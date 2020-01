DHA YURT BÜLTENİ-11

Babasının işkence yapıp dilendirdiği iddia edilen kız çocuğu, devlet korumasında

Gaziantep\'te Suriye uyruklu Abdullah C.\'nin, işkence yapıp dilendirdiği iddia edilen kızı 9 yaşındaki M.C., devlet korumasına alındı. Gözaltına alınan Abdullah C. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Bey Mahallesi\'nde dilencilik yapan M.C.\'nin vücudunda işkence izleri olduğunu fark eden bir kişi, çektiği fotoğraflar ile videoyu zabıtaya gönderdi. İhbarla bölgeye giden zabıta ekipleri, kız çocuğunu hastaneye götürüp İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne bildirdi. Tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'ne teslim edilen küçük kızın babası Abdullah C. gözaltına alındı. İlk ifadesinde kendisini zabıtanın dövdüğünü, ikinci ifadesinde ise parasını çalmak istediği bir kişi tarafından dövüldüğünü, ancak vatandaşın çektiği videoda ise babasının kendisine işkence yapıp dilendirdiğini söyleyen M.C., devlet korumasına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah C. ise savcılıktaki ifadesinde kızına işkence yapmadığını savundu. Abdullah C. serbest bırakıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım, vatandaş ihbarı ile konuşu araştırdıklarını kendi ersonelleri ile ilgili bir durumun olmadığını söyledi.

Şehit Onbaşı Aydar, arapça ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Ali Aydar’ın (21) cenazesi, memleketi Şanlıurfa\'nın Harran İlçesinde yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Arapça ağıtların yükseldiği cenaze töreninde şehit yakınları tabuta dokunmak isteyince, izdiham yaşandı. İl Müftüsü, cemaati şehidin namazı için saf tutun uyarısında bulundu.

Ağrı\'nın Doğubeyazıt ilçesinde, Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu\'ndan sınır devriyesi için çıkan askerler ile bir grup PKK\'lı terörist arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Onbaşı Ali Aydar, kaldırıldığı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi\'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Piyade Onbaşı Aydar\'ın cenazesi, sabah saatlerinde askeri uçakla Şanlıurfa GAP Havaalimanı\'na getirildi. Burada yakınları tarafından alınan şehidin cenazesi, kara yoluyla Harran’ın Demirli Mahallesi’ndeki mezarlığa götürüldü. Evli olan Şehit Aydar’ın yakınları, Arapça ağıtlar yakıp terör örgütü PKK\'ya lanet okudu. Şehit için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, şehidin babası İsmail, annesi Fatma Aydar ve 6 kardeşi ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Törende konuşan Vali Abdullah Erin, acılarının ve öfkelerinin büyük olduğuna vurgu yaparak, bu vatan için her zaman bedel ödemeye hazır olduklarını söyledi. Cenaze töreninde zaman zaman izdiham yaşandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılmak isteyen yakınlarının, uzun süre tabut başından ayrılmaması üzerine İl Müftüsü İhsan Açık kalabalığı sık sık uyardı. İl Müftüsü Açık, cemaate şehidin namazı için saf tutun uyarısında bulundu. Şehit Piyade Onbaşı Ali Aydar’ın cenazesi, İl Müftüsü İhsan Açık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Demirli Aile Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

1.5 tonluk uyuşturucu operasyonunun 13 şüphelisi adliyede

İzmir\'in Urla ilçesinde, yaklaşık 1.5 ton skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Urla\'nın kırsal Demircili Mahallesi\'nde geçen pazartesi günü düzenlenen operasyonda, Yunan adalarından Türkiye\'ye yatla getirildiği tespit edilen ve genetiği değiştirilmiş esrar olan 1.5 ton skunk ele geçirildi. Operasyon sırasında 4 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelileren ifadeleri doğrultusunda, 9 kişi daha yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler; Arnuvutluk uyruklu A.Ş., Suriye uyruklu M.A., Türk vatandaşları olan O.D., C.A., A.O.D., E.A., M.A., M.S.A., K.Z., H.D., A.Z., R.C. ve S.P., bugün adliyeye sevk edildi. Yunan adalarından, lüks yatla Türkiye\'ye getirildiği tespit edilen uyuşturucu sevkiyatının uluslararası bağlantısının, Arnavutluk uyruklu \'Dany\' lakaplı A.Ş. üzerinden sağlandığı belirtildi. Şüphelilerden birinin adliyeye sevk edildiği sırada kendisini kapıda bekleyen yakınına \"Akşam eve geleceğim\" demesi dikkat çekti.

Çankırı Üniversitesinde çıkan yangın korkuttu

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'nde çıkan yangın nedeniyle bazı çalışanlar mahsur kaldı. Çalışanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın öğle saatlerinde Tevfik Fikret Caddesi\'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi\'nin ikinci katında çıktı. Burada bulunan müzik bölümünün bulunduğu odada tadilat çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada bulunanlar yangını hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi çıkan yangın sonrası mahsur kalan işçileri ise yangın merdiveni camlardan indirerek tahliye etti. Dumandan etkilenen 5 kişiye ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiye ekibince söndürülen yangın sonucu binada hasar oluştu. Karatekin Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Sarıca, meydana gelen yangının büyümeden söndürüldüğünü ve herhangi can kaybının veya yaralının olmadığını aktardı. Sarıca, olayla ilgili inceleme başlatacaklarını aktararak, \"Yangın neden olmuş, nasıl olmuş bununla ilgili bir inceleme komisyonu kuracağız. Yangın esnasında binada yaklaşık 30 kişi vardı. Üniversitemiz de tatilde olduğu için binada eğitim gören öğrenci yoktu. Sadece binada çalışan arkadaşlarımız vardı. Onlar da sağ salim tahliye edildi\" dedi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



Ergani\'de otomobil takla attı: 1 ölü 5 yaralı

DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesinde özel bir otomobilin, trafifk levhasına çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü Metin Ak, olay yerinde hayatını kaybederken, aynı aileden 5 kişi yaralandı.Ergani ilçesine bağlı Karpuzlu mahallesi yakınlarında bugün saat 15.00 sıralarında, Metin Ak\'ın kullandığı 47 PB 242 plakalı özel otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple virajı alamayarak yolun sağında bulunan trafik levhasına çarptı. Çarpma sonucu asfalt yolda takla atan aracın sürücüsü Metin Ak, olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde bulunan ve aynı aileden oldukları öğrenilen, Şevkiye, Fikriye Zerrin, Baran, Nazar ve Bora Ak olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yaralı 5 kişi, kaza haberinin duyulması üzerine olay yerine sevkedilen ambulanslar ile Ergani ve Diyarbakır\'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı 5 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, Ergani nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı\'nın, kaza ile ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Tekstil fabrikasında yangın: 1 yaralı

Tekirdağ\'ın Ergene İlçesi\'nde bir tekstil fabrikasının işletme bölümünde çıkan yangında bir işçi hafif şekilde yaralandı.

Yangın, ilçeye bağlı Ulaş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, tekstil fabrikasının işletme bölümünden henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangını gören bir fabrika çalışanı hemen itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yangının diğer bölümlere sıçramaması için kendi imkanları ile söndürmeye çalıştığı sırada ellerinden hafif şekilde yanması sonucu yaralandı. İtfaiye ve ambulansın gelmesiyle yanan işletmeye itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yaralanan işçi ise ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

Karabük\'te kazalar mobese kameralarına yansıdı

Karabük\'te 2\'si kavşakta meydana gelen biri ölümlü 3 trafik kazası mobese kameraları tarafından görüntülendi.

Geçen aylarda Karabük\'te kavşaklarda meydana gelen kazalar mobese kameralarına yansıdı. 100\'üncü Yıl Mahallesi Balıklar Kayası mevkiinde meydana gelen kazada, kavşağa hızla yaklaşan 24 yaşındaki Nazım Özkan yönetimindeki IL 262 LA yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıktıktan sonra savrularak sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Orta refüjde ağaca da çarpan otomobilde sürücü Özkan yaralanırken, arkadaşı 24 yaşındaki Hüseyin Ören kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Nazım Özkan yapılan alkol muayenesinde 1.94 promil alkollü olduğu belirlendi. Diğer bir kazalarda ise, Yeşil Mahalledeki Sanayi kavşağına yaklaşan bir otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçip başka bir otomobile çarpma anı ve Bulak kavşağına aynı anda girmeye çalışan bir otomobille kamyonun çarpışma anı yer alıyor.

Zeytin Dalı harekatına destek için bin zeytin fidanı dağıtıldı

İZMİT Belediyesi, \'Zeytin Dalı\' harekatına destek olmak amacıyla vatandaşlara bin zeytin fidanı dağıttı.

İzmit Belediyesi, belediyenin önünde düzenlediği törenle \'Zeytin Dalı\' harekatına destek olmak için vatandaşlara bin zeytin fidanı dağıttı. Belediyenin önünde toplanan vatandaşlar zeytin fidanı alabilmek için sıraya girdi. Görevliler vatandaşlara tüpler içinde zeytin fidanlarını verdi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan belediyenin önündeki Sabri Yalım Parkı\'na bir zeytin fidanı dikti. Hainlere gereken dersin verildiğini belirten Nevzat Doğan, \"Zeytin ağacı Kuran-ı Kerim\'de geçen, soframızda olan ve çok farklı faydaları olan bir ağaçtır. Zeytin ayrıca barış ve kardeşlik demektir. Kahraman ordumuz Afrin\'de Zeytin Dalı operasyonunu yapıyor. Bu operasyon Suriye\'de olabilir ama bu Türkiye için, İzmit için çok önemlidir. Asırlar boyunca ülkemizi parçalamak için içte dıştan saldırıp oyunlar oynanıyor. Bizi Anadolu\'dan çıkarmak için yapmadıkları yok. Ama hiçbir zaman başarılı olamadılar, olamayacaklar da. Bugün de kahraman ordumuzun yaptığı bizleri ve İslam\'ı yok etmek isteyenlerin, Haçlı zihniyetinin oyununu bozma operasyonudur. Suriye ve Irak sınırımızda bizi bölmeye çalışan iç ve dış güçler, hainler, terör örgütlerine destek veriyorlar. Bunlara izin verip seyredecek değiliz, Tabii ki İzmit\'e kadar gelmelerini de bekleyecek değiliz. Türk milleti olarak Başkomutanımızın önderliğinde bu hainlere ve tüm dünyaya gereken dersi veriyoruz\" dedi. Türkün gücünü dünyaya gösterdiğini belirten Doğan, konuşmasına şöyle devam etti: \"Bizi bölmek isteyen bu güçler Türk milletinin vatanına, milletine, bayrağına ne kadar düşkün olduğunu, bu değerleri için neler yapabileceğini ya bilmiyorlar, ya da bilmek istemiyorlar. Bugün verilen mücadele bu değerlerimize kastetmek isteyenlere verilen bir cevaptır. Birlik, beraberlik içinde oyunları yine bozacağız. Daha çok çalışarak, daha çok kenetlenerek dosta düşmana gücümüzü göstereceğiz. Çocuklarımıza şanlı tarihimizi en iyi şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Zeytin Dalı operasyonu ile Türk\'ün gücünü bütün dünyaya göstermekteyiz. Lamı cimi yok, Afrin alınacak. Oradaki terör temizlenecek. Oraya dostluk, kardeşlik gelecek\" Konuşmaların ardından İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç tarafından şehitler için dua edildi.

