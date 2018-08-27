DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BRUNSON İÇİN YENİ İTİRAZ ANAYASA MAHKEMESİ\'NE YAPILACAK

İZMİR\'de, terör örgütleri PKK ile FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanırken, ev hapsi kararıyla tahliye edilen ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, yerel mahkemelerin itirazlarını reddetmesi üzerine Anayasa Mahkemesi\'ne (AYM) itiraz süreci başlatacaklarını söyledi. Havavurt, \"Taleplerimizin, bu haliyle İzmir 2\'nci ve 3\'üncü ağır ceza mahkemeleri arasında gidip geleceğini anlıyoruz. Bunun üzerine gerekçeli kararın elimize gelmesinden sonra 1 ay içinde bireysel başvurusu için Anayasa Mahkemesi\'ne gideceğiz\" dedi.İzmir\'de terör örgütleri PKK ile FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanırken, sağlık sorunlarının bulunduğu gerekçesiyle 25 Temmuz günü ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson için avukatı İsmail Cem Halavurt kısa süre önce İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne başvuruda bulundu. Halavurt\'un, ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı başvuru, 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce reddedildi. Mahkeme heyetinin reddettiği talep, incelenmek üzere, üst mahkeme olan İzmir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi. Üst mahkeme de suç vasıflarında değişiklik olmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağına yapılan itirazı reddetti.

YENİ SÜREÇ AYM

Ağır ceza mahkemelerince rahip Brunson ile ilgili itirazların reddedilmesi üzerine avukat İsmail Cem Halavurt, yeni süreç başlatmak üzere harekete geçti. Halavurt, yerel mahkeme süreçlerinin tamamlanmasından sonra 1 ay içinde AYM\'ye bireysel başvuruda bulunacaklarını açıkladı. DHA muhabirine konuşan avukat Havavurt, \"Taleplerimizin, bu haliyle İzmir 2\'nci ve 3\'üncü ağır ceza mahkemeleri arasında gidip geleceğini anlıyoruz. Bunun üzerine gerekçeli kararın elimize gelmesinden sonra 1 ay içinde bireysel başvurusu için Anayasa Mahkemesi\'ne gideceğiz\" diye konuştu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Terör örgütleri PKK ile FETÖ adına 9 Aralık 2016\'da, suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı kaydedildi. Brunson\'ın FETÖ\'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski \'Ege Bölgesi imamı\' ile firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçlamasından dava açılan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi. Brunson\'ın ABD\'li askere gönderdiği 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, \'Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa\'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız\' mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson\'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ\'nün sözde \'Ege Bölge imamı\' firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi. Mahkeme heyeti, 25 Temmuz günü dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson\'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) -

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TURİZMCİ ÇİFTE BAYRAM YAŞADI (2)

2)\'YURTDIŞI DÜŞÜNENLER YURT İÇİNE YÖNELDİ\'

Aydın\'ın Kuşadası ilçesi de Kurban Bayramı\'nda dolup taştı. Kentteki otel ve pansiyon gibi konaklama tesisleri bayram boyunca tam kapasite doldu. Dolululuğun bu kadar yüksek olmasında, dövizdeki artış nedeniyle yurt dışı tatil planlarının yurt içine kaydırılmasının etkili olduğu vurgulandı. Bayram sonrası turistik ilçe yabancı turistlere kaldı. Yabancı turistlerde Almanlar başı çekti. Bayram süresince kalabalıktan girilemeyen plajlarda, gözle görülür bir seyreklik ve rahatlama oldu. Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, \"Çok güzel bir bayram ve doluluk yaşadık. Oteller, pansiyonlara kadar her yer doldu. Sokak çok hareketliydi. Esnaf iş yaptı. Özellikle 4 gün çok yoğundu. Pazardan itibaren zayıflamaya başladı. Bayram sonrası sezon sonuna kadar düşme var. Ancak yurt dışı rezervasyonları, özellikle Alman piyasası çok iyi. Dolaysıyla bir düşme olmasına rağmen eylül ayında yüzde 85 doluluk olmasını bekliyoruz. Bayramda yer bulamayan vatandaşlarımız, eylül ayında Kuşadası\'nı değerlendirebilir. Çok rahat ve keyifli bir ortamda tatillerini yapabilirler\" dedi.

\'AĞUSTOSUN TAM ORTASINDA EN SICAK DÖNEMDEYDİK\'

Geçen yıllarda uzun tatillerin bu kadar ilgi görmemesinin birçok nedeni olduğunu söyleyen KODER Başkanı Özden, \"Uzun tatiller erken duyurulduğunda çok faydalı oluyor. Vatandaşlar ona göre rezervasyonlarını yapıyor. Oteller o süreye göre konaklama paketleri sunuyor. Otellerin doluluğu da uzuyor. Daha önce 9 günlük tatiller vardı o kadar kalabalık olmuyordu. Bu yıl okullar tamamen tatildi. Ağustosun tam ortasında en sıcak dönemdeydik. Tam tatil ayı olması, iklimin havanın iyi olması, süre de uzayınca herkes tatile çıkmak istedi. Avrupalı turist yoğunluğu da o kadar fazla yoktu. Oteller de güzel olanaklar sundu. Çok önemli bir diğer etken ise yurt dışına gitmek isteyenlerin büyük bölümü dolar ve euroda yaşanan yükseliş sonrası tatil planlarını yurtiçi için yaptı\" dedi.

FOÇA DA DOLDU

İzmir\'in turistik ilçesi Foça\'da da bayram bereketi yaşandı. Kentteki konaklama tesisleri tamamen doldu. Bayramda ilçeyi tercih edenler, alışveriş merkezleri ve eğlence mekanlarını doldurup esnafın yüzünü güldürdü. Gezi tekneleri, günlük ve saatlik turlarını full kapasiteyle gerçekleştirdi. Bayram için kenti tercih edenler, tatil sonrası yaşadıkları şehirlere döndü. Buna rağmen kentteki yoğunluk azalmadı. Çünkü her yıl 15 Eylül\'e kadar süren sezon hareketliği bu yıl da devam etti.

Görüntü Dökümü

------------------------KUŞADASI

- Otellerden görüntü

- Boşalan plajlar

- Tacettin Özden ile röp.

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

Görüntü Dökümü

----------------------FOÇA

- İlçe meydan ve sokaklarından genel ve detay görüntü.

- Sokak müzisyenleri ve sahillerden görünümler.

- Günbatımından görünümler.

- Vapura binmeye çalışan İzdeniz yolcularının oluşturduğu kuyruk.

- Trafik yoğunluğu.



Haber- Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)

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3)LUNAPARKTA, \'AHTAPOT\' ADLI EĞLENCE ARACINDA FENALAŞAN LİSELİ RÜMEYSA ÖLDÜ



BURSA\'da lunaparkta bindiği ‘ahtapot’ adlı eğlence aracında fenalaşan lise öğrencisi Rümeysa Arslanbuğa (16), tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Kentte bir çelik döküm fabrikasında çalışan Ahmet Arslanbuğa, Cumartesi günü oğlu ve lise son sınıf öğrencisi kızı Rüneysa ile Kültürpark\'taki lunaparkaa gitti. Burada, kardeşi ile ‘ahtapot’ adlı eğlence aracına binen Rümeysa Arslanbuğa bir süre sonra rahatsızlandı. Baygınlık geçiren Arslanbuğa, durdurulan araçtan indirildi. İlk müdahalesi, bu sırada tesadüfen lunaparkta bulunan bir sağlıkçı tarafından yapılan Rümeysa Arslanbuğa, çağrılan ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şuuru kapalı olan Arslanbuğa, dün saat 11.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ölümü ile yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğan Rümeysa Arslanbuğa\'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından aynı gün merkez Osmangazi ilçesine bağlı Güneybayır köyünde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Lunaparktan görüntü

-Ahtopotun görüntüsü

-Muradiye devlet Hastanesinin görüntüsü

Mehmet İNAN/BURSA (DHA)

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4)TABANCAYLA EŞİNİ VURUP, İNTİHARA KALKIŞTI

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde İsmail Ç. (26), tartıştığı eşi Hülya Ç.\'yi (23) tabancayla vurup, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihara kalkıştı. Hastanede tedavi alınan yaralı çiftten İsmail Ç.\'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. İskenderun\'da geçimsizlik nedeniyle bir süre ayrı yaşayıp, tekrar bir araya gelme kararı alan İsmail ve Hülya Ç. çifti, Muradiye Mahallesi’ndeki evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Ç., tabancasını çekip, eşi Hülya\'ya ateş etti. Hülya Ç. koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Balkona çıkan İsmail Ç., bu kez tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Çiftin komşuları, silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Hülya ve İsmail Ç.\'yi yaralı halde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Ç.\'nin ameliyata alındığı, durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şahsın balkondan aşağı sarkmış görüntüsü

- Kafasından kanlar akması

- Aşağıdaki kan birikintisi

- Bir kadının balkona çıkması ve şahsı tutması

- Kadının feryatları

- Polisin ve sağlık ekibinin gelmesi

- Sağlık ekibinin müdahalesi

- Sağlık ekibinin şahsı götürmesi

- Yerdeki kan birikintisi

SÜRE: 01\'40\" BOYUT: 184 MB

Haber:Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN (Hatay), (DHA)

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5)ÜÇ KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR\'in Karaburun ilçesinde, çöp kamyonuyla çöp toplayan işçilere otomobilin çarptığı ve 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin çöp toplayan işçilere çarpma anı yer aldı.Mordoğan Mahallesi\'nde meydana gelen kazada, Karaburun Belediyesi\'ne ait 35 BRN 96 plakalı çöp kamyonu, çöp almak için yolun kenarındaki konteynerin yanında durduğu sırada, K.D. idaresindeki 34 KYR 60 plakalı otomobil çöp kamyonuna, temizlik işçilerine ve çöp konteynerine çarptı. Kazada K.D., hafif şekilde yaralanırken, temizlik işçileri Abdullah Sücan ve Mesut Tuncer ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları Urla Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan temizlik işçiler, yapılan müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde çöp almak için duran çöp kamyonuna ve temizlik işçilerine otomobil çarpması yer aldı. Daha sonra ise çevredeki vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, (DHA)