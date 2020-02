DHA YURT BÜLTENİ -11

AKŞENER ŞEHİT BİNBAŞININ AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli\'nin Kandıra ilçesinde şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel\'in ailesini ziyaret etti. Akşener, Kandıra\'da partisinin belediye başkan adayını açıkladı.

Memleketi Kocaeli\'ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kandıra\'ya geçti. İlçede partililer tarafından meşalelerle karşılanan Meral Akşener, ilk olarak Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Satılmış\'ı ziyaret etti. Mustafa Satılmış ile bir süre sohbet eden Akşener, daha sonra partisinin Kandıra İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Bina önünde partililere hitap eden Akşener, partisinin Kandıra Belediye Başkan adayının Ercüment Şahin olduğunu açıkladı.

Akşener daha sonra 3 yıl önce Tunceli\'de, PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel\'in baba ocağını ziyaret etti. Akşener, şehidin babası Yılmaz ve annesi Emine Güzel ile görüştü, çift ile birlikte dua etti.

Meral Akşener, İzmit\'te düzenlenecek toplantı için Kandıra\'dan ayrıldı.

TRAFİKTE \'YOL VERME\' CİNAYETİNİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

Bursa\'da, trafikte yol verme yüzünden çıkan kavgada, Özkan Hoşgün\'ün (26) tabancayla kalbinden vurulup öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, cumartesi akşamı merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi\'nde meydana geldi. Trafikte yol verme meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla kalbinden vurulan Özkan Hoşgün, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, Nilüfer ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Tabancayı ateşlediği öne sürülen Arda T. ve Kenan M. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KARABÜK’ÜN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Karabük\'ün yüksek kesimleri gece başlayan ve sabah saatlerine kadar süren kar yağışı ile beyaza büründü.

Karabük\'ün yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Karabük- Bartın yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta mevkiinde Karayolları ekipleri tarafından yapılan tuzlama çalışmalarıyla ulaşımın aksamaması sağlandı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin yavaş gittikleri görüldü. Yeşil alanlar beyaza bürünürken, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle oluşan güzelliği gören bazı sürücüler araçlarını durdurarak cep telefonları ile selfie yaptı.

MERSİN YAĞIŞ SONRASI NORMALE DÖNDÜ

Türkiye’yi etkisi altına alan kış şartları Mersin’de 2 gün süren yağmurla kendini gösterirken, kentte yaşam normale döndü. Tarsus ilçesinde ise yaklaşık 5 bin dekar tarım arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Sabah saatleri itibariyle yağış Mersin ve çevresini terk etti. Kentin yüksek kesimlerindeki bazı bölgelerde ise kar yağışı kendini gösterdi. Kentte beklenen sağanak nedeni ile bazı yollar, kısa sürede göle dönerken, sürücüler, zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış beklentisi nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği için cadde ve sokaklar boş kalmıştı. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerinin kanallar ve menfezlerde yaptığı çalışmalar nedeni ile kent merkezinde taşkın ve sel baskınları yaşanmadı.

Bazı ilçe belediyeleri de Torosların yüksek kesimlerinden gelebilecek sel sularının herhangi bir zarara neden olmaması için kanal, kanalet ve menfezlerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle dere, kanal ve kanaletlerin denize bağlantı yolları temizlenerek bakımdan geçiriliyor.

Bu arada Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, cumartesi günün parçalı bulutlu, en düşük sıcaklığın 12 en yüksek sıcaklığın 17, Pazar günü ise sağanak yağışla birlikte en düşük sıcaklığı 11 en yüksek sıcaklığın ise 17 derece arasında olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

5 BİN DEKAR ZARAR GÖRDÜ

Tarsus ilçesine Kulak ve Köseleli mahallelerinde ise yağış ekili alanlara zarar verdi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 5 bin dekar ürün ekili tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.

BOĞAZLAR ARTIK DAHA GÜVENLİ

ÇANAKKALE ve İstanbul boğazları, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve ham petrol taşıyan tankerlerin geçişlerinde yapılan değişiklikler ile daha güvenli hale geldi. Boğazlardan daha önce gece de geçiş yapabilen 150 metre üzerindeki LPG tankerlerine, sadece gündüz, hem kılavuz kaptanlı hem de römorkör eşliğinde geçme zorunluluğu getirildi. İstanbul Boğazı’nda uzunluğu 200 metre, Çanakkale Boğazı’nda ise 250 metre üzerinde olan ham petrol taşıyan tankerler de kılavuz kaptanlı ve römorkör eşliğinde geçiş yapabiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı\'nın Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı’ndaki değişiklik, 1 Eylül\'de yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren Çanakkale ve İstanbul boğazları için tehdit oluşturan LPG ve ham petrol taşıyan tankerlerin geçişiyle ilgili yeni düzenleme yapıldı. Düzenlemeyle emniyet kriterleri üst seviyeye taşındı, insan, çevre ve deniz yaşamını tehdit edebilecek tehlikelere karşı ek tedbirler alındı.

ARTIK GÜNDÜZ GEÇEBİLİYORLAR

Uygulama talimatındaki değişikliğin ardından daha önce geceleri de geçebilen, uzunlukları 150 metre ve üzerindeki LPG tankerleri, boğaz geçişlerini artık sadece gündüz, kılavuz kaptanlı ve römorkör eşliğinde gerçekleştirebiliyor.

Daha önce İstanbul Boğazı’ndan uzunlukları 250 metre ve üzeri tankerlerin boğaz geçişlerini seyir, can, mal ve çevre emniyeti açısından kılavuz kaptanlı ve römorkörler eşliğinde yapmaları şiddetle tavsiye ediliyordu. Yapılan değişiklikle uzunluğu 200 metre ve üzerindeki tankerler ve tehlikeli yük taşıyan gemilerin, boğaz geçişlerini sadece gündüz, kılavuz kaptanlı ve römorkör eşliğinde gerçekleştirmeleri önemle tavsiye ediliyor ve bu gemiler römorkör eşliğinde boğazdan geçiyor.

Çanakkale Boğazı’nda ise daha önce sadece özel geçişe tabi gemiler ile uzunluğu 300 metrenin üzerindeki bütün gemiler, kılavuz kaptan ve römorkör eşliğinde geçiş yapıyordu. Değişiklik ile uzunlukları 250 metre ve üstü tanker ve tehlikeli yük taşıyan gemilerin de boğaz geçişlerini artık kılavuz kaptan ve römorkör eşliğinde gerçekleştirmeleri sağlandı.

BOĞAZLARDAN EMNİYETLİ GEÇİŞLERİ SAĞLANIYOR

Türk boğazları bölgesinde Montrö’den kaynaklı uluslararası sorumluluğu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yerine getiriyor. Çanakkale Boğazı\'nda; seyir emniyeti ile can, mal, çevre ve deniz güvenliği nitelikli insan gücü, deniz araçları ve karasal izleme sistemleriyle yerine getiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Çanakkale Müdürlüğü görev alanında bulunan Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi, 2003 yılından beri hizmet veriyor. Çanakkale Boğazı’nda, Şarköy, Zincirbozan, Gocuk, Kepez, Akbaş, Kumkale ve Bozcaada olmak üzere toplam 7 trafik gözetleme istasyonu, 6 şamandıra, 13 deniz içi bank feneri ve 57 karada konuşlandırılmış fener olmak üzere, toplam 76 seyir yardımcısı bulunuyor. Merkezde, 2 otomatik meteoroloji istasyonu, 5 akıntı sensörü ve 2 telsiz yön bulucu olmak üzere 9 seyir yardımcısı istasyonu, 7 römorkör, 7 pilot Botu, 1 hızlı can kurtarma botu ve 2 çevre kirliliğine karşı tam donanımlı tahlisiye botu olmak üzere toplam 17 deniz taşıtı yer alıyor.

Ayrıca 37 deniz trafik kontrol operatörü ve 65 kılavuz kaptan; 162 deniz vasıtaları personeli ile 93 yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi, elektrik-elektronik-mekanik teknisyenler, veri giriş operatörleri ve yardımcı personel Türk boğazlarında gemilerin emniyetli olarak hareketlerini düzenliyor ve geçişlerini programlıyor. Tamamı uluslararası sularda uzak yol kaptanı olarak çalışmış personeli barındıran Gemi Trafik Hizmetleri, personel yapısı nedeniyle dünyadaki tek örnek.

BOĞAZDAN ORTALAMA 12 DAKİKADA 1 GEMİ GEÇİYOR

Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, Çanakkale Boğazı’ndan ortalama 12 dakikada 1 geminin geçtiği belirtti, günlük geçen gemilerden yüzde 10’unun tehlike oluşturduğunu ifade etti. Bu gemilerin sebep olduğu arıza, yangın, karaya oturma, çarpışma, tehlikeli seyir gibi olumsuzluklar, deneyimli personel tarafından Çanakkale Boğazı’nın her iki yakası arasında \'risk nöbeti\' tutulup, en üst seviyede koordinasyon sağlanarak, sorunlar çözümleniyor. Gemi trafiğinin programlanması ve yönlendirilmesi görevi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor. Çok yüksek risk içeren bu görevin ifasında, ana hedefin insan hayatı, çevre ve deniz yaşamının korunması olduğu belirtildi. Bu nedenle gemilerin hareketlerinin denetimi ve geçişlerinin programlanmasında, emniyet kriterlerine uyulmasında azami gayret gösteriliyor. Ayrıca iki saat aralıklarla dinlenme molası verilerek performans verimliliği arttırılıyor. Emniyetin arttırılmasına ilişkin ulusal ve uluslararası tüm yasalara uygun şekilde hareket ediliyor.

YERLİ VE MİLLİ GEMİ TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ

Türk boğazlarında emniyetin arttırılması ve daha efektif kullanılmasına yönelik olarak; sadece yasa ve yönetmeliklerde değil, aynı zamanda kullanılan mevcut sistem ve unsurlarda da değişikliklere gidilmesi planlandı. Bu amaçla tamamı Türk firma ve mühendislerle sistemlerin millileştirilmesi yolunda HAVELSAN firması ile ortaklaşa çalışmalar başlatıldı. Bu çerçevede, 2019 yılı içerisinde yerli ve milli proje olan gemi trafik yönetim sistemi devreye alınacak.

FETÖ ŞÜPHELİSİ ESKİ ASTSUBAY ESKİŞEHİR\'DE YAKALANDI

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname ile astsubaylıktan ihraç edilen Faik K., Eskişehir\'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında FETÖ/PDY\'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan eski astsubay Faik K.\'yi gözaltına aldı. TEM Şubesi\'ne götürülen Faik K.\'nin işlemlerinin ardından Ankara\'ya gönderileceği belirtildi.

ESKİŞEHİR, (DHA)-