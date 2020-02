DHA YURT BÜLTENİ 11

Kayıp Evrim\'i arama çalışmaları bayramda da devam etti

TOKAT\'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan Evrim Atış\'ı (3,5) arama çalışmalarından geride kalan 43 günde sonuç alınamadı. Bölgede bayramda da arama çalışmaları sürdürüldü.

Turhal\'da yaşayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış\'ın peşinden gitti. Evrim\'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek\'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim\'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Sati Atış (1,5) ile oynarken gören anne Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile fertleri, çevrede arama yaptı; ancak Evrim\'i bulamadı. Evrim\'e ulaşılması için komşulardan yardım istenip, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Günlerce küçük çocuğun gidebileceği, düşmüş olabileceği her yere bakıldı; ancak Evrim, 43 gündür yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI ARALIKLARLA SÜRDÜRÜLÜYOR

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 23 Temmuz günü çelişkili ifadeler veren Evrim\'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış, tutuklanarak, Zile Cezaevi\'ne konuldu. Burhan Atış\'ın, kayıp kızı için \"Traktörden düşüp, öldü; gömdüm\" dedikten sonra ifadesini değiştirmesi şüpheli bulundu. Kayıp Evrim Atış\'ın öldürülüp, gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, aramalarını noktasal olarak yapmaya başladı. Belirlenen noktalarda da yapılan aramalarda Evrim\'in izine rastlanmadı. Evrim\'i arama çalışmaları bölgede aralıklarla sürdürülüyor. Evrim\'in tutuklu anne-babasının ifadelerinde de değişiklik olmadığı öğrenildi. Kurban Bayramı\'nin ilk gününde de bölgede Evrim\'i arama çalışmalarına devam edildi. Komondalar ve jandarma timleri Yenisu köyü çevresinde bulunan belirli noktalarda aramalar gerçekleştirdi. Bu arada Evrim\'in yakınları ise konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Görüntü Dökümü:

-Bölgeden görüntüler

-Askarlerin arama çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)

(306 mb)

==================

Şanlıurfa\'da 121 acemi kasap hastanelik oldu

ŞANLIURFA\'da, bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendisini yaralayan 121 kişi hastanelik oldu.

Kentte vatandaşlar bayram namazının ardından, kurban kesti. Bazı kişiler kesim sırasında bıçakla el ve ayaklarından bazıları da kurbanlıkların darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Acil servise gelen 121 acemi kasap, tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Hastanenin acil servisi

- Acemi kasapların acile gelmesi

- Tedavi olan acemi kasaplar

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

91 MB

====================

Kasapların kurban kesme kavgası: 4 yaralı

ŞANLIURFA\'da hayvan pazarından kurban kesimi nedeniyle iki kasap grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Direkli Mahallesi\'ndeki hayvan pazarında meydana geldi. İki grup kasap arasında vatandaşların kurbanlıklarını kesme konusunda tartışma çıktı. Kasapların yakınlarının da katıldığı, bıçakların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. İsimleri öğrenilmeyen yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, olaya karışanlar ise polislerce gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Hayvan pazarı

- Toplanan vatandaşlar

- Acil serviste ambulansların beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

32 MB

===============

Değirmigöl\'de kurban etleri toplanıp, herkese eşit dağıtılıyor

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın Saray ilçesine bağlı Değirmigöl Mahallesi\'nde yaşayan vatandaşlar, 50 yıldır devam ettirdikleri geleneklerini bu bayramda da sürdürdü. Mahalle halkının bir alanda kestiği kurbanlıkların etleri bir araya toplanıp, kurban kesen, kesmeyen ayrımı yapılmadan bütün evlere kişi sayısına göre eşit şekilde dağıtılıyor.

Saray ilçesinin 750 nüfuslu Değirmigöl Mahallesi\'nde oturan vatandaşlar bayramı coşkuyla karşılarken, 50 yıllık kurban kesme geleneklerini de sürdürüyor. Ekonomik durumu iyi olan vatandaşlar, toplanıp mahallede belirlenen alanda kurbanlarını kesiyor. El birliğiyle kesilen ve parçalanan etler, ortak havuzda toplanarak tartılıyor. Daha sonra mahallede bulunan her evdeki kişi sayısına göre mahalle muhtarının öncülüğünde dağıtılıyor. Kurban etleri dağıtıldıktan sonra eğer kalan et varsa, mahallede durumu çok kötü olan evlere paylaştırılıyor. Bu geleneğin devam ettirilmesi için çocuklar da alana getiriliyor.

Mahalle Muhtarı Turgut Yaman, babalarından, dedelerinden gördükleri bu geleneği devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yaman, \"Biz atalarımızdan böyle gördük. Kurban kesme gücü olan bütün vatandaşlar aynı yerde kurbanlarımızı kesip bir havuzda topluyoruz. Ben önceden hangi evde, kaç kişi varsa bunları not ediyorum. Ve kesilen kurbanlıklar adaletli bir şekilde tartıldıktan sonra her evin sayısına göre dağıtıyoruz. Bu uygulamaya herkes katılıyor. Herkes birbirine yardım ediyor. Dağtılan etlerden kalan varsa durumu en kötü olan ailelere paylaştırılıyor\" dedi.

Mahalleli de bayram sabahı dayanışma içinde yaptıkları bu uygulamanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Kurbanlık kesilen alanın drone ile görüntüsü

-Kurbanlıkların kesilmesi

-Etlerin doğranması

-Drone ile genel görüntüler

-Değirmigöl Mahalle Muhtarı Turgut Yaman ile ropörtaj

-Vatandaşlar ile ropörtaj

-Etlerin tartılması ve parçalanması

-Genel ve detay görüntüler