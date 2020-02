DHA YURT BÜLTENİ 11

İZMİR\'DE CHP\'DEN ALTERNATİF KUTLAMA

İZMİR\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü nedeniyle, CHP İl Örgütü tarafından alternatif bir kutlama yapıldı. Kutlamaya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, partililer arasında hiçbir kırgınlık, küslük olmayacağını söyledi. İl Başkanı Deniz Yücel de, kimseyi dışlamadan, yeni Cumhuriyet neferlerinin mücadeleye katılarak, bu yolda yürümesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun, hatıra fotoğrafı çekimine katılmaması dikkat çekti. CHP İzmir İl Örgütü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle alternatif bir program düzenledi. Saat 13.00\'te Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya gelen partililer, ellerinde Türk Bayrakları ile 29 Ekim\'i kutladı. Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunan kalabalık daha sonra İstiklal Marşı\'nı okudu. Etkinliğe CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Kadın Kolları İl Başkanı Nurşen Balcı, Gençlik Kolları İl Başkanı Ozan Uyan ve çok sayıda partili katıldı.

Törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan sözlerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun selamını getirdiğini söyleyerek başladı. Özkan, \"Cumhuriyet 95 yıllık öyküsüyle değil yazılmamış olanlarla geleceğe yönelik umuduyla karşımızda durmaktadır. Daha yüz yıllar boyu aşkla kutlanacaktır. Çünkü onun yılmaz, yorulmaz, asla bu yoldan dönmeyecek evlatları yetişmiştir. Saraylar yıkılacak, seçilmiş krallar devrilecek ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Kara gün sayılıdır geçer. Önemli olan şey, mücadeledeki azmimizdir. Çocuklarımıza, gençlerimize, kentlerimize sahip çıktıkça onlar da cumhuriyetimize sahip çıkacaktır. İzmir cumhuriyetin en büyük modellerinden biridir\" diye konuştu.

\'BİR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ\'

Konuşmasını sürdüren Özkan şunları dile getirdi:

\"İzmir ve Anadolu sayesinde Cumhuriyete aydınlanmacı kadın devrimi denmekte. Kadınlarımız tepemizdeki karanlığı yok edecektir. Yerel seçimlerde ve sonrasında göreceğiz. Cumhuriyete olan güçlü inancımızla en yakın zamana bu karanlığın alt edildiğini göreceğiz. Bir olmaya devam edeceğiz. Aramızda hiçbir kırgınlık, küslük olmayacak. Son gelen ilk gelen ayrımı olmayacak. Cumhuriyet devrimini gelecek kuşaklara taşımaya söz veriyoruz. Atatürk\'ün dediği gibi cumhuriyet bizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller istiyor. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.\"

\'MİLLETİN EGEMENLİĞİ ŞART\'

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de, Cumhuriyetin dünyada emsali olmayan kahramanlıklar sonucunda kurulduğunu vurguladı. Yücel, \"Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan ve bizlere emanet edilen Cumhuriyetin 95. yıl dönümünü kutlama onurunu yaşıyoruz. Özgürce düşünen, karar veren, yasalar önünde eşit haklara sahip, her konuda kendi kararlarını alan bireylerin yaşadığı yönetim şeklidir cumhuriyet. Bilimin ışığında aydınlanma, kadının özgürlüğü, bir köy çocuğunun cumhurbaşkanı olabilmesidir cumhuriyet\" diye konuştu. Cumhuriyetin, devletin ümmetçi anlayışla yönetilmesini reddettiğini söyleyen Yücel, \"Herkesin farklılıklarını kabul eder cumhuriyet. Bir zümre ve sarayın değil milletin egemenliğidir. Kişi sultasını, halka zulmedilmesini, eşitsizliği reddeder. Çağdaş yaşamının yoludur cumhuriyet. Bugün burada olanların cumhuriyet aşkından hiçbir şüphe duymuyorum. Nasıl bugün buraya geldiysek, meydanlardaysak yarın cumhuriyeti korumamız icap ederse sokaklarda, alanlarda hatta cephelerde olacağız\" dedi.

Cumhuriyetin kuruluşunda yaşananların, tarihin her alanında yol gösterici olduğunu kaydeden Başkan Yücel, şunları söyledi:

\"Cumhuriyetin aydınlığından ayrıldığımız her anda bu cennet vatanımız tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Egemenlik milletten saraya geçtiğinde bağımsızlığımız tehlikeye giriyor. Atatürk kendi saltanatı için saraylar yaptırsaydı, kendi iktidarı için her türlü yolu mübah görseydi, devletin en önemli görevlerine kendi yandaşlarını yerleştirseydi böyle bir durumda ne kutlayacağımız bir cumhuriyet ne üzerimizde dalgalanan ay yıldızlı bayrak ne de vatan diyeceğimiz toprak olurdu. Bunun için Atatürk sadece dünyanın gördüğü en büyük lider, devlet adamı değil aynı zamanda en ahlaklı ve en erdemli kişilerindendir.\"

\'KÜÇÜK TARTIŞMALARDAN UZAK DURMALIYIZ\'

Tıpkı Atatürk\'ün yaptığı gibi adaletli insanlar olarak milleti düşünmek zorunda olduklarını kaydeden Deniz Yücel, yeni nesilleri de bu bilinçle yetiştirmek zorunda olduklarını belirtti. Yücel, \"Gerçek Atatürkçülerin artık seslerini yükseltmesi ve küçük tartışmalardan uzak durması hedefimizdir. Bu ortak hedefe öncülük etmek elbette öncelikle biz CHP\'lilerin görevidir. Önce ben değil biz diyerek, Türkiye Cumhuriyeti diyecek neferlerle cumhuriyeti yüceltmek ve Türkiye\'yi bugün sokulduğu durumdan çıkarmak bizim görevimizdir. Korkmadan, yılmadan, sinmeden, Atatürk\'ün yoldaşlarına yakışır mücadele vermeliyiz. Kimseyi dışlamadan, yeni neferler katarak yolda yürümek en önemli vazifemizdir. Bu görevleri yerine getirdiğimizde tüm Türkiye İzmir gibi olacak ve aydınlanacaktır. Bugün Ata\'mıza, şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bu borcu bugün ödeme vakti gelmiştir. Önce yerel seçimlerde sonra genel seçimlerde bu iktidarı sandıkta yeneceğiz\" dedi.

Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun, protokolün durduğu yere gelmemesi dikkat çekti. Kocaoğlu, ayrıca tören sonunda Atatürk Anıtı önünde çekilen hatıra fotoğrafına da katılmadı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-CHP\'liler tarafından Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törenden görüntü

-CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel\'in açıklaması

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüsü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA)

=======================================

VAN, HAKKARİ VE BİTLİS\'TE CUMHURİYET COŞKUSU

VAN, Hakkari ve Bitlis\'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.Van\'da Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan Valilik önünde düzenlenen tören, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş\'ın, halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Törene kaymakamlar, belediye başkan vekilleri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Vali Zorluoğlu konuşma yaptı. Vali Zorluoğlu, Cumhuriyet\'in kurucularını rahmet ve minnetle andıklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Ne mutlu bize ki, batan bir imparatorluğun külleri arasından kanla, irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesinde bugün hem bölgesel hem de küresel ölçekte bir güç olan, hesaba katılan, sözü dinlenen bir devletimiz var. Ne mutlu bize ki, kurulduğu ilk gün gibi bugün de sadece kendi vatandaşları için değil, dünyanın her yerindeki mazlumlar, mağdurlar ve muhtaçlar için umut olan, bu durumda olan milletlere kapılarını ve gönlünü sonuna kadar açan bir ülkemiz var ve yine ne mutlu bize ki, FETÖ, PKK, DEAŞ ve DHKP-C gibi terörist örgütlerin ve bunların perde arkasındaki ağababalarının tüm gayretlerine rağmen Türkiye\'nin dört bir yanında, meydanlarda birlik ve beraberlik içerisinde haklı bir gururla \'Biz bir milletiz\' diyen bir milletimiz var. Gazi Paşa ve arkadaşlarının attığı temellerin, koyduğu ilkelerin, gösterdiği hedeflerin isabeti bugüne kadar defalarca teyit edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti istisnasız 81 milyonun cumhuriyetidir. Başta terör olmak üzere ülkemizin istikrarına, büyümesine, gelişmesine ve kalkınmasına engel olmayı, milletimizin huzurunu ve güvenini bozmayı hedefleyen saldırılar devam ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi bu saldırıların en alçakça, en vahşice olanıydı. İster FETÖ, ister PKK, ister DEAŞ, ister DHKP-C olsun, ister sağdan, ister soldan gelsin terörün her türlüsünü buradan lanetliyoruz.\"

Konuşmaların ardından, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, öğrencilerin tekvando ve halk oyunları gösterileri ile devam etti. Van Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı\'nın seslendirdiği \'Türkiye\'m\' şarkısı beğeni topladı. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle şiir, kompozisyon, resim, koşu ve futbol dallarında düzenlenen yarışma ve turnuvalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Van\'daki tören, Türk bayrakları eşliğinde geçit töreni ile son buldu.

\'SİLİNMEYECEK İMZANIN ATILDIĞI TARİH\'

Hakkari\'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Aşağı Merzan Mahallesi\'nde bulunan Şehir Stadı\'nda yapıldı. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Yüksekova 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcıları Mustafa Pala ve İdris Koç, Hakkari Barosu Başkanı Zeydin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Battal Aslan, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan programda, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, öğrencilerin bayramını kutladı. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Vali Toprak, Cumhuriyet\'in ilanının 95\'inci yılı olduğunu belirterek, \"29 Ekim 1923 tarihinde işte bu var oluşun geleceğe taşındığı ve milletimizin Anadolu toprakları üzerinde kıyamete kadar silinmeyecek olan son imzasının atıldığı tarihtir\" dedi.

Hakkari\'deki tören, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları gösterisi ve çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından geçit töreni ile son buldu.

\'DÜNYA TARİHİNE GEÇEN MÜCADELE\'

Bitlis\'teki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı\'nda yapıldı. Kutlama programına, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Jandarma Bölge Komutanı Tuğnereral Recep Yalçınkaya, Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, halk, asker ve öğrencilerin bayramını kutladı. Vali Ustaoğlu, konuşmasında, Cumhuriyet\'in örnek bir mücadele olarak dünya tarihine geçtiğini söyledi. Konuşmaların ardından, Cumhuriyet Bayramı töreni, öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri okuması, çeşitli dallarda yapılan yarışmalarda öğrencilere ödüllerin verilmesi, halk oyunları gösterisi ve öğrencilerin geçit töreni ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

VAN

--------

-Tören alanından genel ve detaylar

-Vali Murat Zorluoğlu\'nun asker ve öğrencilerin bayramını kutlaması

-Protokoldeki yerini alması

-Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

-Vali Zorluoğlu\'nun konuşması

-Dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi

-Tekvando gösterisi

-Halk oyunları gösterisi

-Mehteran gösterisi

-Tören geçidi

HAKKARİ

-----------

-Şehit stadındaki kutlamalara katılanlar

-Vali Cüneyit Orhan Toprak\'ın tören alanına gelişi

-Kısa konuşması

-Halk oyunları gösterisi

-Tören geçidi

BOYUT:347 MB

SÜRE:3 DK 3 SN

BİTLİS

---------

-Tören alanı

-Vali İsmail Ustaoğlu\'nun öğrencilerin ve halkın bayramını kutlaması

-Detaylar

-Vali Ustaoğlu\'nun kısa konuşması

-Yapılan çeşitli etkinlikler

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Mehmet ÖZKAN-Özcan ÇİRİŞ/VAN-HAKKARİ-BİTLİS, (DHA)



===================================================



OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI

KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Kahramanmaraş- Göksun karayolunun Arslanbeyçiftliği Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kahramanmaraş’a giden Pazarcık Asayiş Komando Bölüğü\'nde görevli Uzman Çavuş İbrahim Ceylan (25) yönetimindeki 46 BZ 062 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İsa Kacur’un (18) kullandığı 46 NK 651 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan İsa Kacur, Fadime Kacur (46) ve Yusuf Kacur (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan Gülhan Kacur (41), otomobil sürücüsü İbrahim Ceylan ile Bahar Ceylan (24) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazada hayatını kaybeden İsa Kacur, Fadime Kacur ve Yusuf Kacur’un cenazeleri ise Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Öte yandan kamyonetteki ailenin, Göksun ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi\'ndeki akrabalarının düğününden kent merkezine döndüğü öğrenildi. Kamyonette hayatını kaybeden İsa Kacur, babası Yusuf Kacur ve yengesi Fadime Kacur\'un morgdaki otopsileri tamamlandı. Yakınlarınca morgdan alınan Fadime Kacur\'un cenazesi, merkez Onikişubat ilçesinin Serintepe Mahallesi\'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı\'nda toprağa verildi. İsa ile babası Yusuf Kacur\'un cenazelerinin ise ikindi vakti defnedileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Fadime Kacur\'un cenazesi

- Dua edilmesi

- Cenaze namazının kılınması

- Helallik alınması

- Cenazenin taşınması

- Cenaze aracına konulması

- Fadime Kacur\'un sağlık fotosu

- İsa Kacur\'un sağlık fotosu

- Ölen Yusuf Kacur ile yaralanan eşi Gülhan Kacur\'un fotoğrafı

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 269 MB

==================================================

ANTALYA\'DA 29 EKİM COŞKUSU

ANTALYA\'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü, coşkuyla kutlandı. Meydanda kent sakinlerinin bayramını kutlayan Vali Münir Karaloğlu, \"Yaşasın millet, yaşasın cumhuriyet\" dedi.

Antalya Valiliği\'nin Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü kutlamaları; valilik makamında Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Garnizon Komutanı Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in katılımıyla tebriklerin kabulü ile başladı. Cumhuriyet Caddesi\'nde devam edilen kutlama töreninde ilk olarak Vali Karaloğlu, Garnizon Komutanı Polat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Türel halkın bayramını kutladı. Katılımın yoğun olduğu, herkesin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı Cumhuriyet Caddesi\'ndeki kutlamalarda öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

\'İLELEBET YAŞASIN\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mesajının okunduğu kutlamalarda, Vali Münir Karaloğlu hitap etti. Karaloğlu, \"Başta cumhuriyetimizin banisi, Kurtuluş Savaşı\'mızın muzaffer başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bugün 29 Ekim. Bundan tam 95 yıl önce, bugün cumhuriyet kuruldu. Kutlu olsun, daim olsun. İlelebet yaşasın\" diye konuştu.

Cumhuriyetin; herkesi bir araya getiren, tarihin en önemli kararı olduğuna vurgu yapan Karaloğlu, \"95 yıl önce bu topraklarda yaşayanların, hep birlikte verdikleri bir ve beraber yaşama kararıdır. Bu topraklarda yaşayan herkesin altına imza attığı birlikte yaşama projesi, bir millet sözleşmesidir. Elbette, bizim için cumhuriyet, sadece kuru bir sözleşmeden ibaret değildir. Bizim için cumhuriyet, binlerce yıllık köklü kültür ve medeniyet birikimimizden ilhamla binlerce yıllık tecrübeden hareketle kurulmuş muazzam bir çatıdır\" dedi.

\'CUMHURİYETİN HARCINDA MİLLETİN KANI VAR\'

Bu çatının binlerce yıllık birikim, tecrübe ve töre üzerinde yükseldiğini kaydeden Karaloğlu, \"Cumhuriyetin harcında genç mühendisler, öğretmenler, doktorlar, hemşireler, ebeler, genç hukukçular, kaymakamlar, memurlar, madenciler, işçilerin emeği var; alın teri var. Bir de cumhuriyetin harcında bu milletin kanı var, canları var, cesareti var, hürriyet aşkı var. Bağımsızlığını kaybetmektense canını vermeyi göze alan, yardan, serden geçen ama vatan toprağından asla vazgeçmeyen; Malazgirt\'ten 15 Temmuz\'a yüz binlerce kahramanın Mehmetlerin, Mehmetçiğimizin kanı var\" diye konuştu.

\'BU TOPRAKLARDAKİ SON ŞAHESER\'

Bugün 95\'inci yıl dönümü kutlanan cumhuriyetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın belirttiği gibi \'Bu topraklardaki son şaheser\' olduğunu kaydeden Karaloğlu, \"Hamdolsun, ülkemizde her bir vatandaşımız cumhuriyeti canından aziz bilmektedir. Alın teriyle gözyaşıyla şühedamızın kanıyla vücuda getirdiğimiz bu esere sahip çıkma azmi ve bilinci içerisindeyiz. Milletin bu duruşu çok testten geçmiştir. Ekonomik krizler, terör, ambargo, kültür emperyalizmi son olarak da 15 Temmuz işgal girişiminde millet bağımsız cumhuriyet için anadan, yardan, serden, canından geçmiştir. Cumhuriyete yönelen saldırıları bir bir püskürtmüştür\" dedi.

\'YAŞASIN MİLLET, YAŞASIN CUMHURİYET\'

Cumhuriyetin \'millet sözleşmesi\' olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, \"95 yıl önce imzaladığımız bu sözün arkasındayız. Sözümüzden dönmeyeceğiz, kararımız karardır. Yurdun her köşesinde her ırktan, her dilden, her mezhepten, her meşrepten, her yaştan ve her mertebeden bu medeniyetin ve cumhuriyetin evlatları olarak 95 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ve arkadaşlarının verdiği kararda kararlıyız. Bugün, burada, Antalya\'da sonuna kadar bu kararın arkasında olduğumuzu söylemek için bir aradayız. Yaşasın millet, yaşasın cumhuriyet\" diye konuştu.

GEÇİT TÖRENİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü halk oyunları ekibinin gösterilerinde, Türklerin tarihinde 16 devlet bayrağı ve Türk bayrağı gösterisi büyük beğeni topladı. Gösterinin sonunda açılan Türk bayrağı öğrenci tarafından öpüldükten sonra Vali Karaloğlu\'na teslim edildi. Karaloğlu da öğrenciden bayrağı öperek, teslim aldı. Tören; askeri kıta, okullar, sivil toplum örgütlerinin resmi geçit töreniyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Protokolün bayramlaşması

Meydanda vatandaşlardan görüntü

Vali vatandaşların bayramını kutlaması

Bayraklardan görüntü

İşaret dili ile istiklal marşının okunması

Vali Münır Karaloğlu\'nun konuşması

Halk oyunları gösterisi

Geçit töreninden görüntüler

Detaylar

554 MB -- 5 Dakika /// HD

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

======================================

CUMHURİYET COŞKUSU TARİHİ SU KEMERİ ÜZERİNE TAŞINDI

ÇANAKKALE’nin cennet köşelerinden birisi Kemerdere’de \'Cumhuriyet Kampı\' yapan üniversite öğrencileri, astıkları Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile Cumhuriyet coşkusunu tarihi su kemeri üzerine taşıdı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Doğa ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu öğrencileri, Cumhuriyet’in kuruluşunun 95’inci yıldönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Üniversiteli öğrenciler, Çanakkale merkezine bağlı Civler Köyü’nün Kemerdere Mahallesi’nde bulunan gölet kenarında Cumhuriyet kampı için çadırlarını kurdu. Üniversiteli öğrenciler, Cumhuriyet coşkusunu en iyi şekilde hissedebilmek için tarihi kemerin üzerine büyük bir Türk bayrağı ile Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini astı. Çok sayıda vatandaşta, güzel havaları fırsat bilerek gezmek için gittiği Kemerdere’de, tarihi su kemerinin üzerindeki ayyıldızlı bayrak ve Atatürk posteri sürprizi ile karşılaştı. Bu an, hem kamp yapan öğrenciler hem de gezmeye gelen vatandaşlarca fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirildi.

\'GÜZEL BİR ANI OLDU\'

ÇOMÜ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü öğrencisi ve kısa adı Dost olan Doğa ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu Başkanı Pelin Ok, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türk gençliği olarak düzenlediğimiz Cumhuriyet Kampı için doğal güzelliğiyle öne çıkan Kemerdere’yi tercih ettik. Tarihi kemerin üzerine Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıldönümü nedeniyle Türk bayağını ve Atatürk posterini astık. Bu güzel yere daha da bir güzellik kattık. Buraya gelen ziyaretçiler de gördüklerinde çok mutlu oldular. Fotoğraf çektirenler oldu. Bizim için de onlar için de güzel bir anı oldu. Bu vesile ile 29 Ekim’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum. Cumhuriyet’i bize armağan ettiği ve Türk gençliğine yol gösterdiği için de ona çok teşekkür ediyorumö dedi.

AYAKTA KALAN SU KEMERLERİNDEN BİRİSİ

Yüzyıllar önce su kemerleri ile şehirlere ve evlere taşınan su, günümüzde gelişen teknolojiye uygun olarak taşınıyor. Antik çağda, suyu vadilerden aşırarak yerleşim alanlarına taşımak için yapılan su kemerlerinden birisi olan ve günümüze kadar ayakta kalan Kemerdere’nin, antik dönemde bin pınarlı İda olarak bilinen Kazdağları’ndan Troya’ya su getirmek amacıyla yapıldığı tahmin edilmekte. Su kemeri, suyu üzerinde bulunan kanal vasıtasıyla karşı kıyıya taşımış. Su, buradan da künklerle Troya\'ya kadar ulaştırılmış. Kemerdere’nin günümüze kadar ayakta kalan kısmı doğaseverlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan bir tanesi. Troya’nın yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde, Çanakkale’ye bağlı Civler Köyü’nde, adını verdiği Kemerdere Mahallesi’nde bulunan su kemeri, yemyeşil ormanı ve sahip olduğu küçük göledi ile tam bir doğa cenneti.



Görüntü Dökümü

----------------------

Kemerdere ve su kemerinin drone ile çekilmiş görüntüleri.

Kamp yapan öğrencilerden ve çadırlardan görüntü.

Pelin Ok ile röp.

Su kemeri üzerindeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)

======================================



Cumhuriyet Bayramı, Tarsus ve Anamur\'da kutlandı

Tolunay DUMAN - Mithat ÜNAL / MERSİN (Tarsus-Anamur), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus ve Anamur ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

Tarsus\'taki kutlama töreni Cumhuriyet Alanı\'nda gerçekleştirildi. Garnizon Komutan Yüzbaşı Şükrü Uzundağ ve Belediye Başkanı Şevket Can ile birlikte halkın bayramını kutlayan Kaymakam Yüksel Ünal, \"Güzel vatanımızın yönetim şekli Cumhuriyetimiz, 5 yıl sonra 100 yüz yaşını dolduracak. Devletler tarihinde yüzyıllar, küçük zaman dilimleridir. Biz Türkler, bin yıldır, Allah\'ın ve ecdadımızın lütfu olan bu topraklarda, bu cennet vatanda yaşıyoruz. Orta Asya\'dan başlatırsak, 2 bin 500 yıldır dünyanın en uzun devam eden devleti biziz. Yüce Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün dediği gibi, \'Türkiye Cumhuriyeti ilelebed payidar olacaktır\'\" dedi.

\'95 BALON GÖKYÜZÜ İLE BULUŞTU\'

Anamur Şehir Stadyumu\'ndaki kutlamalarda ise Cumhuriyet\'in 95\'inci yıldönümüne atıfta bulunuldu ve gökyüzüne 95 balon bırakıldı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, \"Türk Milleti\'nin tarih sahnesinden silinmek istendiği bir anda, Mustafa Kemal Atatürk\'ün öncülüğünde tüm imkansızlıklara karşı büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen istiklal mücadelesi, tarihte eşine zor rastlanır bir zaferle sonuçlandırılmıştır. Bu zafer Cumhuriyetle taçlandırılarak, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi gerçekleştirilmiştir\" ifadelerini kullandı. Şiirlerin okunduğu iki törende de dans oyunları gösterisi sergilendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Şehir içinden kortej görüntüsü

-Kırmızı gelinlik giyen bir öğrencinin detay görüntüsü

-İstiklal Marşı\'nın okunmasından genel görüntü

-Kaymakamın konuşması

-Şiir okunmasından genel ve detay görüntüsü

-Halk oyunları gösterisi

-Balonun uçurulması

-Okul müdürü Ayfer Koyuncu ile röportaj

-Genel görüntüler

Haber:Tolunay DUMAN-Mithat ÜNAL-Kamera: Mithat ÜNAL/MERSİN(Anamur), (DHA)

(BOYUT: 207 MB) (SÜRE: 04.38 DK)

==========================

Van\'dan İzmir\'e iyilik için koştu

İZMİRLİ işadamı Rıza Martaş, iyilik köprüsü kurmak, bu uğurda kurulan sivil toplum kuruluşları adına farkındalık yaratmak, onları halka tanıtabilmek için Van\'dan başlattığı koşuyu İzmir\'in Konak Meydanı\'nda tamamladı. Koşarak hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Martaş, \"Dünyayı iyilik kurtaracak\" dedi.

İzmir\'de kendi firmasında toptan gıda satışı yapan 41 yaşındaki Rıza Martaş, 1 Eylül Dünya Barış Günü\'nde Van\'dan başladığı 1830 kilometrelik koşuyu İzmir\'de bitirdi. İyilik köprüsü kurmak, bu uğurda kurulan STK\'lar adına farkındalık yaratmak, onları halka tanıtabilmek için iki aydır koşan Martaş\'ı Konak Meydanı\'nda ailesi ve koşuya destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri büyük bir coşkuyla karşıladı.

Konak Meydanı\'nda kendisi için hazırlanan finiş çizgisini alkışlar eşliğinde geçen Martaş, önce eşine ve çocuğuna sarılarak özlem giderdi. Gözyaşlarını tutamayan Martaş, kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür ederek, \"Gerçekten bu yola çıkarken bu kararı çok kolay almışım. Geçtiğim yollarda bunu fark ettim. 1 Eylül Dünya Barış Günü\'nde Van\'dan koşuya başladım. O tarihte başlamamın nedeni ülkemizin barışa ihtiyacı var. Benim bu dünyada yapabildiğim en iyi şey koşmaktı. Ülkemizin en doğusu Van\'dan yola çıktım. Günde ortalama bir maraton mesafesi olan 42 kilometre koştum. 16 tane birbirinden güzel şehirden geçtim. 56 tane yerleşim yerinden geçtim. 1830 kilometre koşarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda İzmir\'e ulaştım. Bugün burada olmaktan gurur duyuyorum. Koşum çok değerliydi. Yurt dışında \'charity run\' olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye\'de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumu olan \'Adım Adım\' bünyesindeki 75 sivil toplum kuruluşunu tanıtma şansım oldu. En güzel anım şuydu: 11 Ekim Dünya kız çocukları gününde Anıtkabir\'e çıkarak koşuyu Ata\'ma armağan ettim. Çok mutluyum, gururluyum. Yapılmayan bir şeyi yapmaktan dolayı gururluyum. İnanıyorum ki dünyayı iyilik kurtaracak. Hayat bazen kafanıza tuğlayla vurabilir ama hayallerinizden vazgeçmeyin ben vazgeçmedim\" dedi.

Rıza Martaş\'ın kızı Su (9) ise koşu boyunca babasını çok özlediğini belirterek, \"Babam hayalini gerçekleştirdiği için mutluyum. Onunla gurur duyuyorum ve onu çok özledim\" diye konuştu.

Rıza Martaş daha sonra yolculuk boyunca tanıttığı sivil toplum kuruluşunun üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Konak Meydanı\'ndan görüntü

- Rıza Martaş\'ın meydana gelişi, karşılanması

- Rıza Martaş ile röportaj

- Kızı Su ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)



=============================

Balıkesir\'de Cumhuriyet coşkusu yaşandı

CUMHURİYETİN kuruluşunun 95\'inci yıl dönümü Balıkesir\'de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.Törende konuşan Vali Ersin Yazıcı, Türkiye\'ye 15 Temmuz\'da boyun eğdiremeyenlerin şimdi ekonomik saldırılarla işgal girişimi başlattıklarını söyledi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı\'nın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, Kuvayi Milliye Meydanı\'nda düzenlenen program ile devam etti. Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Zekai Kafaoğlu halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan\'ın mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten şiir ve yazılar okundu. Vali Ersin Yazıcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı sonrası Cumhuriyet\'in kurulduğunu belirtti.

\'TÜRKİYE EKONOMİK SALDIRILARIN HEDEFİNDE\'

Cumhuriyet\'in en büyük emanet olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, çocuklar ve gençlerin Cumhuriyet\'in en büyük güvencesi olduğunu söyledi. Türkiye\'ye 15 Temmuz\'da boyun eğdiremeyenlerin şimdi ekonomik saldırılarla işgal girişimi başlattıklarını vurgulayan Yazıcı, \"Milletin iradesi ve cesareti sayesinde hainlere geçit vermeyen Türkiye, bu sefer de ekonomik saldırıların hedefinde. Ekonomik uygulamalara halkımızın vereceği desteğin her şeyden önemli olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Milletimizin birliğini, dirliğini bozmak isteyenler hiçbir zaman amaçlarını gerçekleştiremeyecekler. Bir milleti, halkı kaynaştırmanın, birlik, beraberlik içinde tutabilmenin önemi çok büyüktür. 95\'inci yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet Bayramımız ise yüce milletimizin, birlik ve dayanışma halinde, en zor koşullarda bile zaferleri tarihimize kaydedebildiğini bize hatırlatmaktadır. Bizler, dünyaya bakışını kin ve nefretle değil her zaman dayanışma ve kardeşlik temelinde şekillendiren bir milletin temsilcileriyiz\" dedi.

\'VATANIMIZI KENDİNİ 1 DOLARA SATNLARA BIRAKMAYACAĞIZ\'

Türk milletine terör karşısında kimsenin diz çöktüremeyeceğini söyleyen Vali Yazıcı, şöyle devam etti:

\"Türkiye Cumhuriyeti\'ni yıkmaya, doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Ülke genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için, gecesini gündüzüne katarak etkin bir mücadele gösteren güvenlik güçlerimiz, ülkemizi bölmeye çalışanlara hak ettikleri dersi her zaman vermiştir ve bundan sonra da verecektir. Milletimizin sarsılmaz vatan sevgisi, güvenlik güçlerimizin sahip olduğu yüksek ruh ve şuur, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve bütünlüğümüze yönelen tehditleri bertaraf edecektir. Binlerce Şehidimizin kanı ile sulanmış bu güzel vatanımızı, bu aşağılık hainlere, kendini bir dolara satan gafillere bırakmayacağız.\"

Vali Yazıcı\'nın konuşması ardından Balıkesir Üniversitesi Halkoyunları Grubu bir gösteri sundu. Balıkesir Garnizon Komutanlığı Bando Takımı eşliğinde geçit töreni düzenlendi. Törenler çeşitli okulların öğrencileri, askeri öğrenciler, sporcular ve gazilerin kortej yürüyüşü ardından sona erdi.

Törenlere AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın, Fikret Şahin, bürokratlar ve askerler ile vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Protokolün halkın bayramını kutlaması

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Vali Ersin Yazıcı\'nın konuşması

- Halkoyunları gösterisi

- Kortej yürüyüşü

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

Görüntü: HD, Süresi: 3 Dakika, 55 Saniye, Boyutu: 721 MB.

=======================

Burhaniye\'de Cumhuriyet Kadınları Defilesi

BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen, Cumhuriyet Kadınları Defilesi büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet Meydanı\'nda dün gece gerçekleşen defilede, sandıklardan çıkan 14 adet 50 ile 80 yıllık gelinliklerle, nişan ve düğün kıyafetleri amatör mankenler tarafından sunuldu. Defileyi Kaymakam Hüseyin Öner ile eşi Zehra Mine Öner, Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal ile eşi Aydan Uysal, Müftü Hacı Öz ve binlerce Burhaniyeli izledi. El Sanatları Öğretmeni Özlem Tezcan\'ın organize ettiği defilede sunulan nostaljik kıyafetler büyük ilgi görürken, ay yıldızlı kıyafeti ile sahneye çıkan mankende ilgi odağı oldu. Defilenin ardından sahne alan İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu da büyük alkış aldı.

Katılımcılara teşekkür eden Kaymakam Hüseyin Öner, \"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95\'inci yılında bugün çok güzel bir programı yaptık. Hem Cumhuriyet Kadınları Defilesi hem de ardından İzmir Türk Dünyası Halk Dansları ve Müzik Topluluğu\'nun çok güzel gösterisine burada hep birlikte tanıklık ettik. Çok güzel bir akşamdı. Başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyeti ve bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyoruzö dedi.

Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal, defileyi organize eden öğretmen Özlem Tezcan ile Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu yöneticilerine plaket ve çiçek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Defileden görüntüler

- İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu konseri.

- Kaymakam Hüseyin Öner, Başkan Necdet Uysal ve Öğretmen Özlem Tezcan ile röportaj

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)

Süresi: 5 Dakika 17 Saniye, Boyutu: 168 MB.