben babayım, benim de kızım var ve sizlerin de kızlarınız var.\"dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak ve güvenlik toplantısına katılmak üzere özel bir uçakla Siirt\'e geldi. Havaalanı\'nda yapılan karşılamadan sonra Siirt Valiliği\'ne geçen Soylu, yaklaşık 2 saat süren güvenlik toplantısına katıldı. Daha sonra Siirt Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katılan Bakan Soylu burada partililere hitaben bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kendilerine 2019’a kadar durmadan, dinlenmeden çalışma talimatları verdiğini belirten Soylu, \"Bugün ben İçişleri Bakanıyım. Yarın bu koltuklarda oturan birileri İçişleri Bakanı olabilir. Mesele sen, ben meselesi değildir. Mesele millet meselesidir, mesele biz olmak,e davaya sahip çıkabilmek meselesidir. Bizim yapmamız gereken, daha çok milletle beraber olmaktır, yenilenmektir ve nefsimize bir şekilde mağlup olmamaktır.\"dedi.

TERÖR, DÜNYADA BİR SEÇİM KURTARMA MALZEMESİ HALİNE GELMİŞTİR

Türkiye\'nin komşularında vekalet savaşlarının bulunduğunu ifade eden Soylu, \"Bu vekalet savaşlarında bizi bir ateş çemberi içerisine çekmeye çalışıyorlar. Coğrafyasındaki ülkelerde iç karışıklıklar çıktı ama ifade etmeliyim ki; Türkiye bu ateş çemberinin içerisine düşmedi. Dünyanın her yerinde, terörün gerçek yüzünü o güçlü gibi görünen liderler maalesef anlayabilmekten hala çok uzaktalar. Yarattıkları, el altında besledikleri, lojistik ve stratejik destek verdikleri terör onları vurmaktadır. Dünyanın terör konusunda ve esasen daha bir çok konuda kuvvetli bir iş birliğine ihtiyacı olduğunu bugün net bir şekilde görüyoruz. İspanya’daki hadiseyi gördük. Bir birimiz ile daha iyi bir şekilde teröre karşı birliktelik ortaya koymamız gerekirkken, maalesef bazı ülkeler ve bazı liderler birbirlerinin gözlerine parmaklarını sokmaya çalışıyorlar. Terör, dünyada bir seçim kurtarma malzemesi haline gelmiştir. Almanya’da yaşıyoruz, Avrupa’daki bazı ülkelerde yaşıyoruz. Türkiye üzerinde seçim propagandalarını yürüten ülkelerin aslında oluşturmaya çalıştıkları netleşmenin dünya üzerinde insanlığa çok büyük zarar verdiğini görüyoruz.\"dedi.

14-15 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Konuşmasında PKK terör örgütü ile ilgili açıklamalar yapan Soylu, örgüte katılan 14-15 yaşındaki kız çocuklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Soylu konuşmasında, \"Adamlar güya daha PKK’nın terör örgütüne olduğuna inanmamışlar. Acaba bizim evlatlarımız dağlarda kimin peşinde operasyonlar yapıyorlar? Ele geçirdiğimiz mağaralardaki o silahlar, roketatarları biz mi yanlış görüyoruz, oyuncak mıdır? Küçük çocuklarımız, kızlarımızı dağlara kaçırıp ellerine silahları verenler; Ben bir insanım, ben bir babayım. Geçen gün önüme bir fotoğraf geldi. 15 tane genç kız, 14-15 yaşındaki genç kızlar, bir yerde leşker kıyafeti giymişler. Onların yüzlerini okumaya çalıştım, bu çocukları bu duruma kim düşürdü diye bir şekilde bakmaya çalıştım. Ben babayım, benim de kızım var ve sizlerin de kızlarınız var. Sizler de annesiniz. Meseleye hep bir taraftan bakmalıyız, kendi kusurlarımıza, kendi kabahatlarimeze bakmalıyız. Nerede eksik yaptığımıza, imamın ne eksik yaptığına, öğretmenin, kaymakamın, siyasetin ne eksik yaptığına ve bu alçak ve hainlerin fırsatı istifade edip nasıl bu kızlarımızı dağa getirme konusunda onları ikna ettiklerinde, dönüp biraz da kendimize bakmalıyız.\"dedi.

KILIÇDAROĞLU BU HALKTAN ÖZÜR DİLESİN

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun halktan özür dilemesi gerektiğini de belirten Soylu, \"Bugün Kılıçdaroğlu bir söz söylüyor. Hicap duyduğumu, utandığımı söylemek istiyorum. Türkiye’nin güvenli bir ülke olmadığını ifade etmeye çalışıyor. Bu gün on binlerce Rus, Alman, İngiliz, Fransız Türkiye’ye tatil yapmak için geliyor. Türkiye güvenli bir ülke olmadığından dolayı mı geliyorlar? Bugün Antalya’daki otellerimiz yüzde 100 dolulukta. Dün gece Van ile konuştum, yüzde 100’e yakın dolulukta, Mardin yüzde 80’in üzerinde, Diyarbakır yüzde 90’ın üzerinde dolulukta. Bir güven olmadığından ötürü gelmiyorlarsa ne için geliyorlar? Türkiye’yi güvenilir bulduklarından ötürü geliyorlar. Ama bir muhalefet partisinin genel başkanı, Türkiye’nin güvenilir olmadığını, güvenli bir ülke olmadığını ifade ediyor ise bizi bir kaşık suda boğmak isteyenlere mazeret taşıyor demektir. Bu milleti düşünmemektir, talihsiz bir beyanattır. Çıkıp bu milletten özür dilemesi gerekir. Ankara’dan çıktın, bu güne kadar bu konuda konuşmadım, oranın güvenliğini sağladığımız için tek bir kelime etmedim ve ilk kez konuşuyorum. İstanbul’a kadar yürüdünüz, tek bir söz söylemedik, tek bir kelam etmedik, polislerimiz, jandarmamız, güvenlik kuvvetlerimiz etrafından bir tek kuş bile uçurtmadı. Güvensiz bir ülke olduğumuz için mi yürüdünüz? Yarın bürgün Çanakkale’de kamp yapacaksınız bir dağın tepesinde, güvensiz bir ülke olduğunuz için mi bunu yapacaksınız?\"dedi.



- Soylu'nun Siirt Havaalanı'na gelmesi

- Soylu'nun Siirt Valisi ve protokol tarafından karşılanması

- Bakan Soylu'nun Siirt Valiliği ziyareti ve çıkışı

- Kültür Müdürlüğünde yapılan törene katılması,

- Bakan Soylu'nun emniyet güçleri ile sohbeti

- Bakan Soylu'nun İl Danışma Toplantısında yaptığı konuşması,

Haber - Kamera:Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Biri Kılıçdaroğlu\'na cimcik atsın (3)

ÇAVUŞOĞLU: 12 YILDIR SEÇİM KAZANAMAYAN KILIÇDAROĞLU CİNNET GEÇİRİYOR

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'nın Keles İlçesi’nde bu yıl 51’incisi düzenlenen Geleneksel Kocayayla Şenliklerine katıldı.

Yöresel sanatçıların konserleri ve halk oyunları gösterilerinin ardından konuşan Çavuşoğlu, Keles\'te ve 51. Kocayayla şenliklerinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Çavuşoğlu\'nun buradaki konuşmasında da yine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. CHP\'nin ana muhalefet partisi görevini yerine getiremediğini savunan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: \"Türkiye gelişti, büyüdü ve daha da büyüyecek. Artık, ayaklarımıza vurulmak istenen prangaları kırıp atıyoruz. Hedef 2023 dedik, 2053 dedik ve 2071 dedik. Ancak Türkiye büyürken, bazı ülkelerin, farklı emelleri sebebiyle hak edilmeyen saldırılara uğruyoruz. Dost bildiğimiz ülkeler, yaptığı açıklamalar ile bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Ama biliyoruz ki bu olumsuz açıklamalar ve tavırlar, Türkiye\'nin güçlenmesinden rahatsız oldukları için yapılıyor. Ancak biz bu kutlu yürüyüşümüzden, davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Herhangi bir olumsuzlukta, siyaset, medya, politika gibi alanlarda aynı noktada buluşmak gerek, kalkınmak gerek. Ama maalesef görüyoruz ki bu bugün böyle değil. Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 12 yıldır seçim kazanamıyor diye cinnet geçiriyor. Siyaseti, rekabeti, ülke düşmanlığına çevirmeyi bu millet asla ama asla affetmez. Kılıçdaroğlu\'nun bu millete güvencesi olmadığı gibi saygısı da yok. Almanya\'da bir dergiye \'Türkiye\'de can ve mal güvenliği yok\' diyecek bir anlayış ile karşı karşıyayız. Bu Türkiye\'nin bağrına hançer basmaktır. Eminim ki bu aymazlıktan milletimiz de üzüntü duyuyor. Siyaseti, rekabet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığına getirmeniz düştüğünüz en dip noktadır. Birkaç gün önce İngiliz Bakan Türkiye\'ye geldiğinde, Kılıçdaroğlu onunla görüştü. Her yerde, her platformda Türkiye\'yi şikayet etmeyi alışkanlık haline getirmiş. Türkiye\'nin Avrupa Birliği standartlarından uzaklaştığını söyleyerek şikayet etmiş. Biz bunlarla yılmayacağız. Ne olursa olsun birlik ve beraberliğimizi koruyarak ümit etiğimiz yerlere geleceğiz.\"



-Şenlik alanından,

-konserlerden detaylar,

-Çavuşoğlu'nun konuşması



SÜRE: 5 DK 30 SN, BOYUT: 619 MB

Haber: BURSA,(DHA)

HDP\'nin \'Vicdan ve Adalet Nöbeti\', İzmir’de son buldu (2)



NÖBET BASIN AÇIKLAMASIYLA BİTTİ

İzmir’de son bulan \'Vicdan ve Adalet Nöbeti\'nin ardından basın açıklaması yapan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, nöbetin tutulduğu Gündoğdu Meydanı’ndan Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne yürüyerek geldi. Kemalbay, HDP’li milletvekilleri ve partililerle burada basın açıklaması yaptı. Nöbeti değerlendiren Kemalbay, “Bir haftadır, bu ülkenin meclisinin üçüncü büyük partisinin milletvekilleri Gündoğdu Meydanı’nda 7 gün 24 saat vicdan ve adalet için nöbetteydi. Bu ülke şu anda bir tek adam rejimi ile yönetilmeye çalışılıyor. Bu rejim kendini kurumsallaştırmak için bir yol haritası çizmiş. Bu yol haritasına göre eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, partililerimiz rehin alınmış durumda, özgür basın ve gazeteciler rehin alınmış durumda. Türkiye’nin en kıymetli akademisyenleri işinden atılmış ve sivil bir ölüme mahkum edilmiş görünüyor\" dedi. Çözüm sürecini hatırlatan Kemalbay şöyle devam etti: `2013 yılından 2015’e kadar Türkiye evlere tabutların gitmediği, insanların siyaseti, sorunlarını konuşabildiği bir dönem yaşadı. İşte o iki yıl bir barış ve müzakere süreci inşa edilmeye çalışıyordu. Bugünlerde Kolombiya’da devlet ile halk arasındaki çatışmalar barışın inşa edilmesi sürecine evriliyor. Kolombiya halkları başardı. Fakat biz yeniden savaşın içine doğru sürükleniyoruz. Bugün 90’lardaki gibi 12 Eylül’deki gibi hapishanelerde tekrar işkenceler tek tip kıyafetler gündeme geldiyse işte bu savaş yüzündendir. Kolombiya halkı savaşın son nefesini görüyor, fakat biz şimdi kırbaçlanmış, azgınlaşmış bir savaşa doğru sürükleniyoruz. İşte bizim vicdan ve adalet nöbetimiz bu gidişi durdurmak içindir. Yeni bir süreç halkların mücadelesi ile başlayabilir.Barışı inşa edeceğiz, birlikte kazanacağız.\"

\'BU ÜLKEYİ RACON KESENLER Mİ YÖNETMELİ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın \"Racon kesilecekse bizzat kendim keserim\" sözlerini hatırlatan Kemalbay, \"Bizler faşizmin kurumsallaşmasına karşı mücadele yürütüyoruz. Bugün Tayyip Erdoğan racon kesmekten bahsediyor. Bu ülkeyi racon kesenler mi yönetmeli? Ne yaparsanız yapın bizler demokrasiyi bu topluma yaşatacağız, barışı, özgürlüğü, adaleti yeniden tesis edeceğiz, Türkiye halklarını özgürleştirmek için birleşerek mücadelemizi sürdürmekten vazgeçmeyeceğiz\" diye konuştu.

Haber: İZMİR,(DHA)

Yaşamını yitiren erin cenaze namazını imam babası kıldırdı

BURSA\'da vatani görevini yaptığı birliğinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren jandarma er 20 yaşındaki Muhammet Cevat Yeşilkaya, memleketi Iğdır\'da imam olan babası Musa Yeşilkaya\'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bursa\'daki acemi birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden er Muhammet Cevat Yeşilkaya\'nın cenazesi, uçakla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı\'na getirildi. Yeşilkaya\'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, buradan konvoyla il merkezine bağlı Küllük Köyü\'ne götürüldü. Köy camisinde düzenlenen askeri törene Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ak Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Hakan Başakçı, protokol üyeleri, kurum amirleri ve şehidin yakınları katıldı. Yeşilkaya’nın cenaze namazını köy imamı olan babası Musa Yeşilkaya tarafından kıldırıldı. Daha sonra askerlerin omuzlarına cenaze nakil aracına konulan Yeşilkaya’nın naaşı, baba evine yapılan ziyaretin ardından Küllük Köyü mezarlığında toprağa verildi. Baba Musa ve anne Sebiha Yeşilkaya ile yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı törende hüzünlü anlar yaşandı. Yeşilkaya ailesinin, önümüzdeki günlerde yapılacak oğullarının yemin töreni için Bursa\'ya giderken yolda acı haberi aldıkları belirtildi.

-Cenazenin getirilmesi

-Babanın namazını kıldırması

-Mezarlıkta dua edilmesi

-İmam babanın ve yakınlarının ağlaması

-Cenazenin mezarlığa getirilmesi

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)