DHA YURT BÜLTENİ-11

CUMHURBAŞKANI ADAYI İNCE İÇİN MARMARİS\'TE BAĞIŞ KAMPANYASI

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen CHP\'liler, partilerinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin seçim kampanyasına destek olmak için açılan banka hesabına bağış yaptı. Kalabalık nedeniyle bankada ayrı bir bölümde işlemler gerçekleştirildi.

CHP\'nin Marmaris örgütü, partililerinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin seçim kampanyasına destek olmak için sosyal medya çağrısıyla banka şubesi önünde bir araya geldi. Geçen hafta sonu yapılan duyuruyla bugün saat 13.40\'da yüzlerce kişi, banka önünde buluştu. CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, banka yetkilileriyle görüşerek işlerinin aksamaması ve sürecin hızlandırılması talebinde bulundu. Bankada sıra numarası alan partililer ve vatandaşlar, açılan ayrı bir bölümde bağışlarını gerçekleştirdi. En az 50 lira limitli bağışları yapanlar, fotoğraflarını çekerek sosyal medyada \'Tamam bu iş bitecek\' mesajıyla dekontları paylaştı. Kalabalık nedeniyle bazı partililer, bankanın ikinci şubesinde bağışlarını yaptı. CHP Marmaris Kadınlar Kolu eski başkanı ve CHP üyesi Dilay Uçar, \"CHP\'nin bir neferi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bu sorumluluktan ziyade bir gönül işidir. Sizlerin de bildiği gibi cumhurbaşkanlığı kampanyasına bütçe ayrılmıyor. Bizler de yüreğimizden kopanı bağışlayarak destek olmak için buradayız\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Partililer ve vatandaşlardan banka önünde görüntü

- Partili Dilay Uçar ile röp.

- Banka içinde sıra alan partili ve vatandaşlardan görüntü

Toplam: 2 dakika 4 saniye-149 MB. HD. Görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

===============================================

HAKAN ÇAVUŞOĞLU: AK PARTİ HİÇBİR ZAMAN MİLLETTEN BAĞINI KOPARMADI

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"AK Parti, hiçbir zaman için milletten bağını koparmamıştır. Millete olan bağı, seçimden seçime akla gelen bir parti değildir. Daha güçlü bir Türkiye’yi ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruzö dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti 27. Dönem Bursa Milletvekili adayları ile birlikte merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Orhangazi ve Osmangazi türbelerini ziyaret ederek, dualar okudu. Ziyaret öncesinde açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “24 Haziran’da milletimizin önüne tekrar 2 sandık gelecek. Bir sandıkta milletimiz cumhurbaşkanımız için oy kullanacak, diğer sandıkta da milletvekilliği için oy kullanacak. Uzun bir süredir, yeni seçime hazırlanma şuuruyla hiç durmadan hareket eden partimiz, yine sahalarda daha yoğun bir şekilde varlık göstermeye devam edecektir. Esasen AK Parti, hiçbir zaman için milletten bağını koparmamıştır. Millete olan bağı seçimden seçime akla gelen bir parti değildir. AK Parti düğünde, bayramda, kongrede, her nerede bir etkinlik varsa milletvekilleriyle, il teşkilatıyla milletimizin yanında olmaya gayret sarfediyoruz. Onların talep ve hassasiyetleri noktasında biz de büyük bir özen gösteriyoruzö dedi.

\'ÇOK HAZIR BİR PARTİYİZ\'

\"Biz AK Parti olarak Türkiye’nin geleceğinin ve güçlenmesinin gereklerini yerine getirme adına çok hazır bir partiyiz\" diyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"Sürekli milletle yan yana olan, milletle birlikte olan onun talep ve beklentilerini dikkate alan parti olarak, Türkiye içerisinde milletimizin standartlarını geliştirmek, Türkiye Cumhuriyeti olarak bölgesinde ve küresel alanda daha güçlü bir Türkiye’yi ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE İÇİN FAYDALI SONUÇLAR DOĞURACAK\'

16 Nisan Referandumu ile birlikte sistem değişikliğinin onaylandığını belirten Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"Türkiye 24 Haziran ertesinde bu yeni sistemle yönetilmeye başlanacak. Biz bu noktada milletimizin 16 Nisan’daki referandumda ön gördüğü bu değişikliğin Türkiye için çok faydalı sonuçlar doğuracağına, hayırlar getireceğine kesinlikle inanmaktayız ve bu inancı taşımaktayız. Türkiye istikrarsız siyasi dönemleri tamamen kapatmıştır, koalisyonlu dönemleri kapatmıştır, Türkiye bundan sonra 25 Haziran sabahı istikrarlı bir şekilde tamamen gelecek hedeflerine odaklanarak bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diğer tarafta AK Parti milletvekillerinin çoğunluğunu oluşturduğu meclis ile \'güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye\' ile şahlanmaya devam edecektir\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Çavuşoğlu açıklama

-Türbe ziyareti ve dua

Haber:Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

===============================================

BAKAN TÜFENKCİ\'DEN ADD\'YE TEPKİ: UCUZLUK, BASİTLİK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Atatürkçü Düşünce Derneği\'nin (ADD) 27 Mayıs 1960 darbesiyle ilgili tepki toplayan sosyal medya paylaşımına ilişkin, \"Türkiye\'nin gelmiş olduğu noktayı anlayamayanların zihniyetini yansıtması bakımından ibretlik bir tweet. Millete ihanetin en büyüğünü yapan bir zihniyeti övmeleri, gerçekten akılalmaz bir durum, ucuzluk, basitlik ve Türkiye\'yi tanımama\" dedi.

Bakan Bülent Tüfenkci, AK Parti 27\'nci dönem milletvekili adaylarıyla Malatya\'nın Yazıhan ilçesini ziyaret etti. İlçede bulunan Kültür Merkezi\'nde partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Tüfenkci, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye\'yi 3.5 kat büyüterek, üretimi, ihracatı ve istihdamı artırdıklarını, yapmış oldukları yollar, barajlar, limanlar ve hastanelerle Türkiye’yi farklı noktalara getirdiklerini belirtti. Bakan Tüfenkci, Türkiye\'nin 24 Haziran\'da bir yol ayrımına gireceğini ifade ederek, şunları söyledi: \"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı istediği gibi yönlendiremeyenler, istediği gibi Türkiye\'yi dizayn edemeyenler, bazı kontaklarla dizayn çabalarına girebiliyorlar. En son Almanya\'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Michael Roth’un, İYİ Parti’nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener\'i ziyaret etmesi ve akıl vermesi gibi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'daki oylara iyi çalışın, oraları iyi tutun talimatı vermesi gibi. Onlar da biliyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan\'a yön veremezler. Eğer AK Parti\'ye ve Recep Tayyip Erdoğan\'a bir yön verilecekse millet verir, Malatya verir, AK Parti verir. Ben inanıyorum ki sizin bir oyunuz bu oyunları bozmuş olacak. Güçlü bir Meclis\'le, erdemle, iradeyle, cesaretle ve Allah\'ın izniyle Türkiye\'yi şaha kaldıracağız. Hizmet AK Parti\'nin işidir. Biz bu zamana kadar eserlerimizle, yaptıklarımızla övündük. Laf üretmedik, iş ürettik. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyduk ve her bir yanımızda eserlerimizle konuştuk. Yazıhan Köprüsü\'nün demir yolu ve karayolu köprüsüyle birlikte şantiyesi başladı. Burayı en kısa zamanda bitireceğiz. Köprüler, yollar yapmak bizim işimiz, gönüller yapmak da bizim işimiz. Milletimizin sadece oyuna değil dualarına da talibiz. Onun için en ücra köylere kadar teşkilatlarımız, belediyelerimiz ve bizler ulaşmak zorundayız, o sofralarda oturmak ve o dertleri dinlemek zorundayız. Tek millete, tek bayrağa, tek devlete, tek vatana inanan ve vatanına, devletine, bayrağına, en önemlisi de milletine ihanet etmeyen her bir kardeşimizle yol yürürüz, hep birlikte Türkiye\'yi büyütürüz.\"

\'TÜRKİYE DARBECİ ZİHNİYETLERİ ÇOKTAN TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖMDÜ\'

Bakan Tüfenkci, ADD\'nin 27 Mayıs 1960 darbesiyle ilgili sosyal medyadaki paylaşımına da tepki gösterirken şöyle dedi: \"Türkiye\'nin gelmiş olduğu noktayı anlayamayanların zihniyetini yansıtması bakımından ibretlik bir tweet. Türkiye darbeci zihniyetleri çoktan tarihin çöplüğüne gömdü. 27 Mayıs\'ın, o darbenin etkilerini uzun süre Türkiye üzerinden atlatamamışken, millete mal olmuş bir başbakanı asarak bu millete ihanetin en büyüğünü yapan bir zihniyeti övmeleri gerçekten akılalmaz bir durum, ucuzluk, basitlik ve Türkiye\'yi tanımama. Ben inanıyorum ki bu zihniyet Türkiye\'de çok gerilerde kaldı ve azınlıkta kaldı.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Bakanın ziyareti

- Katılanlardan genel detaylar

- Bakan Tüfenkci\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 430 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA,(DHA)

===============================================

ORFOZ TUTKUSU ÖLÜME GÖTÜRDÜ

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde arkadaşıyla birlikte dün (pazar) zıpkınla balık avlamak için dalan ve sığ su bayılması geçirerek yaşamını yitirdikten sonra arkadaşı tarafından bulunan 40 yaşındaki Emre Kaya\'nın, vurduğu balığı dipten almak için normalden fazla su altında kaldığı belirtildi.

Dün (Pazar) akşam arkadaşı Hasan Hopaç (39) ile birlikte Bodrum\'a 2 mil uzaklıktaki Kara Ada\'da tüpsüz ve zıpkınla balık avı için dalan inşaat mühendisi Emre Kaya\'nın ölümündeki detaylar ortaya çıktı. Ölen Kaya\'yla birbirine 20 metre mesafede dalış yapan arkadaşı Hasan Hopaç, arkadaşını göremeyip aradığında, onu yaklaşık 20- 25 metre derinlikte hareketsiz halde bulduğunu, büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Hopaç, hemen tekneye çıkıp yardım istedi.

Sahil güvenlik dalış timlerinin Kaya\'nın cesedini çıkardığı, ölen dalgıcın zıpkının ucunda ise 12 kiloluk orfoz olduğu öğrenildi. Kaya\'nın orfozu vurduktan sonra balığın kayaların arasına kaçtığı, balığı çıkarmak için 20-22 metrelik derinlikte gereğinden fazla oyalanması nedeniyle oksijensiz kalarak sığ su bayılması geçirdiği tespit edildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Emre Kaya\'nın Kara Ada önlerinde 3 gün önce yine dalışa giderken teknesinde çekilen son fotoğrafı ve video görüntüsü ortaya çıktı. Kaya\'nın cenazesinin ailesi tarafından akşam saatlerinde adli tıp kurumundan alınarak memleketi Tokat merkez mahallede toprağa verilmek üzere götürüleceği öğrenildi. Profesyonel dalgıç eğitmeni ve zıpkınla balık avcısı 45 yaşındaki Aziz Yiğit, \"Zıpkınla balık avcılığında ne kadar profesyonel olursanız olun, güvenlik ister, tedbir ister. Bugün bu arkadaşlar risk alıp tüpsüz 40 metrelere kadar dalabiliyorlar. Su altında daha fazla kalabilmek için kendilerini geliştiriyorlar. Ancak birlikte daldıkları eşlerinin, birbirlerine uyumlu olması gerekir. Örneğin 40 metre dalan ile 5 metre dalabilen birlikte avlanmamalı. Birinin başına bir şey gelirse, burada olduğu gibi müdahale etmesi imkansız hale gelir. Ne yazık ki büyük balık peşinde koşanlar, her zaman bu riskleri alıyor ve sonuçta istenmeyen ölümler meydana geliyor\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------------

- Emre Kaya\'nın teknesi ile Kara Ada\'ya dalışa giderken çekilen son görüntüleri

- Dalış yaparken görüntüsü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

===============================================

ÜNLÜLERİN BERBERİ ŞÜKRÜ DUDU SİVAS\'TA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

ÜNLÜ erkek berberi Şükrü Dudu memleketi Sivas\'ın Kangal ilçesi Çetinkaya beldesinde okuduğu okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Çetinkaya beldesinde Çetinkaya Anadolu Lisesi, Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Projesi kapsamında ünlülerin berberi olarak bilinen ve İstanbul\'da salonu bulunan Şükrü Dudu\'yu konuk etti. Memleketi Sivas\'a gelen Dudu lise öğrenimini gördüğü Çetinkaya Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi. Okulun konferans salonunda düzenlenen programa öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bir çok yerli yabancı ünlü, siyasetçi, sinema ve spor dünyasından müşterileri bulunan Şükrü Dudu burada öğrencilere okul anılarını anlattı. Hayat hikayesinden bahseden berberlik mesleğine nasıl başladığını anlatan Dudu, öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Konferansın ardından Dudu geçtiğimiz yıl yazdığı \'Hayata makas atmak\' isimli kitabının imza törenine katıldı. Dudu burada öğrencilere dağıtılan kitabını imzaladı.

\'HAYAL EDERSEN BAŞARAMAYACAK BİRŞEY YOKTUR\'

Memleketine gelmekten ve okuduğu okulda öğrencilerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Dudu, \"Doğup büyüdüğüm ve okuduğum okulun sayesinde ben şimdi buradayım. Onun için bu çok gurur verici bir şey. Buraya gelmekte bu zamana kadar yaptığım en iyi projemdi. Çünkü ben bir berberim. \'Hayata makas atmak\' adlı kitabımda dostlarıma müşterilerime hem bir hediye olsun hem de aileme, eşime, çocuklarıma bırakacağım miras olsun diye yaptım. Şu an çok mutluyum. Burada çok iyi bir karşılama oldu. Çocuklarla çok iyi vakit geçirdik. Bu proje çok önemliydi. Burada ben nasıl ünlülerle, sanatçılarla, iş yapmayı hayal ettiysem artık herkesin hayal etmesi gerekiyor. Bunun Sivas Çetinkaya olması gerekmiyor. Bir bütün olur çalışır, hayal edersen başaramayacak bir şey yoktur\" dedi.

Kitabını senoryalaştırılarak sinema filmine dönüştürüleceğini belirten Dudu, \"Filme Çetinkaya\'da başlayacağız. 14 yıllık hayat burada geçecek. Daha sonra buradaki zorluklar, okuma, İstanbul\'a nasıl taşındığımız, evliliğim, çocuklarım ve iş hayatımı nasıl geliştirdiğim konu olacak. Hayalim Kevin Costner ile final yapıp filmi bitirmek\" diye konuştu.

Öğrenciler ise etkinlikten verim aldıklarını belirterek, her zaman hayallerinin peşinden koşacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Okuldake etkinlikten görüntüler

-Dudu\'nun öğrencilerle buluşması ve konuşmaları

-Kitaplarını imzalaması

-Röportaj

-Öğrencilerin konuşmaları

(437 mb hd)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)



