DHA YURT BÜLTENİ- 11

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk İzmir\'de (2)

EĞİTİM VİZYONU ÇALIŞTAYDA ELE ALINDI

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Çeşmede\'de bir otelde düzenlenen \'2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı\'na katıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile İl Milli Eğitim Müdür Ömer Yahşi, AK Parti İzmir Milltevekili Alpay Özalan\'ın da katıldığı çalıştay, basına kapalı olarak gerçekleşti. Okul müdürleri ile çok sayıda eğitimcinin hazır bulunduğu çalıştayda, İzmir\'de eğitim alanındaki gelişmeler konuşuldu. Bakan Selçuk, buradaki toplantının ardından Konak\'ta bulunan Atatürk Kültür Merkezi\'nde, okul müdürleri ile bir araya geldi. Burada yapılan toplantı da basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otelde düzenlenen çalıştaydan görüntü

-Bakan Ziya Selçuk, otelden ayrılırken görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN - Hande NAYMAN/ İZMİR, (DHA)

Şanlıurfa’da, terör propagandasına 10 tutuklama

Şanlıurfa’da, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 10\'u, tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptığı saptanan kişilerin adreslerine polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Aralarında Suriyeli uyrukluların da bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontörlünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10’u; \'Terör örgütü propagandası yapmak\' ve \'Halkı kin, düşmanlığa tahrik ve aşağılama\' suçlarından tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şubeden çıkan polis araçları

- Gözaltına alınan şüpheliler şubeden çıkartılması

- Mahkemeye çıkartılan şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

ŞANLIURFA, (DHA)-

Kırkayağa benzeyen böcek evleri istila etti

Hatay\'ın Hassa ilçesinde, 2 mahallede görülen ve evlere giren kırkayağa benzeyen böcek, bölgede yaşayanları tedirgin etti.

İlçeye bağlı Demrek ve Toplu mahallelerinde 10 gün önce ortaya çıkan kırkayağa benzeyen böcek, her geçen gün çoğalarak evlere girmeye başladı. Mahalle sakinleri tedirgin oldukları böceğe karşı ilaçlama yaptı, ancak herhangi bir sonuç alınamadı.

Yetkililerden yardım beklediklerini belirten mahalle sakinlerinden Mehmet Narcı, \"Mahallemizde genelde yaşlı insanlar yaşıyor. 10 günden beri mahallemizi böcekler istila etti. İlaçlama yapıyoruz ama hayvanlar her geçen gün çoğalıyor\" dedi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye gittiği, yapılan incelemenin ardından böceğin türünün belirlenip, gerekli önlemlerin alınacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)-

Karasu Çayı\'nda suyun rengi, normale döndü

Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde, atıklar nedeniyle bir süre önce siyah akmaya başlayan Karasu Çayı\'nda suyun rengi, alınan önlemler sayesinde normale döndü.

İslahiye merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Güllühöyük Mahallesi\'nden geçen Karasu Çayı’nda geçen hafta suyun rengi siyaha döndü. Derenin döküldüğü Tahtaköprü Sulama Barajı\'nda kirlilik yaşandı, balıklar telef oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede, kirliliğin Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi tarafından gelen atıklardan kaynaklandığı tespit edildi. Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde kirliliğe yol açan atıkların suya dökülmesi engellendi.

Yapılan girişimlerim ardından Karasu Çayı\'nda suyun rengi normale dönmeye başladı. Bu durum bölge halkını sevindirirken, zabıta ekipleri vatandaşları balık avlanmaması ve kıyıya vuran balıkların tüketilmemesi konusunda uyarılarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Siyah renkte akan Karasu çayı

- Normal renginde akması

- Zabıtaların numune alması

- Zabıta ile röp

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:136 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

Toprağın Sultanları\'ndan \'Tandırda Kaz Günü\'

Kars\'ın Selim ilçesinde faaliyetlerini yürüten Toprağın Sultanları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, kadın üyeleriyle \'tandırda kaz günü\' düzenledi. Selim\'in Eskigazi köyünde bir araya gelen kadınlar tandırda pişirdikleri kazı misafirlerine ikram etti. Köylerin vazgeçilmezi tandırda kazın gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiğini söyleyen Toprağın Sultanları Başkanı Ayşen Arda, \"Geleneksel yiyeceğimiz kazı, unutulmuş olan kaz tandırında pişirdik ve kaz tandırını gün yüzüne çıkarmak istedik\" dedi.

Kars’ta yağan karla birlikte başlayan kaz kesimleri renkli görüntüleri de beraberinde getiriyor. Kaz yetiştiriciliğinin yapıldığı köylerde bir araya gelen vatandaşlar tandırda kaz pişirme geleneğini gelecek nesillere aktarıyor. Tandır kültürünün yaygınlaştırılması ve kaz etinin daha leziz şekilde sofralardaki yerini alması için yaygınlaştırılan bu uygulamanın olumlu sonuçlar getirdiğine dikkat çekildi. Devletin sağladığı imkanlarla kadınların doğup büyüdükleri köylerinde üretim yapmalarına olanak sağlıyor. Kalkınma Ajansları, TANAP projeleri gibi bir çok projede yer alan kadınlar kendileri üretip kendileri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

TANDIRDA PİŞEN KAZLAR İNTERNETTE SATIŞA SUNULACAK

Toprağın Sultanları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ayşen Arda\'nın girişimleriyle TANAP\'ın desteklediği kaz çiftçiliği projesi onaylanan Zeynep Kızılyazı da bu sevincini tandırda kaz günüyle paylaştı. Artık köylerdeki kadınlar tandırda pişirdikleri kazları internet ortamında satabilecek ve böylelikle aile bütçelerine katkı sağlayabilecekler.

Toprağın Sultanları Başkanı Ayşen Arda, “Toprağın Sultanları ekibi kazlarını kestiler ve unutulmuş olan geleneksel yiyeceğimiz kaz tandırını tekrar gün yüzüne çıkarmak için tandırda kaz pişirdiler ve şu anda da hep birlikte kaz günü yapıyoruz. Bu geleneksel yiyeceğimiz tandırda kaz olarak TANAP projesinden kaz çiftçiliği çıkan genç kızlarımızdan toprağın sultanlarından Zeynep Kızılyazı ve diğer üyelerimizle birlikte tandırda kazı en kısa sürede halkımıza da arz edeceğiz\" diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Başak Koç, annesi Maksude Koç’un emekleriyle köydeki gelenekleri ayakta tutmak için çalıştıklarını söyleyerek, “Bizler anne ve topraktan gelen kadınlar olarak eski yaşanmış anılarımızı gün yüzüne çıkarmak için köydeyiz ve köyümüzde kalacağız. Öğrendiğim her şey annem sayesinde. İdolüm Ayşen Arda ama annem tabiî ki ondan önce gelir. Anneler kızlarını her zaman eğitim ve saygı çerçevesinde her şeyi öğretmekteler\" dedi. Ev sahibi Kasım Taş ise toprağın sultanlarını köylerinde ağırlamaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tandır dış görüntü

-Tandırda kaz pişirilmesi

-Ayşen Arda’nın konuşması

-Maksude Koç’un konuşması

-Başak koç’un konuşması

-Kazın servis edilmesi

-Sofradan genel ve detaylar

-Kasım Taş’ın konuşması

649 MB - 5 DK 56 SN -

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

FETÖ\'den aranan emekli işçi, yakalandı

İzmit\'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan emekli işçi M.F. (50), polisin yaptığı uygulama sırasında yakalandı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Kandıra gişeleri çıkışında uygulama noktası oluşturarak kimlik kontrolü yaptı. Bir araçta seyahat eden M.F. hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.F., emniyete götürüldü.

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-