DHA YURT BÜLTENİ-11 

Akçakale\'de intihar ve linç girişimini polis önledi

Polis kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı

ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde alkolü olduğu iddia edilen M.D., yol kenarına park ettiği otomobilini önce benzin döküp yakmaya çalıştı. M.D. ardından da pompalı tüfekle intihar edeceğini söyledi. Özel harekât ekibi, M.D.\'nin elindeki tüfeği alırken, toplanan kalabalığın linç girişimini ise polis havaya uyarı ateşi açarak önledi.

Olay, dün gece Abdullah Gül Bulvarı\'nda meydana geldi. Alkol aldığı iddia edilen M.D., yol kenarına park ettiği otomobilini, üzerine benzin dökerek yakmak istedi. M.D.\'yi gören çevredekiler, bir süre onunla sohbet edip dikkatini dağıtırken, polis ve sağlık görevlilerine de haber verildi. Mahallede korku dolu bekleyiş sürerken, M.D., otomobilinde bulunan pompalı tüfeği alıp, intihar edeceğini söyledi. Elinde tüfekle, bir süre çevresinde toplanan kalabalığa seslenen M.D. için olay yerine özel harekât polisi sevk edildi.

Özel harekât ekibi, ikna çalışmaları sırasında bir anlık dalgınlığından faydalanarak M.D.\'nin elindeki tüfeği aldı. Yere yatırılarak gözaltına alınan M.D., çevrede toplananlar tarafından linç edilmek istendi. Bu sırada polis, toplanan kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. İntihar ve linçten polisin müdahalesiyle kurtulan M.D., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tüfekle polislerle konuşan alkolü şahıs

- Arkadan yanaşan polis şahısın elindeki tüfeği alması

- Polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alınan şahıs

- Toplanan kalabalık şahsı linç etmeye kalkışması

- Polis kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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Şehit Mehmet Muratdağı, yarın toprağa verilecek (2)



VALİ, AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Vali Süleyman Kamçı, Afrin\'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Kamçı\'ya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2\'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke eşlik etti. Vali Kamçı ve beraberindeki heyet, aileye başsağlığı diledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: KAYSERİ (DHA)

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Uludağ\'da fırtına ve kar etkili oldu

KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Uludağ\'da şiddetli kar yağışı, fırtına ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Kış turizminin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ\'da şiddetli kar yağışı, fırtına ve sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Uludağ\'da, kar kalınığı 132 santimetreye yükseldi. Şiddetli fırtına sebebiyle sömestir tatili için Uludağ\'ı dolduran tatilciler de zor anlar yaşadı. Pistlerde kayak yapan tatilciler hava şartlarından olumsuz etkilendi. Uludağ yolunda ve oteller bölgesinde karla mücadele ekipleri de harekete geçti. Yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılıyor. Beyaz Cennet Uludağ\'da kar yağışının yarın da devam edeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Uludağdan genel görüntüler

-Kayak yapanlardan detaylar

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-

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FETÖ/PDY\'nin ilaççısı gözaltında



FETÖ/PDY\' ye yönelik Kayseri merkezli İstanbul, Antalya, Gaziantep ve Yozgat\'ta yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden emekli A.S.\'nin evinde, yurtdışındaki örgüte ait özel hastanelere gönderilmek üzere çok sayıda ilaç ve Fethullah Gülen\'in yazdığı kitaplar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik bugün Kayseri merkezli 5 ilde operasyon yaptı. Operasyonda, aranan 6 kişiden 4\'ü yakalandı. Gözaltına alınan arasında, emekli olduğu belirlenen A.S.\'nin evi ve bağevinde yapılan aralamalarda FETÖ/PDY\'nin yurt dışındaki özel hastanelerine gönderilmek üzere çok sayıda ilaç, örgüt lideri Fethullah Gülen tarafından yazılmış kitap ve derğiler, dijital metaryeller ve çok sayıda döküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayseri’de Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki Adli Tabiplik\'te sağlık kontrolünden geçirilen A.S., basın mensuplarına, \"Helal para kazanın\" diye bağırdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)-

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Emlakçının borç intiharı

ANTALYA\'da emlakçılık yapan Bayram K. (63), bir miktar borcu nedeniyle kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 147 Sokak üzerindeki emlak ofisinde meydana geldi. Emlakçı Bayram K.\'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İki katlı iş yerinin üst katını yaşam alanı olarak kullanan Bayram K.\'nın emlak ofisine gelen polis, içeri girdiklerinde emlakçıyı merdiven boşluğunda iple asılı halde buldu. Sağlık görevlileri Bayram K.\'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bayram K.\'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Emlak ofisinin kapısında PTT tarafından yapıştırılan ihbar notunda, Antalya 13\'üncü İcra Mahkemesi\'nden tebliğ çıkarıldığı bilgisi dikkati çekti. Bayram K.\'yi en son 3 gün önce gördüğünü belirten komşusu İbrahim Yiğit, “4-5 yıllık esnaf dostluğumuz vardı. Birkaç farklı iş yaptı, maddi anlamda biraz zorlandı. Borçları vardı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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PTT çağrı pusulasından görüntü

Polislerin görüntüsü

RÖP: İbrahim Yiğit ( Yan komşu esnaf )

İşyerinden genel görüntü

İntihar eden kişinin eşi polislere bilgi verirken

Kendini asan şahsın vesikalık resmi

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Siirt\'te Afrin\'e gönüllü gitmek isteyenler Askerlik şubesine başvurdu

SİİRT\'te, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)\'nın Suriye\'nin Afrin kentindeki PKK/YPG terör örgütü varlığına yönelik başlattığı, \"Zeytin Dalı Harekatı\"na katılmak isteyen ve aralarında mahalle muhtarlarınında bulunduğu 50 kişilik bir grup, Askerlik şubesine başvurarak dilekçe verdi.

Askerlik Şubesine, \"Zeytin Dalı Harekatı\"na katılmak için dilekçelerini veren 50 kişilik grup arasında bulunan muhtar Erdoğan Danış, \"Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin\'de PKK ve PYD terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda bizler gönüllü olmak istedik. Bundan ötürü Askerlik şubesine gelerek gönüllü dilekçemizi Askerlik şube başkanımıza verdik. Bize bir görev verilmesi durumunda gitmeye hazırız\" dedi.

Afrin\'de PKK ve PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona gönüllü olarak katılmak istediğini ve dilekçe verdiğini anlatan Metin Barbaros adlı muhtar ise, \"Afrin\'e yapılan operasyona gönüllü olarak katılmak istiyorum ve dilekçemi de verdim. Ben 1988 yılında tankçı olarak askerlimi yaptım ve tank şoförüydüm. Bugün bana iki saat eğitim verirlerse ben yine tank kullanırım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü;

-Askerli şubesinden görüntüler

-Şubeye gelen gruptan görüntüler

-Askerlik Şube başkanına dilekçelerinin verilmesi

-Dilekçeleri veren muhtarların konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

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25 metrelik direğe çıkıp, buzları kırıyorlar

ÇAMLIBEL Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin (ÇEDAŞ) enerji timleri adını verdiği arıza onarım bakım ekipleri zorlu kış şartlarında oluşan arızalara anında müdahale ediyor. Ekipler enerji nakil hatlarına çıkarak, oluşan buzları kırıyor.

Sivas Yozgat ve Tokat\'ta elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ\'ın enerji timleri adını verdiği arıza onarım bakım ekipleri zorlu kış şartlarında oluşan arızalara anında müdahale ediyor. Sorumluluk alanında yaklaşık 950 bin aboneye hizmet veren ÇEDAŞ, zorlu kış şartlarında kırsalda yaşanan elektrik arızalarıyla da mücadele ediyor. Divriği ilçesinde enerji nakil hattında meydana gelen arıza nedeniyle ÇEDAŞ\'ın enerji timleri bölgeye sevk edildi. Kapalı olan yol nedeniyle paletli kar aracıyla arıza bölgesine ulaşan enerji timleri, iş güvenliği önlemlerini aldıktan sonra arızanın meydana geldiği 25 metre yükseklikteki enerji nakil hattına çıkarak hatta oluşan buzları kırdı. Yüzeyi tamamen buzla kaplanan enerji nakil direğindeki çalışma ilgi çekti. Hattın üzerindeki buzları temizleyen ekipler arızayı giderek, kırsal kesimlerde yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçiyor.

Görüntü Dökümü:

-Ekiplerin çalışması (Amatör kamera)

-Direğe çıkarak buzları kırmaları

Haber:SİVAS, (DHA)

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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi

ÇORUM\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 14\'ü adliyeye sevk edildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı Zaman gazetesinin kapatılmasını protesto etmek için 2014 yılında Çorum Adliyesi önünde yapılan eylemlere katılan ve yürütülen soruşturmalarda örgüt ile iltisaklı oldukları hususunda başkaca deliller de elde edilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan operasyonda 26 kişi yakalandı. 5 gündür sorguları süren şüphelilerden 14\'ü sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 12 kişinin ise emniyetteki sorgusunun sürdürğü bir kişinin de arandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adliyeye getirilmesi

- Adliye dış görüntü

- Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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