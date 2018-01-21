DHA YURT BÜLTENİ-11 

Erdoğan: İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız (2) - Yeniden

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin \"Bu yola kararlılıkla inançla devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız. İnşallah, çok kısa sürede, bu operasyonu tamamlayacağız\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Kongresi\'ne katılmak üzere geldiği Bursa’da, kongrenin yapıldığı Tofaş Spor Salonu\'nun dışında toplananlara hitap etti. Gördüğü kalabalıktan duyduğu mutluluğunu dile getiren Erdoğan, \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kara harekatının bugün başladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: \"Sizi böyle gördükçe şimdi Afrin\'e bakıyorum, Afrin\'deki Mehmetçiğimize bakıyorum ve PYD- PKK terör örgütünün şu anda nasıl kaçtıklarını görüyorum. Dedim ya onlar kaçacak. Mehmetçik, bizler hep birlikte kovalayacağız. Dün Kütahya\'da, operasyon fiilen başladı, demiştim ve 17.15 gibi uçaklarımız, havalandı. Uçaklarımız bombalamaya başladı. Şimdi kara harekatı devam ediyor, durmak yok. Zira şimdi de bugün bazı haberler aldım. KCK ve HDP sokağa çağırıyor ve şu anda Diyarbakır’da kongre yapıyorlar. Aldığım haberlere göre, kimseyi bulamamışlar; ama şunu söylüyorum. Şu anda, adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK; nerede meydana çıkarsanız bilin ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır. Zira istediğiniz gibi at oynatamayacaksınız bu ülkede. Biz, yerli ve milli bir duruşla şu anda ülkemizin sınırlarına saldıranlara karşı bir operasyon yapacağız. Siz, bizi içeriden vuracaksınız öyle mi? Dağdakileri ininden nasıl çıkardıysak sizlere de asla o meydanları bırakmayız ve şu anda Mehmetçiğimizin Rabb\'im yardımcısı olsun. Özgür Suriye Ordusu\'nun Rabb\'im yardımcısı olsun. Şu anda polisimizin Rabb\'im yardımcısı olsun, güvenlik kuvvetlerimizin Rabb\'im yardımcısı olsun. Dün ve bugün tüm Müslümanlar, namazlarda ve dualardaydı. Sadece burada değil, Afrika’da bile herkes ellerini duaya açmıştı. Yalnız değiliz. Her şey bir tarafa Allah, bizimle beraber. Biz, bu yola böyle devam edeceğiz. Kararlılıkla inançla devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız.\"

\'ACIRSAK ACINACAK HALE GELİRİZ\'

Konuşma yaptığı alana gelenleri gördükçe \"Yeni bir Bursa mı doğdu? Bak hala geliyorlar” diyen Erdoğan, emniyet güçlerinden herkesin alana girip, bu heyecanı yaşamasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Şu anda havada, karada, cephede, Mehmetçiğimizi dualarınızla yalnız bırakmayın. Özgür Suriye Ordusu\'nu dualarınızla yalnız bırakmayın. Tüm gece Başbakan\'ımız ve Genelkurmay Başkanı\'mızla irtibat halindeydik. Görüşüyoruz, görüşmekteyiz. Nerede, ne olur, sürekli takipteyiz. İnşallah, çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız. Kardeşlerim, benim sizden isteğim, \'Rabia\'mızı unutmayalım; çünkü bu \'Rabia\'nın içeriği çok önemli. Burada ayrılık yok. Burada birlik var. Burada tek millet var. Türk\'üyle Kürt\'üyle Laz\'ıyla Çerkez\'iyle Gürcü\'süyle Roman\'ıyla Boşnak\'ıyla Arnavut\'uyla 80 milyon tek millet. Bize ayrılık var mı? İkincisi tek bayrak. Şu bayrağımızın güzelliğine bakın. Rengini nereden alıyor? Şehidimizin kanından alıyor. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisi. Kimse, paçavrayı bizim bayrağımıza eş tutamaz. Üçüncüsü, tek vatan. 780 bin kilometrekare ile tek vatan. Bu vatan topraklarını kimse bölemez, parçalayamaz. Kim ki buna teşebbüs ederse nasıl ki F-16 olduk, helikopter olduk, tank olduk, top olduk; bunları inlerinden çıkardıysak oralarda da F-16 oluruz ve bu vatanı böldürmeyiz. Dördüncüsü tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti\'nden başka bizim devletimiz yok. Neymiş? Paralel devlet. Asla nerede bulursak onları da ya kodese ya da kaçacakları delik arayacaklar. Çünkü FETÖ denilen alçak, bu ümmeti parçaladı. Ona fırsat vermeyeceğiz. Şu anda zannediyor ki \'Amerika, beni burada saklar, tutar\'. Yok, yok. O da seni bir müddet tutacak, saklayacak, ondan sonra kirli bez gibi sokağa atacak. Bunu da bilesin ha. Ve onun da bütün avanesi yani yurt dışına kaçanlar, batıya kaçanlar, bunların hepsinin yaptıklarının bedeli var. Bunu ödeyecekler. Kimse acıma duygusuna kapılmasın lütfen. Acırsak acınacak hale geliriz. Her şeyi hukuk içinde yapıyor, yapmaya devam edeceğiz. Sıkıntı varsa soruşturuyoruz. Ona göre karar veriyoruz”

\'TÜRKİYE’NİN SİYASETTE BAŞBAKANI BENİM\'

Türkiye\'nin, büyümede dünyanın 1 numarası olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: \"Hatırlayın. Biz, göreve geldiğimizde milli gelir neydi? Kişi başına 3 bin 500 dolar. Şimdi ise 11 bin dolar oldu. Bak, nereden nereye. 3 katın üzerinde. İhracatımız neydi? 36 milyar dolar. Şimdi ihracatımız, hamdolsun 158 milyar doları aştı. Bitmedi. IMF\'ye borcumuz, 23.5 milyar dolardı. Benim meşhur Davos’u hatırlıyorsunuz. O zamanki IMF Başkanı ile görüşmemiz oldu. Bakan arkadaşlar da yanımda. Siz, bize siyaset yapmaya mı geliyorsunuz yoksa paranızı tahsil etmeye mi? Eğer paranızı, alacağınızı tahsile geliyorsunuz, bunları söylüyor musunuz? Söylüyorsunuz. Ama siyaset yapmaya geliyorsanız Türkiye’nin siyasette başbakanı benim. Bunu yapamazsınız dedim. Buna asla kabullenmem mümkün değil. Kardeşlerim, 23.5 milyar dolar borcu 2013 yılında bitirdik. Artık \'IMF\' diye sorunumuz yok. Merkez Bankası’nda 27.5 milyar dolar döviz rezervi vardı, şimdi 123 milyar dolar var. Bu 138 milyar dolara çıkmıştı. Bu malum gelişmeler nedeniyle düşüş yaşandı. Şimdi tırmanıştayız. Daha iyi olacağız. Birileri diyor ki Türkiye’nin ekonomisi iyi değil. Hadi git, yat ya. Git yat. Büyümede dünyanın 1 numarası olduk. Dimdik ayaktayız. Yüzde 11 ile bir numarayız. Kimse, akıl vermesin. Onlar, akıllarını kendilerine saklasınlar. Biz, kendimize yeteriz. Kardeşlerim, sizden isteğim, ana kademe çok çalışacağız. Kadın kolları çok çalışacağız ve birbirimizi menfaat için değil; Allah için seveceğiz.\"

Bursa’nın referandumda yüzde 54’ü yakaladığını da hatırlatan Erdoğan, “Ben istiyorum ki Bursa, kendine yakışanı yapsın; çünkü sizin ulaştığınız yer, çok daha yukardaydı. Bunu tekrar yapacak güçtesiniz. İnşallah yeni belediye başkanımız, yeni il başkanımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız dayanışma içinde bunu başaracağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Kongresi\'nde konuşma yapmak üzere kongrenin yapıldığı Tofaş Spor Salonu\'na geçti.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan\'ın konuşması (CANLI VERİLDİ)

NOT : AKTÜEL GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih KITIR- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) -

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Başbakan Yıldırım: Amerika’nın Suriye’deki uygulamaları, müttefiklik ruhuna aykırı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, \"Amerika’nın Suriye’deki uygulamaları, maalesef müttefiklik ruhuna aykırıdır. Bir yandan \'Teröre karşı birlikte mücadele edelim\' diyeceksiniz diğer yandan da binlerce teröristi güney sınırlarımızda yerleştirme gayreti içine gireceksiniz. Teröre karşı net, açık, kararlı bir tavır alması, Amerika’nın da menfaatidir\" dedi.

Başbakan Yıldırım, AK Parti 6\'ncı Olağan Çanakkale İl Kongresi\'ne katıldı. Anafartalar Spor Salonu’nda düzenlenen kongreye Yıldırım’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti genel başkan yardımcıları Vedat Demiröz, Fatih Şahin ve Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanvekili ile Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanları ve yaklaşık 3 bin partili katıldı. MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar da kongrede misafir olarak yer aldı. Kongre, divanın oluşturulmasıyla başladı. Divan başkanı, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım seçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından faaliyet raporu okundu. Kongrede, Gelir Gider Kesin Hesap Raporu okundu ve onaylandı. Yönetim kurulunun ibrası da gerçekleştirildi.

Kongreye tek aday olarak katılan Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, konuşmasında, “AK Parti\'de kongre demek; bayram demek, şölen demek, yenilenmek demek, değişim demek demektir. Teşkilatların üzerindeki metal yorgunluğunu atması ve hemen ertesi gün yeni hedeflere yelken açması demektir. Tek bayan il başkanı olarak bu görevde bulunmaktan onur ve gurur duyuyorumö dedi.

\'OPERASYON MEHMETÇİĞİN KARADAN TEPELERİNE BİNMESİYLE DEVAM EDİYOR\'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekrandan görüntülü mesajı izletildikten sonra kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım, salondaki partilileri selamladı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin Yıldırım, “Dün bildiğiniz gibi PKK- DEAŞ terör örgütlerini yok etmek için hava harekatıyla başladığımız \'Zeytin Dalı Operasyonu\', bugün Mehmetçiğin karadan tepelerine binmesiyle devam ediyor. Türkiye’nin hukukunu, hudutlarını korumak için Afrin bölgesinde bulunan Mehmetçiği, kahraman askerlerimizi \'Şehitler diyarı Çanakkale’den selamlıyorum. \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğimizin Allah, yar ve yardımcısı olsun. 80 milyon Türk evladının duası ve desteği onlarla beraber. Allah onlara yardım etsin, muzaffer etsin, muvaffak eylesinö diye konuştu.

Çanakkale\'nin \'şehitler diyarı\', \'düşmanın kabusu\', \'Türkiye’nin gururu\' olduğunu belirten Yıldırım, \"Yedi düvelden işgalcilerin gelip de geçemediği Çanakkale’yi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yiğit evlatlarını vatan uğruna şehit olmak için Çanakkale’ye gönderen Balkanlar\'ı, Kafkaslar\'ı, Ortadoğu’yu, bütün gönül coğrafyamıza selamlarımızı gönderiyorum. 18 Mart’ta olduğu gibi, 15 Temmuz\'da da İstiklal mücadelesi veren Çanakkalelilere şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz gecesi alçaklara geçit vermediniz. Ay yıldızlı bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz, teröristlere fırsat vermediniz. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsunö dedi.

AK Parti’nin meselesinin, Türkiye olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:\"Türkiye’nin refahı, huzuru ve mutluluğundan başka bizim bir derdimiz olmaz. AK Parti\'ye gönül veren siz dava arkadaşlarımla beraber bu yolda yürümekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye’yi içinde bulunduğu derin krizlerden çıkarmak için bu beraber yola çıktık. Çok çalışarak, Allah’a şükür o karanlık günleri artık geride bıraktık. Büyük atılımlar yaptık, büyük eserler ortaya koyduk. Bugün, ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa etek için görev yapıyoruz. Bu yolda ilk günkü gibi ne kadar kararlıysak ne kadar heyecanlıysak aynı şekilde yolumuzu devam ediyoruz. Biz Türkiye’yi 3 kat daha büyüttük.\"

\'MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI NASIL KULLANACAĞIMIZI BİLİYORUZ\'

AK Parti\'nin 22 Mayıs 2016 tarihindeki olağanüstü kongresinde, genel başkan olarak seçildiğinde \"Terörü Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız\" dediğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: \"O gün bir söz verdik millete ve o gün bugün terörü milletimizin başına bela olmaktan çıkarmak için gece gündüz demeden bütün güvenlik birimlerimizle polisimizle, jandarmamızla, askerimizle ve güvelik korucularımızla mücadele ediyoruz. Allah’a şükür geldiğimiz noktada terör artık Türkiye’nin birinci meselesi değildir. Terörü ininde vurarak, etkisiz hale getirerek vatandaşımızın huzurunu güvenini sağladık. Biz beraberiz. Birlikte Türkiye’yiz. Türkiye, asla teröre fırsat vermeyeceğini dost, düşman herkese göstermiştir. Başta müttefiklerimiz olmak üzere herkes bu konuda ne kadar hassas olduğumuzu bilmelidir. Güney sınırlarımızın güvenliği için Fırat Kalkanı\'nda olduğu gibi \'Zeytin Dalı Operasyonu\' da devam edecektir. Sonuç alıncaya kadar bir tane PKK’lı, DEAŞ’lı terörist kalmayınca kadar devam edecektir. Bizim ne Suriye’nin, nede bir başka ülkenin bir karış toprağında gözümüz yoktur. Ülkemize yönelen açık terör tehdidini yok etmek için oralardayız. Meşru müdafaa hakkımızın ne olduğunu, nasıl kullanacağımızı, çok iyi biliyoruz. Uluslararası hukuka uygun olarak hukukumuzu da hudutlarımızı da koruyoruz. Sınırlarımızın yanı başında bir terör koridorunun oluşmasına asla geçit yok. Başta bir terörist ordu kurulmasına ve bunların silahlandırılmasına da izin vermeyeceğiz. Ülkemizin güvenliği için her türlü tedbiri almak boynumuzun borcudur. Bizim meşru bir hakkımızdır.\"

Türkiye\'nin terörle mücadelesinin bütün dünya için olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: \"Terör batıdan merkezleri vurduğunda onu bir insanlık suçu kabul edip kınamak, bizim coğrafyamızda Müslüman kanı döküldüğünde eğer teröre müsamaha gösterirseniz destek olursanız müttefikliğimizin, müttefiklerimizin teröristlerin yanında, DEAŞ’ın, PKK’nın yanında yer alması bizi üzer. Amerika’nın, Suriye’deki uygulamaları maalesef müttefiklik ruhuna aykırıdır. Bir yandan teröre karşı birlikte mücadele edelim diyeceksiniz. Diğer yandan da binlerce teröristi Güney sınırlarımızda yerleştirme gayreti içerisine gireceksiniz. Teröre karşı net, açık, kararlı bir tavır alması, duruş göstermesi, Amerika’nın da menfaatidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu ülkenin bileğini kimse bükemez, sırtını yere getiremez. Ülkemize düşmanlık edenlerin hevesini kursağında bırakacağız. Bunu Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında, 15 Temmuz\'da yaptık. Afrin’de de bunu yaparız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın.ö

Çanakkale’ye 15 yılda birçok yatırım yaptıklarını da dile getiren Başbakan Yıldırım, kentin zenginlik ve cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı. Yıldırım, \"Çanakkale’ye bugüne kadar 16 milyar liralık yatırım yaptık, helali hoş olsun. Çanakkale, daha fazlasına layık. Bu yatırıma 1915 Çanakkale Köprüsü dahil değil, onu da kattığımız zaman rakam, 27.5 milyara çıkıyor\" dedi.

Öte yandan AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ, Başbakan Binali Yıldırım\'a konuşmasının ardından 57\'nci Alay Sancağı ile üzerinde \'Çanakkale Düşmana Geçilmez, Dosta Geçilir\' yazısı ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü resminin yer aldığı tabloyu hediye etti. Başbakan Yıldırım, 57\'nci Alay Sancağı\'nı öperek, aldı. Kongre salonundan ayrılan Yıldırım, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı\'yı ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-AK Parti İl Kongresinden genel ve detay görüntü.

-Kongre salonunda vatandaşlarla tokalaşan Başbakan Binali Yıldırımdan gele ve detay görüntü.

-Binali Yıldırım partilileri selamlama görüntüsü.

-Binali Yıldırım’a hediye takdiminden görüntü.

-Binali Yıldırım’ın partililer ile hatıra fotoğrafı çektirmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Bodrum\'da Karadenizliler\'i buluşturan Hamsi Festivali

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Karadenizliler, bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali\'nde buluştu. Festivalde 2 ton hamsi dağıtıldı.

Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Bodrum Belediyesi\'nin destekleri ile düzenlenen Hamsi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Bodrum Kapalı Pazaryeri\'nde gerçekleşen festivale Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, ilçedeki siyasi partilerin başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Festivalde, 2 ton hamsi pişirilip ücretsiz olarak halka dağıtıldı. Dağıtılan hamsilerden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalde, Karadeniz Halk Oyunları Folklor Grubu da horon başta olmak üzere yöresel danslardan oluşan bir gösteri sundu. Karadenizliler horon ekibine katılarak alanı doldurdu. Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefer Çelik, amaçlarının Karadenizliler\'i biraraya getirip, birlik beraberliği sağlamak olduğunu söyledi. Çelik, festivali düzenlemekteki bir başka amaçlarının da Karadeniz kültürünü tanıtmak olduğunu belirtip, \"Hatta japor turistler bile merak edip festivalimize katılmışlar. Az önce kendilerini gördüm. Festivalimiz sadece Karadenizliler\'e değil, kültürümüzü merak edip, öğrenmek isteyen herkese açık\" dedi.

Gün boyu süren festivalde yöresel sanatçıların dışında Karadeniz\'in sevilen seslerinden Resul Dündar\'ın şarkıları ile devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hamsilerin pişirilmesinen görüntü

-Horon teilmesinden görüntü

-Karadeniz\'in sevilen seslerinden Resul Dündar\'ın konserinden görüntü

-Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefer Çelik ile röp.

Haber: Hülya ELTEŞ -Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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