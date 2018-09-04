DHA YURT BÜLTENİ 11

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğiz

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomideki sıkıntılar ve döviz kurundaki dalgalanmalara ilişkin değerlendirmede bulundu, teşvik ve desteklerin artık daha önemli hale geldiğini belirti. Döviz, faiz, enflasyonun üçünün birden yükseldiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, \"Piyasada bir yavaşlama var. Basından izliyorsunuzdur. Siyasetçiler ve iktisatçılar, epeydir bu nedeni tartışıyor. Kimi yurtiçi kaynaklı diyor, kimi yurtdışı kaynaklı. Bu tartışmalara dâhil olmak bizim işimiz değil. Biz işin teorisiyle değil işin pratiğiyle uğraşırız. Somut hareket etmeyi severiz. O yüzden son 1 aydır hükümetimizle, ekonomi yönetimiyle sürekli istişare içindeyiz. Hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğiz. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğiz\" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ekonominin geleceğinin tartışıldığı ve başarılı işadamlarının ödüllendirildiği istişare toplantısına katıldı. Programda konuşan ve girişimcilerle iftihar ettiğini söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yatırım yapan, istihdam sağlayan insanların Türkiye’nin zenginleşmesine katkıda bulunduğunu söyledi.? Hisarcıklıoğlu başarılı çalışmalara imza atan eski ve yeni oda başkanlarına da teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu, seçimlerin geride kaldığını, el ele verip, Artvin’e ve ülkemize yeni hizmetlerde bulunma zamanının geldiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu,“Ben Artvin’in geleceğinin parlak olduğuna inanıyorum. İşte yıllardır hayali kurulan, Cankurtaran Tüneli açıldı. Rize-Artvin-Ardahan karayolunda, Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli oldu. Cankurtaran Tüneli ile Artvin, bir lojistik geçiş merkezi olacak ve turizmin de gelişmesini sağlayacak. Rize-Artvin Havalimanı da açılıyor. Öte yandan biz de TOBB olarak, Sarp Sınır Kapısı\'nı modernize ediyoruz. Çalışmalarımız bitmek üzere. İnşallah kullanım kapasitesini 2 katına çıkarmış olacağız\" dedi.

\'NEFES KREDİSİ’NDE YENİ FAZ BAŞLATTIK\'

TOBB olarak, geçen hafta yeni bir adım daha attıkları kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Sizlerden gelen talep üzerine, TOBB Nefes Kredisi\'nde yeni bir faz başlattık. 81 il’deki tüm odalar ve borsalarla TOBB, elimizdeki tüm kaynakları bir araya getirdik. Yıllık yüzde 22 faiz, azami 200 bin lira olmak üzere 6 ayı ödemesiz 18 ay vadeli kredi için de KGF kefaleti olacak. Yani teminat bulma işini de kolaylaştırdık. Bir diğer önemli sıkıntımız, istihdam maliyetleri. Bu konuda da hükümetimizle İstihdam seferberliği başlatmıştık, hala devam ettiriyoruzö diye konuştu.

\'PİYASADA BİR YAVAŞLAMA VAR\'

Ekonomideki sıkıntılara da dikkat çeken Hisarcıklıoğlu teşvik ve desteklerin artık daha önemli hale geldiğini bildirdi. Döviz, faiz, enflasyon; üçünün birden yükseldiğine işaret eden TOBB Başkanı şöyle dedi:

“Piyasada bir yavaşlama var. Basından izliyorsunuzdur. Siyasetçiler ve iktisatçılar, epeydir bu nedeni tartışıyor. Kimi yurtiçi kaynaklı diyor, kimi yurtdışı kaynaklı. Bu tartışmalara dahil olmak bizim işimiz değil. Biz işin teorisiyle değil işin pratiğiyle uğraşırız. Somut hareket etmeyi severiz. O yüzden son 1 aydır hükümetimizle, ekonomi yönetimiyle sürekli istişare içindeyiz. Devamlı sizlerle temasta olduğumuzdan, sizleri yerinde ziyaret edip görüştüğümüzden, sizden gelen sıkıntı ve önerileri de doğrudan kendilerine iletiyoruz. Biz ileteceğiz. Onlar da uygun gördükleri kararları alıp, uygulayacaklar. Birbirimizi ötekileştirmeyelim. Bakın sadece son 25 senede, iç ve dış kaynaklı, onlarca kriz ve çalkantı yaşadık. Hepsinin üstesinden geldik, yola devam ettik. İnşallah yine hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğiz. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğiz. Allah sizlerden razı olsun, Başarılarınız daim olsunö

Hisarcıklıoğlu, Evliya Çelebi’nin “Artvin’e gittim, dünya güzeli yeşillik; kahve ikram ettiler, fincanı koyacak düz yer bulamadımö şeklindeki sözleriyle konuşmasını tamamladı, kentte bulunmaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Törenden görüntüler

Hisarcıklıoğlu konuşma

Detaylar

Haber Kamera: Adem GÜNGÖR/ARTVİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Mersin\'de ailesini katledip intihar eden şizofreni hastası ilaçlarını almıyormuş (2)

CENAZELER DEFNEDİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu\'ndan alınan Kaya ailesinin cenazeleri, şehir merkezindeki Güneykent Mezarlığı\'na getirildi. Çok sayıda aile yakını ve mahalle sakininin yanı sıra; CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır ile AK Parti Milletvekili Hacı Özkan da bulunduğu mezarlıkta, ilk olarak Mehmet Kaya ve oğlu Onurcan\'ın, ardından anne Zehra ile Esmanur ve Rabia kardeşlerin cenaze namazları kılındı. En ön sırada saf tutan Mehmet Kaya\'nın babası Ali Kaya da oğlu, gelini ve torunları için dua etti. Kaya ailesi namazın ardından gözyaşları arasında yanyana bulunan mezarlarda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze aracının mezarlığa gelmesi

-Cenazelerin gasilhaneye sokulması

-Aile bireylerinden detay görüntü

-Cenazelerin musalla taşına konulması

-Cenaze namazından genel görüntüler

-Namazdan genel görüntüler

-Mehmet Kaya\'nın babası Ali Kaya\'nın dua ederken detay görüntüsü

-Namazdan detay ve genel görüntü

-5 yaşındaki Esmanur\'un tabutunun musallaya konulması

-Namaz kılanların genel görüntüsü



(BOYUT: 234 MB) (SÜRE: 02.10 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Mersin\'de ailesini katledip intihar eden şizofreni hastası ilaçlarını almıyormuş - (2) - EK

MERSİN\'de eşi Zehra (35), çocukları Onurcan (18), Rabia (12) ve Esmanur Kaya\'yı (5) öldürüp, intihar ettiği öne sürülen şizofreni hastası Mehmet Kaya\'nın (42) düzenli olarak kullanması gereken ilaçlarını almadığı belirtildi. Ailenin 13 yıllık komşuları Asiye Fırat, \"Onları bu duruma yokluk ve parasızlık getirdi\" dedi.

Olay, dün sabaha karşı merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi\'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Mehmet Kaya, sıcak nedeniyle evin damına serdikleri yataklarda uyuyan ailesinden önce oğlu Onurcan\'ı, ardından da silah sesine uyanan eşi Zehra ile Rabia ve Esmanur\'u başlarından tabancayla vurarak öldürdü. Mehmet Kaya, daha sonra silahı kendi başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti.

Öğle saatlerinde komşuları, evin damında cesetleri görüp, ihbarda bulununca bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından ailenin cesetleri, otopsi için Mersin Şehir Hastanesi\'ne götürüldü. Olayın yaşandığı evin kapısı ise polis tarafından mühürlendi.

İLAÇLARINI ALMADIĞI İDDİASI

Mersin Cinayet Büro Amirliği ekipleri, işsiz olan Mehmet Kaya\'nın en son 4 Mayıs 2018\'de hastaneye giderek daha önce aldığı Şizofreni hastalığı raporunu uzattığını belirledi. 30 Mayıs 2019 tarihine kadar geçerli olan raporun uzman hekimler tarafından verildiği ve Mehmet Kaya\'nın düzenli olarak alması gereken ilaçları kullandığı iddia edildi.

KENDİ HALLERİNDE BİR AİLEYDİ

Kaya ailesinin 13 yıllık komşuları Asiye Fırat, onları bu duruma yoksulluğun getirdiği söyledi. Bugüne kadar Kaya çiftinin tartıştıklarını dahi duymadığını belirten Fırat, \"Aile arasında bir sorun yoktu, adamın psikolojik sorunları vardı ama dışarı belli etmiyordu. Onları bu duruma yokluk ve parasızlık getirdi. Hiçbir işi yoktu, ne bulurlarsa onu yiyorlardı. Benim en yakın komşumdu, bunca zamandır hiçbir kavgalarını ve tartışmalarını duymadım. Kendi hallerinde bir aileydi. Çocuklarını dövmezdi, onlara güzel yaklaşırdı. Sadece biraz psikolojik sorunları vardı. Biz de olay karşısında şaşkınız\" diye konuştu.

Otopsileri devam eden Kaya ailesinin 5 üyesinin cenazelerinin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Asiye Fırat ile röportaj

-Evin kapısından görüntü

-Kapıya asılan mührün detay görüntüsü

-Sokağın genel görüntüsü

-Cenaze namazından görüntüler - GÖRÜNTÜSÜ GEÇİLDİ

(BOYUT: 301.88 MB) (SÜRE: 02.30 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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BBP Lideri Destici: \"Yerel seçimlerde gönül ittifakı olabilir\"

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Destici yerel seçimler de ittifak açıklaması yaptı. Destici, \"\"Yasal olarak şuanda yerel seçimlerle ilgili bu mümkün değil ama bir gönül ittifakı olabilir mi elbette olabilir.\" dedi.

4 Eylül Sivas Kongresinin 99\'uncu yıl kutlama etkinliklerine katılmak üzere Sivas\'a gelen BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici parti binasında basın toplantısı düzenledi. Türkiye\'nin terörle mücadelesinin hem içeride hem de dışarıda devam ettiğini ifade eden Destici, Suriye\'nin kuzeyinde çok büyük belaların olduğunu söyledi. Suriye\'de savaşın yeniden başlatıldığını belirten Destici, İdlib\'e karşı başlatılan operasyonlar hakkında değerlendirmede bulundu. Destici, \"Bir taraftan PKK, PYD ile uğraşıyoruz, öbür taraftan başka uluslararası güçler Suriye\'de şuanda adeta savaşı yeniden başlatıyorlar. Bugün Rusya\'nın desteği ile Suriye Esed rejimi Şam yönetimi İdlib\'e operasyon başlattı. Yani Suriye\'nin başlattığı bu operasyonun faturası yine Türkiye\'ye çıkabilir. Yüz binlerce göç dalgası ile Türkiye karşı karşıya kalabilir. Türkiye\'nin burada yapması gereken şudur. Evet daha önce hazırlıksız yakalandık farklı politikalar uygulandı ama şuanda yapılması gereken İdlib, Türkiye arasında mutlaka güvenlikli cepheler oluşturması lazım ve bu göç dalgasının buralarda tutulması lazım ve buralara da ara tampon bölgeler oluşturularak tutulması lazım. Uluslararası kuruluşların gözetiminde buralarda insanların hayatının da garanti altına alınması lazım. Yani onlarda Esed rejiminin, Rusya\'nın yada İdlib\'de bulunan diğer güçlerin terörist grupların, farklı grupların, Suriye\'de iç savaşın tarafı olan farklı grupların ateşleri arasında kalmaması lazım. İnsani dramların yaşanmaması lazım. Onun için mutlaka ama mutlaka güvenlikli ceplerin oluşturulması lazım ve hem Türkiye\'nin yeni bir göç dalgası ile karşı karşıya kalmaması hemde o insanların güvenliği açısından bunların ivedilikle yapılması lazım. Hatta Türkiye\'nin Rusya, İran ve Çin\'de buraya müdahil oluyor bu ülkelere başta Rusya olmak üzere cepler oluşmadan, güvenlikli bölgeler oluşturulmadan bu operasyonun başlatılmaması noktasında talepleri vardı. Bu taleplerinde biz dikkate alınmasını bekliyoruz.\" dedi.

\"OPERASYONLAR DEVAM ETMELİ\"

Türkiye\'nin sınır dışına başlattığı operasyonların devam etmesi gerektiğini ifade eden Destici \"Tabi öbür taraftan Türkiye, kendi güvenliği ve bölgesinin güvenliği açısından PKK\'ya, PYD\'ye YPG\'ye operasyonlara devam ediyor. bu operasyonların hız kesmeden devam etmesi lazım. Sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, Suriye\'nin kuzeyi başta olmak üzere Irak\'ın kuzeyi, Sincar, Kandil bütün bu bölgelelerin Tel Abyad, Kobani dedikleri Ayn el-Arab bütün bu bölgelerden PKK\'nın, PYD ve YPG\'nin ne pahasına olursa olsun çıkartılması lazım. Bu konuda biz Büyük Birlik Partisi olarak terörle mücadelenin sonuna kadar yanında olduğumuzu, arkasında olduğumuzu ifade ediyorum.\" diye konuştu.

\"KRİZİN BEDELİNİ MİLLET ÖDEMEYE BAŞLADI\"

Türkiye\'ye karşı uygulanan ekonomik ambargonun bedelini vatandaşların yavaş yavaş ödemeye başladığını belirten Destici şöyle konuştu: \"Ülkemiz bir ekonomik ambargoyla ve bunun sonucunda bir krizle karşı karşıya. Milletimiz bunun ağır bedelini yavaş yavaş ödemeye başladı. Zamlar peşi sıra gizli ya da açık uygulanmaya başladı. Tabi bu bir taraftan vatandaşın belini bükerken öbür taraftan da üretime ağır darbeler vurmaya başladı. Bunlarla ilgili ivedi tedbirlerin alınması lazım. Biz maalesef aklımızı başımıza almış değiliz. Yani bizim bu ekonomik dar boğazdan çıkmamızın yolu ya da bize karşı uygulanan ekonomik ambargolarla muhattap olmamak ya da muhattap olduğumuzda karşı koymanın yolu üretim ve tasarruftan geçiyor. Yani siz üretmezseniz ya da ürettiğinizden fazla tüketir tasarruf etmezseniz bu tür saldırılarla, ekonomik ambargolarla karşı karşıya kalırsınız.\"

\"YEREL SEÇİMLERDE GÖNÜL İTTİFAKI OLABİLİR\"

Bir basın mensubunun yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağını sorması üzerine Destici şu cevabı verdi: \"Yasal olarak şuanda yerel seçimlerle ilgili bu mümkün değil ama bir gönül ittifakı olabilir mi elbette olabilir. Çünkü bizim cumhur ittifakımız biz daha öncede ifade ettik sadece 24 Haziran seçimlerine yönelik, sadece o seçimleri kazanmaya yönelik bir ittifak değildi. Biz devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek ve devlete ve millete yönelmiş tehditleri bertaraf etmek adına bu ittifakı kurmuştuk ve bu tehditler ortadan kalkmadı. bu tehditler devam ediyor. Dün 15 Temmuz darbesi oldu bugün ekonomik tehditleri, ambargoları yaşıyoruz, terör tehdidi tüm hızıyla devam ediyor. Dolayısıyla da bu tehditler ortadan kalkmadan elbetteki bizim ittifakımız bitmez ve bizim ittifakımız şuanda devam ediyor ama bu ittifakın şeklinin nasıl olacağı noktasında bunun bir gönül ittifakı safhasında mı kalacak yoksa bazı şehirlerde veya bazı bölgelerde bir vücut mu bulacak müşahhas bir hale mi gelecek bununla ilgili henüz netleşmiş bir şey yok ama şu var hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de Büyük Birlik Partisi\'ne yerel seçimlerde de bu ittifakın lazım olan yerlerde, lüzumlu olan yerlerde devam etmesi yönünde bir irade beyanı var, biz arzu ve istek var. Bizde Büyük Birlik Partisi olarak bu arzu ve isteği doğru buluyoruz, doğru değerlendiriyoruz. Tabi biz şuanda resmi bir ittifak olmayacağı için, olmadığı için bütün bu görüşmelerde başlayıp neticelenmediği için biz kendimiz Sivas başta olmak üzere bütün illerde seçimlere kendi kadrolarımızla girmek üzere hazırlıklarımızı başlattık ve devam ettiriyoruz.\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

-Mustafa Destici\'nin açıklaması

-Genel Detay

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

606 MB HD

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Alzheimer hastası kadın, ölen oğlunun uyuduğunu sanmış

Ercan BUBER/ KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Karamürsel ilçesinde, alzheimer hastası annesi Hüsniye Çelik\'e (80) bakan Ali Cumhur Çelik (61), banyoda rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Hüsniye Çelik\'in, 2 gün boyunca oğlunun öldüğünü anlayamadığı ortaya çıktı.

Olay, 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'nde meydana geldi. Alzheimer hastası annesi Hüsniye Çelik ile yaşayan, Ali Cumhur Çelik banyoda rahatsızlanarak öldü. Bugün öğle saatlerinde, Ali Cumhur Çelik\'in oğlu, babaannesine bakıcı ayarlamak için eve geldi. İddiaya göre torunu, babaannesine babasının nerede olduğunu sordu. Babaannesi, torununa oğlunun banyoda yattığını, kalkmasını istediğini, ancak uyumaya devam ettiğini belirtti. Babaannesinin sözlerinin ardından banyoya giden torunu, babasını yerde görünce 112 Acile haber verdi. Eve gelen 112 Acil ekibi, Ali Cumhur Çelik\'in öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Cumhur Çelik\'in cesedi morga kaldırıldı.

Ali Cumhur Çelik\'in yaşadığı rahatsızlık sonucu öldüğü tahmin edilirken, otopsi sonucu ölüm nedeni belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Evden görüntü

Evin önünde bekleyen ambulanstan görüntü

Eve polisin girmesi



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Önce durakta bekleyen yayaya, sonra direğe çarptı: 2 ölü (2)

İBRE 120 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

İzmit\'te hafif ticari aracın önce yol kenarında otobüs bekleyen gence ardından elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu üzerine direk devrilen gencin ve sürücünün cesetleri çıkarıldı. Araç sürücüsünün Ali İhsan Gün(52), yol kenarında bekleyen yayanın ise Mustafa Onur Efe(27) olduğu belirlendi. 2 kişinin cenazeleri otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yapan hafif ticari aracın hız ibresinin 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Beton elektrik direği vinç ile aracın üzerinden kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza sırasında olay yerinden geçen bir otobüsün güvenlik kamerası ise kaza anını saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, hafif ticari aracın bir anda hızlanarak yol kenarında bekleyen Mustafa Onur Efe\'ye çarptıktan sonra elektrik direğine çarpması ve direğin devrilmesi görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Kurtarma çalışmalarından görüntü

Direğin kaldırılması

Güvenlik kamerası görüntüleri



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Hacizli gemi dört yıl sonra 20 milyon TL\'ye satıldı

HATAY\'da İskenderun Körfezi’nde haciz nedeniyle dört yıldır bağlı olan AQUA HERKULES RORO/yolcu gemisi icra yolu ile açık arttırmada 20 milyon TL\'ye satıldı.

İskenderun Körfezi\'nde demirli üzerindeki haciz nedeniyle dört yıldır satışı bekleyen ve kış aylarında fırtınada sürüklenerek zaman zaman tehlike yaratan AQUA HERKULES RORO/yolcu gemisi İskenderun Adliyesinde yapılan açık arttırmada satışa çıktı.

İKİNCİ ULLA VAKASI OLACAKTI

Hacizli gemiyi açık arttırmada 20 milyon TL\'ye satın alan Med Marine Firması\'nın avukatı Mehmet Debboğlu, yıllar önce yükü nedeniyle kaderine terk edilen ve uyarılara rağmen tedbir alınmadığı için batan MV Ulla gemisi gibi ikinci bir vaka yaşamadan satışın gerçekleşmesinden memnun olduklarını söyledi. Debboğlu, \"Gemi üç kez fırtına nedeniyle sürüklenerek batma tehlikesi geçirdi. Devlet adına Med Marine adlı şirket kurtardı. Gemi sahipleri satılmaması için mücadele verirken, gemi kaderine terk edildi. Yargı bu konuda kararını vererek satış işlemi gerçekleşti. İskenderun İcra Müdürlüğü’nde ihale gerçekleştirildi.10 milyon 126 bin liradan açıldı ve 20 milyona Med Marine şirketi satın aldı.ö

Görüntü Dökümü

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-Gemiden görüntüler

-Avukat Mehmet Debboğlu\'nun açıklamaları

- İskelede vatandaşlar gemiye bakarken (Arşiv kışlık kıyafetliler)

BOYUT: 108 Mb SÜRE: 2,23 sn

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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Öldürülen savcı, mal varlığını katil zanlısının üzerine yapmış

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de öldürülen eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur\'un görevdeyken mal varlığını katil zanlısı Adnan Akçin\'in (42) üzerine geçirdiği ileri sürüldü. Yağmur\'un Akçin\'in üzenine yaptığı mallarını iadesini istediği bu yüzden cinayetin işlendiği üzerinde duruluyor.

Adnan Akçin, iddiaya göre, önceki gün akşam saatlerinde arkadaşı eski savcı Serhat Yağmur\'la şehir dışındaki bölgede buluştu. İkili arasında burada bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüdü. Adnan Akçin, yanında taşıdığı tabancayı çekti ve Serhat Yağmur\'u başından vurarak öldürdü. Adnan Akçin daha sonra, eski savcı Yağmur\'un otomobiline koyduğu cesedini, Sazlıca beldesi yakınlarında bulunan çöplüğe götürüp, attı. Adnan Akçin, ardından da bir arkadaşına olayı anlatarak, yardım istedi. Arkadaşı da durumu polise bildirdi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, çöplükte eski savcının cesediyle karşılaştı. Savcının cesedi otopsi için Ömer Halisdemir Devlet Hastanesi\'ne götürülürken kaçan zanlı da kısa sürede yakalandı.

Katil zanlısı Akçin, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Eski savcı Serhat Yağmur\'un görevdeyken mal varlığını Adnan Akçin\'in üzerine geçirdiği, ardından görevinden istifa ettiği ileri sürüldü. Yağmur\'un mal varlığını Akçin\'den geri istediği bu yüzden de aralarından çıkan tartışma sonucu cinayetin işlenmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Eski savcı Serhat Yağmur\'un cenazesi memleketi Kırşehir\'de toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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*ARŞİV*

- Zanlının adliyeye getirilmesi

- Adliyeden görüntü

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-Savcının bir olay yerinde inceleme yaparken görüntüsü

- Görev yapmış olduğu Konya ve Niğde adliyesi görüntüleri

Haber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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Kekilli, Pozantı\'da nikah şahidi oldu

ADANA\'nın Pozantı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay’ın kıydığı bir çiftin nikâhına Adanalı sanatçı Murat Kekilli nikâh şahidi oldu.

Adana’nın Pozantı ilçesinde Fatih Çiçek ve Ayşe Aktaş çifti nikâhlarının kıyılacağı salonunda bir sürprizle karşılaştı. 30 Ağustos’ta Pozantı’da Zafer Şöleni konserinde sahneye çıkan Adanalı sanatçı Murat Kekilli, Belediye Başkanı Mustafa Çay’ı makamında ziyareti sırasında bir çiftin nikâhıyla karşılaştı. Başkan Çay’ın kıyacağı nikâh törenine sanatçı Murat Kekilli’de nikâh şahidi olarak katılınca dünya evine girecek olan çift adeta şaşkınlık yaşadı. Fatih Çiçek ve Ayşe Aktaş çifti sanatçı Murat Kekilli’ye teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Belediye Başkanının nikâhı kıyması

- Murat Kekilli\'nin şahitlik etmesi

- Murat Kekilli\'nin çiftleri kutlaması

- Belediye Başkanının konuşması

SÜRE: 01\'27\" BOYUT: 167 MB

Haber-Kamera: Onur Can BULAT/POZANTI,(Adana), (DHA)

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Uludağ\'ın eteklerindeki ormanlıkta yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Uludağ\'ın eteklerindeki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlıkta,bugün çıkan yangın Orman Bölge Müdürlğü\'nde bağlı ekipler ile Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye araçlarının müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.



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Jiletle kendini yaralayan uyuşturucu bağımlısını vali yardımcısı ikna etti

Kayseri\'de iddiaya göre sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğinden isteği yardımı alamadığı için vücudu jiletleyen 53 yaşındaki Ali S.\'yi vali yardımcısı ikna etti.

Olay, Cumhuriyet Meydanı Valilik girişinde meydana geldi. İddiaya göre kısa süre önce uyuşturucu madde ticaretinden tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden çıkan Ali S. geçim sıkıntısı yaşadığı için sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğinden yardım istedi. İsteğine olumsuz yanıt aldığını ifade eden Ali S. üstünü çıkararak elindeki jiletle kendini yaraladı. Kanlar içinde kalan jiletli eylemci, Vali ile görüşmek istedi. Vali\'nin yerinde olmaması üzerine Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, göğsünü jiletleyen ve boynunu kesmekle tehdit eden uyuşturucu bağımlısı ile bir süre görüşerek yardım etme bahanesiyle ikna ederek odasına çağırdı. Valilik hizmet binasına gelen ambulans, jiletli saldırganı tedavi için Şehir Hastanesine götürdü.

Görüntü Dökümü:

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- Valilik önünde yapılan jiletli eylem

- Jiletli eylemciyi Vali yardımcısının ikna etme çabaları

- Jiletli eylemcinin Valilik binası içine alınması

- Olay yerine gelen ambulans

- Diğer görüntüler

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ ( Cep Telefonu görüntüsü) KAYSERİ(DHA)