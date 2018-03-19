DHA YURT BÜLTENİ-11

Otomobilde doğan bebek, Konya\'ya sevk edildi

Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesinde, hastane önünde otomobilde dünyaya gelen Yamaç bebek, solunum yetmezliği nedeniyle Konya\'ya sevk edildi. Gökçebey\'de 19 yaşındaki Tolunay Tavcı\'nın aynı yaştaki eşi Seyhan Tavcı\'nın doğum sancılarının artması üzerine yakındaki 112 Acil Servis İstasyonu\'na giderek durumu bildirdi. Sağlık görevlilerinin eşini kendi imkanlarıyla Gökçebey Devlet Hastanesi\'ne götürmesini söylediği Tolunay Tavcı, gittiği hastanede işlemler uzun sürünce evine döndü. Tolunay Tavcı, sancıları artan eşini aracıyla Çaycuma İlçe Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Yolda doğum sancıları iyice artan Seyhan Tavcı, acil servis önünde doğum yaptı. Ardından hastaneye kaldırılan Seyhan Tavcı, buradan Zonguldak Kadın Doğum Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesi\'ne sevk edildi. Solunum sıkıntısı yaşayan ve Yamaç adı verilen bebek için doktorlar Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevkini kararlaştırdı.

AMBULANS SİS NEDENİYLE İNİŞ YAPAMADI

Ambulansla Kozlu Şehir Stadyumu\'na getirilen Yamaç bebek için beklenen helikopter sis nedeniyle iniş yapamadı. Yapılan görüşmelerin ardından helikopterin Bolu\'nun Mengen ilçesine inmesi kararlaştırıldı. Yamaç bebeği taşıyan ambulansta Mengen ilçesine hareket etti.

DEDE TUNAY TAVCI: \'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ\'

Bebeğin dedesi Tunay Tavcı, gelinin doğum sancılarının başlamasının ardından oğlunun ambulans talebine olumsuz yanıt verilmesiyle ilgili şikayetçi olacaklarını söyledi. Mağdur edildiklerini söyleyen Tunay Tavcı, \"Oğlum Gökçebey\'deki evimizin yakınında bulunan 112 istasyonuna giderek ambulans istedi. Görevliler oğlumu hastaneye yönlendirdi. Hastanedeki doktor ambulans verilmesi noktasındaki işlemleri de geciktirdi ve bizi oyaladı. Oğlum da işlemler uzayınca eşi doğurmak üzere olduğu için kendi aracıyla Çaycuma Devlet Hastanesi\'ne ulaşmaya çalıştı. Gelinim hastane yakınlarında aracın içerisinde doğurdu. Eğer ambulans vermiş olsaydılar böyle bir durum yaşanmayacaktı. Bebek kalp ve solunum sıkıntısı çekiyor. Konya\'ya götürüyoruz. Oğlum doktor hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Biz de yine gerekli yerlere giderek şikayetçi olacağız\" dedi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Gökçebey\'deki hastane önünde mavi şeritli ambulans bulunduğunu, ailenin hasta için talep edilen kırmızı şeritli ambulansı beklemeden araçlarıyla Çaycuma ilçesine yola çıktığını ve akabinde yolda doğumun başladığını öğrendiklerini açıkladı. Öte yandan konuyla ilgili araştırmanın da sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Bebeğin ambulansla stada getirilmesi

-Bebeğin dedesi ile röportaj

-Bebeğin küvezdeki halinden detaylar

-Ambulanstan detaylar

-Sis ve havadan detaylar

Süre: (5:23) Boyut: (602 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Ormanda fenalaştıktan sonra evine bırakılan genç öldü

Sakarya\'nın Akyazı ilçesinde, 30 yaşındaki Resul Tüysüz arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için gittiği ormanlık alanda fenalaştı. Arkadaşları tarafından evine bırakılan Resul Tüysüz, yaşamını yitirdi.

Akyazı Yuvalak Mahallesi\'nde yaşayan Resul Tüysüz, arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alana gitti. Fenalaşan Resul Tüysüz, bulunduğu yerde baygın halde kaldı. Arkadaşları, Resul Tüysüz\'ü otomobile bindirerek evine bıraktı. Ailesi genci sabah yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken görünce durumu 112 Acile bildirdi. Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Resul Tüysüz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tüysüz\'ün cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi\'ne gönderildi. Tüysüz bugün Yuvalak Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Annenin feryadı

-Taziyeler, cenazeden görüntüler

Haber:AKYAZI(Sakarya),(DHA)

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FETÖ için askeri okul sınav sorularını çaldığı öne sürülen 5 kişi adliyede

Fetö için askeri okul sınav sorularını çaldığı öne sürülen 5 kişi adliyede

Aydın merkezli 5 ildeki operasyonda, askeri okullara öğrenci almak için yapılan sınavların sorularını FETÖ/PDY için çaldıkları iddiasıyla aranırken yakalanan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Aydın Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde geçen 6 Mart\'ta, Antalya, Ankara, Gümüşhane ve İzmir olmak üzere 5 ilde, askeri okullara öğrenci almak için yapılan sınav sorularını FETÖ/PDY adına çalanlara yönelik olarak eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, Aydın\'ın Nazilli ilçesinde \'butik ev sorumlusu\' olarak bilinen Y.B. ile diğer şüpheliler İ.E.D., B.Ç., K.Ç.D. ve B.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde bulunan, Fethullah Gülen\'ın iki kitabı ile 1 ajanda, cep telefonları, bilgisayar, ve hafıza kartlarına el konuldu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı\'nda sorgusu tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin adliyeye getirilişi

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Gizem öğretmen gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde, pantolon kemeri ile kendisini kapıya asarak intihar girişiminde bulunan ve kaldırıldığı hastanede ertesi gün yaşamını yitiren anaokulu öğretmeni 27 yaşındaki Gizem Çam K., gözyaşları içinde çok sevdiği kır çiçekleri ile son yolculuğuna uğurlandı.

Bodrum\'da bir yıldır anaokulu öğretmeni olarak görev yapan Gizem Çam K., geçen 17 Mart\'ta saat 19.30 sıralarında, eşi market işletmecisi 29 yaşındaki Sabri K. tarafından Gümüşlük Mahallesi\'ndeki evlerinde, yatak odasının kapısına kemer ile asılı halde bulundu. İki yıllık evli genç kadın, eşinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bodrum\'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan genç kadın, doktorların müdahalelerine rağmen dün (pazar) öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Gizem Çam K.\'nin Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu\'ndaki otopsinin ardından alınan cenazesi, bugün öğlende Gümüşlük Merkez Camisi\'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine, CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Gizem öğretmenin eşi Sabri K., yakınları ve öğretmen arkadaşları katıldı. Cenaze cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Cenazede Sabri K., arkadaşlarının desteği ile güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından genç kadının bir süre omuzlarda taşınan tabutu, Gümüşlük Mezarlığı\'na götürüldü. Burada toprağa verilen genç öğretmenin eşi Sabri K.\'nin mezara kır çiçekleri bırakıp, \"Aşkım, canım benim. Kır çiçeklerini çok severdin. Böyle mi ayrılacaktık? Böyle mi bırakıp gidecektin beni\" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Meslektaşları da uzun süre mezarı başından ayrılamayıp, Gizem öğretmen için dua etti. Gizem Çam K.\'yi kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirrten Göksel Yüceses, \"Hala yaşadıklarımıza inanamıyoruz. Kabus gibi bir şey. Çok neşeliydi, cana yakın biriydi. Kendisi yeni başladığı mesleğinde öğrencilerinin çok sevdiği bir meslektaşımızdı. Neden iyilere böyle oluyor? İnanın ölümü gitmesiyle ilgili hiçbir neden tahmin edemiyoruz\" dedi. Öte yandan jandadrmanın olayla ilgili soruşturması sürerken Gizem Çam K.\'nin intihar nedeninin araştırıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gizem Çam K.\'nin eşi ile kart fotoğrafı

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Sabri K.\'nin eşinin mezarı başında gözyaşı dökmesi

-Sabri K.\'nin eşinin mezarına kır çiçekleri bırakmasından görüntü

-Öğretmen arkadaşlarının gözyaşı döküp, dua etmelerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Kazada ölen anne ve bebeği toprağa verildi

Manisa\'nın Salihli ilçesinde su tahliye kanalına düşen otomobilde yaşamını yitiren 3 kişilik Avcı ailesinden anne Cemile Avcı (24) ve oğlu Buğra Avcı (1), ilin Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Kazada ölen baba Onur Avcı\'nın (29) ise Bursa\'da toprağa verileceği belirtildi.

Kaza, dün (pazar) saat 16.30 sıralarında, İzmir- Ankara Karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu\'dan Salihli yönüne giden Onur Avcı, yönetimindeki 45 Z 5680 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç, takla atarak yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. Otomobilin sürücüsü Avcı, yanındaki eşi Cemile Avcı, kaza yerinde ölürken ağır yaralanan çiftin bebeği Buğra Avcı (1) ile araçta bulunan Fadime Uyar (24) hastaneye kaldırıldı. Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan minik Buğra da doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan diğer yaralı Uyar ise ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Jandarmanın soruşturma başlattığı kazada aynı aileden 3 kişinin ölümü, üzüntü yarattı. Cemile Avcı\'nın kuaför olduğu, eşi Onur Avcı\'nın ise özel bir firmada çalıştığı öğrenildi. Cemile Avcı ile oğlu Buğra Avcı\'nın cenazeleri, bugün yakınları tarafından teslim alındı. Alaşehir\'e getirilen anne ve oğlunun cenazeleri, öğlende Işıklar Mahallesi Mezarlığı\'nda kılınan namazdan sonra toprağa verildi. Kazada ölen baba Onur Avcı\'nın cenazesinin ise memleketi Bursa\'nın Yenice Mahallesi\'nde yarın (salı) toprağa verileceği öğrenildi. Cenaze töreninde Cemile Avcı\'nın babası Mehmet Öztürk, annesi Hatice Öztürk, kardeşi Yavuz Öztürk ile Onur Avcı\'nın yakınları gözyaşını tutamadı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ile vatandaşlar cenaze törenine katılıp, aileye başsağlığı diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ağıt yakılması

- Cenaze evinden görüntü

- Mezarlıkta kılınan namazdan görüntü

- Cenazenin taşınması

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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Markette gasp şüphelisi güvenlik kamerasından yakalandı

Bursa\'da bir markete girerek bıçak zoruyla 21 bin 471 lira para gasp eden S.B. (33) gözaltına alındı.

Olay dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım İlçesi Mimar Sinan Mahallesi\'ndeki bir markette meydana geldi. Markete giren S.B., bir süre reyonları dolaşıp alışveriş yaptı, ardından para kasasının da bulunduğu idare ve depo bölümüne geçti. Burada görevli E.Ç. ve E.G.’yi bıçakla tehdit eden S.B., 21 bin 471 lira parayı alarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarındaki görüntüleri izledikten sonra yaptıkları çalışmalarla S.B.\'yi bu sabah saatlerinde gözaltına aldı. Şüpheliden ele geçirilen 19 bin 426 lira para market görevlilerine teslim edildi. Müşteri gibi marketten alışveriş yapan S.B.’nin daha sonra marketin idare ve depo kısmına girmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin markette gezinirken güvenlik kamera görüntüsü

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

-Emniyet binasından detaylar

Süre: 1 dakika 50 saniye Boyut: 206 MB

Haber:Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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Türkiye’de ilk kez şehit yakınları ve engelliler için diş kliniği açıldı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Türkiye’de ilk kez ‘Engelli Hasta ve Şehit Yakınları Kliniği’ni hizmete açtı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Türkiye’de ilk kez uygulanan şehit yakınları, gaziler ve engelliler için ‘Engelli Hasta ve Şehit Yakınları Kliniği’ni resmi olarak 1 Şubat tarihinde hizmete açtı. Bu zamana kadar 22’si şehit yakını olmak üzere toplam 170 kişiyi muayene ettiler. Türkiye’de ilk kez böyle bir kliniğin hizmete açıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Yrd.Doç.Dr. Muhammet Ali Oruç, Atakum’daki semt polikliniğine de bu uygulamayı yapacaklarını belirtti. Randevu almadan ve sıra beklemeden diş kontrollerini yapan şehit yakınları, gaziler ve engelliler bu tür uygulamanın tüm Türkiye’ye yayılmasını istediler.

Şehit yakınları, gaziler ve engelliler kliniğinin 1 Şubat itibariyle açıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Yrd.Doç.Dr. Muhammet Ali Oruç, “Kliniğimizde hasta almaya başlandı ama bugün resmi açılışını yaptık. Bizim buradaki amacımız şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve engelli hastalarımıza randevu almadan kolaylıkla ulaşabilecekleri, geldikleri zaman sorunlarının çözülebilecekleri bir poliklinik ortamı oluşturmaktı. Buradaki hekimlerimiz sürekli bunlara bakacaklar. Dolayısıyla şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engellilerimiz istedikleri anda buraya gelip muayenelerini olacaklar. Tekrar geldiklerinde ‘hangi doktora muayene oldum’ diye bir dertleri olmayacak. Bu anlamda çok güzel bir çalışma olduö dedi.

‘ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE ENGELLİLER KLİNİĞİ TÜRKİYE’DE BİR İLK’

Şehit yakınları, gaziler ve engelliler kliniğinin Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade eden Oruç, “Bu polikliniğimiz Türkiye’de ilk oldu. Şehit yakınlarına, gazilere ve engellilere hizmet veren tek polikliniğimiz oldu. buda bizim için çok önemli. Ben Kasım 2017 tarihinde Samsun’a geldim. Bundan sonraki yaptığımız idari çalışmalarda buradaki yönetimimiz, ildeki yönetimimiz her şeyin planlamasını yaptık. Ağız ve Diş Sağlığı hastanemizde yeni bir yönetim belirledik. Bu yönetimde elinden geldiğince çok hızlı çalışarak böyle bir polikliniği hayata geçirdiler. Bundan sonra da Atakum’daki semt polikliniğimizde de bu uygulamanın aynısını yapmayı hedefliyoruz. Buradaki amacımız şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve engelli hastalarımıza tedavilerde kolaylıklar sağlamaktırö diye konuştu.

‘EN BÜYÜK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ’

En büyük hayali olan şehit yakınları, gaziler ve engellilere yönelik bir kliniğini açtıklarını belirten Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Uzman Dt. Ali Çağhan Ovalı, “1 Şubat 2018 tarihinden itibaren hasta almaya başladığımız şehit yakınları, gaziler ve engelliler kliniğimiz hepimize hayırlı olsun. Bugün İl Sağlık Müdürlüğümüzün de katkılarıyla açılışını yaptık. Bu kliniği açmak benim en büyük hayalimdi. Yöneticiliğimin birinci ayında da böyle bir kliniği hizmete geçirdik. Randevunun olmayacağı, şehit yakınlarımızı, engellilerimizi ve gazilerimizi sıralardan kurtaracağımız ve iyi hekimlerimizin olduğu bir klinik açtık. 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren toplamda 170 hastamıza hizmet verdik. Bunların 148 tanesi engelli, 22 tanesi de şehit yakını hastalarımızdır. Şehit yakını, engelli ve gazilerimizi hastanemize davet ediyoruzö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü-HD

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-Hastanenin dışından görüntü

-Kliniğin dışından görüntü

-Engellilerin muayene olması

-İl Sağlık Müdürü Yrd.Doç.Dr. Muhammet Ali Oruç ile röportaj

-Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Uzman Dt. Ali Çağhan Ovalı ile röportaj

(SÜRE: 03.56 DK.)-(BOYUT: MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

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Jandarma, yazlık kıyafetleri ilk kez Elazığ\'da giydi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, bu yıl ilk kez yeni yazlık kıyafetlerini giyerek ilk denetimlerini yaptı. Merkez tarihi Harput mahallesinde denetim yapan jandarma ekipleri, kimlik kontrollerinin ardından vatandaşlar ile sohbet etti.

Harput mahallesinde bulunan piknik alanlarında yeni yazlık kıyafetleriyle denetim yapan jandarma ekiplerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, jandarma ekiplerinin yaptığı güzel çalışmanın halk tarafından taktir edildiğini belirterek, \"Harputta jandarma karakol ekipleri güzel bir çalışma yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca jandarmamız yeni kıyafetleriyle de çok güzel tepkiler alıyor. Harput\'ta yapılan bu çalışmalar ile olumsuzluklar tamamen ortadan kalkmaya başladı. 34 noktaya yerleştirilen kameralar ile her yer takip ediliyor. Yapılan kimlik kontrolleri ile de vatandaşlarımız daha huzurlu ve daha güvende\" dedi. Kontroller sırasında piknik yapan vatandaşlar, jandarma ekiplerine tatlı ikramında bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Görüntü Dökümü:

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-Jandarma ekiplerinden görüntü

-Kimlik kontrolleri

-Vatandaşlar ile sohbet

-Yapılan konuşmalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

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Türkiye Genç Bayanlar Boks Milli Takımı Çankırı’da kampa girdi

Türkiye Genç Bayanlar Boks Milli Takımı, 17-26 Nisan 2018 tarihleri arasında İtalya’nın Roseto Degli Abruzzi kentinde yapılacak olan 2018 Genç Kadın ve Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası öncesi bugün Çankırı’da kampa girdi. 19 sporcu ve 6 antrenörün katıldığı kamp 5 Nisan tarihine kadar sürecek. Milli sporcular ilk antrenmanını uçak kütüphane yanında gerçekleştirdi.

Antrenman sonrası açıklamada bulunan Türkiye Genç Bayanlar Boks Milli Takımı Antrenörü İsa Daştan, Kastamonu’daki kamplarını tamamlayarak Avrupa şampiyonası öncesi son kampları olan Çankırı’daki kamplarına start verdiklerini söyledi. Daştan, Çankırı’daki kampın çok önemli olduğunu aktararak, “Buradaki kampımız İtalya’da yapılacak Avrupa şampiyonası öncesi çok önemli. İtalya’daki şampiyona, olimpiyatlar ve dünya şampiyonasına kota müsabakası aynı zamanda. Çok önemli maçlar yapacağız İtalya’da. Kamp için Çankırı’yı tercih ettik, daha fazla verim alabileceğimizi düşündük. 5 Nisan’a kadar buradayız. Daha sonra İtalya’ya gideceğizö dedi. Sporcuların durumu hakkında bilgi veren Daştan,\"19 sporcu ve 6 antrenör var kampımızda. Sporcularımız çok iyi durumda. Her kiloda 2’şer sporcumuz var. Rekabet halindeler. Kimin gideceği ilerleyen günlerde belli olacak, güzel rekabet var\" şeklinde konuştu. Daştan, Afrin’e Türk bayrağını diken Mehmetçiğimiz gibi sporcuların da Türk bayrağını İtalya’da dalgalandıracağına inandığını ifade ederek, “Sporcularımız Avrupa şampiyonasında Türkün gücünü gösterecek, İstiklal Marşımızı okutacaklar, bayrağımızı dalgalandıracaklar\" açıklamasında bulundu. Antrenör Daştan son olarak kendilerine imkan sağlayan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç’e, Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci’ye ve boks milli takım antrenörlerinden Ahmet Çınar’a desteklerinden ötürü teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Milli sporcuların antrenman yapması

-Antrenörün konuşması

-Detay görüntü

Haber:Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)



