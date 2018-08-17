DHA YURT BÜLTENİ 11

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Brunson\'ın talebi üçüncü kez reddedildi



İZMİR (DHA) - İzmir\'in Alsancak ilçesinde 25 Temmuz\'dan bu yana ev hapsinde bulunan, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddia edilen ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'un ev hapsine yapılan itirazı İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti.

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Bolu\'da bayram trafiği önlemleri

BOLU,(DHA) - KURBAN Bayramı tatili öncesi TEM Otoyolu Bolu geçişinde alınan önlemler üst düzeye çıkarıldı. Trafik ekipleri, kazaların en fazla meydana geldiği bölgelerde uygulamalarını yoğunlaştıracak.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'nun Bolu geçişinde oluşabilecek trafik yoğunluğu ve meydana gelebilecek kazalar için önlemler alınmaya başladı. Tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyenler için Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tedbirlerini artırdı. Özellikle Bolu Dağı geçişinde sürücüler, hem radar kontrol sistemleri hem de zaman zaman trafik kontrolü ile durdurularak kurallara uymaları yönünde uyarılacak. Ekipler, kazaları en aza indirmek için de güzergah üzerinde inceleme yaptı. Son 10 yılda meydana gelen kazaları inceleyen ekipler, en fazla kaza olan yerleri belirledi. Ekipler tespit edilen bu yerlerde trafik uygulamalarını sıklaştıracak.

Alınan tedbirlerle ilgili bilgiler veren Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, \"Meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Kurban Bayramı tatili öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde ek trafik tedbirlerini planlayarak uygulayacağız. Büro hizmetlerine çalışan tüm personelimiz denetim ekiplerimize fiilen takviye olmuş durumdadır. Tamamı denetim hizmetlerinde çalışacaktır. Trafik ekiplerimiz kazaların yoğun olarak meydana geldiği güzergahlarda görünür olacak ve özellikle yakalanma riski duygusunun geliştirilmesine yönelik olarak çalışacaklardır. Denetimlerde sürücü ve yolculara ekiplerimiz nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapma suretiyle işlemlerini en kısa sürede sona erdireceğiz. Sadece ihlal yapan taşıtlarımız değil bütün araç sürücülerimiz durdurulmak suretiyle yüz yüze iletişim kurularak emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları, şerit izleme ve yakın takip kurallarına uymaları ve güzergah üzerinde 2-3 saatte bir 10-15 dakika mola vermeleri ile konsantrasyonun artırılması konusunda bilgilendirmeler yapacağız. Özellikle trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği yerlere yakın bölgelerde radar uygulamalarımızı artıracağız.\" dedi.

YOĞUNLUĞUN AKŞAM SAATLERİNDE ARTMASI BEKLENİYOR

Bu arada bayram tatili nedeniyle beklenen trafik yoğunluğu TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'nun Bolu geçişinde henüz başlamadı. Yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yoldan görüntüler

-Emniyet ekiplerinin çalışmaları

-Otobüs yolcularını kemer konusunda bilgilendirmeleri

-Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy ile röportaj

-Detaylar

Süre: 03.57-Boyut: 443 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Bayram öncesi Kırıkkale şehitliğinde duygulu anlar yaşandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE Şehitliği Kurban Bayramı öncesi dolup taşarken ziyaretçiler duygulu anlar yaşadı.

Kırıkkale Şehitliğine düzenlenen ziyaret programına Vali Mehmet İlker Haektankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, askeri erkan, il müdürleri, sivil toplum örgütleri ile şehitlerin yakınları ve gaziler katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Vali Haktankaçmaz ve beraberindekiler şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

‘BAYRAM GELDİKÇE OĞLUMUN MEZAR TAŞINA SARILIYORUZ’

Şehit Uğur Şahin’in babası Ahmet Şahin, “Oğlum nur içinde yatsın ancak bayram günleri geldikçe mezarındaki taşlara sarılıyoruz ve yokluğunu hissediyoruz. Herkes Bayramda çocuğuna sarılıyor. Bizde mezar taşlarına sarılıyoruz. Terörü memleketin başına bela edenleri Kahru perişan eylesin, memleketimize, milletimize canımıza kast ettiler. Ocağımızı batırdılar. Allah rahmet eylesinö diye konuştu.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ise şehitlere Allah’tan rahmet dileyen kısa bir konuşma yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şehitlikten görüntüler

Kuran-ı Kerim okunması dua

Protokol üyelerinin şehitlerin mezarlarına karanfil koyması

Şehit babasının açıklaması

Kırıkkale valisinin açıklaması

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Oğuz Gündoğdu: İstasyonlarımızda hiçbir deprem işareti yok

Osman ŞİŞKO/Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - JEOFİZİK Mühendisi Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu, \"Dünya\'da bir tek biz tek istasyonla bu kadar çok parametreyi alıyoruz. Şu anda bizim istasyonlarımızda hiçbir deprem işareti yok. 5 gün sonraya kadar rahatız, deprem olmayacak\" dedi.

Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu, Bursa\'nın Mudanya ilçesindeki Altıntaş Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonunda inceleme yaptı. Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday\'ın da eşlik ettiği çalışmada Gündoğdu, beklenen depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gündoğdu, Marmara\'yı yakından izlediklerini belirterek, \"Burada aktivite artmış durumda. Aktivite sürekli aynı noktalarda oluyor, sürekli veri topluyoruz; ancak depremin ne zaman olacağına yönelik bir işaret yok. Biz, beklenen depremin 1766 yılında olan depremin devamı niteliğinde olacağını düşünüyoruz. O da, 7.5’in üzerinde bir şiddet anlamına geliyor. Bu çok büyük bir rakam. Yaklaşık bu büyüklükteki bir enerji ile mücadele edeceğiz\" dedi.

SİSTEM DÜNYA\'DA TEK

Jeofizik Uzmanı Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu, Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonlarının dünya üzerinde tek kullanan ülke olduğumuza işaret ederek \"Bu istasyonlar sayesinde depremle ilgili anlık veri toplayabiliyoruz. Bu sistemlerden, önceden bilgi almaya çalışıyor, önceden haber alabilir miyiz, buna bakıyoruz. Bilgi alırsak bu bilgiyi bu konuda çalışan ve sorumlu insanlara sunacağız. Bu istasyonlarla yaptığımız iş deprem işaretlerini gözlemlemek. Burada manyetik alanı, ısıyı, basıncı mikro deprem aktivitelerini ve buna benzer birçok parametreyi bir anda görüyoruz. Dünya\'da bir tek biz tek istasyonla bu kadar çok parametreyi alıyoruz. Şu anda bizim istasyonlarımız da hiçbir deprem işareti yok. 5 gün sonraya kadar rahatız, deprem olmayacak\" şeklinde konuştu.

19 YILDIR PEKTE BİR ŞEY YAPMADIK

Yard.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu \"Deprem konusunda ülkemizde tablo iyi değil. 19 yıldır pekte bir şey yapmadık.Bunun tek çözümü kentsel dönüşümdür. Ama şu an yapılan bir kentsel dönüşüm yeterli değil. Sadece binaları yeniliyoruz. Bu Türkiye\'nin her yerinde böyle. Yapılan çalışmaların tamamı binaları görsel olarak yenilemekten ibaret çalışmalar. Deprem tehlikesi için yeni yapılan binalarda yeterli çalışma yapılmıyor.Kentsel dönüşüm adı altında hareket ediliyor ama esas kentsel dönüşüm bambaşka bir şeydir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İstasyondan detaylar

-Gündoğdu\'nun açıklaması

SÜRE: 2 dk 49 sn - BOYUT: 315 MB

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Ege\'nin turizm kenti Muğla\'da bayram yoğunluğu başladı

EGE Bölgesi\'nin turizm kenti Muğla\'ya, Türkiye\'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı.

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turistlik kentleriyle dünyaca ünlü Muğla\'da, Kurban Bayramı yoğunluğu başladı. Haftanın son günüyle mesaisi biten ve arife günü de izinli olan vatandaşlar, Türkiye\'nin çeşitli yerlerinden yola koyuldu. Aydın- Muğla Karayolu arasında yoğunluk nedeniyle 3 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Sürücüler ayrıca, 10 kilometrelik Muğla- Marmaris Karayolu\'nun Sakar Geçidi\'ni 45 dakikada geçebildi. Bazen yolda, ulaşım dahi durdu. Bayram süresince otellerde neredeyse boş odanın kalmadığı, yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatili tercih ettiği öğrenildi.

Polis ise kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli önlemler aldı. Alınan önlemlerle ilgili bilgi veren İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, \"Bayram tatili süresince sivil, resmi, motorize ve yaya olmak üzere 907 personelimiz görev yapıyor. Her 20 kilometrede bir ekip görevlendirilmesi yapıldı. Ekiplerimiz, büro personelinin de katılımıyla güçlendirildi. Otogarlara giriş-çıkış yapan tüm otobüsler denetlenecek. Vatandaşlar, emniyet kemeri konusunda uyarılacak. İl genelinde yetkili fahri trafik müfettişleriyle toplantı yapıldı, denetimlere katkıda bulunmaları istendi. Toplam 218 fahri trafik müfettişiyle daha etkin ve sivil denetimler yapılacak\" dedi.

Havadan helikopterle denetimlerin olacağını da söyleyen Çetinkaya, \"Şehir giriş-çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında sürücülerin ve yolcuların araçtan indirilerek dinlenebilecekleri, çay, kahve ikram edilecek alanlar oluşturuldu. Şehrin çeşitli bölgelerine pankart ve afişler asılarak \'Emniyet kemerini tak, hızını azalt\' sloganı ile birlikte uyarıcı pankartlar hazırlandı, sürücülerin bilinçlendirilmesi ve dikkatlerinin çekilmesi amaçlandı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Araç kuyruğu

- Trafik polislerinin kontrol yapması

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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İstanbul-Samsun D-100 karayolunda trafik yoğunluğu

ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde, Kurban Bayramı\'nın da yaklaşmasıyla İstanbul-Samsun D-100 karayolundaki yoğunluk nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi.

İlçedeki İstanbul- Samsun D-100 karayolunda, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek tatile çıkan vatandaşlar trafikte uzun araç konvoyu oluşturdu. Samsun yönüne aşırı yoğunluk sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik polisleri de bölgede görev alarak trafik akışını sağlamaya çalışıyor. Karayolunda zaman zaman trafik akışı durma noktasına gelirlen, bölgeden de takviye geelen trafik polisi ekipleri, İstanbul-Samsun D-100 karayolunda araç yoğunluğunu azaltmak için ışıklı kavşaklarda sürücüleri ikaz edip, trafik kurallarına uymaları için yönlendiriyor.

Bu arada bayram tatili için İstanbul\'dan Karadeniz yönüne giden sürücüler de aşırı sıcaklardan ve araç yoğunluğundan yakındı, yetkililerin duruma çözüm bulmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Trafikten detaylar

Polisin ikaz ve uyarıları

Detaylar

Haber-Kamera: Mustafa ULUSOY, ÇORUM (DHA)

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