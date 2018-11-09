DHA YURT BÜLTENİ 11

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EK GÖRÜNTÜLERLE

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\'Etkileşimli Dil Sınıfı\' yaygınlaşıyor

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde geçen yıl bir okulda pilot proje olarak başlatılan \'Etkileşimli Dil Sınıfı Projesi\' yaygınlaştırılacak.

Türkiye Yardımsevenler Derneği İlk ve Ortaokulunda geçen yıl başlatılan \'Etkileşimli Dil Sınıfı Projesi\' bu yıl Bahçelievler Şehit Sıtkı Kara İlkokulu, Altın Terim Solmaz İlkokulu, Türk Hava Kurumu Ortaokulu, Şeker İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Akif Altay Ortaokulu\'nda da uygulanacak. Projenin yaygınlaştırılması için İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram ile MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sibel Karakelle arasında protokol imzalandı. Projeyle okullardaki İngilizce öğretmenleri ve MAKÜ Eğitim Fakültesi\'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler 8 hafta süreyle İngilizce derslerine birlikte girecek.

Proje yürütücüsü Gülizar Güzel, geçen yıl yapılan pilot uygulamanın başarılı görüldüğünü, bundan dolayı bu yıl daha fazla okulda yaygınlaştırıldığını belirtti. Projenin amacının okullarda yabancı dil eğitimi verilen sınıfların \'Etkileşimli Dil Sınıfı\' olarak düzenlenmesi olduğunu kaydeden Güzel, \"MAKÜ Eğitim Fakültesi\'nde öğrenim görmek üzere yurt dışından gelen öğrencilerin yabancı dil derslerine katılarak, öğrencilerimizle daha kalıcı ve daha yüksek düzeyde dil öğrenimini gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır\" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram da bu projenin öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgi gördüğünü söyledi. Projeyi değerlendirip daha genişletilmesine karar verdiklerini ifade eden Bayram, \"Okul ve öğrenci sayısını artıralım istedik. Bu sende 8 haftalık bir programı hep birlikte uygulayacağız\" dedi.

MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sibel Karakelle de \"Bizim burada olmamızın amacı tutku. Tutku ile gidilen her yol, zirveye varır. Burada bulunan öğretmen adaylarımıza yurt dışından gelen üniversitemizde ve şehrimizde ağırladığımız, misafirimiz olan öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. Ülkelerine döndüklerinde burada sadece ders işlemediklerini toplumsal anlamda da katkı sağladıklarını, kültürlerini paylaştıklarını yapmış oldukları projeleri ile her yerde anlatacaklar bir nevi elçilik görevi yapacaklar\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mahmut Bayram ile Sibel Karakelle protokolü imzaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salondan detay

-Gülizar Güzel\'in sunumu

-Salondan detay

-Mahmut Bayram\'ın konuşması

-Salondan detay

-Sibel Karakelle\'nin konuşması

-İmza töreni

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)



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Kredi kartı borcunu ödemek için lise öğrencisini gasp etti

ANTALYA\'da takip ettiği lise öğrencisi Duygu K.\'yı tabancayla tehdit ederek cep telefonunu gasp eden Kemal Pelit, 100 kamera görüntüsünün incelemesinin ardından yakalandı. Pelit polisteki ifadesinde, 25 bin liralık kredi kartı borcunu ödeyebilmek için gasp yaptığını söyledi.

Olay, geçen hafta Aksu ilçesinde meydana geldi. Kemal Pelit, özel bir lisede öğrenci olan Duygu K.\'yı uzun süre takip etti. Dere yatağında Duygu K.\'yı sıkıştıran Pelit, tabancayla tehdit etti. Duygu K.\'nın cep telefonunu gasp eden Pelit, motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Olay yeri ve çevresindeki 100 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Kemal Pelit olduğunu tespit etti.

Dün akşam saatlerinde Kemal Pelit\'i gözaltına alan ekipler, Duygu K.\'nın cep telefonunun yanı sıra, olayda kullandığı kuru sıkı tabanca, gaz tabancası fişeği, motosiklet ile 5 gram esrar maddesi ele geçirdi. Kemal Pelit polisteki ifadesinde, yeni nişanlandığını, bu yüzden 25 bin lira borcu olduğunu kaydetti. Pelit\'in, telefonu satmaya götürdüğünde alıcının ekranın kırık olması dolayısıyla 200 lira teklif ettiği, bu nedenle satmaktan vazgeçtiğini anlattığını kaydedildi.

Kemal Pelit, ifadesinin ardından Antalya Adliyesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şahısın motorsikletle keşif yaparken çekilen kamera görüntüleri

-Şahsın asayişten çıkarılışı

-Asayiş dış plan görüntüsü

214 MB// 1.09 SN (HD)

Haber:Bülent TATOĞULLARI- Kamera :Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)



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Belediye Başkan yardımcısının trafik kazası kurbanı oğluna son görev

Arkadaşını bırakmak için yola çıkmış

İZMİR\'in Kemalpaşa ilçesinde, TIR\'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Hasan Türkmen (30), son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunu trafik kazasında kaybeden Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen\'i, acılı gününde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da yalnız bırakmadı. Bir çocuk babası olan Hasan Türkmen\'in, kazada yaralanan arkadaşını evine bırakmak için yola çıktığı öğrenildi.

Armutlu Mahallesi kavşağında dün (perşembe) saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada, Manisa\'nın Turgutlu ilçesinden İzmir\'in Kemalpaşa ilçesine doğru gelen Hasan Türkmen, yönetimindeki 35 HTM 98 plakalı otomobil ile Y.Ö.\'nün kullandığı 34 DV 5999 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen\'in oğlu olan Hasan Türkmen ile yanındaki Eşref Seymen (36) kazada yaralandı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla, Kemalpaşa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Mehmet Türkmen, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yanındaki bulunan Eşref Seymen\'in tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Gözaltına alınan TIR şoförü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Otopsiden sonra yakınlarına teslim edilen evli ve bir çocuk babası Hasan Türkmen\'in cenazesi, bugün öğlende Ulucak Camisi\'ne getirildi. Burada Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı olan baba Mehmet Türkmen\'i acılı gününde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun yanı sıra çok sayıda kişi yalnız bırakmadı. Kazada yaralanan arkadaşını evine bırakmak için yola çıktığı öğrenilen Hasan Türkmen için ilk olarak camide dua edildi. Ardından tabutu yakındaki Ulucak Mezarlığı\'na kadar taşınan Hasan Türkmen için, burada cenaze namazı kılındı. Türkmen, ardından toprağa veirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Camiden görüntü.

- Dua edilmesinden görüntü.

- Tabutun taşınmasından görüntü.

- Cenaze namazından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)



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KOCAELİ - Pitbull okula girdi... Öğrencilerin yaşadığı büyük panik kamerada (2)

Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde, Kocatepe Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu\'na pitbull cinsi köpeğin girme anları güvenlik kameralarına yansıdı. Öğrenciler korku içerisinde koridorda kaçarken köpeğin de koridorda koşması kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri, çocukların kaçması ve köpeğin koridorda koşması

Okuldan görüntü

Öğrencinin olayı anlatması

HABER: Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

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Pencereden giren çocuklar bahşiş kutusundaki parayı çaldı

SİVAS\'ta, yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuk, havalandırma penceresinden girdikleri lokantada bahşiş kutusundaki yaklaşık 200 lirayı alarak kaçtı. Olay, işyerinin güvenlik kameralarına yansırken, işyeri çalışanı, aynı çocukların daha önce de işyerinden 500 lira çaldıklarını söyledi.

Olay dün gece Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'ndeki bir restoranda meydana geldi. Saat 22.00\'de restoranın kapanmasının ardından 22.30 sıralarında 3 çocuk, lokanta önüne gelerek, çevreyi kontrol etti. Daha sonra çocuklardan en küçüğü, lokantanın mutfağının havalandırma penceresinden içeri girdi. Daha sonra sürgülü camı açan çocuk, diğer 2 arkadaşını da içeri aldı. İçerde inceleme yapan çocuklar, kasayı açamayınca iş yerinin bahşiş kutusundaki yaklaşık 200 lirayı alarak sürgülü camdan çıktı.

Sabah iş yerini açan garson Gökhan İ. (38), penceredeki zorlamayı fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Gökhan İ., hırsızlağın saniye saniye kaydedildiğini gördü, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, olay yerine gelip, inceleme yaptı.

Olay hakkında bilgi veren restoranın garsonu Gökhan İ., \"Sabah saat 09.15 sıralarında iş yerini açtığımda camın zorlandığını gördüm. Sonrasında şüphelendim kamera kayıtlarına baktım. Kamera kayıtlarında üç çocuğun arkadaki küçük camdan içeriye girdiğini ve bahşiş kutusundaki paraları aldığını tespit ettim. Olayı polise intikal ettirdik. Polis ekipleri geldi incelemeleri yaptı. Yaklaşık 200 lira civarında para almışlar. Başka herhangi bir zarar yok. Daha önce de yine aynı çocuklar camdan içeri girdi. Çocuklar kameralara rağmen giriyor ve hırsızlık yapıyorlar. O zaman ki zararımız da 500 liraydı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışması

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Genel Detay

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

(516 MB HD Görüntü)

