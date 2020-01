DHA YURT BÜLTENİ-11

Kuşadası açıklarında lastik bot içerisindeki 56 göçmen böyle yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Aydın Kuşadaşı açıklarında lasstik bot içerisindeki 56 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı. Operasyona anına ilişkin görüntüler ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşıldı.

17 Ocak 2018 tarihinde saat 06.45’te, görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından, Aydın Kuşadası ilçesi Davutlar önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot durduruldu ve içerisindeki Suriye uyruklu 56 düzensiz göçmen (22 erkek, 9 kadın, 25 çocuk) yakalandı. Operasyona anına ilişkin görüntüler ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Operasyona ilişkin görüntüler

Haber: AYDIN (DHA)

=======================================

Bartın\'da fırtına hasara yol açtı (2)

YÜRÜYÜŞ YOLU HASAR GÖRDÜ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın, Bartın Güzelcehisar Köyü\'nde \'Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı\' olarak ilan ettiği alanda yaptığı 850 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu fırtına nedeniyle hasar gördü. Güzelcehisar Köyü\'nde, 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesiyle kaya haline dönüşen bazalt sütunları, geçen Ağustos ayında Türkiye\'nin 112\'nci tabiat anıtı olarak ilan edilirken, çelik konstrüksiyonların üzerine yerleştirilen ahşaplar dalgalar nedeniyle hasar gördü. Yapımı devam eden yürüyüş yolunun ahşap kısımları sahile dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sahilden görüntüler

Hasar gören yürüyüş yolundan görüntüler

Haber-Kamera: BARTIN (DHA)

===========================================

Karne dağıtımından dönen öğretmenler tipide mahsur kaldı

ARDAHAN\'da görev yaptıkları köy okulunda karne dağıttıktan sonra kent merkezine dönen 10 öğretmenin içinde bulunduğu minibüs, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Öğretmenler, Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ardahan\'a 20 kilometre uzaklıktaki Hacıali köyünde görev yapan öğretmenler, öğrencilere karneleri dağıttıktan sonra şehir merkezine gelmek için minibüsle yola çıktı. Öğretmenleri taşıyan minibüs kısa süre ilerledikten sonra yoğun tipi ve kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Öğretmenler, Özel İdare ekiplerini arayarak yardım istedi. İl Özel İdaresi\'ne ait araçların yoğun çalışması sonucu öğretmenleri taşıyan minibüs ve yolda mahsur kalan diğer araçlar, kurtarıldı. Yolun açılması sonucu öğretmenler Ardahan merkezine ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yolma mahsur kalan araçlar

-Yol açma çalışması

Haber-Kamera:Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

======================================

Yaban domuzu sürüsü, yine üniversite kampüsüne girdi

SİVAS\'ta kış nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yaban domuzları, Cumhuriyet Üniversitesi kampüsüne girdi. Kampüste sürü halinde gezen yaban domuzları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kardeşler Tepesi eteklerinde kurulu Cumhuriyet Üniversitesinde kış aylarında sık sık yaşanan manzara bu yıl yinelendi. Kış nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yaban domuzları, dün akşam saatlerinde sürü halinde Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama Otelinin bulunduğu alana girdi. Kampüs içinde gezen hayvanlar, cep telefonu ile görüntülendi. Uygulama Oteli\'ne çıkan yoldan geçen domuz sürüsü, ardından ormanlık alana doğru gidip gözden kayboldu. Bir otomobil sürücüsünün, yolda giden domuz sürüsünü ormanlık alanda kaybolana kadar aracıyla takip etti. Kısa süre önce de aynı yerde domuz sürüsü görülmüştü.

Görüntü Dökümü:

-Cep telefonu görnütaleri

-Kampus içinde gezinen domuz sürüsü

Haber: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

=====================================================

(ÖZEL) Suriyeli öğrencilerin karne sevinci

HATAY’ın Reyhanlı ilçesindeki Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü Geçici Eğitim Merkezlerinde karne sevinci yaşandı.

Reyhanlı İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Mustafa Mehmet Ayaz, Mehmet Ali Arslan ve Barış El Selam Geçici Eğitim Merkezi Koordinatör Müdürü Mustafa Akan ile Türk ve Suriyeli öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı tören Kuran-ı Kerim okunması ile başladı. Suriyeli öğrencilerin İstiklal Marşı ve çeşitli Türkçe ve Arapça şarkılar söyledi. Barış El Selam Geçici Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Kurdi, Suriye’deki iç savaş nedeniyle eğitimleri yaram kalan çocuklarının Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı doğrultusunda güzel bir eğitim gördüklerini söyledi. Merkezde 300 öğrenci olduğunu ifade eden Kurdi, 40 Suriyeli ve 18 Türkçe öğretmeni olmak üzere 58 öğretmenin görev aldığını belirterek, çocuklarına eğitim verilmesi konusunda desteklerini esirgemeyen Türk yetkililerine teşekkür etti. Eğitim döneminde Türkçe de öğrenen Suriyeli çocuklar, geleceğe hazırlandıklarını belirterek, \"Türkiye’de iyi eğitim alıyoruz. Türkçeyi de öğreniyoruz. Burada geleceğe hazırlanıyoruz\"dedi. Öğrenciler gelecekte doktor, mühendis, gazeteci olmak istediklerini söylediler. Törende öğrencilere karneleri dağıtılarak çeşitli hediyeler verildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Geçici Eğitim Merkezi dış görüntüsü

- Öğrencilerin görüntüsü

- Öğrencilerin Türkçe ve arapça şarkılar söylemesi

- Karne almaları

- Palyaçolardan görüntü

- Öğrencilerin şarkılara eşlik etmesi

- Suriyeli öğrencilerin Türkçe konuşmaları

- Okul Müdürünün Arapça açıklamaları

Haber:Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera:Faruk KAHRAMAN/ REYHANLI(Hatay), (DHA)

===============================================

Van\'da 312 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

VAN ve ilçelerinde yaklaşık 312 bin öğrenci yarıyılda karne sevinci yaşadı.

Van ve ilçelerinde 1400 okulda yaklaşık 312 bin öğrenci, karne alıp yarıyıl tatiline çıktı. Edremit ilçesinde 310 öğrencisi olan ve 20 öğretmenin görev yaptığı bir özel meslek ve teknik Anadolu lisesinde de karne heyecanı yaşandı. Okul birincisi 9. sınıf öğrencisi Derya Dalmaz\'a ödülü verildi. Karnesini ve ödülünü sınıf öğretmeni Onur Guntin\'in elinden alan 9/I Sınıfı öğrencisi Derya Dalmaz, başarısını öğretmenlerine ve okuluna borçlu olduğunu söyledi. Öğretmen Guntin ise Derya Dalmaz\'ın göstermiş olduğu yüksek performansından dolayı okul birincisi seçildiğini, sınıf öğretmeni olarak gururlandığını söyledi.

Karnelerini alan öğrenciler, okul önünde öğretmenleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

-Sınıflarda karne anlam için bekleyen öğrenciler

-Öğretmenin öğrencilerle konuşması

_Öğrencilerin karne alması

-Genel ve detaylar

-Karnelerini alans öğrenciler okul önünde karne sevinci yaşarken

-Derya Dalmaz isimli öğrenci ile röportaj

-detaylar

-Öğretmen Onur Guntin ile röportaj

-Okul binası

-Bir öğrenci ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Safa ATMACA/EDREMİT (Van), (DHA)-

===============================================

Öğrencilere karne hediyesi, civciv dağıtıldı

KONYA\'da yumurtalık tavuk üretimi yapan Acar Yarka Tavukçuluk firması, bir ilk ve ortaokulda, karnesiyle birlikte takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere, 2\'şer adet civciv hediye etti. Firmanın yönetim kurulu üyesi Hüseyin Ülgün, \"Öğrencilerimizin sömestr tatilinde bilgisayar başında oyun oynayarak ya da televizyon izleyerek zamanlar harcamalarından ziyade civcivlerle ilgilenmelerini istedik. Hem hayvan sevgisi kazanmış olurlar, hem küçük bir ödülle derslerine daha ilgi gösterip başarılarını artırmalarını hedefledik.\" dedi.

Konya\'da merkez Meram İlçesi\'nde yumurtalık tavuk için civciv, etlik tavuk ile ördek ve hindi üretimi gerçekleştiren Acar Yarka Tavukçuluk firması, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara karne hediyesi olarak civciv dağıttı. Firmanın bulunduğu Ali Ulvi Kurucu Mahallesi\'ndeki Ali Yaman İlk ve Ortaokulu\'nda karneleriyle birlikte takdir ve teşekkür belgesi alan 85 öğrenci ile anaokulunda öğrenim gören 15 öğrenciye 2\'şer adet civciv hediye edildi. Karne sevinci yaşayan öğrencilerin, civcivleri alırken mutlulukları gözlerinden okundu. Veteriner Hazal Akın, civcivlerin aşılarının yapıldığını hatırlatarak, korkan öğrencilere, korkmamaları için ne yapmaları gerektiğini ve nasıl beslemeleri gerektiğini anlattı.

CİVCİVLERİ KENDİM BESLEYECEĞİM

9 yaşındaki 5\'inci sınıf öğrencisi Büşra Erdoğan, civciv hediye edildiği için çok mutlu olduğunu belirterek, \"Benim daha önce dedemin hediye ettiği iki tane civcivim vardı. Onlara çok iyi bakıp, büyütmüştüm. Daha sonra babam onları kesti. Çok üzülmüştüm. Bunları ise kendim besleyeceğim ve çok iyi bakacağım. Kimseye de vermeyeceğim.\" dedi.

Daha önce civciv beslediğini ifade eden 13 yaşındaki 7\'nci sınıf öğrencisi Şerife Nur Songur, \"Daha önce civciv beslemiştim. Onlara su ve arpa vermiştim. Bunlara da çok iyi bakıp, büyüteceğim.\" dedi.

5 tane tavuğunun olduğunu ifade eden 12 yaşındaki 6\'ncı sınıf öğrencisi Orhan Mert, \"5 tavuğum vardı. 2 tane daha eklendi. Onlara düzenli olarak sürekli yem veriyorum. Bunları da büyütüp onlarla birlikte besleyeceğim.\" dedi.

11 yaşındaki 5\'inci sınıf öğrencisi Zahide Özdere ise, hayvanları çok sevdiğini karne sevincinin ardından böyle bir hediye aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

\'HAYVAN SEVGİSİNİ KAZANDIRMAK İSTEDİK\"

Firmanın yönetim kurulu üyesi Hüseyin Ülgün, sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere civciv hediye ettiklerini belirterek, civcivlerin 2 haftalık olduğunu ve 16 hafta sonra yumurtlamaya başlayacaklarını kaydetti.

Ülgün, şöyle konuştu;\"Öğrencilerimizin sömestr tatilinde bilgisayar başında oyun oynayarak ya da televizyon izleyerek zamanlar harcamalarından ziyade civcivlerle ilgilenmelerini istedik. Hem hayvan sevgisi kazanmış olurlar, hem küçük bir ödülle derslerine daha ilgi gösterip başarılarını artırmalarını hedefledik. Civcivlerimizin aşıları yapıldı. Şu an 2 haftalık olan civcivlerimiz 18 haftaya ulaşınca yumurta veremeye başlayacaklar. Böylelikle başarının sadece okulda olmadığını normal yaşantılarında başarılı oldukları takdirde, onun ödülünü alacaklarının bilincine kavuşacaklar.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Civcivlerden detay

- Öğrencilere civcivlerin hediye edilmesi

- Öğrencilerin civcivleri sevmesi

- Elinde karne ve civciv olan öğrenciler

- Öğrencilerden detay

- Röportajlar

- Gene ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA DHA))

================================================

Kamyonetteki uyuşturucuyu Keita, buldu

SAMSUN\'da bir süt ürünleri pazarlama firmasına ait kamyonete arama yapan narkotik köpeği Keita, toplam 47 gram esrar maddesi buldu. Kamyonet sürücüsü şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonrasında bir pazarlama firmasına ait kamyonette uyuşturucu madde taşındığı istihbaratını aldı. Kamyoneti takibe alan ekipler İlkadım ilçesinde bulunan Derebahçe Mahallesi\'nde kamyoneti durdurdu. Sürücü İbrahim U.\'nun üzerinde arama yapan polis 3 gram esrar maddesi ele geçirdi. Kamyoneti ise arama yapmak için Emniyet Müdürlüğü otoparkına çektirdi. Kamyonette arama yapan narkotik köpeği Keita, süt ürünleri aralarına saklanan toplam 47 gram esrar maddesi buldu. 1 adet hassas terazininde ele geçirdiği operasyonda sürücü İbrahim U., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü - (HD)

----------------------

-Keita\'nın kamyonette arama yapması

-Keita\'nın uyuşturucu maddeyi bulması

-Polisin bulunan maddeyi alması

-Keita\'dan detay

-Şüphelinin emniyete getirilmesi

-Emniyetten detay

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

================================================

Erzurum\'da 485\'nci \'Binbir Hatim\' duası yapıldı

Erzurum\'u doğal afetlerden korumak için 483 yıl önce başlatılan \'Binbir Hatim\' geleneği kapsamında tarihi Ulu Cami\'de cuma namazı öncesi yapılan hatim duası, her yıl olduğu gibi bu yıl da izdihama neden oldu.

Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde, geçen 15 Aralık\'ta başlayan Binbir Hatmin duası bugün cuma namazı öncesi Ulu camide gerçekleştirildi. Cemaatin tıklım tıklım doldurduğu Ulu Cami\'ye girmeye çalışanlar, izdihama neden oldu. Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula\'nın yaptırdığı duaya, Vali Seyfetin Azizoğulu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetmeleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, kardeşinin ölümü nedeniyle Erzurum\'da olan 2\'nci Kolordu Komutanı Korgenaral Zekai Aksakallı ile birilkte yaklaşık 10 bin kişi \'amin\' dedi. Müftü Hasan Hüsnü Sula, bu yıl 35 bin 512 hatim okunduğunu belirterek, \"Elimize ulaşan bilgilere göre 35 bin 512 hatim indirildi. Kuran sevdalılarının, Resulullah aşkı ile tutuşanların gönüllerinden okuduğu dualar kabul olur, milletimiz ve memleketimiz her türlü afetten muhafaza eder\" diye konuştu.

\'PİR ALİ BABA BAŞLATMIŞ\'

Erzurum merkeze bağlı Dutçu Köyü\'nde ikamet eden Pir Ali Baba \"Eğer her yıl 1001 hatim okursanız Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (depremden) korur\" diyerek geleneği başlatır. Pir Ali Baba ayrıca, sahibi bulunduğu 8 köyden 4\'ünün gelirinin tamamını 1001 hatmin okunması için vakfeder. Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar süren 1001 hatim geleneğinde zaman zaman aksamalar olur. Erzurum\'da babasının ölümü üzerine 26 yaşında Müftü olan Muhammet Sadık Solakzade (1882- 1960) ile birlikte hiç aksatılmadan hatim okunur.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (HD)

-Camiiden detay

-Cuma namazına katılan vatandaşlardan detay

-Korgeneral Zekai Aksakallıdan detay

-İlahi okunması

-Hasan Hüsnü Sulanın konuşması

-Dua eden cemaat

-Dua edilmesi

-Dışarıda dua eden kadınlar

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

===========================================