DHA YURT BÜLTENİ 11

Batman\'da askeri araca bombalı tuzak: 7 şehit (3) - OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Arif ARSLAN- Burak EMEK- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlada, 1\'i astsubay, 6\'sı uzman çavuş, 7 asker şehit oldu, 2 asker de ağır yaralandı.

Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı araca, bugün saat 06.00 sıralarında saldırı düzenlendi. PKK\'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi.

Patlamada 4 asker şehit oldu, 5 asker de ağır yaralandı.

3 ASKER HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden 3\'ü, doktorların tüm çabasına karşın, kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehitlerden 1\'nin astsubay, 6\'sının ise uzman çavuş olduğu bildirildi.

YOLDA DEV ÇUKUR OLUŞTU

Patlamayla birlikte asfalt yolda 1,5 metre derinliğinde 4,5 metre çapında geniş çukurun oluştuğu görüldü. PKK\'lı teröristlerin, el patlayıcıyı önceden yola tuzakladığı, kablolu düzenekle uzaktan kumandayla infilak ettirdiği saptandı.

Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlattı.

Balıkesir\'e şehit ateşi düştü

BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesinde, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerin önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan 7 askerden, Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer\'in (29) Balıkesir\'deki ailesine acı haber ulaştı.

Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı araca, bugün saat 06.00 sıralarında saldırı düzenlendi. PKK\'lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlama sonucu, Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer\'in de aralarında bulunduğu 7 asker şehit oldu, 2 asker ağır yaralandı.

ACI HABER BABAEVİNE ULAŞTI

Hain saldırıda şehit olan Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer\'in, Balıkesir\'in Bigadiç ilçesi Bademli kırsal mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Bekâr olan şehidin annesi Arife ve babası Tezcan Dinçer ile ailesine acı haberi, yetkililer sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Aile, büyük üzüntü yaşadı. Şehidin kardeşi Oktay Dinçer\'i Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar teselli etti. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu da aileye taziyelerini sundu. Şehit ailesinin evine dev Türk bayrağı asıldı.

Şehit ateşi Samsun\'a düştü

BATMAN\'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit düşen jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu\'nun (29) acı haberi memleketi Samsun\'daki ailesine ulaştı.

Batman\'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan 7 askerden birinin memleketi Samsun’un Ladik ilçesi olan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu olduğu belirtildi. Göksu\'nun Ladik ilçesi Deliahmetoğlu Mahallesi\'ndeki baba evine ateş düştü. Şehit babası Arif ve şehit annesi Fidase Göksu ile şehidin 4 kardeşine acı haber verildi. Şehidin baba evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları baba evine gelerek taziyede bulundu. Şehidin ağabeyi ve aynı zamanda mahalle muhtarı olan Seyit Ahmet Göksu, taziyeleri kabul etti. Şehidin yeğeni Halil Göksu amcası için gözyaşı döktü. Şehidin baba evinin önünde ambulans bekletildi.

Şehit Uzman Çavuş Uğur Göksu’nun yaklaşık 1 yıl önce Nesrin Atağ ile nişanlandığı, çiftin düğün yapmak için şark görevinin bitmesini beklediği belirtildi.

Antalya\'ya şehit ateşi düştü

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - BATMAN\'da, PKK\'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim\'in (24) Antalya\'daki babaevine ateş düştü. 1 ay önce evlendiği belirtilen şehit Hekim\'in cenazesi, yarın memleketi Isparta\'da toprağa verilecek.

Batman\'ın Hasankeyf ilçesinde, yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 1\'i astsubay, 6\'sı uzman çavuş 7 asker şehit olurken, 2 asker de ağır yaralandı. Şehit askerlerden Uzman Çavuş Ali Hekim\'in Antalya\'daki baba ocağına ateş düştü. Aksu ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi\'ndeki gecekonduda yaşayan Ayşe ile Hasan Hekim çiftine, oğullarının şehit olduğu haberi, askeri yetkililerce verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asılırken, kapıda ambulans içinde sağlık ekibi hazır bekletildi.

Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim\'in, 9 Eylül\'de Arzu Hekim ile evlendiği belirtildi. Şehit Hekim\'in cenazesinin, yarın memleketi Isparta\'da toprağa verileceği öğrenildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Bu topraklarda terörün T\'si kalmayacak



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir\'de Ege Üniversitesi 2018 - 2019 eğitim öğretim akademik yılı açılış törenine katıldı. Fahri doktora ünvanı verilen Binali Yıldırım daha sonra öğrencilere ilk dersi verdi. Batman\'daki 7 şehit haberlerine değinen Yıldırım, \"Ne yaparlarsa yapsınlar şunu cümle alem bilmelidir ki bu topraklarda terörün T\'si kalmayacak, devletimizin bu kararlığı vardır\" dedi.

Çeşitli açılış ve toplantılar için İzmir\'e gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Üniversitesi\'nin 2018 - 2019 eğitim öğretim akademik yılı açılış törenine katıldı. Üniversite kampüsü içerisindeki Prof Dr. Suat Vardar - MÖTBE Kültür Merkezi\'ndeki törende İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ak Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler de hazır bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende üniversitenin tanıtım filmi gösterildi. Ardından öğrenciler adına Üniversite Konseyi Başkanı Mehmet Tok, konuştu.

\'ÜNİVERSİTE OLARAK TEK YÜREK OLDUK\'

Törenin açılış konuşmasını ise Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak yaptı. Göreve geldiği zaman bir kurum geleneği oluşturmaktan bilim üretmekten çalışmaktan bahsettiğini söyleyen Necdet Budak, \"Bunun için üniversitede eksik olan gönül bağını tesis etmek için birçok faaliyet yaptık. Çıkış yolumuzun ne olduğunu konuştuk. Ege Üniversitesi için gelecek şurasını yaptık. Projeler geliştirdik Ege Üniversitesi ailesi olarak tek yürek olduk. Tek çıkış yolumuz var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün dediği gibi eğitimdir, bilimdir, fendir\" dedi. Necdet Budak, konuşmasında ayrıca üniversite bünyesindeki eğitim binalarının eski olduğunu, deprem bölgesinde oldukları için de kampüs alanında değişim dönüşüm yapılmasını istedi. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan da destek aldıklarını söyledi.

FAHRİ DOKTORADAN SONRA İLK DERSİ VERDİ

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak\'ın konuşmasından sonra TBMM Başkanı Binali Yıldırım için hazırlanan kısa filmin gösterimi yapıldı. Film gösteriminden sonra Yıldırım\'ın özgeçmişi ve üniversite senatosunun aldığı karar okundu, kendisine \'fahri doktora\' ünvanı verildi. Fahri doktora beratını alan, cüppesini giyen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, üniversitede öğrencilere ilk dersi vermek için kürsüye geçti. Konuşmasına Batman\'daki terör saldırısına değinerek başlayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, \"Burada iki güzelliği bir arada yaşıyoruz. Ancak bir acı haberimiz var. Önce onu sizlerle paylaşmak istiyorum alçak terör örgütünün canileri bu sabah arama tarama görevi için sahaya çıkan jandarmalarımıza tuzak kurmuş el yapımı patlayıcının uzaktan patlatılması sonucu kahraman Mehmetlerimizden bazıları şehit oldu, bazıları yaralandı. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar şunu cümle alem bilmelidir ki bu topraklarda terörün T\'si kalmayacak, devletimizin bu kararlığı vardır. Esasen bu canilerin yapmaya çalıştıkları da son zamanlarda teröre karşı verilen mücadelenin mutlak başarısı karşısında can havliyle yaptıkları hareketlerdir\" dedi.

\'ÜNİVERSİTELER TEK TİP İNSAN YETİŞTİRME YERİ DEĞİLDİR\'

Üniversitelerin tek tip insan yetiştirme yeri olmadığını vurgulayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, \"İnsan burada dinamik akışa göre kendisini geliştirir. Ezber dayatılmasında bulunulmamalıdır. Üniversiteler, bilimsel hürriyetin de merkezidir. Fikirlerin akademik yapının temelidir ve hiçbir zaman tehdit altında olmamalıdır. Güvenlik ve özgürlük ortamında her şey tartışılmalıdır. Üniversitelere özgün araştırma fırsatı tanınmalıdır. Ne yazık ki kafanın içerisinde fikirler değil de kılık kıyafetle uğraşılan dönemleri, üniversiteler yaşadı. Çok şükür bu çağ dışı dönemler sona erdi. İnsana bilim öğretene her zaman saygı duyarız. Öğretim üyelerine gösterilen saygı bilime ve bilgiyi gösterilene saygıdır. Eğitim doğumla başlar ve bir ömür boyu devam eder. İnsan öğrenmeyi bıraktığı anda yaşlanmıştır. Öğrenmeyi terk eden kişi ister yirmisinde ister sekseninde olsun yaşlıdır\" dedi.

\'GELİŞMİŞ TÜRKİYE, ÜNİVERSİTELERLE MÜMKÜN\'

Gelişmiş Türkiye\'nin gelişmiş üniversitelerle mümkün olacağını vurgulayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Türkiye\'de 1950\'ye kadar sadece üç üniversite vardı. Bir tanesi İTÜ, benim de mezun olduğum üniversite. Diğeri İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi. Bu üniversitelere 1955 yılında rahmetli Adnan Menderes döneminde 4 üniversite daha ilave edildi. Bir tanesi çatısı altında bulunduğumuz Ege Üniversitesi. 1960 darbesine maruz kaldığımızda güzel ülkemizde sadece 7 üniversite vardı. 2007 yılında başlattığımız hamleyle bugün her ilimizde üniversite olmakla beraber toplam üniversite sayımızı 206\'ya ulaştı. Bunlardan 129\'u devlet üniversitesi. Bugün üniversite olmayan ilimiz kalmadı. Bugün İstanbul Üniversitesi\'nin ambleminde kuruluş yılı 1953 yazar. 65 yıllık bir tarihi geçmişi vardır. Bizim tarihimizde hiç ama hiçbir zaman Batı\'nın karanlık dönemlerini çağrıştıran ortaçağ olmamıştır. Ortaçağ sadece Batılılar\'ın yapığı bir tanımlamadır. Bu bizim tarihimize uyarlanmıştır. Batı karanlıklar içinde ilerlerken biz ışık saçardık\" dedi.

\'YAPTIKLARIMIZI DA GÖRMEZDEN GELMEYELİM\'

Türkiye\'de birçok ülkenin nüfusu kadar üniversite öğrencisi bulunduğunu anlatan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, \"Ülkemizde 160 bini aşan öğretim üyemiz var, 7.5 milyon gencimiz üniversitelerde eğitim görüyor. Birçok ülkenin nüfusu kadar öğrencimiz var. Ülkemizin dış ticaret hacmi 400 milyarı aşmış durumda istiklal mücadelesinden zaferle çıkıp Cumhuriyeti ilan ettiğimiz zaman toplam ithalat ihracat sadece 130 milyon dolardı. Bugün ihracatımız 165 milyar dolara, ithalatımız 235 milyar dolar seviyesindedir. 91 yıl içerisinde 2941 kat bir büyüme yakalanmış. Bunlar elbette ki güzel şeyler. Yaşadığım alanda örnek vereyim. 2002 yılında Türkiye alt yapıda dünyada 39\'uncuydu. 2017 yılının sonunda 8\'inci sıraya yükseldik. Bunu 10 yılda yaptık. Yaptıklarımızı da görmezden gelmeyelim. Ülkenin her tarafında yollar var. Geniş bant internet kapsaması var, bunlar çağdaşlığın gelişmişliğin göstergesidir\" dedi.

\'EKONOMİDE ENDİŞEYE MAHAL YOKTUR\'

\"Ekonomik ve siyasi krizlerden çıkardığımız dersler aldığımız önlemler öğrendiklerimiz bizi bugünlere getirdi\" ifadesini kullanan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Ülkemizin ulaştığı seviye henüz arzu ettiğimiz seviye değildir. Havacılıkta dünyada 7\'nciyiz. Avrupa\'nın ikincisiyiz ama bütün alanlarda iyi duruma gelmeliyiz. Huzuru ve güvenliği mutlak sağlamazsak güvenliği özgürlüğün alternatifi olarak sunarsak hem özgürlüğün hem güvenliğin bir arada olması gerektiğini ve bunun şartlarını oluşturamazsak başaramayız. Refahı ülkemizin her tarafına yaymamız lazım. Ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Bunun sebepleri de bellidir, doğurduğu sonuçlar da bellidir. Endişeye mahal yoktur. Türkiye bu ve buna benzer sıkıntıları yaşamış, bu sınavlardan her seferinde de büyük bir tecrübe ve başarıyla çıkmasını bilmiştir. Elbette ki alınan tedbirlerle bertaraf edilecek ve ülkemiz zaman kaybetmeden hedeflerine emin adımlarla yürüyecektir. Biz bugünün sıkıntılarını değil geleceğin gelişmelerine odaklanmalıyız.\"

BM\'NİN GÜVENLİK YAPISINI ELEŞTİRDİ

Birleşmiş Milletler\'in (BM) yapısına değinen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, \"Sadece bir rakam vereyim. Dünyada neden bu huzurluklar var, savaşlar var? Bunu çok iyi düşünmemiz lazım. Bu dünyadaki refahın adaletsiz dağılımından kaynaklanıyor. İşin özü budur. 80 insanın elinde tuttuğu servet dünya nüfusunun yarısının kazandığı paraya eşit. Dünyanın milli geliri belli 80 trilyon dolar. 7.5 milyon nüfus var. Eğer 10 bin 500 doları herkes alabilse böyle bir servete erişebilme terörü de, mültecileri de, göçü de konuşmayız. Demek ki olayların kaynağında adil paylaşım olmaması var. Bir statüko oluştu. BM, 5 ülkeye görev verdi. \'Artık savaş olmasın siz savaş çıkmasını önleyin\' diye. Bu ülkeleri kim belirledi? İkinci Dünya Savaşı\'nı kazanan ülkeler kendilerini Güvenlik Konseyi\'nin daimi üyesi yaptılar. Artık bu statüko aişe yaramıyor. Tersine döndü sorunlara çözüm üretmekten ziyade sorunları büyütmeye neden oluyor\" dedi.

Türkiye\'nin coğrafyasının ateş çemberinde olduğunu, insanların geleceği için, sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olmak için büyük adımlar atmak gerektiğini belirten Yıldırım, \"Birbirimizi eleştirerek, yiyip tüketerek bir yere gelemeyiz. Gidecek başka yerimiz yok. Birbirimize yol göstereceğiz. Birbirimizi yıpratırsak bunlardan sadece düşmanlarımız zevk alır. Yapmamız gereken yüksek eğitim alanların oranlarını arttırmak. Artık geldiğimiz yerde \'ne iş olursa yaparım\' diyen mesleksiz evladımız kalmamalı. Eğer bunu gerçekleştirsek insanımız vize kuyruklarına katılmaz. Pasaportumuz her yerde itibar görür. Terör neyi istismar ediyor gençlerimizin geleceğini istismar ediyor, umutlarını istismar ediyor\" dedi.

\'GENÇLER İNANDIĞINIZ GİBİ YAŞAYIN\'

Teknolojik gelişmelere de değinen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, \"Gelecek e\'leşecek. O zamana eleştirmeyi bırakalım ve e\'leştirelim. Zaman e\'leştirme zamanı. Gençler inandığınız gibi yaşayın, yaşadıklarınıza asla inanmayın. Önünüzden gidenlerin tecrübelerini asla gözardı etmeyin. Akıllı insan başkalarının tecrübesinden yararlanan insandır. Hayata mutlaka tebessüm ederek bakın. Değerli gençler bazı hususlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Hayat bir mücadele ve siz mezun olduktan sonra hayat mücadelesine devam edeceksiniz. Gençler, işsizlik dünyanın ortak sorunudur. Yani bizde de genç işsizlikte artma eğilimi var. Üniversite mezunlarında biraz daha artma eğilimi var. Afrika\'da genç işsizlik yüzde 43, Ortadoğu\'da 42, Avrupa\'da yüzde 24 ile 34 arasında değişiyor. Bu şartlar altında kendimizi daha iyi yetiştirmek zorundayız. Heyecanınızı kaybetmeden geleceğe bakın. Geleceğe hazırlanmayanlar geçmişte kalmaya mecburdurlar\" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, konuşmasını tamamladıktan sonra alanlarında dereceye giren öğrenci ile akademisyenlere de ödüllerini verdi.

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 12 askere gözaltı

SAMSUN merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 12 asker gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik Samsun, Ankara, İstanbul, Van, İzmir, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Bursa, Adıyaman ve Tunceli\'de operasyon düzenledi.

Mahrem imamlarla ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 11 asker ile meslekten istifa eden 1 asker gözaltına alındı. Aramalarda bazı belge ve dijital verilere el konuldu. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şeker pancarında fiyat endişesi

SANDIKLI Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, bu yıl şeker pancarına 30 kuruşun altında fiyat verilmesi halinde önümüzdeki sene pancar ekecek üretici bulunamayacağını söyledi.

Sandıklı merkez ve ilçelerde 1000\'in üzerinde şeker pancarı üreticisine 160 bin ton şeker pancarı üretimi yapmasına izin verildi. Afyon Şeker Pancarı Fabrikası\'nın özelleşmesiyle birlikte ise ilçede geçen yıllarda şeker pancarı teslim alan 4 kantardan 2\'sinin yeni alım sezonunda kapanacağı söylentisi ve iklim nedeniyle rekolte ve polar düşüklüğüne bağlı fiyatlarda yaşanabileceği söylenen düşüklük üreticiyi endişelendirdi.

Geçen yıl 16 polar üzerinden kilogramı 23,5 kuruşa fiyatlandırma yapılırken, üreticiler iklim koşulları nedeniyle bu yıl rekoltenin ve poların düşük olacağı, bu nedenle kilogramının 19 ya da 20 kuruşa kadar düşeceği endişesiyle fiyatın polar üzerinden değil kilogram üzerinden 30 kuruş olarak belirlenmesini istedi.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, son gelen zamlarla maliyetin daha da yükseldiğini belirterek, yetkililer üreticiyi desteklemediği takdirde üretimi bırakmak zorunda kalacaklarını söyledi. Şeker Pancarı Fabrikası\'nın özelleşmesiyle sıkıntılar olduğunu kaydeden Süleyman Yıldız, \"Geçen sene devlet bu sene ekeceğimiz ürüne 16 polar üzerinden 23,5 kuruş fiyat açıkladı. Ancak bu yıl yaşanan yağış ve hastalıktan dolayı daha önce 17, 18, 19, 20 polar şeker oranı gelen ürünler bu sene 12 ya da 13 polar oranlarında olacak. Yani bu 16 poların altında kalınca çiftçinin eline 23,5 kuruş para geçmeyecek. Çiftçinin eline 30 kuruş geçerse ancak kurtarabilir\" dedi.

Tarımsal girdilerin dövize endeksli olduğunu aktaran Süleyman Yıldız, şeker pancarına 30 kuruşun altında fiyat verilmesi halinde önümüzdeki sene pancar ekecek üretici bulunamayacağını vurguladı. Bölgedeki 2 kantarın kapanacağı söylentilerine ilişkin ise Süleyman Yıldız, şöyle dedi:

\"Özel sektör bize bu sene geçiş dönemi olduğu için kantarların açık olacağını söyledi. Daha sonra \'Sandıklı\'da iki kantarı kapatacağız\' dediler. Ekinova ve Emirhisar kantarı açık olacak, merkez ve Türk Akın yani bizim Ürküt olarak bildiğimiz iki kantarın kapalı olacağı söylendi. Başından kantar açık olacak deyip sonradan kantar kapanacak denmesi de bir sıkıntı. Rekolte düşük, şeker oranı düşük, girdiler pahalı. Çiftçi şu anda zarar ediyor. Bu zararı en azından paylaşmak lazım. Yani üretici firma da paylaşacak. Çiftçi de paylaşacak. Ancak sade çiftçiye yüklenirse önümüzdeki sene pancar üretimi sıkıntıya girer.\"

300 yıllık dut ağaçları kuruyor

GİRESUN\'un Şebinkarahisar ilçesi Akviran köyünde kuraklık nedeniyle, sayıları 1500\'ü aşan 300 yıllık dut ağaçları kurumaya başladı. Ağaçlardan topladıkları dutlarla yıllık 7 ton dolayında pekmez üretimi yapan vatandaşlar, bölgedeki baraj gölünden depolarına su takviyesi yapılmasını istedi. Köy Muhtarı Süleyman Demir, dut ağaçlarını sulayamadıkları için kurumaya başladıklarını belirterek önlem alınmasını talep etti.

Şebinkarahisar ilçesinde, dut yetiştiricileri, tarım alanlarına bu yıl daha az yağış düşmesi ve yaşanan kuraklık nedeniyle zor günler yaşıyor. Akviran köyünde de yağış azlığı, sayıları 1500\'ü aşan 300 yıllık dut ağaçlarının kurumasına neden oldu. Yörede, yeterli miktarda sulama yapılamadığından dut ağaçlarının kök ve gövde kısmında kurumalar olduğu gözlendi. Köylüler taşıma suyla dut ağaçlarını sulayıp yeşertmeye çalışıyor. Toplanan dutlardan yıllık 6-7 ton pekmez üretiminin sağlandığı köyde, son yaşanan kuraklık üretimi de düşürdü. Kuruyan dut ağaçlarını sulamakta zorluk çektiklerini belirten köylüler, bölgede yer alan baraj göletinden depolarına su takviyesi yapılmasını istedi.

MUHTAR: 300 YILLIK AĞAÇLARIMIZI CANLANDIRALIM

Akviran Köyü Muhtarı Süleyman Demir, susuzluk nedeniyle 300 yıllık ağaçların kurumaya başladığını belirtti. Demir, \"Gençliğimde bu dut bahçesinde bir tane bile kuru dal yoktu. Kaynak sularımız gittikçe azaldı ve bu sene tamamen kurudu. Baraj suyunu kullanmak için Devlet Su İşleri\'ne müracaatta bulundum. 160 tonluk sulama havuzumuz var. Bu havuzdan damlama sistemiyle bir teşkilat yapıp sulayacağız diye müracaatta bulundum. Fakat, Devlet Su İşleri bize müsaade etmedi. Neden diye sordum? \'Bizim baraj elektrik üretiyor\' dediler. Sulama barajı olursa belki su verebileceklerini söylediler. Devlet büyüklerimizden rica ediyoruz; dut ağaçlarımızı tekrardan canlandıralım. Köyümüzün tek gelir kaynağı bu dut ağaçlarıdır. Ağaçlarımızı canlandıralım\" dedi.

\'BÖYLE SÜRERSE AĞAÇLARIMIZIN HEPSİ KURUYACAK\'

Sulamanın yetersiz olduğunu anlatan ve durumun böyle devam etmesi durumda diğer ağaçların da kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken köylülerden Yılmaz Demir de şunları söyledi:

\"Bizim çocukluğumuzda bu ağaçlar yemyeşildi. Aradan yılların geçmesiyle birlikte akarsularımızın suları yavaş yavaş azaldı. Günlük ağaçlara verdiğimiz su miktarı kademeli olarak azalarak bitti. Bu nedenle de ağaçlarımız susuzluktan kurudu. Biz dut ağaçlarımızın canlanması için baraj suyundan kullanmak istiyoruz. Havuzumuz var, barajdan alacağımız suyu buraya getirip sulama yapmak istiyoruz. Gençlik dönemimizde bu bahçeden 6-7 ton dut pekmezi alıyorduk. Fakat şimdi sulama yapamadığımız için 3 tona kadar düştü. Böyle devam ederse ağaçlarımızın hepsi kuruyacak.\"

Kurtulmuş: Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz (2)

\'KÖK SALMALARINA MÜSAMAHA ETMEYECEĞİZ\'

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Van\'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gürpınar\'a gitmeden önce, Edremit ilçesindeki Van Gölü sahilinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri\'nde kahvaltı yaptı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, bazı temel meseleler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Bunlardan bir tanesi, Türkiye\'nin bütün şehirlerinin huzurlu hale gelmesidir; barışın ve huzurun her tarafa hakim olmasıdır. Vatandaşlar arasında ayrım yapılmadan, her birinin aynı ülkenin ve aynı memleketin çocukları, aynı coğrafyanın insanları, aynı milletin fertleri olarak bir şekilde kendi çocuklarıyla rahat ve huzur içerisinde yaşayabilmeleri için bir ülke haline getirmeye gayret ediyoruz. Maalesef bunun tam tersini düşünenler de var. Farklı terör örgütlerini kullanarak, milletimizi huzursuz etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim tek hedefimiz; tek millet ve tek yumruk olmak. Kürt’ü, Türk’ü, Laz’ı, Çerkez’i bu memlekette hangi etnik kökende insanlar varsa, hangi mezhepte insanlar varsa hepsinin aynı ülkenin çocukları olduğu bilinciyle bu yaşadığımız coğrafyaya, topraklarımıza sahip çıkmak, kendimize ve geleceğimize sahip çıkmak durumundayız. Bunun için de vatandaşlar arasında birliğin, bütünlüğün sağlanması, vatandaşlarla devlet arasına birtakım terör örgütlerinin girilmesine müsaade edilmemesi gerekiyor. Bu anlamda devletimiz ve hükümetimiz, nasıl terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veriyorsa aynı şekilde vatandaşlarımızın teröre bulaşmayan çok büyük bir kitlemiz, vatandaşlarımızın hepsine merhametli bir şekilde devlet ana, devlet baba şefkatiyle yardımlaşmak durumundadır. Hep beraber olacağız, birlik içerisinde olacağız. Orta Doğu’yu bir cehennem çukuruna çalışan emperyalist grupların parçası olan terör örgütlerine asla müsamaha etmeyeceğiz. Terör örgütlerinin arasında yeşermesine, kök salmasına asla müsamaha etmeyeceğiz. Bu Kürt\'ün de Türk\'ün de en önemli meselesidir. Bu ülkede yaşayan vatandaşlar olarak her birimizin, diğerine karşı sorumluluğu var\" dedi.

\'KUR OPERASYONLARINA MİLLETİMİZ GEREKLİ CEVABI VERDİ\'

Türkiye\'nin önünde birtakım sorunlar olduğunu kaydeden AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bunlardan bir tanesi de özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminden, 24 Haziran seçiminden sonra planlı ve kasıtlı olarak gündeme getirilen kur manipülasyonu üzerinden Türkiye ekonomisini çökertmek için girişimler olmuştur. Buna karşı da çok şükür; milletimiz fevkalade uyanık, fevkalade dikkatli davrandı. Hükümetimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla anı anına ekonomik gelişmeleri takip ederek, ekonomiye olan saldırılara karşı göğüs geriyor ve saldırıları bir şekilde durdurmaya gayret ediyoruz. Şu an geldiğimiz noktada Allah\'a şükür, o saldırıların en şiddetli dönemi geride kalmıştır. Birlik, beraberlik içerisinde milletimiz bu kur operasyonlarına gerekli cevabı vermiştir. Hükümet olarak gerekli tedbirler alınmıştır. Amacımız, tezgahı önlemek ve Türkiye\'nin üretim ekonomisinin gücünü azaltmamak, Türkiye\'nin her yerindeki üretim gücünü mümkün olduğu kadar koruyabilmektir. Daha önce yaşadığımız krizlerdeki tecrübelerimiz bunu söylüyor. Türkiye, geçen sene 7,4 büyüdü. Bu sene belki 4- 4,5 seviyelerinde büyüyecek. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye tüm bu saldırılara ve tehditlere karşı büyümesini sürdürecek olan bir ülkedir. Büyümeye devam edeceğiz. Milletimizin ekonomik sıkıntılarını aşmaya devam edeceğiz. Tüm bunların yanında birtakım çevrelerin fırsatçılık yaptığını görüyoruz. Kim, \'Fırsat bu fırsat\' deyip karını arttırmak için stokçuluk ya da fırsatçılık yaparak satış fiyatında artış yaparsa bunun üzerine gideceğimizi ve hesabını soracağımızı başta Sayın Cumhurbaşkanı\'mız olmak üzere devletin tüm yetkilileri ifade etti.\"

Bartın\'da \'Meryem Ana\' operasyonu

BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da, jandarmanın düzenlediği operasyonla \'Meryem ana\' figürlü büst ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Büst, tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için Amasra Müze Müdürlüğü\'ne gönderilecek.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Terkehaliller Köyü\'nde oturan O.Y.\'de tarihi eser bulunduğu ihbarını almasının ardından harekete geçti. Ekiplerin savcılıktan arama kararı almasının ardından eve baskın yapıldı. Evde yapılan operasyonda \'Meryem Ana\' figürlü tarihi eser olduğu değerlendirilen büst ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Y. hakkında \'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet\' suçundan adli işlem başlatıldı. Jandarma, ele geçirilen eserin gerçek olup olmadığının tespiti için büstü Amasra Müze Müdürlüğü\'ne gönderecek.

Otomobilin çarptığı köpeğe hayvanseverler sahip çıktı

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarparak yaraladığı köpeğe hayvanseverler sahip çıktı. Belediyenin hayvan barınağından gelen ekiplere teslim edilen köpek tedaviye alındı.

Manavgat\'ın Antalya Caddesi\'nde dün saat 20.00 sıralarında bir otomobil, sokak köpeğine çarparak kaçtı. Cadde üzerinde yaralı halde yatan köpeği hayvanseverler, kaldırıma taşıdı. Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı\'na telefon eden hayvanseverler, barınaktan ekip gelene kadar köpeği sakinleştirmek amacıyla başında bekledi.

Köpeğe çarparak olay yerinden kaçan otomobil sürücüsüne tepki gösteren hayvanseverler, \"Yolda bir çocuk da olabilirdi. Hiç durmadı bile. Bu insanlar trafik teröristi gibi ortalıkta dolaşıyor\" dedi.

Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı\'ndan gelen ekiplere teslim edilen köpek, tedaviye alındı.

Mİlas\'ta 14 milyon yıllık balık fosili bulundu

MUĞLA\'nın Milas ilçesinde kömür arama çalışmaları sırasında sedimanter bir kayaç içinde, bir göl balığının Orta Miyosen Dönemi\'ne ait, 15.9 ile 11.6 milyon yıl aralığındaki fosili ortaya çıkarıldı.

Milas\'ta, Karia ve Likya Dönemi\'ne ait 3 bin yıllık eserlerin yanı sıra civardaki kömür havzalarında milyonlarca yıl öncesine tarihlenen hayvan fosilleri gün yüzüne çıkıyor. Büyük İskender, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir merkez konumunda olan ve Menteşe Beyliği\'ne de başkentlik yapan Milas\'ta Alatepe mevkiinde kömür arama çalışmaları yürüten Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Miyosen Döneme ait olduğu tahmin edilen balık fosiline rastladı. Sipahi, laboratuvarda incelediği fosilin bir göl balığına ait olduğunu söyledi. Sipahi, \"Dönemlere ait sedimanter kayaçlar içinde farklı birçok fosile rastlamak mümkün. Bulunan fosil 14 milyon yıl önce bölgede bir göl olduğunu gösteriyor. Gölde yaşayan bu balık ölüyor ve göl tabanına düştükten sonra üzeri sedimantasyon sonucu zaman içinde örtülüyor. Daha sonra göl kuruyor ve fosili barındıran birimler açığa çıkıyor\" dedi.

