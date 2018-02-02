DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA KATILAN MEHMETÇİĞE \'SEFERBERLİK ÇÖREĞİ\'

BALIKESİR\'in Savaştepe ilçesi halkı, büyüklerinin yaparak Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları sırasında askerlere gönderdiği, bugün ise düğün ve bayram gibi özel günlerde yapmaya devam ettiği Sarıbeyler Seferberlik Çöreği\'ni, bu kez Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik için hazırladı. Bir fırında gece gündez demeden 3 gün boyunca hazırlanan 11 bin seferberlik çöreği, dualar eşliğinde Afrin\'e gönderildi. Sosyal medyada \'Savaştepe\'nin Sesi\' adlı grupta bir araya gelen Savaştepeliler, Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçik için seferberlik çöreği yaparak, gönderme fikrini paylaştı. Herkesin desteğiyle alınan kararın ardından gönüllü vatandaşlar, kendi aralarında topladıkları paralarla un, susam ve zeytinyağı gibi malzemeler temin etti. Ardından da Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Sarıbeyler Mahallesi\'ndeki bir fırında seferberlik çöreği üretimi başladı. Gıda mühendisleri nezaretinde üretilen seferberlik çöreklerinin yapımında genç- yaşlı, kadın- erkek çok sayıda kişi, gönüllü çalıştı. Mehmetçiğe gönderilecek 11 bin Sarıbeyler Seferberlik Çöreği\'nin yapımı, nöbetleşe yapılan çalışmayla hiç ara verilmeden 3 gün sürdü. Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Uğurcan Karaca\'nın annesi Meliha Karaca (45) da seferberlik çöreğinin yapımında yer aldı. Meliha Karaca, çalışmalara ara verildiği anlarda ise \'Eledim Eledim\' isimli türküyü yanık bir sesle söyleyerek, duygusal anlar yaşattı.Her ikisi de 76 yaşında olan Hasbi ve Güner Sansar çifti de, gece yarısı seferberlik çöreği yapımında yer aldı.

AMBALAJLARIN ÜZERİNE ANLAMLI NOT

Hazırlanan seferberlik çörekleri fırında pişirildikten sonra ambalajlandı. Üzerlerine, \'Mehmedim. Bu çörek, Savaştepe Sarıbeyler Seferberlik Çöreğidir. Çanakkale\'de ve Kurtuluş Savaşı\'nda Mehmetçiğin yanındaydı. Şimdi de Afrin\'de senin mübarek ellerinde. Çanakkale\'nin, Milli Mücaedenin ruh ve maneviyatını, binlerce Savaştepelinin dualarını üzerinde taşıyan bu çörek, aynı ruhla sana da şevk ve kuvvet versin. Gazan mübarek olsun Mehmedim!\' notu yazıldı. Fırındaki çalışmalar sırasında Türk bayrağı da açan vatandaşlar, \"Ne mutlu Türküm Diyene\" diye haykırdı.

Balıkesir\'de öğretmen olan İsmail Sıkıcıkoğlu, yaptıkları işin, sosyal medyanın istenildiğinde nasıl yararlı bir iş için kullanılacağına örnek olduğunu söyledi. Sıkıcıkoğlu, \"Seferberlik çöreği, 100 yıl öncesinde Çanakkale Savaşı\'nda Savaştepe halkının el ele vererek aylarca cepheye Mehmetçiklere sevk ettiği bir üründür. Kurtuluş Savaşı\'nda da aynı şekilde Kuva-yi Milliye\'ye, cepheye sevk edilen bir üründür. İsim olarak da somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilmiş Savaştepe Sarıbeyler Seferberlik Çöreği\'dir. Çanakkale Savaşı\'nda ve Kurtuluş Savaşı\'nda cephede Mehmetçiğin kumanyası olan bu çörek, şimdi neden Afrin\'de olmasın diye düşündük. Manevi destek olarak yapıp, cepheye gönderme kararı alrdık. Bu projenin arkasında bir bütün olarak tüm Savaştepe var. Büyüklerimiz bunun yapımında maya olarak tarhana kullanmış. Tarhana, un, tuz bir miktar zeytinyağ ve su kullanılıyor. Herşey doğal, hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. İçindeki tarhanadan dolayı uzun süre bayatlamadan aylarca muhafaza edilme şansına sahip. Susam da olduğu için enerji veren, doyurucu bir ürün\" dedi.

Seferberlik çöreği yapımında çalışan Müge Saldık (48) ise, \"Vatanımız, milletimiz için, askerlerimiz için Çanakkale harbinden beri askerlerimize çörek yapmaktayız. Kurtuluş Savaşı\'nda seferberlikte olduğu gibi, şimdi de Afrin\'de bulunan askerlerimiz için Sarıbeyler halkı olarak destekçiyiz\" dedi.Seferberlik çörekleri 50\'şerli olarak kolilere kondu, kamyona yüklendi. Bugün Savaştepe Çarşı Camiinde, Cuma namazının ardından dualar eşliğinde Mehmetçikler için Afrin\'e doğru yola çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Kadınrların seferberlik çöreklerini hazırlanması.

-Seferberlik Çöreklerinin fırına atılması.

-Pişirilmiş Seferberlik Çörekleri.

-Seferberlik Çöreklerinin ambalajlanması.

-Öğretmen İsmail Sıkıcıkoğlu röp.

-Müge Saldık röp.

-Meliha Karaca röp.

-Hasbi Sansar röp.

-Güner Sansar röp.

-Meliha Karaca \'Eledim Eledim\' türküsünü söylerken.

Haber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)

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2)ESKİ MEMURUN \'CUMHURBAŞKANINA HAKARET DAVASI\'NDA PAYLAŞIMLARI İNCELENECEK

İZMİR\'de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla memuriyetten men edilen ve hakkında \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçlamasıyla dava açılan Binali Erdoğan\'ın yargılanmasına devam edildi. Sanık, suçlamayı reddederken, mahkeme heyeti, sosyal medya paylaşımların kendisine ait olup olmadığının bilişim uzmanı tarafından incelenmesini istedi.İzmir\'de memur Binali Erdoğan, 16 Nisan Referandumu öncesinde sosyal medya üzerinden yaptığı başkanlık karşıtı paylaşımlardan dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, memuriyetten men edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Erdoğan, 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Binali Erdoğan hakkında \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçlamasıyla dava açıldı.

İzmir 25. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Binali Erdoğan ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan ve kendisi üzerinden algı operasyonu yapıldığını öne süren Erdoğan, \"Ben 32 yıldır memurluk yapıyorum. Paylaştığım şeyler üzerinden yorum yapılarak suçlu çıkarılmaya çalışıyorum. Ben kimseye hakaret amacı gütmedim. Atatürk ilkelerine bağlı, laik bir devletin savunucusuyum. Paylaşımlarım kendi üretimim değildir. Ben \'İncinsen de incitme\' kültürüyle yetişen biri olduğum için hakaret etmem söz konusu değildir. Sosyal medya hesabıma hukuksuz şekilde giren kişi ya da kişilerce ihbarda bulunuldu. Soruşturma kapsamında 32 yıllık memurluk hayatıma son verildi. Geçmişi FETÖ bağlantılı olan, devletin çeşitli kurumlarında kripto olarak görev yapan bu kişiler tarafından adalet mekanizması tahrip ediliyor. Bu soruşturmanın amacı benim gibi düşünen kişilere gözdağı vermektir. En başından beri benim düşüncelerim üzerinden algı operasyonu yapılıyor. Algı operasyonunun sona ermesini ümit ederek beraatımı talep ediyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, Binali Erdoğan\'ın yaptığı iddia edilen sosyal medya paylaşımlarının kendisine ait olup olmadığının bilişim uzmanı tarafından incelenerek rapor hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)-

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3)BABASIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

KONYA\'nın Sarayönü ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu sürücü Battal Gül (31) yaşamını yitirdi. Gül\'ün, babası Yusuf Gül\'ünde 2012 yılında trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında İstasyon Caddesi Ercekaya Mevkii’nde uyarı levhalarının bulunduğu hemzemin geçitte meydana geldi. Makinist Selim Cülüş\'ün (31) kullandığı 73804 sefer sayılı Afyonkarahisar- Konya seferini yapan yük treni, hemzemin geçitte Battal Gül yönetimindeki 42 Z 5352 plakalı Sarayönü Süt Üreticileri Birliği\'ne ait kamyonete çarptı. Kamyonet çarpmanın şiddetiyle devrildi. Sürücü Gül de olay yerinde yaşamını yitirdi.

Geçen yıl temmuz ayında evlenen Gül\'ün, babası Yusuf Gül\'ün de 2012 yılında, bugün meydana gelen kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Genel ve detay

- Battal Gül ve babası Yusuf Gül\'ün fotoğrafı

Haber- Kamera: Mustafa SOLAK SARAYÖNÜ KONYA DHA)

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4)CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde telefon mağazasına giren 3 hırsız, bir laptop ile 10\'un üzerinde cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.Olay gece saatlerinde, Darıca Abdi İpekçi Mahallesi Reşat Nuri Gültekin Caddesi\'nde meydana geldi. Telefon mağazasının kapısını zorlayarak içeri giren 3 hırsız, 1 adet laptop ve 10\'un üzerinde cep telefonunu çaldı. Güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde hırsızların 2 dakika içerisinde masanın üstünde duran laptopu çaldıktan sonra ellerindeki fenerlerle çekmecelere bakarak cep telefonlarını çaldıkları görüldü. Mağaza sahibi Gökhan Şevik, müşterilerin tamir için bıraktıklarıyla birlikte 10\'un üzerimde cep telefonunu, bir adet laptop ile bir miktar paranın çalındığını söyleyerek, zararının 7-8 bin TL civarında olduğunu ifade etti.

Polis mağazada incelemede bulunurken, parmak izi topladı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızların kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Mağazadan görüntü

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) -

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5)MARMARİS\'TE ŞEHİT YAKINI VE GAZİ POLİSLERE MADALYA



MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki 1 şehit ailesi ve gazi 5 polise, \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\' verildi. Şehit Polis Memuru Çetin Şahan\'ın anısına hazırlanan beratı, oğlu, kızı ve eşi gözyaşları içinde teslim alırken, salondakiler duygulu anlar yaşadı.

Marmaris\'teki 1 şehit yakını ve 5 gazi polise \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\' verilmesi için bir otelde tören düzenlendi. Muğla il ve Marmaris ilçe protokolünün katıldığı törende Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törende, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlatılan 15 Temmuz darbe girişimi görüntüleri izlendi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mesajı okundu. Ardından, \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\' alanların öz geçmişleriyle ilgili sunum yapıldı.

Törende konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, \"Şehit yakınlarımıza ailelerimize ve gazilerimize devletimiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarıyla ebediyete intikal eden gazilerimiz ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyor, hayatta olan tüm gazilerimize aileleri ile birlikte sağlık, afiyet, huzur dolu uzun bir ömür diliyorum\" dedi.

Vali Civelek, 15 Temmuz gecesi darbeci askerler ile çıkan çatışmada yaralanarak \'Gazi\' unvanını alan Komiser Yardımcısı Turgay Atılır ve polis memurları Ömer Köse, Mehmet Özmen, Serdar Dolu, Ali Uslu\'ya \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\' verdi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında çatışmada yaralanarak gazi olan ve 19 Temmuz 2016\'da, otomobilini gasp etmek isteyen Gürcü çetesi tarafından Marmaris\'te şehit edilen polis memuru Çetin Şahan\'ın eşi Elif, kızı Emine Göksu ve oğlu Berat Göktuğ Şahan\'a da \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\' Vali Civelek tarafından verildi. Aile beratı gözyaşları içinde alırken, salondakiler duygulu anlar yaşadı.Törende yemeğin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)-