DHA YURT BÜLTENİ-11

1)SANATÇI TORON KARACAOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

YÖNETMEN, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu (87), yaz tatilini geçirdiği Balıkesir\'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi\'nde yaşamını yitirdi. Ata Tamer Karacaoğlu, babasının 3 yıl önce Şehir Tiyatroları\'ndan koparıldığını savunarak, bu nedenle camiaya küskün olarak hayata veda ettiğini söyledi. Ata Tamer Karacaoğlu, Şehir Tiyatroları önünde törene izin vermediklerini belirtti.Usta yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu, yaz aylarını geçirdiği Edremit\'in Altınoluk Mahallesi\'ndeki evinde, dün saat 22.00\'de yaşamını yitirdi. Son nefesinde babasının yanında bulunduğunu belirten Ata Tamer Karacaoğlu, çok üzgün olduklarını, Türkiye\'de çok önemli değerin yitirildiğini söyledi.

Babasının tiyatroya 60 yılını verdiğini ve 3 yıl önce de Şehir Tiyatroları\'ndan koparıldığını kaydeden Ata Tamer Karacaoğlu, \"Babam, \'Ben sahnede öleceğim\' diyordu; ancak 60 yılını verdiği tiyatro sahnesinden 3 yıl önce koparıldı. Şehir Tiyatroları\'ndan ayağını kestiler. O yüzden tiyatro camiasına ve hayata küstü. Sağlığı son derece iyiydi; ancak son 3 yılda çöktü. Son 1 haftadır yemek dahi yemiyordu. Tiyatro camiasına küskün olarak hayata veda etti\" dedi.

İstanbul\'da Şehir Tiyatroları önünde veda töreni düzenlenmesi için teklif geldiğini; ancak bunu babasının küskünlüğü nedeniyle kabul etmediklerini belirten Ata Tamer Karacaoğlu, \"Babam ve annem Nurten Karacaoğlu İstanbul\'da yaşıyorlar. Yazları ise 6 ay benim de sürekli yaşadığım Altınoluk\'taki kendi yazlıklarına gelerek burada kalıyorlar. Mayıs ayından bu yana da Altınoluk\'taydılar. Veda töreni için cenazenin İstanbul\'a gitmesini istemedik\" diye konuştu.

Toron Karacaoğlu\'nun cenazesi, yarın öğle vakti Altınoluk Camii\'nde kılınacak namazın ardından Altınoluk\'ta toprağa verilecek.

2)MARMARİS, BAYRAMDA 1.5 MİLYON TATİLCİYE ULAŞTI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde otel, günübirlik kiralık ev ya da pansiyon gibi tesisler ile çadırlarda bayram tatilini geçirenlerin sayısı, 1.5 milyona ulaştı. Doluluk oranları turizmcilerin yüzünü güldürdü.Arife gününden itibaren Marmaris\'e bayram tatili için gelenler, kenti doldurdu. İlçenin Muğla ve Datça girişlerinde, 8 kilometreye ulaşan araç kuyrukları, trafiği kilitledi. Konaklama tesislerinde yer bulamayan tatilciler, kırsal mahallelerde çadır kurdu. Günübirlik gelenler de oldu.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, \"Bizler, bayram süresince Marmaris ve çevresinde 1 milyon tatilci bekliyorduk. Şu an 150 bini günübirlik gelen misafirlerimizle birlikte 1.5 milyona çıktı. 3 yıldız ve üzeri nitelikli otellerimiz dolu olmasına rağmen, bir o kadar kapıda oda soran mevcut. Her şey dahil sistemiyle çalışan 3 yıldız ve üzeri 70 bin yatak kapasitemiz mevcut. Apart otel, kiralık evler ve pansiyonlarla toplam 100 bin yatağı buluyor. Beklentilerimizin üzerinde bir iç pazar talebiyle karşılaştık. Konaklama sektörü, restoran, kafeterya ve tüm işletmeler yaşanan doluluktan memnun. Marmaris ve çevresinde, ekim ayının ilk haftasına kadar 3 yıldız ve üzeri her şey çalışan oteller dolu. Bereketli bir turizm sezonu geçirdik\" dedi.

TATİL GÜNLERİ ÖNCEDEN PLANLANMALI

Yetkililere dini bayram tatil takvimlerinin 1 yıl önceden netleştirilmesi çağrısı yapan Bülbüloğlu, \"Onların takdiriyle tatil süreçleri önümüzdeki yıl bir an önce yayınlanmalıdır. Türkiye, dünyada turizm sektöründe 40 milyon misafir ağırlamakla 6. sırada yer alarak, büyük başarı kaydetti. Ülkemiz, Akdeniz çanağında önemli bir kapasiteye sahip. Dini bayram tatilleri daha önceden netleşirse, konaklama sektörü kendini ona göre ayarlar. Dış pazar temsilcileriyle yapacağı görüşme ve ön rezervasyon paylarını ayarlar. 6 ay önceden dini bayram tatillerini belli olması vatandaşımıza da büyük katkısı olacaktır. Vatandaşımız yapacağız ön rezervasyonla hem ekonomik hem de sıkışmadan tatil yapacak. Hükümetten talebimiz dini bayramlar ile ilgili tatilleri önceden kamuoyuna bildirmesi. Bayram tatillerinin uzun olması turizm sektörüne ekonomik olarak katkı veriyor\" diye konuştu.

3)KIRIKKALE\'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

KIRIKKALE-Kayseri karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Hidayet Ceren kontrolündeki 41 HC 503 plakalı otomobil, köy girişindeki kavşakta Hüseyin Mercan (28) yönetimindeki 06 BF 7287 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan 06 BF 7827 plakalı otomobil, kavşaktaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada sürücü Hüseyin Mercan ile birlikte aynı araçta bulunan Merve Mercan (27) ve diğer araçta bulunan Telli Çataltepe (56) ile Gözde Çataltepe (30) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Hidayet Ceren, diğer aracın işaret lambalarına rağmen çok hızlı olduğunu ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakan Pakdemirli: Teknolojinin içinde olmamız gerek (EK)

4)YANGIN KULESİNDE İNCELEME

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir\'in Kemalpaşa ilçesindeki Orman Yangın İlk Müdahale Merkezi\'ni ziyaret ettikten sonra Orman Genel Müdürlüğü\'nün helikopteriyle Manisa\'daki Spil Dağı Milli Parkı\'na geldi. Bakan Pakdemirli, oğlu Burak Pakdemirli (11) ve AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile birlikte Spil Dağı\'ndaki at alanına indi. Pakdemirli ve beraberindekiler; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Doğa ve Milli Parklar Koruma 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ile beraber Spil Dağı\'nın 1500 metre yüksekliğindeki yangın gözetleme kulesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli, oğlu Burak ile yangın gözetleme kulesinde dürbünle ormanlıkları inceledikten sonra gözetleme kulesi personelinden bilgi aldı. Pakdemirli, daha sonra telsizden, bölgede orman yangınlarında görevli tüm personelin bayramını kutladı. Pakdemirli, yangın kulesinde görevli personel ile bayramlaştıktan sonra Spil Dağı\'nın 1200 metre yüksekliğindeki at alanı mevkisine indi. Buraya pikniğe gelenlerin sofrasına konuk olan Pakdemirli, bayramlarını kutlayıp, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Bakan Pakdemirli, Spil Dağı\'ndaki orman köşkleri ve sosyal tesislerde incelemelerde bulunduktan sonra helikopterle Manisa\'dan ayrıldı.

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)

5)HDP\'Lİ TEMELLİ: BİZİM YASTIĞIMIZIN ALTINDA DERDİMİZ VAR

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yastık altlarındaki döviz ve altınların bozdurulması yönündeki çağrısını eleştirerek, \"Bizim yastığımızın altında dolar yok, altın yok. Bizim yastığımızın altında derdimiz var; açlık, işsizlik, yoksulluk var\" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Temelli, DBP Van İl Örgütü\'nce düzenlenen \'Halkla Bayramlaşma Programı\'na katıldı. Bayramlaşma programına HDP Van milletvekilleri Bedia Özgöçke Ertan, Tayyip Temel, Muazzez Orhan, Murat Sarısaç ile çok sayıda kişi katıldı. Programa katılanlarla tek tek tokalaşıp, bayramlarını kutlayan Temelli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barış ve demokrasi için hükümete her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Temelli, \"Bize diyorlar ki \'Örgütle aranıza mesafe koyun\'. Bizim mesafe ile bir işimiz yok. Bu mesafeyi ayarlayacak olan devlettir. Örneğini her yerde verdim. Mesafeyi bir masa mesafesine indirdiğinizde oturdunuz, müzakere yaptınız. HDP olarak biz desteğimizi verdik, barış için demokrasi için. Şimdi de her türlü desteği vermeye hazırız; ama siz masayı devirdiniz. Dolmabahçe mutabakatını yıktınız, şimdi mesafeyi top mesafesine çıkardınız. Savaşıyorsunuz biz de size diyoruz ki bu mesafeyi ne yapacaksanız, siz yapacaksınız? Masa mesafesine çekin, işte orada bizim desteğimiz var. Biz barıştan, demokrasiden yana atılacak her adımda orada olacağız. Tüm gücümüzle olacağız; ama siz savaşıyorsanız biz tüm Türkiye halkları ile beraber, emekçilerle beraber, kadınlarla beraber bu savaşın karşısında yer almaya devam edeceğiz. Savaş hepimizi, Türk\'ü de Kürt\'ü de emekçiyi de kadını da büyük çöküşe sürüklüyor\" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yastık altlarındaki döviz ve altınların bozdurulması yönündeki çağrısını eleştiren HDP\'li Temelli, \"\'Ekonomik savaş\' diyor. \'Kürt savaşı\' vardı bir de \'ekonomik savaş\' var. Bu savaş üzerinden iktidarda kaldığını bildiği için bu istisna durumu, olağanüstü hal durumunu kalıcılaştırmak istiyor. Meclis açılır açılmaz OHAL kalktı. Ertesi gün 3 yıllığına geldi. Hep bir savaş durumu, hep bir OHAL durumu. Dönüp diyor ki \'Ekonomik savaş var. Yastık altındaki dolarlarınızı, altınlarınızı bozdurun\'. Bizim yastığımızın altında dolar yok, altın yok. Bizim yastığımızın altında derdimiz var, açlık var, işsizlik var, yoksulluk var. Dönüyor, \'Dış güçler var\' diyor. Evet, dış güçler var, iç güçler de var. Bu dış güçlerle iç güçler kol kola bu ülkenin emeğini, doğasını talan ettiniz, sömürdünüz\" dedi.

