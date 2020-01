DHA YURT  BÜLTENİ-11

Şehit çocukları, Devlet Övünç Madalyası töreninde ağlattı



Kayseri\'de 30 şehit ailesi ile 1 gaziye \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\' verildi. Şehit çocuklarının törendeki hiçbir şeyden habersiz halleri, görenleri duygulandırdı. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, şehit çocuklarını tek tek öpüp, kucakladı.

Hilton Oteli\'nde düzenlenen törende, bölücü örgütle girdikleri çatışmalarda ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan asker ve polislerin eş, çocuk, babaları ve annelerine madalyaları ve beraatleri verildi. Törene Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuggneral Ercan Teke, Büyükşehir Başkan Vekili Serdar Altıntug, 12. Hava Ana Ulaştırma Üs Komutanı Hv. Plt. Tuggeneral Selçuk Aygün, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Nevzat Özer, Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan ile protokol mensupları katıldı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması sırasında şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehit çocuklarını babalarının madalyalarını anneleriyle birlikte almak için sahneye çıktıklarında da davetliler duygulanıp ağladı. Sahneye gelen çocukları Vali Süleyman Kamcı tek tek kucaklayıp, öptü. Devlet Övünç Madalyası töreni Müftü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından okunan dua ile sona erdi.

Tonya’da esnaf belediyenin kararına kızdı, kepenk kapattı

Trabzon’un Tonya ilçesinde, belediye yaya kaldırımı üzerinde tezgah konulmasına yasak getirdi. Kararı protesto eden bir grup esnaf, kepenk kapattı.

Tonya ilçesinde belediye, esnafın yaya kaldırımına tezgah koymasına yasak getirdi. Belediye alınan yasak kararını yazı ile esnafa iletti. Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, kaldırıma bir metre boşluk bırakmaları halinde müsaade edileceğini duyurdu. Ancak dükkanları önünde yeterince boşluk bulunmayan esnaf, kaldırımlara koydukları malzemeleri dükkan içine almayı kabul etmedi. Zabıta ekiplerinin uyardığı işyeri sahipleri, kepenk kapatarak yürüdükleri belediye önünde oturma eylemi başlattı.

‘İŞ YAPAMIYORUZ’

Bir haftadır iş yapamamaktan yakınan Rıfat Kalyoncu, “Dükkanımın önüne hiçbir şey koyamıyorum, resmen aç kaldım. Çoluk çocuğumuzu bakamıyoruz. İş yok, esnafınızın hali zaten perişan. Zincir market grupları işimizi elimizden aldı. Ne yapalım, burayı terk mi edelim? dedi. Ahmet Karabulut da dükkanlarının önünde mesafe olmadığını belirterek “Dükkanlarımızın önü olmadığı müddetçe biz aç kalırız, iş yapamayız. Belediye dükkanlarımızın anahtarlarını alsın, bize iş versin” diye konuştu. Tonya Esnaf Odası Başkanı Hinkar Lermi ise, esnafın yanında olduklarını belirterek, “Belediye başkanı ile görüştük. Derdimizi konuştuk, anlattık. Diğer ilçelerde böyle bir şey yok. Belki de bu uygulamanın bir yasal durumu vardır. Ama biz biraz idare edilmesini istedik. Bunu yapmadı. Esnafımıza biraz sert davrandı. Esnafımıza ceza yazılacaktı, esnafımız da kepenk kapattı” şeklinde konuştu.

Bir süre belediye önünde oturan esnaf daha sonra ayrıldı.

BELEDİYE BAŞKANI: BİR ÖLÇÜ BELİRLEDİK

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kaldırım işgali konusunda bir ölçü belirlediklerini belirterek \"Kaldırımda bir metre yaya yolu bırakalım. Gerisi olduğu gibi esnafın olsun, esnaf kullansın. Kalan bölümü esnafa vermiyoruz. Kullanmasına izin veriyoruz. Bayanla erkek yan yana geçerken bir metrelik yürüme yolu olsun dedik. Dükkanının önünde seksen santim yer olanlar tezgahını içeri alacak. Belediyenin esnafa yer bulması, tahsis etmesi gibi bir mecburiyeti yoktur\" diye konuştu.

Baba katili kanlı eşofmanlarıyla nöbetçi mahkemeye gönderildi

Dün gece babası Hamza Değirmenci\'yi 17 yerinden bıçaklayarak öldüren Furkan Değirmenci (23), sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü alan gazetecilere gülümseyen Furkan Değirmenci\'nin eşofmanındaki kan lekeleri dikkat çekti.

Lösemi hastası öğrenciye evde karne

Sivas\'ta 11 yaşındaki lösemi tedavisi gören Emirhan Yıldız\'ın (11) karnesini evinde Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy verdi.

Ayşe (42) ve Levent (41) Yıldız çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Emirhan Yıldız\'a, 2014 yılında lösemi teşhisi konuldu ve ardından felç geçirdi. Emirhan’a, ablası Çiğdem Yıldız’dan(16) kemik iliği nakli yapıldı. İlk denemede başarısız olan nakil ikinci seferde tuttu. Emirhan Yıldız, tedavisi nedeniyle eğitimine ara verdi. TOKİ Ahmet Yesevi Orta Okulu 5\'nci Sınıf öğrencisi olan Emirhan Yıldız, 2 yıldır evde eğitim hizmeti alıyor. Yıldız\'a karnesini Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy’un evinde ziyaret ederek verdi. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, özel bir karne verdiklerini belirterek, \'\'Emirhan Yıldız öğrencimiz Toki Ahmet Yesevi Orta Okulu 5\'inci sınıf öğrencisi ve 2 yıldır evde eğitim alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı her zaman her yerde öğrencimize ulaşarak eğitimini tamamlamalarını sağlamaktadır. Bu kapsamda ilimizde 2 bin 419 tane öğrencimiz özel eğitim alıyor. Bunlardan bazıları evde alıyorlar bazıları hastanede alıyor, bazıları okullarında özel destek sınıflarında alıyorlar. Bazıları da özel eğitim sınıflarında alıyorlar. Burada da evde eğitim alan Emirhan Yıldız’ı ziyaret ediyoruz. 2 yıldır öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle geliyorlar burada Emirhan’a lazım olan dersleri veriyorlar. Bazı derslerden de telafi edeceğiz. 2\'inci dönemde de eksik gördüğünü biliyorum. Emirhan\'da çok başarılı bir öğrenci karnesini de beraber verdik. Hem aileye teşekkür ediyorum, hem okul müdürümüze teşekkür ediyorum. Emirhan\'a başarılar diliyorum. Bundan sonra daha güzel karnelere kavuşmasını temenni ediyorum. En kısa zamanda da tedavisini atlatıp arkadaşlarıyla beraber okulda eğitim görmesini temenni ediyorum\" dedi. Anne Ayşe Yıldız ise eğitim sürecinde destek veren öğretmenlere teşekkür ederek, \"Emirhan lösemi tedavisini Kayseri de görüyor. 3 yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Kitle var denildi. Felç geçirdi. Nakil oldu, ablasından ilki tutmadı ama ikinci de tuttu\'\' diye konuştu. Emirhan’a kemik iliği veren ablası Çiğdem Yıldız ise \"Dilerim kardeşim en kısa zamanda iyileşir\" ifadelerini kulandı. Karnesini alan Emirhan’a çeşitli hediyeler verildi.

Devrilen TIR\'ın dorsesinde yüklü sebzeler denize döküldü

Antalya\'nın Finike ilçesinde virajlı yolda sürücünün kontrolünü kaybettiği TIR, 30 metrelik falezlerin kıyısında yan yattı. Dorsede yüklü sebzeler içen falezlerden denize savruldu.

Finike ilçe merkezi çıkışındaki Taşocağı mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Hasyurt Hali\'nden yüklediği sebzeyi İzmir\'e götürmek üzere yola çıkan Hüseyin Ağaçkıran, yönetimindeki 42 BFH 03 plakalı TIR\'ın kontrolünü kaybetti. Rampadaki virajda yoldan çıkan TIR bariyerleri aşıp yan yattı. Yaklaşık 30 metrelik falezlerin kıyısında durabilen TIR\'ın dorsesinde yüklü domates, kabak ve patlıcan gibi sebzeler falezlerden denize savruldu.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan TIR sürücüsü Hüseyin Ağaçkıran\'ı ilk müdahalenin ardından Finike Devlet Hastanesi\'ne götürdü.

Hasankeyf\'teki 5 eserin taşıma maliyeti 170 milyon lira

Batman\'ın, Ilısu Baraj gölü altında kalacak tarihi ilçesi Hasankeyf\'te, yıl sonuna kadar taşınacak 5 eserin maliyetinin 170 milyon lira olarak açıklayan DSİ 16\'ıncı Bölge Müdür Yardımcısı Muharrem Demir, \"Yıl sonuna kadar bu eserlerin tamamı taşınacak\" dedi.

Tarihi antik Hasankeyf ilçesinde geçen yılın Mayıs ayında yeni yerleşim birimine taşınan Zeynel Bey Türbe kümbetinde restorasyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten DSİ 16\'ıncı Bölge Müdür Yardımcısı Muharrem Demir, taşınacak 5 eserin maliyetini de açıkladı. Dicle Nehri kıyısındaki Artuklu hamamının 2 bölüm halinde taşınacağını belirten Demir, “Artuklu hamamıyla birlikte İmam Abdullah Zaviyesi de iki parça halinde taşınacak. Orta kapının taşınma çalışmalarına da Şubat ayında başlanacak. Yıl sonuna kadar bu eserlerin kültür parkına taşınması planlanıyor. Bu eserlerin taşınmasına ilk etapta 86 milyon ayrıldı. İkinci etap çalışmalarıyla birlikte eserlerin toplam maliyeti 170 milyon liraya mal olacak\" dedi.

1 HAZİRAN\'DA SU TUTULACAK

Fiziki gerçekleşmenin yüzde 96\'sı gerçekleşen Ilısu Baraj\'ında 1 Haziran 2018 tarihinde su tutulmasının da planlandığını anlatan Demir, \"38 köy ve 1 ilçenin su altında kalacağı 52 bin 619 dekarlık alana yaklaşık 842 milyon liralık deme yapıldı. Hasankeyf\'te su tutulma süresi 4-5 ayı bulacak. Ancak bu konuda kesin kararı bakanlık verecek. Yeni yerleşim birimindeki 710 konutun fiziki gerçekleşmesi de yüzde 60\'ı buldu. 1 Haziran\'da su tutulması durumda Hasankeyf, 3-4 ayda sular altında kalacak\" diye konuştu.

Kirlilik sorunuyla boğuşan dere tekrar canlandırılıyor

Muğla\'nın Marmaris Belediyesi, kent merkezi içinden geçen ve kirlilik nedeniyle yaşamın bitme noktasına geldiği \'Venedik Deresi\'nde temizlik çalışması yapmaya başladı.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin içinden geçen, 375 metre uzunluğundaki, halk arasında \'Azmak\' diye adlandırılan \'Venedik Deresi\'nde bu sabah temizlik çalışmalarına başladı. İş makineleriyle yapılan temizlik çalışmalarında balçık, akü, ev eşyaları, bisiklet, çeşitli araç bataryaları, motosiklet, yatak, alüminyum ve demir atıklar, pet ve cam şişeler olmak üzere 50 ton atık çıkarıldı. Vatandaşlar ve ekipler, çıkan çöpleri görünce şaşkınlık yaşadı. Dağlardan kayan toprakların ve atıkların denizle buluştuğu derede bir hafta sürecek temizlik çalışması sonrası; peyzaj çalışmasıyla evresi güzelleştirileceği öğrenildi.

DEREDE YAŞAM TEKRAR CANLANACAK

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürü Özgür Han, \"Marmaris\'in en büyük iki mahallesinin içinden geçen dereden yükselen kötü kokular ve kirlilik ile ilgili gelen şikayetler üzerine araştırma başlattık. Dağlardan kopup gelen toprak balçık olmuş ve içinde atılan çöpler birikmiş durumda. İş makineleri ile derenin temizliğini yapıyoruz. İlk gün, 30 metrelik alanda 50 tona yakın çamur ve çeşitli çöpler çıkardık. Çok üzücüdür ki derenin içinden akıllara durgunluk veren her türlü çöp mevcut. Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nin sorumluluk alanındaki derelerin bakımı yapılmadığı için devreye girerek vatandaşlarımızın şikayetlerini de çözüme kavuşturduk. Dere içinde yaşam, yok derecek kadar az seviyede. Bu yapılan çalışmalar sonrası balık ve çeşitli deniz ürünlerinin yaşaması için güzel bir alan olacak. Bir hafta sonunda derenin çevresinde peyzaj çalışmaları yaparak değer katacağız\" dedi.

Rektör Çelebi\'den çevre dersi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, kurumunun hayata geçirdiği güneş enerji santrali projesinin kapanış töreninde çevre dersi verdi. Büyümenin ve gelişmenin çevreyi giderek tahrip ettiğinin altını çizen Çelebi, \"Her geçen gün sanayileşmeyle birlikte bir fetişizm haline getirdiğimiz büyüme, tüketim ve üretimle birlikte çevreyi, her geçen gün yok ediyoruz. Ancak bu büyümenin ve gelişmenin elbette ki bir maliyeti var. En büyük bedel çevre üzerindeki tahribattır\" dedi.

MCBÜ\'nün hayata geçirildiği ve faaliyete başlayan \'Güneş Enerji Santrali Projesi\'nin kapanış töreni, üniversitenin Muradiye Yerleşkesinde, Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Yunusemde Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, rektör yardımcıları, akademisyenler ile kurum müdürleri törene katıldı. Açılış konuşmasını yapan proje yürütücüsü, Mühendislik Fakültesi Elektirik ve Elektronik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sezai Taşkın, bilgi verdi. Taşkın, ilk olarak Manisa\'nın güneşlenme süresi bakımından Türkiye ortalamasını üstünde olduğunu, bu önemli özellikten kentin en iyi şekilde faydalanması gerektiğini ifade etti.

YILLIK 500 MEGAWALT ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETECEK

2016 yılında proje başvurusunu yaptıklarını, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından projenin kabul edildiğini söyleyen Taşkın, \"Proje bütçesi 1 milyon 154 bin 224 TL\'dir. Bu bütçenin yüzde 60\'ının Zafer Kalkınma Ajansı hibe edilirken, yüzde 40\'lık kısmı ise üniversitemiz tarafından karşılanmıştır. Mühendislik Fakültemizin çatı alanında her biri 270 walt gücünde 1240 güneş paneli bulunmaktadır. Bu güneş enerji santrallerinin şehir şebeke sistemine bağlamak için ise 11 adet inverter kullanılmıştır. Çatıda delme işlemi gerektirmeyen özel konstrüksiyon işlemi kullanılmıştır. Bu panellerimiz sayesinde yıllık üretilecek elektrik enerjisi 500 megawalt saattir. Bu 500 megawalt saatlik elektrik enerjisi ile 165 ton karbon monoksit gazı azaltılmasını öngörmekteyiz. Aynı zamanda yerleşkenin elektrik ihtiyacının yüzde 7-8\'lik kısmını karşılayacaktır. Projenin tüm verilerini uzaktan cep telefonundan veya tabletlerden imkanımız vardır\" dedi.

YILLIK 250 BİN TL\'LİK TASARRUF SAĞLAYACAK

Ürettikleri elektriğin bir kısmını Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.\'ye satabileceklerini de altını çizen Taşkın \"Ürettiğimiz elektrik enerjisi doğrudan Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.\'ye kilowaltı 13.03 dolara satma imkanımız var. Devletin bu konuda alım garantisi var. Ancak şuanda biz elektriğimizi satamıyoruz. Sebebi biz ana tüketiciyiz ve kendi ürettiğimiz elektriği tüketiyoruz şuanda. Böylece faturadan ay sonunda bir düşme garantisi olacak. Yıllık olarak yaklaşık 3 milyon TL elektrik faturası ödüyorduk. Böylece yıllık 250 bin TL elektrik faturasından tasarruf etmiş olacağız ve yıllık 12 faturanın 1 faturası bu sistemden karşılanmış olacak. Ama üniversitenin ihtiyacından fazla üretim yapıldığı takdirde satış gerçekleştirilebilecektir. Özellikle yaz aylarında ve hafta sonlarında satış gerçekleştirmiş olacağız\" dedi.

REKTÖRÜN ÇEVRE HASSASİYETİ

Törende konuşan Rektör Çelebi ise, çevreyle ilgili hassasiyetini dile getirerek, hayata geçirdikleri projenin çevre karşı olan duyarlılığın artırılması konusunda önemli bir örnek olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Çelebi, \"Bu projenin en önemli katkısı çevreye karşı duyarlılığımız sonucunda her geçen gün tahrip ettiğimiz çevreyi tekrar geri kazanmak, korumak bakımından çok önemlidir. Bu nedenle özellikle günümüzde hep maddi değerler üzerinde görüşlerimizi ifade ediyoruz. Elbette ki ekonomik söylemler önemli bir durum. Fakat daha da önemli olan insanın istifadesine sunulmuş olan canlı ve cansız kendisindeki dışındaki varlıklardan oluşan çevredir. Çevreyi her geçen gün sanayileşme ile birlikte bir fetişizm haline getirdiğimiz büyüme, tüketim ve üretim ile birlikte çevreyi her geçen gün yok ediyoruz. Ancak bu büyümenin ve gelişmenin elbette ki bir maliyeti var. En büyük bedel, çevre üzerindeki tahribattır\" dedi. Batının büyüme ve gelişme anlayışı sebebiyle çevrenin dışında insanın da tahrip edildiğini söyleyen Çelebi, \"Çünkü Batı medeniyeti, uçlarda ve aşırılıklarda gezinen bir medeniyettir. Çevrede bize sunulan her türlü canlı ve cansız varlıkları sadece araç gören bir bakış açısı vardır\" dedi. Vali Güvençer ise Manisa\'nın enerji üretim potansiyeli hakkında bilgiler verdi. Güvençer, \"Üniversitemizin de faaliyete soktuğu güneş enerji panelleri sayesinde Manisa\'da toplam 36 enerji santralimiz oldu. Bunun 23 adedi lisanslı, 13 adedi ise lisanssızdır. Üniversitemizin yeni faaliyete geçirdiği güneş enerji santrali ise lisanssız pozisyonda. Manisa\'nın barındırdığı kurulu güç, 2 bin 193 megawalt\'tır. Türkiye enerji üretiminin yüzde 2.7\'sini, üretim ve tüketim anlamında ise yüzde 3.7\'sini Manisa olarak biz üretiyoruz. Ne yazık ki kaynak kullanımı açısından bu üretilen enerjinin 60.7\'si fosil kaynaklı. Yüzde 40\'a yakını ise yenilenebilir enerji kaynaklarından üretiliyor. Üniversitemizin güneş enerji santrali ile birlikte 14 güneş enerjisi santralimiz olacak. Bunlardan sadece bir tanesi lisanslıdır. 14 güneş enerji santralimiz şuanda Manisa\'nın enerji üretiminin binde 9\'unu karşılamaktadır. Manisa\'daki diğer yenilenebilir enerji santralimizi rüzgar enerji santralleri oluşturuyor. 1 hidroelektrik santralimiz var. 5 adet aktif jeotermal enerji santralimiz var. Geriye kalan kısmını ise termik santralimiz bulunmaktadır. 2018 yılı içerisinde tamamlanacak üretime geçecek 17 adet yeni santral yapımız var. Bunun santrallerimizin faaliyete geçmesi ile birlikte yılda 822 megawalt kurulu gücümüz olacak\" dedi.Konuşmaların ardından projeye destek verenlere Vali Güvençer ile Rektör Çelebi tarafından teşekkür belgesi verildi.

\'Mesleki Eğitimden İstihdama\' projesi tanıtıldı

Gaziantep\'te, Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Gaziantep Valiliği ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından SODES 2017 kapsamında düzenlenen \'Mesleki Eğitimden İstihdama\' projesinin bilgilendirme ve açılış toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından düzenlenen \'Mesleki Eğitimden İstihdama\' projesinin tanıtım toplantısına; Vali Yardımcısı Halil uyumaz ve oda başkanı katıldı. Proje kapsamında 20\'li gruplar halinde ahşap iskelet montaj elemanı eğitimi, bilgisayar destekli proje çizimi ve temel makyaj eğitimi verilecek. Mesleki eğitim programını tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belgelendirilerek ilgili sektörlerde istihdam edilecek. SODES kapsamındaki sosyal destekli projelerin çok önemli olduğunu belirterek, Halil Uyumaz , \"SODES kapsamındaki sosyal destekli projeler hükümetimizin Valiliğimizin, esnafımızın, inanarak canla başla çalıştıkları çok bereketli bir proje. Bazı harcamalar vardır ki bir harcarsınız, beş yüz kazanırsınız işte bu projede bunlardan birisi. Biz çok sınırlı bir destekle esnafımızın, insanlarımızın ellerine teslim ederek kendi yetenek ve kabiliyetleriyle yaptıklarını görüyoruz\" dedi. Yaptıkları birçok projeyle Türkiye\'de 1\'inci olduklarını ifade eden Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu ise \"Hem yapmış olduğumuz projeler, hem de elimizde bulunan mevcut eğitim merkezlerimizde Türkiye\'nin birincisiyiz. Bu projelerle çok güzel işler yapıyoruz. Son 8 yılda, 10 bin 783 kursiyerimiz var. Seçilen 8 pilot illerden biri bizdik, bu iller içersinde 3 bin 272 kursiyer alarak Türkiye\'de birinci olduk. Bu projelerde bayanları ve engellileri öncelik tanıyarak, kursiyerlerimizin yüzde 60\'ını istihdama kazandırdık\" diye konuştu.



