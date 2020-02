DHA YURT BÜLTENİ-11

Çukurca\'da üs bölgesine roketatarlı saldırı: 1 şehit



Hakkari\'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine, Irak\'ın kuzeyinden PKK\'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu.

Çukurca\'da sınırın sıfır noktasındaki Zer Tepe üs bölgesine, bugün öğle saatlerinde Irak\'ın kuzeyinden PKK\'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, sözleşmeli er olduğu belirtilen 1 asker şehit oldu. Güvenlik güçleri, saldırıya anında karşılık verirken, bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. PKK\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.

Haber:ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)

Furkan Vakfı’nın Kayseri şubesi mühürlendi

Adana merkezli 3 ilde operasyon düzenlenen, kurucu başkanı Alparslan Kuytul\'un da aralarında bulunduğu 5 kişinin tutuklandığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın Kayseri şubesi mühürlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Ocak’ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na operasyon düzenledi. ’Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma’ suçlamasıyla Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kurucu başkan Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve ’hocalar’ olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüphellierden Kuytul\'un da aralarında bulunduğu 5 kişi, tutuklandı. Kayseri’de de Gevhernesibe Mahallesi’nde bulunan vakfın şubesi mühürlendi. Mühür üzerinde “İçişleri Bakanlığı’nın 31.01.2018 tarihli yazılar ve Adana 6’ncı Hukuk Mahkemesi\'nin 2018/66 kararına istinaden kapatılarak mühürlenmiştirö ifadesi yer aldı. Vakfın Kayseri şubesine ait sosyal medya hesabından ise \'Kayseri temsilciliğimiz de mühürlendi. Durmak mı, o da ne demek?\' paylaşımı yapıldı.

Edirne\'de \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek yürüyüşü

Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası, iş adamı Ahmet Çetin, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekütı\'nda görevli askerlere destek çağrısında bulunduğu yürüyüşe 300 kişi katıldı. Dev Türk bayrağının açıldığı yürüyüşe katılmayan kamu ve kuruluş yöneticilerine sitem eden Çetin, \"Biz her birimiz Mehmetçiğiz. Bu yüzden isterim ki tüm kurum ve kuruluşlarımız şu sahada meydanda olsun. Olmayanları kınıyorum, olanlarla beraberim\" dedi.

Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin önceki gün, Afrin\'de devam eden \'Zeytin Dalı Harekütı\'na katılan askerler için destek yürüyüşü çağrısında bulunmuştu. Selimiye Camii önünde saat 12.00\'de planlanan yürüyüş 14.30\'da başlarken, programa Kırkpınar Ağası işadamı Ahmet Çetin, Edirne Valiliği mehter takımı ve gazilerin yanı sıra yaklaşık 300 kişilik kalabalık ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Cami otoparkında toplananlar askerler için dua etti. Selimiye Camii\'nin önündeki yürüyüş öncesinde konuşan Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin, Fatih Sultan Mehmet\'in Edirne\'de doğduğunu hatırlatarak, \"Fatih\'in şehrinde bulunan bir Mehmetçiksiniz ve Türk ulusunda her yerde varız. Çünkü biz Türk milliyetçisiz, Türk\'üz. Her birimiz birer Mehmetçiğiz. Ve biz diyoruz ki Edirne\'de yaşayan her birimiz Fatih\'in torunuyuz. Bunu dünyaya haykırıyoruz. Afrin\'de, Irak\'ta dünyanın neresinde olursa olsun, her Mehmetçik bizim çocuğumuz, biz onların her dakika her an yanlarındayız. Bu yüzden bu sivil örgütleri tertipledim. Buradan Askerlik Şubesi\'ne yürüyerek hepimizin birer Mehmetçik olduğunu hep beraber haykıracağız. Çünkü biz tekiz, bir milletiz ve biz ayrılamayız. Biz bir bütünüz\" dedi. Ardından oluşturulan kortej mehter takımı eşliğinde yürüyüşe geçti. Kalabalık Edirne Belediye Başkanlığı hizmet binası önüne geldiğinde ağa Ahmet Çetin katılanları durdurarak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ın nerede olduğunu sorarak yürüyüşe katılmasını istedi. Ancak belediye tarafından herhangi bir cevap gelmeyince yoluna devam eden Ağa Çetin, kamu kurumları yöneticilerinin yürüyüşe katılmamasına tepki göstererek, \"Biz buradan dünyaya diyoruz ki, biz biriz, tekiz. Kimsenin de bize gücü yetmez. Biz her birimiz Mehmetçiğiz. Bu yüzden isterim ki tüm kurum ve kuruluşlarımız şu sahada meydanda olsun. Olmayanları kınıyorum, olanlarla beraberim. Yürüyüşümüz askerlik şubesine devam\" şeklinde konuştu. Kortejin önündekiler üzerinde \'657. Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin tarafından düzenlenen Mehmetçiğe destek yürüyüşü\' yazılı pankart taşınırken, yaklaşık 6 kilometre süren yürüyüş Edirne Askerlik Şubesi önünde son buldu. Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin, önceki gün açıklamalarında binlerce kişinin yürüyüşe katılacağını belirterek, \"Cuma günü Selimiye Camii meydanında binlerce insanla, hatta iddia ediyorum meydanları değil Edirne\'nin her sokağını dolduracağız\' ifadelerini kullanmıştı. Ancak yürüyüşe 300 kadar katılım oldu. Selimiye Camii otoparkına getirilen ve ön tarafına \'Vatan\'a canım feda\' yazılı pankart bulunan TIR\'da Afrin\'deki askerlere gönderilmek üzere atkı, bere, eldiven ve çorap olduğu belirtildi.

Parçalanmış bariyerler kazayı ortaya çıkardı; sürücü kayıp

Zonguldak\'ta, gece kontrolden çıkarak yaklaşık 60 metrelik uçurumdan denize uçan otomobil, öğle saatlerinde bariyerlerin kırık olduğunu gören bir sürücü tarafından fark edildi. Dalgıçların arama yaptığı araçta kimse bulunamadı. Aracı kullanan Y.B.\'nin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Filyos Beldesi\'nden Zonguldak yönüne giden 67 AT 592 otomobil, Göbü Köyü yakınlarında yaklaşık 60 metre yükseklikten denize uçtu. Denizde ters duran otomobili öğle saatlerinde bariyerlerin kırık olduğunu gören bir sürücü fark etti. Dalgıçların otomobilde yaptığı aramada sürücüye rastlanılmadı. Jandarma ve AFAD ekipleri karada yaptığı çalışmada da sürücüye rastlamadı. Plakadan araç sahibine ulaşan jandarma, aracın Y.B. adlı kişide olduğunu tespit etti. Kaza yerine gelen araç sahibinin yakınları Y.B.\'ye ulaşamadıklarını söyledi. Kayıp olan Y.B.\'yi arama çalışmaları sürüyor.Türkali Köyü Muhtarı Ahmet Terlemiş, aracın çok hızlı şekilde uçtuğu anladıklarını ifade ederek, \"Gece saatlerinde kaza olmuş. Hangi saatte olduğunu bilmiyoruz. Arkadaşlar söyleyince kaza yerine geldim. Jandarmayı aradım haber verdim. Bariyerler çok sağlam. Çok kuvvetli vurmuş. Bir otomobilin bu kadar hasar yapması bence bu bir intihardır yani\" dedi.

