DHA YURT BÜLTENİ-11 

İNCİRLİK\'TE TÜRK F-16\'LAR HAZIR BEKLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin \'Zeytin Dalı Harekatı\'na havadan bombardıman yaparak başlamasının ardından gözlerin çevrildiği Adana\'nın Sarıçam İlçesi\'ndeki İncirlik Hava Üssü\'nde, 2 Türk F-16 savaş uçağının pist başına geldiği görüldü. Pist başında bekleyen savaş uçaklarının operasyona katılması bekleniyor.

İNCİRLİK\'E 4 TÜRK F-16 İNDİ

Adana\'nın Sarıçam İlçesi\'ndeki İncirlik Hava Üssü\'nde 2 Türk F-16 savaş uçağının pist başında beklemeyi sürdürürken, saat 18.10 sıralarında 4 adet F-16 ardı ardına İncirlik Üssü\'ne iniş yaptı. Bu uçakların operasyona fiilen katılıp katılmadığı ise henüz anlaşılamadı.

Öte yandan savaş uçaklarının Afrin\'deki bir TV vericisini vurduğu ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İncirlik Üssü\'nde bekleyen savaş uçakları

- İncirlik\'e inen savaş uçakları

Haber Kamera: Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA)

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Gezi otobüsü kaza yaptı: 11 ölü, 46 yaralı (4)



ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Eskişehir\'de 11 kişinin öldüğü 2\'si şoför 46 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre ölenler şunlar:

Asuman Doğrul (68), Munise Kayabaşı (66), Ayfer Ak (62), Zekiye Ersin (53), Hakan Erkul (52), Nejla Kaya (51), Feride Çağatay (48), Serpil Tamer (44), Elif Altıntepe (42), Ecem Bek (17) ve İdil Tamer (17).

Valilik açıklamasında, yaralılardan 29\'unun tedavilerinin tamamlanıp taburcu edildikleri, ölen 11 kişinin cenazelerinin de memleketlerine gönderildiği belirtildi.

Bu arada CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile Tepebaşı Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Ataç, yaralıları hastanelerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Milletvekili Çakırözer, \" Çok vahim, çok üzücü bir kaza. Doktorlarımız, hastane personellerimiz ellerinden gelen her şeyi yapmışlar, hepsine teşekkür ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah\'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar diyorum. Dileğimiz bir daha böyle acıların yaşanmaması\" dedi.

Haber: Eyüp KELEBEK / Eskişehir (DHA)

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Tüfenkci: ABD\'nin desteğiyle terör örgütlerini devletleştirme adımlarını yaşadık (2)

TÜFENKCİ: TÜRKİYE GÖBEĞİNİ KESECEK GÜÇTEDİR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'daki açılış ardından Mardin\'de bir otelde yapılan AK Parti Artuklu İlçe Teşkilatı 2\'nci Olağan Kongresi\'ne katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan kongrede Bakan Tüfenkci ile birlikte AK Parti Mardin Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, eski dönem milletvekilleri Halit Demir, Gönül Bekin Şahkulubey ile Süleyman Bölünmez, il başkanı Nihat Eri ile SP ve MHP il yönetiminden birer temsilci de bulundu.

Burada konuşan Tüfenkci, bir proje üzerine HDP\'nin Türkiye partisi iddiasıyla seçimlere girerek Meclis\'e girdiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Meclis\'e girer girmez bölge halkının sorunlarına çözüm bulacaklarına, \'Biz sırtımızı PKK\'ya ve PYD\'ye dayıyoruz\' dediler. Bu projeyi ortaya koyanlar şunu gördüler ki HDP\'nin bırakın Türkiye partisi olmasını, bölge partisi bile olamadığını gördüler. Çünkü bölgenin hiçbir sorununa siyaseten çözüm üretemediler. Türkiye\'yi ve bölgeyi getirdikleri nokta her bir sokağı, her bir ilçemizi çukur siyasetine esir ettiler.\"

Sokakları da dağları da teröristlere dar ettiklerini, etmeye devam edeceklerini kaydeden Tüfenkci, bunu hem yurt içinde hem de yurt dışında yapmayı sürdüreceklerini belirterek, şöyle dedi:

\"Bunlar ister Kandil\'de yuvalansınlar, ister Afrin\'de veya ister Cudi\'de yuvalansınlar. Biz onların inlerine girdik, gireceğiz, takip edeceğiz. Emellerine son verinceye kadar devam edeceğiz. Biz bu ülkede terör istemiyoruz, biz bu ülkede barış istiyoruz, birlik ve beraberlik istiyoruz.\"

Savaş yanlısı olmadıklarını ifade eden Bakan Tüfenkci, hiçbir ülkenin toprak bütünlüğünde de gözlerinin olmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

\"Her ülke kendi sınırları içinde barış ve huzur içerisinde yaşamalı, diyoruz. Ama o ülkeden bizim ülkemizin sınırlarına eğer bir tazyik varsa, bir kalkışma varsa, bir terör yuvalanması varsa Allah\'a hamdolsun Türkiye güçlüdür, büyüktür ve kendi göbeğini kesecek güçtedir.\"

Kongrede; TBMM İdare Amiri Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, İl Başkanı Nihat Eri, MKYK Üyesi Zeynep Alkış ve ilçe başkanı Murat Bayar da birer konuşma yaptı. Tek liste gidilen kongrede Artuklu İlçe Başkanlığı\'na Murat Bayar seçildi.

Görüntü Dökümü

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-Kongreden görüntü

-Yapılan konuşmalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)

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Cezaevi firarisi sahte kimlikle hırsızlık yaparken yakalandı



ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar İlçesinde cezaevi firarisi olan ve sahte kimlik kullanan Zülfikar D. (53), Mehmet Şah Ö. (53) ile birlikte hayvan hırsızlığı yaptıkları sırada çevredekiler tarafından suçüstü yakalanıp jandarmaya teslim edildi.

İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesinde büyükbaş hayvan çalmaya çalışan 2 kişi, çevredekiler tarafından fark edilip yakalandı. Mahalle sakinleri yakaladıkları 2 kişiyi, jandarmaya teslim etti. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden Zülfikar D.\'nin sahte kimlik kullandığı ve kesinleşmiş 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılıp konulduğu Diyarbakır\'da cezaevinden firar ettiği belirlendi. Şüphelilerden D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Mehmet Şah Ö. ise, serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ceylanpınar Adliyesi

- Tutuklanan şüphelinin çıkırılışı

- Tutuklu olan şahsın çıkarılışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA (DHA)