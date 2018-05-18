DHA YURT BÜLTENİ-11

1)SÜLEYMAN SOYLU: BU SEÇİM, YENİ BİR BAŞLANGIÇ SEÇİMİDİR

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran\'daki seçimlerin yeni bir başlangıç seçimi olduğunu ifade ederek, \"Bu seçim, hem kazandıklarımızı muhafaza etme-koruma hem de elimizi geleceğe uzatma seçimidir. Bu seçim makûs talihimizi yenme seçimidir. Birileri bu uyuyan devin uyanmasını istemiyor\" dedi. Şırnak\'a çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valiliği ziyareti sırasında kayyum belediye başkanları ile toplantı salonunda basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra Ak Parti Şırnak İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden Bakan Soylu, konferans salonunda partilelere hitaben bir konuşma yaptı. Partililerden bugünlerde de dua etmelerini ve gayret göstermelerini isteyen Bakan Soylu, \"Sadece kendiniz için değil, sınırlarımızın dışında komşularımızdan, din kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntılar içerisinde olanlar için de dua edin. Filistin\'de yaşanan zulüm ve vahşet, net bir şekilde ortadadır, herkes görmektedir. Ama dünyanın yarısı buraya kıskançlıkla, diğer bir yarısı da nefret ve insanlıktan uzak bir gözle bakmaktadır. Bugün İstanbul\'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da, dünya liderinin de katılacağı büyük bir miting var. Türkiye\'ye terörle mücadelesinin her adımında güya demokrasi dersi vermeye kalkanlar, bütün dünyanın gözü önünde sivil insanların katledildiğine maalesef ses çıkarmıyorlar. Bizim kimseden merhamet beklentimiz yoktur. Dünya çok zalimler görmüştür. Hepsi gelip geçmiştir. Elbette ki bugün Filistin\'de katliam yapan o zalimlerin de, Irak\'ta, Suriye\'yi savaş alanına çevirenlerin de, terör örgütlerini besleyip büyütüp insanların üstüne salanların da, güçten gözü dönmüş şımarıkların da hükmü geçecektir\" diye konuştu.

\'BU SEÇİMLER, YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMA SEÇİMİDİR\'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran\'da yapılacak seçimlere de değinerek, \"Bu seçim yeni bir başlangıç yapma seçimidir. Bu seçim, hem kazandıklarımızı muhafaza etme-koruma hem de elimizi geleceğe uzatma seçimidir. Bu seçim makûs talihimizi yenme seçimidir. Birileri bu uyuyan devin uyanmasını istemiyor. Etrafındaki coğrafyaya, bütün dünyaya Anadolu medeniyetini anlatılması ve bu medeniyetinin bütün zenginliğini, kardeşliğini, birliğini, beraberliğini, maneviyatını hissettirmesini bir şekilde oluşturmasını istemiyorlardı. Kimse de sormazdı. Bu kadar büyük bir ülkenin, bu kadar köklü bir ülkenin talihi neden makûs olsun. Bizi aciz olduğumuza, bizi güçsüz inandırmışlardı. Oysa gerçek öyle değildi. Bu millet, güçlü bir millettir. Devletimiz de büyük bir devlettir. Son 16 yılda gösterdiğiniz gelişme sayesinde hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu seçimde son 300 yılın en güçlü olduğumuz tarihi ile beraber yürüyoruz. Ne yaptılarsa bizi sarsamadılar. Terör, bizi yıkamadı. 6-7 Ekim olaylarında, çukur hadiselerini ortaya koydular, bizi yine sarsamadılar. Gezi\'yi yaptılar, yine sarsamadılar. Son melanetleri 15 Temmuz\'u yaptılar, millet çıplak elleri ile beraber tankların önüne çıktı ve kazanımlarına, devletine, ülkesine, demokrasisine, hukukun üstünlüğüne sahip çıktı. Şimdi aynı kararlılıkla, şimdi aynı sahiplenmeyi, göstermek durumundayız. Kazandıklarımızı geri vermeyelim\" dedi.

\'KAZANAN HUZUR VE KARDEŞLİK OLMUŞTUR\'

Bölgede 4-5 gündür incelemelerde bulunduğunu da belirten Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti: \"Burada bir huzurun olduğunu görüyoruz. Polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucularımızın hangi maliyetler ödediğini, esnaflarımızın hangi maliyetler ödediğini, hayvancılık yapmak isteyen insanların nasıl önlerinin kesildiğini, nasıl onlardan haraç almak istendiğini ve bu ülkede nasıl bir toplum oluşturmak istendiğini biliyoruz. Bu ülkede bu tablonun nasıl bir şekilde oluşturulmak istendiğini biliyoruz. Bu ülkenin bir bireyi olarak dün Hakkari\'ye, Yüksekova\'ya gelmiş onlarca gazeteciyle karşılaştım. 4-5 gündür biz buradayız diyorlar. Hiçbir şey dışarıdan anlatıldığı gibi değil. Burada her biri bir huzur şehri olmuş. Allah\'a hamdolsun ki onların projesiyle değil, sizlerin projelerinizle beraber her tarafımızın huzur içerisinde olduğu bir Doğu ve Güneydoğu\'yla beraber bir proje çıkartmaya çalışıyoruz. Bunu siz sağladınız. Tehditlere boyun eğmediniz ve sizi ortadan kaldırmaya çalışanlara karşı inadına hak, hürriyet, demokrasi dediniz. Özellikle annelere seslenmek istiyorum. Bu sürecin en büyük mağduriyetini sizler yaşadınız. Çocuklarınızı sizlerle beraber uzaklaştırmaya çalıştılar. Bunu hep beraber yaşadık. Kızlarınızı dizlerinizin dibinden okşayarak, büyüterek, severek bir doktor, bir öğretmen olarak görmek istediğinizde bir terör örgütü alacak diye korku içinde yaşadınız. Ama öyle bir sahip çıktınız ki bugün terörün kırıntıları kalktı. 24 Haziran\'da o kırıntıların tamamını da sandığa gömeceksiniz. Kazanan şiddet, silah olmamıştır. Kazanan huzur ve kardeşlik olmuştur.\"

Bakan Süleyman Soylu, konuşmasında Şırnak\'taki yatırımlara da değinerek, şunları kaydetti:

\"3 katrilyon üzerinde harcama yaptık ve bütün bu rakam esas itibarıyla, bir taraftan bütün bunlar gerçekleştirilirken yapılan 5 bin 731 konut ve iş yeri vatandaşlarımıza teslim edilmektedir. Kalan binalar da tamamlandıktan sonra teslim edilecektir. Eskiden yapılanları siz görüyorsunuz, peki bu paralar nereye gidiyor. Bu paralar teröre, bu ülkenin beraberliğini ortadan kaldırmaya gidiyordu. Her şey daha güzel olacak. Hayvancılık burada daha çok gelişecek, daha yeni başladık. Analar sizlere söylüyorum; bu huzuru geri almalarına, çocuklarınızın geleceklerini çalmalarına müsaade etmeyin. O maskeli yüzleriyle beraber bu milletin değil, başkalarının sözleriyle neler yaptıklarını gördük. Kardeşi kardeşe nasıl düşürdüklerini, evlerinizi nasıl tahrip ettiklerini, bizi umutsuzluğu nasıl sevk ettiklerini hepsini gördük. Yeniden Türkiye\'yi, yeniden Güneydoğu Anadolu\'muzu yeniden Kürt kardeşlerim üzerinden ortaya koyacakları hesaplarla birlikte bu coğrafyayı, bölgeyi karıştırmalarına ne olursunuz müsaade etmeyin. Elbette ki bütün bunları söylerken de şunu çok net bir şekilde ifade etmeliyim; yıllardır Doğu ve Güneydoğu\'daki belediyeleri HDP yönetti. Terör örgütünün adeta şubesi haline getirmişti.\"

Konuşmaların ardından Ak Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Bakan Soylu\'ya el dokuması kilim hediye etti. Toplantı sonrası Geylani Camii\'sinde cuma namazı kılan Bakan Soylu, Yenikapı\'da düzenlenecek mitinge katılmak için İstanbul\'a gitti.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

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GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN

2)CHP\'Lİ ÖZEL\'DEN \'PROVOKASYON\' UYARISI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 24 Haziran\'da yapılacak seçimlerde provokasyonlara dikkat edilmesini istedi. Bir etkinliğe katılmak üzere Adana\'ya gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Adana Başkanlığı\'nda basın toplantısı düzenledi. CHP Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ve Elif Doğan Türkmen, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile partililerin eşlik ettiği Özgür Özel, \"Güçlüyüz, haklıyız, kazanacağız. Parlamentoda büyük bir çoğunluk sağlayacağız. Seçimin gündemini CHP ve beyannamemiz belirleleyecek\" dedi.

\'İKTİDARA YÜRÜYORUZ\'

24 Haziran seçimlerine büyük bir özgüvenle hazırlandıklarını aktaran Özgür Özel, şöyle konuştu:

\"Provokasyonlara dikkat ederek, saldırganlaşan ve çirkinleşenlere karşı aksine tebessümle kazandığımızın bilincinde olarak tuzağa düşmeden devam edeceğiz. İktidara geliyoruz. Bundan sonra kutuplaştırmak onlara, kucaklaşmak bize, ötekileştirmek onlara, ötekinin hakkını savunmak bize, kızmak, bağırmak, çağırmak onlara, alttan almak, herkesi anlamak ve kucaklamak bize, kızdırmak onlara affetmek bize. İktidara hazırız, iktidara yürüyoruz, Türkiye\'yi kucaklıyoruz.\"

\'ÖZÜR BEKLİYORUZ\'

\'Kurucu Meclis\' tartışmalarına ilişkin de konuşan Özgür Özel, \"26\'ncı dönem kurucu meclistir\' sözünü söyleyenlere \'Hadi oradan\' diyoruz. Kurucu Meclis\'in ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından özür dilenmesini bekliyoruz\" diye konuştu. Çözüm süreciyle ilgili tartışmaları anımsatıp hükümeti eleştiren Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ne uyum yasalarını Bakanlar Kurulu\'na Kanun Hükmünde Kararname ile yaşama geçirme imkanı tanıyan Yetki Kanunu\'nun da iptalini istedi. Anayasa Mahkemesi\'ne iptal için dilekçe verdiklerini aktaran Özel, \"Yapılan iş meclisin yetkisine tecavüzdür. Anayasa Mahkemesi\'nden ivedilikle ve tedbir talebiyle görüşme bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel\'in konuşması

- Detay görüntüler

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera: Veysel DOGUÇ/ADANA,(DHA)

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3)HDP MİTİNGİNDEKİ PATLAMAYA İLİŞKİN OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI

DİYARBAKIR\'da, HDP\'nin 5 Haziran 2015 tarihindeki mitingine düzenlenen, 5 kişinin öldüğü, 400 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla 5\'i emniyet müdürü 14 polis hakkında, 3\'er aydan 1\'er yıla kadar hapis istemiyle açılan dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı. Diyarbakır\'da, HDP\'nin 5 Haziran 2015 tarihinde düzenlediği seçim mitingine düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili olay yerinde keşif yapıldı. Mahkemenin bir önceki celse keşif yapılmasına ilişkin verdiği ara karar üzerine, bugün saat 14.00 sıralarında yapılan keşif çalışması için patlamanın meydana geldiği İstasyon Meydanı\'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Diyarbakır 14\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi\'nin yaptığı olay yeri keşfine, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve mağdurların avukatları da katıldı. Patlamanın meydana geldiği bölgelerde keşif çalışması yapan heyet, sanık DEAŞ terör örgütü mensubu Orhan Gönder\'in bombaları bıraktığı lisenin bahçesinde de incelemelerde bulundu.

TAKSİDE TUTANAK DÜZENLENDİ

Keşif çalışmasını yapan 14\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nin kadın hakimi, keşfin yapılacağı İstasyon Meydanı\'na taksi ile geldi. Yaklaşık bir saat süren keşfin ardından yeniden taksiye binen Hakim ve katibi, keşif tutanağını da burada yazdı. Keşif tutanağının yazılarak, imzalanmasının ardından hakim ve ekibi yine aynı taksi ile adliyeye gitmek üzere İstasyon Meydanı\'ndan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

- Keşif için gelen heyetin yürümesi

- Heyetin keşif bölgesine doğru gitmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) -

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4)2,5 YAŞINDAKİ ŞEMS GECEYİ TEK BAŞINA ORMANDA GEÇİRDİ

ANTALYA\'da, Olimpos Turizm Merkezi\'nde dün akşam köpeğinin peşine takılarak gittiği ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Şems Ateş Uygur, sabah saatlerinde sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu.

Kumluca ilçesinde Olimpos Turizm Merkezi\'ndeki tatil köyünde çalışan Hakan- Selcan Uygur çiftinin çocukları Şems Ateş Uygur, dün saat 18.30 sıralarında oynarken köpeği \'Frida\'nın peşinden ormanlık alana girdi. Ailenin, çocuğun kaybolduğunu fark edip yardım istemesi üzerine Adrasan Jandarma Karakolu, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri ormanda arama çalışması başlattı. Saat 01.30 sıralarında Uygur çiftinin köpeği tatil köyüne dönerken, Şems Ateş bulunmadı. Köpeğin bir süre sonra tekrar ormana doğru gitmesi üzerine ekipler \'Frida\'yı takip etmeye başladı. \'Frida\'nın Türkmen Dibi mevkisine yönelmesi üzerine ekipler, o bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler saat 03.00\'e kadar sürdürülen çalışmadan sonuç alamayınca ara verdi.

GECEYİ ORMANDA GEÇİRDİ

Havanın aydınlanmasıyla yeniden çalışmalara başlayan ekipler, geceyi tek başına ormanda geçiren Şems Ateş\'i, saat 06.30 sıralarında kaybolduğu yerden yaklaşık 1 kilometre uzakta, bir nar bahçesi yanındaki sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Bulunduğu yerden alınan Şems Ateş, ailesine teslim edildi.

Kaybolduğunda üzerinde giysi bulunmayan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Ramazan SARIKAYALI/ANTALYA, (DHA) -

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13 YAŞINDAKİ AMATÖR FUTBOLCU, ANTRENMAN ÖNCESİ KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ (EK)

5)TOPRAĞA VERİLDİ

Konya\'nın Beyşehir ilçesinde, antrenman öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren, amatör küme takımı Beyşehir Gölspor\'un futbolcusu İsmail Semih Kaynak (13) için cuma namazının ardından Parsana Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Kaynak\'ın ailesi, takım ve okul arkadaşları, antrenörleri ile yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan namaz sonrası İsmail Semih Kaynak\'ın cenazesi, Üçler Mezarlığı\'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Antrenör Ali Karabacak, Semih\'in daha önceden kalp rahatsızlığı olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

\'ŞAKA YAPIYOR SANDIK\'

Spor lisesinde okumayı hayal ettiği belirtilen İsmail Semih Kaynak\'ın antrenman öncesi antrenörüne yorgun olduğunu söylediği öğrenildi. İsmail Semih\'in takım arkadaşı Batın Bilir, \"Antrenman öncesi koşacaktık. Semih, hocaya \'Ben yorgunum\' dedi ve bizimle koşmadı. Sonra hocamız, Semih\'i çağırdı; ancak o \'Yorgunum\' deyip, oynamayacağını söyledi. Bulunduğu yere yatmıştı. Biz de şaka yapıyor sandık. Biraz oturduktan sonra maç yapmaya başlayacaktık. O sırada kalkıp, hocanın yanına gelirken, yere yığıldı. Oruçlu olduğu için bayıldığını zannettik. Meğer kalp krizi geçirmiş. Beraber spor lisesine gidecektik\" dedi.

KENDİSİNİ İYİ HİSSETMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Antrenör Ali Karabacak ise 4 aydır lisanslı futbolcusu olduğunu belirttiği İsmail Semih\'in antrenman öncesi kendisini iyi hissetmediğini söylediğini kaydetti. Karabacak, \"Antrenman öncesi hazırlıklar yapıldı. Antrenmanın başlamasına az bir süre vardı. Semih, bana \'Kendimi iyi hissetmiyorum\' dedi. Ben \'Geç biraz otur\' dedim. Sonra tam antrenmana başlayacakken, yanıma doğru yürürken, birden yere yığıldı. Kendindeydi, benimle konuşuyordu. Sonra ambulansa haber verdik. Maalesef hayatını kaybetti. Hayali, spor lisesine gitmekti. Daha önce de kalp rahatsızlığı varmış. Bu nedenle hastanede tedavi görmüş\" diye konuştu.



KONYA/DHA

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