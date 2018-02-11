DHA YURT BÜLTENİ-11

Operasyona çıkmadan önce annesiyle telefonda görüştü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı\' harekatı sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan, memleketi İzmir\'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit oğlunun tabutuna sarılan, eşinin ve yine sözleşmeli er olan diğer oğlu Gökhan Akdoğan\'ın ellerini biran olsun bırakmayan anne Fatma Akdoğan, \"Seninle gurur duyuyorum. Bizi yıldıramayacaklar\" dedi.

\'Zeytin Dalı\' harekatı kapsamında dün (Cumartesi) akşam saatlerinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Sabah saatlerinde cenazesi İzmir\'e getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan için tören düzenlendi. Tabutun askeri cenaze aracından indirilmesi sırasında anne Fatma Akdoğan, oğlunun tabutunu öptü, musalla taşına konulduktan sonra ise üzerine kapanıp, gözyaşı döktü. Acılı anne, \"Seninle gurur duyuyorum. Bizi yıldıramayacaklar\" dedi. Şehit askerin 23 yaşındaki sözleşmeli er olan kardeşi Gökhan Akdoğan, silah arkadaşlarıyla ağabeyinin tabutunu taşıdı, tabuta kapanıp ağladı. Şehit askerin dün operasyona çıkmadan önce son olarak annesini aradığı ve sesini duyduğu öğrenildi. Baba Zeki Akdoğan, törende metanetini korudu.

ACILI AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADILAR

Cami avlusunda taziyeleri kabul eden aileyi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile milletvekilleri, kamu kurumları ile askeri yetkililer ve vatandaşlar yalnız bırakmadı. Taziye sunumları sırasında kalabalık içerisinden Kahraman Ç., \"Teröriste terörist demeyenlerin ne işi var burada\" diye bağırdı. Şehit askerin kardeşi Gökhan Karaman\'ın, \"Kimse bizim şehidimize saygısızlık yapamaz\" sözleriyle tepki göstermesi üzerine susan protestocu, polislerce alandan uzaklaştırıldı. Kahraman Ç.\'nin kendisini aile yakını gibi tanıttığı ancak komşusu olduğu ve işinin bulunmadığı öğrenildi. İkindi vakti kılınan namazdan sonra helallik alınan şehit askerin tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşındıktan sonra top arabasına konuldu. Şehit asker, top arasında da taşındıktan sonra Kadifekale Şehitliği\'nde son yolculuğuna uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ailenin görüntüsü.

- Namazdan görüntü.

- Törenden görüntü.

- Tabutun top arabasında taşınmasından görüntü

Haber:İZMİR,(DHA)

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Afrin şehidi gözyaşlarıyla uğurladı

AFRİN\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın (28) memleketi Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Afrin\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın cenazesi memleketi Samsun’un Çarşamba İlçesi’ne getirildi. Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Akalın’ın cenazesi ilk olarak Epçeli mahallesindeki baba evine götürüldü. Burada Kuran-ı Kerim okunup yakınlarından helallik alındı. Annesi Aysel, babası Ekrem ve kız kardeşi Duygu Akalın, şehidin tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Ardından cenazesi Epçeli Camii’ne götürüldü. Oğlunun tabutuna sarılan şehit annesi Aysel Akalın, “Bir tanem kuzum. Bizi bırakıp gittin” diyerek gözyaşı döktü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Akalın için İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kıldırıldı. Ardından cenazesi Epçeli Mahalle Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Akalın’ın 2015\'de göreve başladığı ve Bitlis\'in Tatvan Komando Taburu\'nda görevli iken Afrin\'e gittiği belirtildi.

Cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ile Hasan Basri Kurt, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazının kılınması

-Şehidin tabutunun taşınması

-Törene katılanlardan detay

-Detaylar

Haber-Kamera:Sait KUZU/ÇARŞAMBA(Samsun), (DHA)

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Şehit Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu, toprağa verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu\'nun (27) cenazesi memleketi Giresun\'un Çamoluk ilçesindeki gözyaşları arasında toprağa verildi.

TSK’nın Afrin\'de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda teröristlerin saldırısında şehit düşen Şehit Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu\'nun naaşı Erzincan Havalimanı’ndan alınarak konvoy eşliğinde Giresun’un Çamoluk ilçesi Kılıçtutan köyüne getirildi. Şehit Karacaoğlu için burada cenaze töreni düzenlendi. Çamoluk Merkez Camisi\'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına şehidin babası Süleyman annesi Muazzez ile eşi Kıymet, kardeşleri Ramazan, Hakan ve Rabia Karacaoğlu ve yakınlarının yanı sıra, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Bakan Canikli şehit ailesi bireylerine sarılarak taziyelerini iletti. Cenazede, şehidin kardeşleri de tabut başında dua etti. Cenazeye, Zeytin Dalı Harekatı’nda 3 Şubat’ta şehit olan ve memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde toprağa verilen Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın (26) babası Mehmet Akdağ’da katılarak ailenin acısını paylaştı. İl Müftüsü Muhittin Oral\'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Hamza Karacaoğlu, Çamoluk Şehitliği’nde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenazeden genel görüntüler

-Şehit ailesi ve yakınlarından görüntüler

-Namazın kılınışı ve detaylar

HABER KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)

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Afrin şehidi cenazesi memleketi Mersin\'de/EK

10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Şehit Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, için Otogar Cami\'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Ekonomi Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, şehidin ailesi ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Törende, şehidin annesi Ümmü ve Babası Mehmet Ali Kuş, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Evli ve bir çocuk babası şehit Hasan Kuş\'un eşi Alime Kuş, ise Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak \"Sen benim sınıf arkadaşımdın. Hayat arkadaşımdın. Ben seni 15 yıl bekledim. Bu son demiştin. Ben seni çok seviyorum. Senin emanetine çok iyi bakacağım\" diye ağlaması cami önündeki herkesi ağlattı. Bakan Elvan şehidin eşi ve yakınlarını teselli etmeye çalıştı. Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun kıldırdı. Müftü Coşkun\'un helallik istemesinden sonra şehit, askerlerin omuzlarında cenaze aracına götürüldü. Bakan Elvan\'da, şehidin babası Mehmet Ali Kuş ve kardeşi İbrahim Kuş ile birlikte şehidin tabutunu omzunda taşıdı. Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Akine Mahallesine götürülürken konvoyun geçişi sırasında Antalya Mersin D-400 karayolu trafiğe kapatıldı. Şehidin cenazesi daha sonra gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Camii önüne naşın gelişi

- Şehit yakınları ve eşinin üzüntüleri

- Tabuta sarılmaları

- Şehit eşi ve annesinin feryadı

- Şehit eşi bu son demiştin sözü

- Annesinin dik duracağız sözü

- Cenaze namazı

- Müftünün helallik istemesi

- Naaş kaldırılırken

- Bakanın tabuta omuz vermesi

- Şehit cenaze aracına konurken

- Şehit aracı giderken



SÜRE: 05\" BOYUT: 130 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)

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Bozdağ ABD\'ye sert çıktı : Bizi sınamaktan test etmekten vazgeçin

Nevşehir\'de konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ \" Türkiye\'yi sınamaktan ve sabrını test etmekten vazgeçin. Türkiye\'yi ikna etmeye gelmeyin. Türkiye’ye karşı terörist eylem yapmayın\' diye konuşun\" dedi.

Nevşehir\'de AK Parti Nevşehir Gençlik Kollarının Kapadokya Kültür ve Sanat merkezinde düzenlediği Olağan Genel Kuruluna katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yaptığı konuşmada ABD\'yi hedef aldı. ABD\'li askerlerin de teröristlerle fotoğraf çektirdiğini ve bunu paylaşıp, Türkiye\'ye aba altından sopa gösterme mesajı verdiğini ileri süren Bozdağ şunları söyledi:

\"ALEM KÖR,HERKES SERSEM DEĞİL\"

\"Artık Türkiye\'yi sınamaktan ve sabrını test etmekten vazgeçin. Türkiye\'yi iknaya gelmeyin. Gidin eğittiğiniz, donattığınız, silah verdiğiniz, lojistik destek sağladığınız terör örgütleri ile ilgilenin, onlara verdiğinizi silahları toplayın, bir daha vermeyin, \'Türkiye’ye karşı terörist eylem yapmayın\' deyin. Bazı ABD askerleri PYD\'li teröristlerle foto paylaşıp açıklama yapıyor. Bunlar bizi tanımıyor, aba altından sopa gösteriyor. Türkiye aba altından da üstünden de sopa gösterilecek bir ülke değildir. Dün de değildi, bugün de değildir, yarın da olmayacaktır. Artık Türkiye\'yi oyalamaktan vazgeçin. Alem kör, herkes sersem değil. Biz her şeyi biliyoruz. Türkiye\'ye verdiğiniz sözleri tutmadınız. Artık verdiğiniz sözleri yerine getirin. Fırat\'ın batısına geçmeyecekti, Münbiç\'te olmayacaktınız, silah vermeyecektiniz, vermeye devam ettiniz. 5 bin tır silah verdiniz. DEAŞ terör örgütüne kullanmadınız, Türkiye\'ye karşı kullandınız, defalarca uyardık. Bu terör örgütünün koruma ve kollama içinde olunmamalıdır. Artık biz Türkiye olarak söze değil yansımalarına bakıyoruz. Artık terör örgütlerinin bölgemizde güçlenmesi ve desteklenmesi uygulamasına son verilmelidir. Silahlar derhal toplanmalı ve yeni silahlar verilmemelidir. Müttefikimiz olan ABD, askerli foto çektirip teröristleri sıvazlayan görüntülerden vazgeçmeli\"

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ\'ın konuşması

-Partililerin astıkları Ak Parti bayraklarından genel görüntü

-Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağı protokol üyelerinin karşılamasından genel görüntü

10 Dakika 698MB

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,(DHA)

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Türkiye\'nin ilk \'Yeşil bayrak\' ödülü Denizli Büyükşehir\'e

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İncilipınar Parkı ile dünyada park ve yeşil alanlarda ulusal bir standart oluşturmak için tasarlanan \'Yeşil bayrak\' ödülünü alan Türkiye\'deki ilk kurum oldu. AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu ödülle Denizli\'nin park ve yeşil alanlardaki marka değerinin de tescillendiğini söyledi. Yeşil bayrak, İncilipınar Parkı\'nda göndere çekildi.

İngiltere ve Galler\'deki park ve yeşil alanlarda ulusal bir standart oluşturmak için 1996 yılında tasarlanan daha sonra tüm dünyaya yayılan \'yeşil bayrak\' ödülü ile Türkiye\'de ilk kez Denizli Büyükşehir Belediyesi\'ne verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, İngiltere\'deki bağımsız sivil toplum kuruluşu Keep Britain Tidy tarafından verilen ödülünü aldı. Yüksek çevre standartlarını sağlamada, diğer kurum ve kuruluşlara örnek olan yeşil bayrağın rekreasyon amaçlı yeşil alanlarda mükemmellik ölçeğini temsil ettiği ifade edilirken, ödülün aynı zamanda bir tanıtım aracı olduğu da kaydedildi. Denizli\'nin büyükşehir olmasının ardından İncilipınar Parkı\'nın \'Yeşil bayrak\' ödülü alması için Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı çalışma başlattığı, 2016 yılı sonunda park için bir yönetim planı hazırlandığı, başvurunun ise Ocak 2017\'de yapıldığı ifade edildi. Yeşil bayrak ödülünün Denizli\'nin prestiji, Avrupa\'daki yeri, hizmet kalitesinin artışı, kent turizminin gelişmesi, pazarlama ve online tanıtımına katkı yapacağı vurgulanırken, Denizli Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki diğer parklar için de yeşil bayrak alması için çalışmalar yapacağı belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye\'nin ilk \'Yeşil bayrak\' ödülünü almanın gurur ve sevincini yaşadıklarını belirterek, bu ödül ile Denizli\'nin park ve yeşil alanlardaki marka değerinin de tescillendiğini söyledi. İncilipınar Parkı\'nın bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan dönemin Belediye Başkanı ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'ye teşekkür eden Başkan Zolan, \"Bugün bu ödülü alıyorsak Bakanımızın, Belediye Başkanlığı döneminde İncilipınar Parkı\'na verdiği önem ve orada yaptığı çalışmalardan dolayıdır. Bakanımızın Ege\'nin incisi haline getirdiği parkımıza verilen yeşil bayrak ödülünün yerel ve ulusal düzeyde çok olumlu tepkiler alacağına eminim\" dedi. Doğayı ve yeşili koruyarak, insanlarla buluşturmak adına birçok proje hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Zolan, \"Türkiye\'de yine bir ilke imza atmaktan onur duyuyoruz. Denizlimiz havasıyla, suyuyla, doğasıyla, yeşil alanlarıyla ve tüm güzellikleriyle örnek olmaya devam edecek. Her zaman söylediğimiz gibi biz görev yaptığımız sürede, \'Nasıl bir fazla eser daha bırakırız? Nasıl bir fazla derdi çözeriz? Nasıl iz bırakır, yatırım yaparız?\' bunun derdindeyiz. Bunun için vatandaşımızdan bir emanet aldık ve bu emanete de canımız pahasına sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İncilipınar Parkı\'ndan görüntü

-Yeşil bayrağın törenle göndere çekilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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4 yıl ömür biçilen minik Azra\'nın 5\'inci yaşı kutlandı

Antalya\'da, 1 yaşındayken enzim eksikliği teşhisi konulan ve en fazla 4 yıl yaşayacağı öngörülen minik Azra\'nın 5\'inci yaş günü kutlandı. Anne Derya Cunduz, “Azra, yaşamak için direniyor\" dedi.

Antalya\'da Mehmet- Derya Cunduz çifti, 4 yıl önce kız bebek sahibi oldu. Azra adını verdikleri çocukları 1 yaşındayken, bir gece çığlıkla uyanınca çift, kızlarını hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde minik Azra\'ya, milyonda bir görülen ve tedavisi henüz bulunmayan tay-sachs (enzim eksikliği) hastalığı teşhisi konuldu. Doktorlar, aileye minik kızlarının yalnızca 5 yaşına kadar yaşayabileceğini, bu hastalığın Azra\'yı yavaş yavaş ölüme götüreceğini söyledi. Minik Azra, geçen yıllar içinde oturma, konuşma, duyma ve ağızdan beslenmenin yanı sıra görme yetisini de kaybetti. Azra, midesinden beslenirken, tükürükleri ise özel cihazdan uzatılan hortumla ağzından alınıyor.

\'MAKİNEDEN AYIRDIĞIMIZDA HAYATINI KAYBEDER\'

Tamamen hareketsiz ve yatağa bağlı yaşayan Azra\'nın her doğum günü ise büyük neşeyle kutlanıyor. Azra, bugün 5\'inci yaşına adım atarken, Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi Toros Caddesi üzerindeki kafede doğum günü kutlaması yapıldı. Cunduz çifti, minik kızları Azra\'nın yeni yaşını yakınlarıyla birlikte kutladı. Üzerine Azra\'nın fotoğrafını bastırdıkları yaş pasta hazırlatan çift, mumu birlikte söndürdü. Çift, Azra\'nın ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastaların bir an önce iyileşmesini diledi. Azra\'yı kaybetme korkusuyla artık yüz yüze geldiklerini belirten Derya Cunduz, “Doktorlar, en fazla 4 yaşına kadar yaşar, demişti. Bu sene Azra, yoğun bakıma yattı. Şu anda cihazla yaşıyor. Azra, yaşamak için direniyor. Azra\'nın bazı medikal ihtiyaçları var karşılamakta zorlanıyoruz. Devletimizden destek bekliyoruz. Makineden ayırdığımızda hayatını kaybeder\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Azra Cunduz’dan detaylar

- Yakınlarından detay

- Azra’nın babası Mehmet Cunduz ve annesi Derya Cunduz’dan detaylar

- Derya Cunduz’un minik Azra ile ilgilenmesi

- Cunduz çiftinin birlikte yaş pasta üzerindeki muma üflemesi

- Derya Cunduz röp

- Pasta kesilmesi

254 MB /// 02.21

HABER- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)



